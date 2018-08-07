В чем нужно обвинить русских, чтобы жители западной страны — скажем Италии — прониклись антипатией к ним, а заодно и к тем свои политикам, которые не против русских?

Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США Галлюцинация

Ни Крым, ни гей-парады не подходят. Противодействие «всему цивилизованному миру» — тоже. Требуется не риторический прием, а упрек, который по-настоящему возымеет действие.

Одна из главных западных ценностей — право принимать решения самостоятельно. Поэтому обвинения во вмешательстве в выборы — это очень серьезно.

А если настоящего вмешательства не было, то его нужно выдумать. Создать впечатление. Мы живем в мире, где читают даже не газеты, а заголовки. Со всеми вытекающими последствиями.

В марте парламентские выборы в Италии выиграли «Лига» и «Движение 5 звезд». Их объединяет установка на суверенитет и неприязнь к Брюсселю и магнатам.

Русской повестки на выборах не было. Победители выступали против санкций, но только тогда, когда их спрашивали. И, как сторонники суверенитета, они скорее за Путина, чем за Брюссель.

После победы на выборах совокупный рейтинг победителей продолжает расти. Сейчас он составляет уже не 50, а 60%. Случай для Италии беспрецедентный.

Можно, конечно, прямо обвинить их в получении русских денег. Такие попытки были. Но в таких обвинениях нужны доказательства. А их нет.

Сандро Боттичелли. Клевета (фрагмент). 1495

То ли дело — информация и социальные сети. Кто-то что-то написал, и это как-то на кого-то повлияло. Простор для интерпретаций и творчества — куда шире.

Отсюда — установка проигравших демократов, корпораций и посольства США: рассказать, что русские вмешались в итальянские выборы, что они «не уважают нас» и манипулируют нами.

2 августа Corriere della Sera сообщила: американские эксперты, которые расследуют вмешательство русских в свои выборы, обнаружили и их вмешательство в выборы итальянские.

«Русские тролли» накануне выборов писали твиты в поддержку Ди Майо и Сальвини. Заказывали ли Ди Майо и Сальвини такую поддержку? Мы не знаем. Но все равно нехорошо-с.

Объем проверенных твитов — три миллиона. Именно эта цифра гуляет по интернету, особенно украинскому: «русские вмешались в итальянские выборы и написали три миллиона твитов».

3 августа то же издание сообщает: майскую информационную атаку на президента Маттареллу с требованием его отставки тоже, «по всей вероятности», организовали русские.

Маттарелла тогда отказывался согласовывать кандидатуру министра экономики, формирование правительства было под вопросом, и в Twitter синхронно требовали импичмента.

Kremlin.ru Серджо Маттарелла

О русских есть только «вероятность», и для закрепления эффекта напоминается: центр в Ольгино всемирно известен и highly likely причастен к вмешательству в выборы в США.

Второе действие пьесы начинается после выходных, 6 августа. На сцене появляется римская прокуратура, возбудившая дело по факту информационной атаки на Маттареллу.

Проблема состоит в том, что у прокуратуры нет информации о вмешательстве русских: наоборот, есть информация, что твиты были отправлены из Италии.

Реакция Corriere della Sera — между прочим, одной из двух крупнейших и влиятельнейших изданий страны — достойна увековечивания в учебнике.

Краткий пересказ: сейчас нет данных о вмешательстве русских в мае, но эксперты должны обратить внимание на тех, кто мог бы вмешиваться в марте, перед выборами.

Как говорится, шах и мат, евроскептики. В марте-то вмешивались? Мы вам давали экспертные данные. А раз вмешивались, значит, надо обращать повышенное внимание.

Но и с мартом все оказывается не так просто. За выходные в «Движении 5 звезд» успели прочитать тот самый отчет о тех самых «трех миллионах твитов». И у них не сходится.

Во-первых, три миллиона — это общий объем выложенной информации, а по-итальянски написаны только 18 тысяч твитов.

Во-вторых, из этих 18 тысяч 12 написаны в Италии, 4 в Америке и еще 2 тысячи —неизвестно где, и ни из чего не следует, что в России.

В-третьих, никаких данных о «полутора тысячах русских твитов в поддержку Сальвини и Ди Майо» в отчете нет. Такое «влияние» выглядит смешно, но не было и его.

mkhmarketing Нашествие твитов

По-русски написаны 4 (четыре) твита, два из которых содержат фотографии Клаудии Кардинале, а еще один — Че Гевары.

Куда же подевались ваши полторы тысячи твитов, спрашивает «Движение 5 звезд»? Может быть, вы их просто придумали? Может быть, просто соврали?

Крупнейшее национальное издание отвечает гордым молчанием. «Разоблачили» и забыли. Все остальное — лишние, ненужные подробности.

Несколько дней «русские тролли» были виновными во вмешательстве и в выборы, и в поствыборный политический процесс. Виновность русских была во всех заголовках.

Через несколько дней после сообщений прокуратуры и внимательного чтения отчетов выяснилось, что вмешательства не было. Этой информации в заголовках нет.

Через некоторое время появится новый повод поговорить о вмешательстве. Тоже ничего не срастется, но об этом тоже тактично промолчат.

Так складывается имидж. Уже сегодня первая в Италии ассоциация к слову «тролль» — «русский». Вроде вмешивались куда-то. Подробности утрачены. Осадочек остался.