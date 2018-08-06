Ледокол власти, затёртый льдами

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

Все помнят знаменитого героя «Двенадцати стульев» отца Фёдора, главной способностью которого было умение появляться изо всех щелей, дверей и окон и устремляться на предмет своего вожделения. Целеустремленность, не исключающая назойливости, привела в итоге отца Фёдора к стульям, но стулья оказались не те, а отец Фёдор оказался в психиатрической больнице, спустив до копейки всё состояние семьи. Инженер Брунс уже не знал, куда от него прятаться. Инженера отец Фёдор взял измором.

Классика потому классика, что не стареет и всегда актуальна. Отец Фёдор нашего времени — это Алексей Кудрин. Куда его ни поставь, он отовсюду появляется в приёмной Владимира Путина и требует ордер на политическую власть, уверяя, что действует не корысти ради, а токмо волею пославшей его Кристин Лагард, которая хоть и не жена ему, но правит им не хуже жены.

Хоть тушкой, хоть чучелом, хоть вице-премьером, хоть главой Счётной палаты, отовсюду Кудрин делает одно и то же дело: лезет в политику. Он стремится влиять. Минфин у него в виде ресурса, Счётная палата или фонд по развитию каких-то там инициатив — дело десятое. Дайте Кудрину завтра Центральный рынок — он и его превратит в центр влияния. Кудрин уже вошёл во вкус власти и не желает с ней расставаться. По году рождения он — крыса, а крыса — животное умное, агрессивное и злопамятное. И ещё очень живучее.

Кудрин всеми силами старается расширить полномочия Счётной палаты от аудиторских до контрольно-ревизорских. Чтобы не просто проверить, а снять по результатам проверки с работы и инициировать уголовное дело. Вот тогда все попляшут. Цель Кудрина превратить Счётную палату в некую спецслужбу с карательными полномочиями типа советского Комитета Народного Контроля. А себя таким образом — в Великого Инквизитора или финансового прокурора.

Жан-Поль Лоран. Папа и инквизитор. 1882

Счётную палату он хочет превратить в свой силовой ресурс, которым он будет душить политических соперников. Под видом помощи государству Кудрин будет устранять тех, кто мешает ему прийти к власти и проводить отчётливо либеральный курс, жёсткий и непреклонный. Как бы ни было это парадоксально — слова «жёсткий либерал» всё более перестают быть парадоксом, а «либеральная диктатура» — оксюмороном.

Кудрин уверен, что превосходит многих нынешних членов правительства по уровню интеллекта. Отсюда его амбиции. Он уверен, что несправедливо, что они там, а он тут. Он чувствует себя ледоколом, затёртым льдами и всеми силами вырывающимся из ледового плена. Кудрин лишён сантиментов и легко способен переступить через того, с кем много лет дружил. Никто не знает, какую игру он играет на самом деле и как далеко метит.

Все свои действия Кудрин выстраивает только с позиций пользы для карьеры. Для этого он научился мимикрии и порой меняет риторику на несвойственную для либерала. Верить в это нельзя, так как это обычная конъюнктурщина: Кудрина всерьёз интересует лишь он сам и его место во власти. Он чувствует шанс — сейчас кабинет министров непопулярен и скоро будет распущен. Вот тут-то его время и придёт.

Корпоративная матрица власти

Любая власть — это Корпорация, а корпоративная матрица условно состоит из четырёх уровней иерархии: «Волки»,«Шакалы», «Собаки» и «Овцы». Все названия, понятное дело, сугубо аллегорические и приняты только для образности восприятия. Никакой личной окрашенности тех, кто в них состоит, не содержат. Подчёркивает социальную роль группы. Метод используется в персонал-менеджменте теми, кто строит карьеру в корпорации, и используется в профессиональной подготовке специалистов по персоналу. Итак.

«Волки» — это топ-менеджеры. Те, кто принимает решения. Это решения о найме и увольнении, о бюджете, о политике и стратегии Корпорации. Так сказать «морпехи» Корпорации, её «спецназ». Это ключевые фигуры.

Tambako The Jaguar Два волка

«Шакалы» — это те, кто влияет на тех, кто принимает решения. Влиятельные фигуры, серые кардиналы. Укрепляют власть «Волков». Сами стремятся стать «Волками». Шакалы формируют определённый процент топ-менеджмента. Это люди системы. Их нельзя не учитывать. Способны перешагнуть через дружбу. «Волки» делают это ещё легче. Но если для «Волков» на первом месте — успех Корпорации, то для «Шакалов» главное — их личный успех. Именно этим в Корпорации «Шакалы» отличаются от «Волков».

«Собаки» — это те, кто тащит всю службу и делает дело. Отвечают за «Овец» — пасут их. Ключевые люди Корпорации. Заведуют отделами, департаментами. В нашем случае — министерствами. За ними охотятся «хэд-хантеры» — «охотники за головами», то есть те, кто переманивает чужих специалистов. Именно «Собаки» выигрывают конкурентную войну вне Корпорации, но они плохие бойцы внутри неё. Боятся увольнения и держатся за свою работу. Стараются самосовершенствоваться. Отвечают за весь вверенный диапазон направлений.

Их видение приближается к видению «Волков». Собаки также болеют за Корпорацию. Но в отличие от «Шакалов» лишены духа карьеризма. Если их продвигают наверх, то это делают «Волки» — «Шакалы» «Собак» ненавидят, видя в них конкурентов. «Шакал» может тянуть «Собаку» наверх, но лишь тогда, когда работа «Собаки» помогает успеху самого «Шакала».

«Овцы» — это те, кто ни на что не влияет, и на ком держится вся текучка кадров. Не строят долговременных планов в Корпорации, два-три года работы — и увольнение. Не делают карьеры, корме одношаговой (специалист — старший специалист). Постепенно начинают воровать. Вообще в каждой Корпорации две категории воров: «Овцы» и «Шакалы». Первые — несуны и крадуны, вторые — взяточники и откатчики. «Собаки» и «Волки» брезгуют этим.

Овцы

Любая Корпорация — это не набор личностей, а набор групп. Поэтому нужно выявлять ключевые группировки. В любой Корпорации их 4: так называемые «Федералы», «Оппозиция»,«Неформалы» и «Планктон».

«Федералы» — это те, кто помогает держать власть системы. Туда входят «Волки», «Собаки», внешне могут входить и «Шакалы», но они могут составлять и группу «Оппозиция».

«Оппозиция» — это те, кто хочет захватить власть в системе. Пытаются бороться за ключевые позиции. Часто это те, кто не понимает, как увеличить прибыль Корпорации, но чётко понимают, как увеличить свою личную прибыль. Мастера корпоративной борьбы. Из-за них политика становится острой. «Шакалы» в «Оппозиции» могут работать на конкурентов, легко переманиваются в другие Корпорации, ХОРОШО ВЕРБУЮТСЯ. Собаки в «Оппозицию» попадают или по недоразумению, или если с ними обошлись плохо. Шакалы сладкими речами могут их соблазнять на участие в «Оппозиции». «Оппозиция» не всегда права — это надо чётко понимать. Часто это просто борьба за власть, не за улучшение, а за смену курса.

«Неформалы» — это ложная оппозиция. Создана для осведомления руководства и улавливания тех, кто не с «Федералами» и не с «Оппозицией». Также существует для сплочения коллектива. «Неформалы» создаются «Федералами». Всё, что делается в социальном мире Корпорации: тренинги, выезды на природу, всё, где происходит сплочение и спайка коллектива, — дело рук «Неформалов». Развитие неформальных групп поддерживается «Федералами» и отвлекает от «Оппозиции». Грамотная корпоративная система управления подразумевает организацию свободного времени своих «бойцов». Как известно из армейской практики, если солдат бездельничает — добра не жди. В нашей системе роль «Неформалов» отведена профсоюзам.

«Планктон» — офисная братия, нейтральные кадры, которые вечно «текут».

Можно условно создать подгруппу «Тёмные лошадки» — это будут те игроки, по которым мало информации, но по мере её сбора их позиция будет определяться более конкретно.

Досье на Кардинала

Используя данную корпоративную матрицу, мы можем легко построить модельную схему нашей публичной власти, где каждая фигура будет соединена линиями с другими фигурами и роль каждой из них станет наглядной. Станут видны группы. Роль Кудрина в этой системе совершенно четко видна — это группа «Шакалы» и его битва за вхождение в группу «Волки». Позиция Кудрина исчерпывается лозунгом «Карьера или революция!» — в нашем случае скорее дворцовый переворот.

Yathin S Krishnappa Шакал

Душой Кудрин среди «Оппозиции», телом — среди «Федералов», которым неприкрыто угрожает уйти в «Оппозицию» в случае неприятия его в категорию «Волки». Кудрин использует методы аргументации цифрой, раскрашенной в яркие прилагательные. Он старается быть главным влиятелем на Путина, но теперь ему мало влияния, ему понадобились ещё и административные рычаги, аналогичные тем, которые имеются у «Волков».

Трудно сказать, как поступит Путин, даст ли Кудрину полномочия или нет, однако ясно, что орудием Кудрина он не станет ни при каких обстоятельствах, а вот Кудрин в любом случае будет орудием Путина. Хоть с полномочиями ревизора, хоть без них. Потому что «Шакалу» нельзя тягаться с «Волком» — это совершенно разные уровни управления. Да и для Корпорации опасно ставить «Шакала» на место «Волка». Во всяком случае Кудрин политически жив до тех пор, пока играет на сильной стороне и не стремится её поменять. Тут пока Кудрин ошибки не сделал. Однако он допускает очень серьезную ошибку другого рода — в корпоративном мире нужно меньше болтать и больше слушать. С некоторых пор Кудрин делает совершено наоборот.