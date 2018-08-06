



Иван Шилов ИА REGNUM

Старший аналитик Центра двухпартийной политики в Вашингтоне Николас Дэнфорт решил предупредить Вашингтон: «Стоит готовиться к тому, что власти Турции закроют для американских военных базу Инджирлик, а также в целом пересмотрят свою политику в регионе с учетом напряженности в двусторонних отношениях».

Если говорить о второй позиции, напряженности во взаимоотношениях между Вашингтоном и Анкарой, то тут действительно существует немало острых сюжетов: требования американцев к туркам отказаться от закупок в России зенитных ракетных систем С-400, попытка блокировать продажу истребителей F-35A турецким ВВС, история с американским пастором Эндрю Брансоном, задержанным еще в 2016 году турецкими властями по обвинению в шпионаже, угрозы США ввести широкие санкции и ввод их против отдельных министров Турции. Тем не менее на дипломатическом уровне стороны заявляют, что считают себя союзниками и партнерами по НАТО, а также международной коалиции, борющейся против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Что касается базы Инджирлик, то сообщений о каких-либо сбоях в использовании американскими военными этой базы пока не поступало. Правда, ранее с нее были выведены немцы в ответ на решение Анкары ограничить доступ депутатов бундестага к военнослужащим.

В мае глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Анкара может закрыть для американцев базы Инджирлик и Кюреджик «из-за недружественной политики Вашингтона». При этом он выставил ряд требований в адрес США: сделать шаги по теме Манбиджа, выдать находящегося в эмиграции известного богослова Фетхуллаха Гюлена, которого обвиняют в причастности и чуть ли не организации неудавшегося переворота 15 июля 2016 года. Американцы тогда уступили только по Манбиджу, что позволило Турции считать используемую тактику торга по Инджирлик успешной. Потом все затихло. Но вот появился доклад Брукингского института, в котором утверждается, что закрытие для Вашингтона базы Инджирлик вписывается в логику возможных внешнеполитических решений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, направленных на «прямое столкновение с трансатлантическим альянсом». А возможно ли такое?

Да, считает бывший министр обороны Турции Фикри Ышык, но только в случае, если Анкара после детального изучения проблемы «устойчиво определится с политикой, учитывающей свои средние и долгосрочные интересы», и «если потребуется сделать такой шаг, то Турция определенно его сделает». То есть, когда сложится ситуация, соответствующая турецкой пословице о том, что холостяку всегда легко говорить о разводе. Брак между Анкарой и Вашингтоном спасти еще можно, но Турция не желает быть в таком браке «жертвой» и демонстрирует желание жить прежде всего для себя. Но американцы не делают того, чего хотят турки, о чем свидетельствуют гневные заявления Эрдогана в адрес США. Поэтому возникает вопрос, когда и почему Анкара решит в очередной раз использовать в игре с Вашингтоном свой главный козырь — базу Инджирлик?

Американские ВВС на авиабазе Инджирлик

Она ведь, эта база, как пишет турецкое издание Odatv.com, перенасыщена различными политическими символами. Появилась в Турции в период холодной войны и была предоставлена в пользование американцам для их задач по НАТО. В 1958 году использовалась при попытке проамериканского государственного переворота в Сирии. В 1960 году во время шпионского скандала с самолетом-разведчиком U2 именно с Инджирлик взлетал этот борт, который после был сбит в воздушном пространстве СССР. Было и многое другое. 29 марта 1980 года генерал Кенан Эврен подготовил договор о военном и экономическом сотрудничестве, а после переворота 11 декабря база была модернизирована. Потом она сыграла определенную роль во время попытки переворота 15 июля 2016 года, когда, по мнению Odatv.com, «били по Турции изнутри». Поэтому у Анкары существует выбор решений, мотивированных как внутренними, так и внешними факторами. Внутренние факторы заработают тогда, когда Анкара реально почувствует, что США и их западные партнеры ведут дело к дестабилизации обстановки внутри страны. Что касается внешних факторов, то они могут быть разнообразными, вплоть до дистанцирования от политики Вашингтона на иранском направлении.

Но в любом случае изгнание американцев с базы Инджирлик будет означать переход Рубикона, развод во взаимоотношениях не только между Турцией и США, но и союзниками по НАТО. Готова ли к этому Анкара? Вряд ли. «Те, кто считает, что Турция отступит перед угрозами и абсурдными решениями о санкциях, не знают эту страну и народ», — заявляет Эрдоган. В то же время он призывает Вашингтон решить все возникшие вопросы в духе стратегического партнерства и сотрудничества и «не желает вступать в игру, где в проигрыше останутся все стороны». На Западе этому не особо верят. Как считает польский политолог Станислав Невинский, «Турция теперь считается союзником Запада лишь на бумаге» и «уже нет доверия к той Турции, которая защищала южные рубежи НАТО, теперь видим другую Турцию, которая стала союзником Москвы». Так что все значительно сложнее и глубже.

Если же вернуться к суждениям по этому поводу Дэнфорта, то, по мнению американского аналитика, ситуацию может спасти лишь изменение политики США не только в отношении Турции, но и на всем Ближнем Востоке. Но пока, как сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, вооруженные силы США резко сократили количество боевых вылетов с базы Инджирлик и рассматривают возможность сокращения численности персонала, размещенного там на постоянной основе.