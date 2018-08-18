И опять неймётся откровенным врагам Ирана. К сожалению, в их число уже пытается войти и Армения, казалось бы, не заинтересованная в дестабилизации политической ситуации у южного соседа. По другому просто не получитcя охарактеризовать то, как с неким оттенком злорадствующей радости некоторые из армянских телеканалов тиражировали кадры антииранского общеарабского телеканала Al Arabia с кричащими заголовками типа «Антиправительственные выступления», «Протестующие атаковали религиозную школу» и т.д. Сказать по правде — это сегодня не удивляет, ведь надо же «революционерам» в Ереване ещё немного «посвистеть» на тему о том, что то, что они делали и делают с Арменией, это чуть ли не закономерность. И вообще, всё надо делать исключительно на улицах — ведь так их общий «пророк» Джин Шарп наказывал поколениям госпереворотчиков на десятилетия вперёд. Вот интересно — подобострастные руководители ереванских телеканалов, в своём рвении потрафить «революционной власти» и «революционному премьеру», задумываются над тем, что с чем связано, и что именно с Ирана начнётся процесс развенчивания утверждений о «стихийности протестов»? Это крайне больно ударит по Армении и по её сегодняшним ложным императивам и ориентирам. Впрочем, если заказ на подобное освещение ситуации внутри Ирана исходит от тех, кто спонсировал «ненасильственный госпереворот» в Армении, то тогда ничто из работы армянских СМИ и телеканалов сегодня не должно ни удивлять, ни возмущать. Кто платил — то и заказал «музыку» сугубо антииранского звучания. А мир прекрасно знает, кто рвёт и мечет из-за самостоятельного курса руководства Ирана.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Ирана

Чего это вдруг при «народном» премьере Николе Пашиняне телеканалы и СМИ в Армении начали проявлять неподдельный интерес к тому, что немногочисленные группы отщепенцев, или пусть даже недовольных социально-экономическими тяготами, реализовывают своё конституционное право на собрания и митинги в публичных местах? Заказ, господин Пашинян? Не соизволите ли огласить — чей именно? Израиля? США? Проамериканской околополитической и бизнесовой «тусовки» в Москве? Обратим внимание — это ряд именно российских СМИ, ретранслируя видеоролики Al Arabia, выпукло подчёркивают: «В Иране шестой день не прекращаются стихийные протесты в связи со сложной социально-экономической ситуацией в стране. Антиправительственные выступления вечером в воскресенье, 5 августа, зафиксированы в ряде городов страны, включая столицу». Хорошо, что при этом не могут врать дальше и признают: силовики спокойны и не вмешиваются. Приведём одну из цитат на эту тему, в которой осведомлённым прекрасно видно, где нечто похожее на правду, а где — ложь от первой буквы до последней точки: «Активисты использовали тактику поджогов мусорных баков для сдерживания действий полиции. Сотни людей вышли на улицы города Казерун (провинция Фарс), здесь также были слышны политические лозунги и зафиксированы столкновения с силами правопорядка… Волна антиправительственных выступлений в Иране охватывает новые города страны. После протестов в среду, 1 августа, в Карадже и Исфахане, люди вышли на улицы в ряде других городов, чтобы выразить недовольство в связи с ростом цен, девальвацией национальной валюты и общей социально-экономической ситуацией в Исламской Республике. По данным западных и ближневосточных СМИ, на прошлой неделе массовыми демонстрациями были охвачены 10 крупнейших городов ИРИ, включая её столицу: Тегеран, Мешхед, Исфахан, Керманшах, Шираз, Ахваз, Карадж, Хамадан, Урмия и Варамин. В минувшую среду в двух иранских городах прошли антиправительственные акции — в Карадже и Исфахане. На некоторых из них озвучивались даже призывы к верховному руководителю и духовному лидеру Исламской Республики аятолле Сейиду Али Хаменеи «удалиться». Основная причина недовольства со стороны участников акций протеста — экономическая ситуация в стране, резкое обесценивание национальной валюты ИРИ. Однако в ходе выступлений фиксировались и политические лозунги антиправительственного характера. Демонстранты, в частности, скандировали «Уходите из Сирии и подумайте о нашем положении». В Исфахане озвучивались призывы к «скоординированным протестам по всему Ирану».

Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи

Мы уже наглядно развенчивали подобного рода ложь СМИ, совершенно неприкрыто работающих именно на США и Израиль, а не на хотя бы свои национальные правительства. Если, конечно, не подозревать, что и национальные правительства стран, СМИ которых сейчас взахлёб с радостью «вещают» (но что интересно — не из Ирана, а «со слов» Al Arabia и СМИ Запада…) о протестах в иранских городах. Учитывая, что патриотические круги Ирана продолжают вполне официально именовать США и Израиль «Большим Сатаной», следует признать — да, Зверь всё никак не угомонится. Чтобы никто нас не обвинил в преувеличениях, отметим то, что известно уже во всём мире — командующий КСИР, бригадный генерал Мохаммад Али Джафари 1 августа обратился к президенту США Дональду Трампу с «открытым письмом», передавал иранский англоязычный канал Press-TV, в котором предупредил, что народ Ирана никогда не позволит своим официальным представителям вступить в переговоры с «Большим сатаной», т. е. Вашингтоном: «Народ Ирана имеет множество отличий от тех наций, которые привержены доминированию. И он никогда не позволит своим властям вести переговоры и встречаться с «Большим сатаной». Он посоветовал Трампу не сравнивать Иран с КНДР и не надеяться на то, что Тегеран даст «позитивный ответ на ваше предложение о встрече». Вместо этого иранский народ готов вступить на путь сопротивления оказываемому на него давлению, отметил генерал Джафари. При этом иранский генерал назвал Трампа «президентом-любителем», который придерживается привычной ему «дешёвой бизнес-тактики» вместо того, чтобы «практиковаться в профессиональной политике». Думаем, что читатели где-то подсознательно догадались, что так называемые протесты начались… именно 1 августа.

А вот что сообщило полуофициальное агентство Fars News 6 августа — личный адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани признал, что протесты в Иране не проводятся спонтанно, их подогревают и возглавляют члены террористической организации «Моджахеддин-э-Хальк» (MEK, также известной, как MKO, PMOI и NCRI). До этого Джулиани выступил на митинге MEK в Париже в конце июня, в котором он подчеркнул роль этой террористической структуры в руководстве протестами в Иране, отмечает Fars News. «Эти протесты происходят не спонтанно, — цитирует его британская Guardian. — Они происходят из-за многих наших людей в Албании (где находится штаб MЕK — прим.) и многих наших людей здесь и повсюду в мире», — сказал он. По словам Guardian, большинство экспертов по иранской политике говорят, что у MEK минимальная поддержка в Иране, и её широко ненавидят за использование насилия и тесную связь с израильской разведкой. Хотя мы не раз писали о том, что из себя представляет группировка MEK, напомним ещё раз. MEK, основанная в 1960-х гг., объединила элементы исламизма и сталинизма и участвовала в свержении поддерживаемого США шаха Ирана в 1979 г. Перед революцией MEK проводила атаки и убийства как иранских, так и западных целей и политиков. Эта группировка начала убийство граждан и должностных лиц после революции в попытке взять под контроль недавно созданную Исламскую Республику. Она убила нескольких новых лидеров Ирана в первые годы после революции, включая тогдашнего президента Мохаммада Али Реджайи, премьер-министра Мохаммада Джавада Бахонара и начальника судебной системы Мохаммада Хоссейна Бехешти, которые были убиты в результате терактов членами MEK в 1981 г. После разгрома её основных сил группа бежала в Ирак в 1986 г., где был взята под опёку Саддамом Хусейном и где она помогла иракскому диктатору подавить восстание шиитов и курдов в стране. Террористическая группа присоединилась к армии Саддама во время иракской войны против Ирана (1980−1988 гг.) и помогла Саддаму убивать тысячи иранских гражданских лиц и солдат.

После взрыва, устроенного боевиками Моджахеддин-Э-Хальк. 1981

После вторжения США в Ирак в 2003 г. эта группировка, которая теперь придерживается философии свободного рынка, была активно поддержана пресловутыми «неоконсерваторами» Вашингтона, которые утверждали, что MEK будет выведена из террористического списка США, и… Израилем. США официально удалили MEK из списка террористических организаций в сентябре 2012 г., через неделю после того, как госсекретарь Хиллари Клинтон направила Конгрессу США секретное сообщение об этом движении. Решение, принятое Клинтон, позволило группе иметь активы под юрисдикцией США, вести бизнес с американскими организациями, говорилось в заявлении госдепартамента в то время. В сентябре 2012 г. последние группы террористов MEK покинули лагерь Ашраф, их главный учебный центр в провинции Дияла в Ираке. Они были переведены в лагерь Либерти… в оккупированном США и НАТО сербском крае Косово и Метохия, а свой штаб устроили в Тиране. Сотни террористов MEK теперь отправлены в Европу, где их имена были вычеркнуты из «чёрного списка» даже на два года раньше, чем в США. За последние 4 десятилетия MEK в результате терактов убила более 12 000 иранцев. Террористическая группа также убила большое количество американцев и европейцев в нескольких террористических актах до Исламской революции 1979 г. С прошлого года множество американских политиков посетили MEK в Албании, часто без каких-либо публичных заявлений или под прикрытием встречи с некоторыми албанскими политиками. К ним относятся бывший директор ФБР Луи Дж. Фрих, сенатор США Джон Маккейн (который выступил на конференции MEK) и делегация сенаторов США в составе Тома Тиллиса, Роя Бланта и Джона Корнина.

MrPenguin20 Флаг Моджахеддин-Э-Хальк

Несколько месяцев спустя конгрессмен США Тед Поу внёс законопроект в Палату представителей, призывающий правительство Ирака «возместить бывшим обитателям лагеря Ашраф их активы, захваченные группами, связанными с правительством Ирака». Согласно сообщениям СМИ, в июне 2018 г. советник по национальной безопасности США Джон Болтон получил 40 000 долларов США в виде взятки для участия в собрании террористической группировки MEK в Париже в июле 2017 г. Во время своего выступления на собрании MEK он сказал, что президент Трамп полностью выступает против «режима в Тегеране». А совсем уж недавно Джоан Стокер с американского портала Defense Post сообщила NBC, что Болтон получил от MKO более 180 000 долларов взятки, чтобы выступать в их пользу. Офис Болтона до сих пор отказывается комментировать эту информацию. Как говорится, неплохо было бы, чтоб руководители тех российских и армянских СМИ, которые своими искажёнными сообщениями, всего лишь тиражирующими полуправду-полуложь канала Al Arabia, учли то, что в своих «сливах» иранские СМИ, говоря о протестных явлениях, открыто указывают на то, кто «заказчик» и кто «исполнитель», да к тому же с указанием на американские первоисточники, чётко указывают, за сколько террористы MEK купили тех или иных высокопоставленных представителей администрации Трампа. Можно себе представить скандальный ажиотаж, если вдруг, допустим, полуофициальное агентство ISNA, крайне близкое к аятолле Сейеду Али Хаменеи, начнёт называть суммы, за которые продались США и Израилю, допустим, руководители некоторых армянских и российских СМИ — нам представляется, что на первых порах иранцы пойдут именно таким путём, а не станут в открытую указывать на суммы, выплаченные кому-то во властных структурах России и Армении, или — не станут перечислять фамилии официальных лиц в Ереване и Москве, кому были переданы соответствующие «советы» и «инструкции» из США и Израиля… И следует отметить — именно в июле 2018 г. постпред Ирана при ООН Голямали Хошроу призвал к прекращению политики США в поддержку антииранской террористической MEK. «Ряд политических деятелей и сотрудники администрации США, такие как Рудольф Уильям Луис Джулиани и Ньютон Лерой Гингрич, участвовали в собрании антииранской террористической организации, которая открыто поддерживает насилие в отношении иранских гражданских лиц, состоявшемся в Париже 30 июня 2018 г. Эти сотрудники администрации Соединённых Штатов выдвинули необоснованные обвинения и ложные заявления в адрес Исламской Республики Иран на упомянутом собрании. Так называемая Организация моджахедов иранского народа (т.е. MEK — прим.) — известная террористическая организация, ответственная за гибель более 17 тыс. иранцев, включая парламентариев, высокопоставленных правительственных и военных чиновников, невинных мирных людей, а также иностранных граждан, что в очередной раз было задокументировано членами Организации Объединённых Наций и независимыми организациями», написано в обращении Хошроу на имя генсека ООН Антониу Гутьерриша и председателя Совета Безопасности Олофа Скуге, сообщало агентство IRNA.

Симптоматично также, что протесты от 1 августа (неважно, сколько они длились на самом деле) последовали также после того, как 31 июля посол РФ на оккупированных палестинских территориях Анатолий Викторов в интервью 10 каналу израильского ТВ жёстко заявил, что Россия не может заставить Иран вывести свои войска из Сирии, несмотря на то, что власти сионистского режима продолжают настаивать на этом. По его словам, «иранцы играют очень важную роль в наших совместных усилиях по ликвидации террористов в Сирии». «Присутствие Ирана в Сирии полностью легитимно в соответствии с основными принцами и уставами ООН», — отметил Викторов. Почти одновременно с Викторовым мощнейший удар по врагам Ирана… нанесла бывший зам. госсекретаря США по политическим вопросам Уэнди Шерман, которая сказала, что президенту Трампу не понять, что Иран обладает целой культурой сопротивления, а иранцы никогда не сдадутся. «Дипломатический подход президента Трампа заключается в том, чтобы угрожать противникам, а затем предложить им сесть за столом переговоров и заключать сделку», заявила Шерман в интервью Yahoo News. По её словам, основной недостаток подхода Трампа заключается в отсутствии детальной политики, чтобы превратить устные соглашения в обязательные международные: «Трамп любит создавать заголовки новостей своими сообщениями в Twitter, ему нравится пышность и обстановка саммитов, но как с Ираном, так и с Северной Кореей нет никаких признаков развития событий», заявила она, добавив, что у команды Трампа нет точного подхода и терпения, которые нужны в сложных сделках. Заявление Викторова — своего рода пощёчина Израилю, заявление же Шерман — пощёчина не только её стране, но и слою «неоконов» конкретно. А мир знает, кто входит в эту группировку в Вашингтоне…

Но вот что ещё следует иметь в виду — так сказать, семантический генезис протестов в Иране никогда не бывает односложным, поэтому всё сваливать на активизацию террористов MEK и их немногочисленных адептов внутри Ирана — это ошибка. Есть и действительно пострадавшие от колебаний рынка и иранской национальной валюты. Но есть и… другая часть недовольных правительством президента Хасана Роухани. Признания Руди Джулиани и, скажем, госсекретаря США Майкла Помпео — одна сторона медали. Как и комплекс враждебных отношений между Ираном и тандемом США-Израиль. Рассмотрим вторую, сугубо иранскую часть недовольных. Обратим внимание — протесты начинаются на следующий день после того, как становится известно: мажлес (парламент) Ирана планирует созвать специальное заседание, на котором будет заслушан доклад президента Роухани о сложившейся в стране экономической ситуации. Главе исполнительной власти иранские законодатели предоставили один месяц на подготовку к докладу, передавало из Тегерана агентство Associated Press. Отдельно от президента парламентарии намерены выслушать отчёт министра труда и социального обеспечения Али Рабийи, прежде всего, в связи с 12,5% уровнем безработицы в ИРИ. Для несведущих — в Иране по конституции нет должности премьер-министра, и вообще, президент и есть глава правительства, так как верховный руководитель — пожизненно избираемый духовный лидер Исламской революции, т. е. аятолла Хаменеи.

Далее идём хронологически. 29 июля официальный представитель судебной власти Ирана Голямхоссейн Мохсени Эджейи рассказал, что 29 человек были арестованы по обвинению в «экономических потрясениях» и вскоре предстанут перед судом. Он добавил, что многие из этих арестованных лиц обвиняются в совершении тяжких преступлений, наказуемых смертной казнью. 31 июля начальник полиции Тегерана бригадный генерал Хоссейн Рахими, выступая перед журналистами, заявил, что на данный момент были арестованы уже 35 человек в связи с семью крупными делами о коррупции в отношении золотых монет, валюты и автомобилей. Он добавил, что пятеро из них были отправлены в тюрьму по судебному приказу, а большое количество валютных брокеров были вызваны в полицейские участки. Случаи коррупции были связаны с недавними скандалами в отношении стремительного роста стоимости золотых монет и иностранной валюты, а также импорта автомобилей. Рахими объяснил, что валютные брокеры были вызваны по обвинению в нарушении правил рынка из-за установления ложной цены.

В этот же день вновь заговорил КСИР. Казалось бы, совсем недавно КСИР выразил поддержку правительству Роухани, когда устами главкома спецназа «Кодс» генерал-майора Кассема Солеймани приветствовал решение президента ИРИ перекрыть Персидский залив и Ормузский пролив в ответ на угрозу США не дать возможности Тегерану торговать нефтью на мировом рынке: «Это тот доктор Роухани, которого мы знали, и тот, которым он должен быть». Но в первой половине дня 31 июля командующий ВМФ Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади, выступая на пресс-конференции этапа соревнований военных пловцов в рамках Международных армейских игр-2018, проходящих в иранском городе Ноушехр в провинции Мазендеран, заявил, что ВМФ Ирана лишь ждут приказа и в любой момент готовы перекрыть Ормуз: «Ормузский пролив является частью безопасности и национальных интересов Ирана. США не будут играть никакой роли в принятии решения по Ормузскому проливу. Действия Ирана зависят только от приказа лидера Исламской революции. Исход решения коснётся не только одной страны, но и всего мира».

sayyed shahab-o- din vajedi Бойцы спецназа ВМС КСИР

Во второй половине того же дня военные причинили ещё одну неприятность Роухани. Командующий КСИР бригадный генерал Мохаммад Али Джафари в письме на имя президента подверг критике иранское правительство за то, что оно «простаивает в экономической войне с врагами и уклоняется от действий по борьбе с повышением цен в стране». Он напомнил правительству о своих обязанностях организовать экономику при поддержке иранцев, сообщал ресурс Tasnim News. Командующий КСИР заявил, что решительная поддержка администрации Роухани в последние недели со стороны всех неравнодушных к Исламской революции не должна помешать кабинету министров предпринять «революционные действия», чтобы предотвратить резкий рост цен, стоимости валюты и золотых монет в условиях «экономической войны, развязанной врагами». Генерал Джафари также рекомендовал президенту выразить свой гнев относительно недостатков и неправильного управления экономикой со стороны его собственной администрации: «Принятие важных решений в нынешней сложной ситуации в целях противодействия экономическому давлению врагов требует революционной решимости и решительных действий против праздности и слабости некоторых менеджеров, чтобы люди чувствовали себя надежно в отношении разумного управления вашей администрации». Подчёркивая необходимость более тесной координации между административными секторами, командующий заверил президента в поддержке всех революционных сил и сказал, что люди с нетерпением ждут революционные решения своего президента.

Mahmood Hosseini Мохаммад Али Джафари (справа)

За несколько часов до начала протестов 1 августа в очередной раз удивил экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. Он призвал президента США Трампа: «Господин Трамп, обнародуйте имена родственников иранских чиновников, имеющих «Грин-карту» и банковские счета в США, если у вас есть такой список», — написал Ахмадинеджад на своей странице в Twitter. В связи с этим иранские СМИ напомнили, что ранее бывший президент Ирана обвинил судебные власти страны и лично их главу Садека Амоли Лариджани в коррупции. В связи с этим некоторые иранские СМИ стали утверждать о том, что ряд приближённых к правительству лиц вывозит валюту из Ирана. Тут есть и небольшая подоплёка личного характера — в конце июля Ахмадинеджад обратился в МВД ИРИ за разрешением на проведение акции протеста против сложившейся ситуации в стране. Иранское ведомство внутренних дел пока не ответило на запрос экс-президента. А ведь Ахмадинеджад не только экс-президент, но и член очень влиятельного совета по определению целесообразности при аятолле Хаменеи, введённый в состав этого органа по рекомендации самого верховного руководителя ИРИ.

Tasnim News Agency Махмуд Ахмадинежад

2 августа военные опять напомнили Роухани, что имеют право вмешаться — правда, в типично восточном стиле, мол, военные готовы взять на себя руководство «экономикой Сопротивления». Командующий народным ополчением Ирана «Басидж» генерал Голямхоссейн Гейбпарвар, выступая перед командирами дивизий «Басидж» и затронув последние нарушения на иранских рынках золота и валюты, заявил, что «Басидж» готов помочь правительству в решении экономических вопросов, сообщило агентство Mehr News. «Исполнительные должностные лица страны должны понимать, что теперь враги начали экономическую войну, и общественность ожидает, что правительство будет готово к этой войне, — подчеркнул он. — По мере того, как мы просили судебных чиновников по-братски, решительно противостоять экономическим разрушителям и коррупции, мы просим чиновников в правительстве, также по-братски, предпринять революционный подход в решении экономических проблем страны для предотвращения жизненных проблем экономики страны, чтобы повлиять на повседневную жизнь людей». Далее главком иранского аналога, допустим, армянской организации Союза добровольцев «Еркрапа» заявил: «Ещё в 1980-х годах, когда люди увидели, что чиновники рядом с ними, они могут смириться с проблемами, и теперь чиновники должны следовать той же модели, чтобы решать проблемы народа». Он также подверг критике контролирующие организации за то, что они не тщательно контролируют рынки, где «несколько человек нарушают порядок в экономике и создают экономические проблемы для людей».

Если кто-то думает, что заявления военных Ирана — это шутки, то мы отошлём таковых к заявлению американки У. Шерман, а также напомним, что расстрелы спекулянтов, будь то обычными товарами на потребительских рынках или валютой в обменниках, — это было обычное явление в Иране и в первые годы после Исламской революции, и во время ирако-иранской войны. Не забывая о внешнем факторе в деле протестов в Иране (США, Израиль, террористы MEK и др.), мы видим: ультраконсерваторы (Ахмадинеджад) недовольны, военные негодуют из-за промедления правительства в вопросе экономической контрвойны. Вспомним призыв Ахмадинеджада — тут явно намёк на даже не коррупцию в США и Иране, а на… возможное обвинение в предательстве. Однако понятно, что протестующие, образно говоря, «по линии» Ахмадинеджада, военных, КСИР и «Басиджа» не ставят под сомнение ни руководящую роль аятоллы Хаменеи, ни оказание помощи Ираном народам Ирака и Сирии. Враги Ирана опять на грани провала — если допустить, что «подначкой» протестующих действительно занимались предатели из MEK, то далее управление протестом взяли в свои руки консерваторы и военные. Прозападникам в Иране станет ещё тяжелей, а конституционному строю ничто не угрожает. Ну, а Роухани понимает — сопротивляться давлению «сверху» будет сложней…