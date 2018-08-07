Ситуация вокруг сноса здания первого звукового кинотеатра «Металлист» в Новосибирске перешагнула грань разумного и перешла в категорию абсурдного. Каждая из сторон предоставила аргументированные доказательства своей правоты, подтверждая их документально. У владельца на руках все разрешения на снос здания и строительство. У управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области — решение о включении здания кинотеатра в перечень объектов историко-культурного наследия. У управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска (УАСИ) — отсутствие информации о возможности оформления такового статуса и рекомендаций к приостановке документов на получение разрешения на строительство. Видимо, без суда разрешить вопрос не удастся.

Анна Алябьева ИА REGNUM Первый звуковой кинотеатр «Металлист»

На запрос ИА REGNUM о судьбе «Металлиста» пресс-служба мэрии Новосибирска подготовила ответ по информации управления архитектурно-строительной инспекции и департамента земельных и имущественных отношений.

Кинотеатр «Металлист»

Как выяснилось, здание кинотеатра «Металлист» перешло из муниципальной в частную собственность по договору купли-продажи 30 января 1995 года. Он предусматривал право выкупа переданного в аренду имущества. Предметом договора являлись основные (с помещением кинотеатра общей площадью 2 979,1 кв. м, гаражами общей площадью 154,9 кв. м) и оборотные средства, ранее закреплённые в соответствии с договором аренды за товариществом с ограниченной ответственностью «Кинотеатр «Металлист», реорганизованным из арендного предприятия «Кинотеатр «Металлист».

Продавцом тогда выступал комитет по управлению имуществом города Новосибирска, стоимость составила 205 млн 350 тыс. рублей.

Нынешний собственник, ООО «Парк Победы», приобрёл здание кинотеатра 22 января 2018 года у ООО «Металлист» и 26 января зарегистрировал право собственности на объект в управлении Росреестра. Земельный участок также находится в собственности (свидетельство от 12 марта 2018 года).

По официальным данным, которые ИА REGNUM предоставили в мэрии Новосибирска, ещё в 2003 году Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия администрации Новосибирской области (НПЦ) заявлял, что здание кинотеатра «Металлист» не является памятником истории и культуры и не состоит на учёте в центре. Через два года, в 2005 году, эта же организация в ответе директору ООО «Кинотеатр «Металлист» сообщила, что в результате обследования объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории города Новосибирска, «Металлист» исключён из списка выявленных объектов историко-культурного наследия Новосибирской области и не состоит на учёте в центре. А потому согласование строительства на территории объекта и выдача заключения по реконструкции здания кинотеатра в НПЦ не требуются.

«Сегодняшний собственник здания — ООО «Парк Победы» — в феврале 2018 года получил следующий ответ из управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области: здание, расположенное по адресу: г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 1/1, не является объектом культурного наследия (памятником истории и культуры), выявленным объектом культурного наследия. Поэтому нынешний собственник по закону имел право получить разрешение на строительство, и УАСИ мэрии города Новосибирска обязано было выдать ему разрешение, так как вся представленная собственником здания «Металлист» документация соответствовала требованиям действующего градостроительного законодательства», — сказано в ответе на запрос ИА REGNUM в мэрию города.

Так «Парк Победы» получил разрешение на строительство многоквартирного многоэтажного жилого дома на месте бывшего кинотеатра.

«Разрешение на строительство от 7 июня 2018 года было выдано собственнику здания «Металлиста» на законных основаниях, когда объект ещё не имел статуса памятника культурного и исторического наследия. Основания для отказа в выдаче разрешения у управления архитектурно-строительной инспекции мэрии отсутствовали. Информация о возможности оформления статуса объекта культурного наследия, а также рекомендации к приостановке документов на получение разрешения на строительство от управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области в УАСИ мэрии не поступали», — указали в городской администрации.

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Снос «Металлиста, который начался 2 августа, был приостановлен, так как 1 августа он был включён в перечень объектов историко-культурного наследия.

Застройщик негодует. По данным портала «За честный бизнес», ООО «Парк Победы» существует менее года, а потому имеет низкий рейтинг. Дата регистрации компании 18 декабря 2017 года. Генеральный директор и одновременно один из учредителей (33%) — Алексей Веретенин. Ещё 67% принадлежит второму учредителю Евгению Шевченко. Уставной капитал — 10 тыс. рублей. Основным видом деятельности является «деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика». Также ООО «Парк Победы» работает еще по четырём направлениям.

Как пишет «Тайга. инфо», директор группы компаний «Новый Мир Химметалл» (в неё входит застройщик участка ООО «Парк Победы») Алексей Веретенин (у «Тайги.инфо» он значится как Александр Веретенин) заявил, что запросы о вхождении «Металлиста» в список объектов историко-культурного наследия в профильное ведомство писались неоднократно, но ответы всегда были отрицательными.

«Не было никаких предпосылок к тому, что это полуразрушенное здание представляет культурную и историческую ценность. У нас просто не было вариантов, нам пришлось бы его либо сносить, либо сносить и строить точно такое же здание. Других вариантов просто нет. Технические обследования подтверждают аварийное состояние здания. Если бы крыша сложилась и задавила арендаторов, то все бы сели в тюрьму. Я ведь должен следить за его техническим состоянием, а оно таково, что эксплуатировать его никак нельзя. Восстанавливать его тоже не представляется возможным. Можно все внутри снести, оставить только коробку, но это сродни постройке нового здания. А с учетом того, что здание уже 15 лет как было исключено из списка культурных объектов, то совершенно никакой логики в этом не было», — рассказал он, подчеркнув, что подготовительные работы должны были быть в июле, а снос завершён к 1 августа, но «подрядчики не успели».

При этом застройщик утверждает, что сейчас объект представляет угрозу для жителей, а потому в прокуратуру направлено письмо с просьбой разрешить убрать хотя бы основные аварийные очаги. Кроме того, застройщик планирует обратиться в суд, если не удастся достигнуть договоренностей с областной властью.

Тем временем на защиту кинотеатра, помимо неравнодушных жителей города Новосибирска, встали и активисты Общероссийского народного фронта.

«Приказ о внесении здания в перечень возможного исторического наследия был подписан в управлении 1 августа 2018 года. А на следующий день собственник досрочно приступил к его сносу. Чиновники даже не успели вручить в трёхдневный срок компании уведомление о запрете демонтажных работ», — отметил координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Новосибирской области Сергей Аверьяскин.

Rhys Asplundh Снос

По мнению Аверьяскина, ситуация патовая: с одной стороны, часть здания разрушена, но готовится экспертиза, которая даст заключение, является ли «Металлист» памятником конструктивизма.

«В полицию подано заявление, ведётся доследственная проверка действий собственника — он вновь начал снос здания ДК через несколько дней, уже получив уведомление о запрете этих действий», — говорит Аверьяскин.

В ОНФ считают, что необходимо инициировать оперативное проведение экспертизы здания не только «Металлиста» — в Новосибирске есть и другие объекты, построенные в 20−30-е годы прошлого столетия, которые носят признаки памятников культурного и исторического наследия, но не включены ни в перечень возможных памятников, ни в реестр. И таких объектов предостаточно. Об этом ИА REGNUM говорил ранее и новосибирский краевед Константин Голодяев.

«Я обратил бы внимание на наличие в городе других незащищённых зданий, давно достойных активного внимания управления охраны. Вековые шедевры Инской, Ногина, готика мясокомбината», — приводил примеры Голодяев, комментируя сложившуюся в Новосибирске ситуацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый звуковой кинотеатр «Металлист», который был одним из старейших и крупнейших в Новосибирске, начали сносить утром 2 августа. На защиту «Металлиста», который накануне, 1 августа, управление по государственной охране объектов культурного наследия области решило включить в перечень выявленных объектов культурного наследия, встали общественные активисты. Позже к ним присоединились полиция и представители власти. Снос был остановлен, но часть стены и перекрытия большого зала успели разрушить.

Провести государственную историко-культурную экспертизу кинотеатра «Металлист» и принять решение о включении его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России либо об отказе во включении его в этот реестр планируется до 31 июля 2019 года.

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