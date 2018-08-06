Последние данные мониторинга «СовЭкон» свидетельствуют о том, что неблагоприятные погодные условия уже довольно заметно сказались на зерновом рынке: экспортная цена на пшеницу с клейковиной 12,5% перевалила за $230, обновив четырёхлетний максимум. Подорожал на $10,5 (до $225,5/т) и ячмень, показав самую высокую цену в 2018 году.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская нива

Резкий скачок экспорта можно объяснить тем, что в некоторых регионах России уборка в этом году началась на пару недель раньше, чем обычно. Кроме того, есть и другие факторы увеличения объема вывоза за рубеж. Они весьма напоминают причину бензинового ажиотажа на АЗС: рост цен на мировом рынке и ослабление рубля.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница в колосе

В таком случае, не исключено, что в погоне за длинным рублём вся самая ликвидная и дефицитная продукция российских аграриев так и будет со свистом уходить за рубеж, создавая напряжённость на внутеннем зерновом рынке. Как бы до перебоев с хлебом не дошло.

Рост внутренних цен на пшеницу уже регистрируют в европейской части страны (они выросли в среднем на 300 руб., до 9500 руб. за тонну 4 класса). Тем временем на Алтае фермерам закупщики уже озвучили: «Больше 7,5 тыс. за тонну пшеницы 3 класса не ждите».

Такая существенная разница в оценке плодов труда земледельцев из разных регионов удручает. К примеру, аграрии Ребрихинского района Алтайского края пообещали выяснить: с зарплатами чиновников на местах такое возможно?

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Хлебороб

«То, что нам заранее озвучивают цены на ещё не скошенную пшеницу, называется спекуляция. Куда смотрит ФАС, другие надзоре органы? Почему власти не занимаются государственным регулированием рынка? Мы уже давно и прямым текстом говорим: «нас грабят». Но ничего ровным счётом не происходит.

Нам дали подачку в виде погектарной субсидии: у меня 150 рублей на гектар получилось. Еще пообещали компенсировать рост цен на солярку. Но что такое 5 миллиардов на всю Россию? Это же смех, а не поддержка», — считает алтайский фермер Владимир Жданов.

По его мнению, накануне предвыборной кампании (в Алтайском крае 9 сентября будут выбирать нового губернатора) это недовольство скажется на голосовании.

Напомним, в 2017 году российское руководство после долгой заминки отказалась от проведения зерновых интервенций, которые позволяли закупать в закрома родины пшеницу (когда складывается неблагоприятная на неё цена на рынке) и продавать — когда зерновые демонстрируют существенный рост (как это происходит сейчас), тем самым стабилизируя перекосы рынка.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская нива

По оценке Национального союза зернопроизводителей, потери российских аграриев по итогам уборочной кампании и реализации сельхозпродукции в сезоне 2017−2018 годов составили не менее 50 млрд рублей. Не меньше потеряло и государство, вовремя не разобравшись с приватизацией группой «Сумма»(братья Магомедовы сейчас под следствием) «Объединённой зерновой компании» — государственного агента по закупочным и товарным инвестициям.

Означает ли, что очередная демонстрация бездействия людей государевых зиждется на протухших идеях Адама Смита? Разве не видно, что от ручного управления государством и нереальной экономики хорошо лишь избранным? И то ненадолго. Когда спекулянты распускают слухи о ценах, а чиновники сидят и мечтают, когда невидимая рука рынка все исправит, это может свидетельствовать об отпущенной на произвол судьбы ситуации, параличе воли и здравого смысла.