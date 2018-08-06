Газ

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на начало августа составляют 12,893 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 21 июля выросли на 592 млн кубометров, т. е. темпы закачки в эти дни составляли в среднем 54 млн кубометров в сутки.

До начала следующего отопительного сезона в правительстве намерены накопить в ПХГ 17 млрд кубометров — как и в прошлом году. Однако пока темпы закачки незначительно отстают. Скажем, на 29 июля в ПХГ находилось 12,7 млрд кубометров топлива, что на 300−400 млн кубометров меньше, чем в ту же дату год назад.

Украинцы до сих пор не знают, какой будет цена газа для населения в грядущем отопительном сезоне. Несмотря на заверения и.о. министра финансов Оксаны Маркаровой о том, что переговоры с МВФ близки к завершению, мораторий на повышение цен на газ продлили до 1 сентября. Напомним, этот мораторий на Украине действует с 1 апреля и уже два раза продлевался.

В январе — июле Украина сократила импорт газа до 5,578 млрд кубометров (-2,56 млрд кубометров в сравнении с прошлым годом).

Неожиданный удар по транзитным амбициям Украины нанёс президент Молдавии Игорь Додон, заявивший, что опасается непредсказуемости украинского маршрута и хотел бы приобретать газ в обход Украины. По молдавскому направлению Украина транспортирует немного, порядка 2−3 млрд кубометров топлива в год. Однако на фоне грозящего Украине сокращения транзита с 90 до 40 или даже до 20 млрд кубометров в год даже такие потери начинают выглядеть существенно.

Игорь Додон

Неудивительно, что «Укртрансгаз», дочерняя компания «Нафтогаза», отвечающая за транзит, по итогам первого полугодия 2018 года показала рекордные для себя убытки в размере 17,7 млрд грн. Согласно обнародованным компанией данным, основными причинами убытков стали списания (или начисления под списание) дебиторской задолженности за газ и ускоренная амортизация.

Правительство Украины собирается выставить на электронные торги 44 земельных участка для добычи природного газа с суммарным объёмом запасов 150 млрд кубометров. Начальная стартовая стоимость всех участков — около 3 млрд грн, но сроки аукционов пока не определены. Пока же похвастаться нечем: в январе — июне добыча сократилась до 10,206 млрд кубометров (-0,5% к аналогичному периоду прошлого года). И это при том, что «Нафтогаз» уже в третий раз за лето увеличил стоимость закупки газа на внутреннем рынке. В этот раз — с 7629 до 8088 грн за тыс. кубометров. К слову, это может служить своеобразным ориентиром для уровня цены импорта, о которой договорится правительство и МВФ, ведь цена импорта уж точно не может быть меньше цены внутреннего рынка.

Европейский банк реконструкции и развития предлагает «Нафтогазу Украины» кредит в размере 100 млн долл. для закупки газа. Любопытно, что немногим ранее руководство компании выписало себе премии почти в половину этого кредита (46,5 млн долл) — по итогам рассмотрения иска компании к «Газпрому» в арбитражном суде Стокгольма.

Кризис ЖКХ

Конец июля в Киеве прошёл нервно: СМИ пугали жителей остановкой городских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, обеспечивающих потребности города в горячей воде, тепле (в отопительный период) и электроэнергии. Наступил август, однако обе ТЭЦ продолжили работу. Впрочем, расслабляться жителям столицы Украины пока не стоит, поскольку городские власти до сих пор не подписали необходимые договоры с «Нафтогазом Украины», а закупили 18 млн кубометров газа у сторонних поставщиков. Для такого города, как Киев, это небольшой объём, видимо, городские власти используют эти поставки как рычаг давления на «Нафтогаз», рассчитывая, что тот не захочет терять такого крупного клиента.

Такой же вывод можно сделать и из слов городского головы Киева Виталия Кличко:

«Отключение ТЭЦ может привести к угрозе регионального уровня, поэтому для недопущения этой ситуации вопрос вынесен на национальный уровень. Нам нужно решить спорные вопросы, которые еще существуют с «Нафтогазом». Мы делаем все, чтобы в ближайшие дни этот вопрос решить».

Raimond Spekking Бурштынская ТЭС. Ивано-Франковская область, Украина

Замглавы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев во время пресс-конференции уточнил, что городу пришлось купить газ по 10 020 грн за одну тысячу кубометров. Это примерно на 3 тыс. грн больше тарифа, по которому «Нафтогаз» поставляет газ коммунальным потребителям, однако меньше тарифа, который «Нафтогаз» выставляет городу сегодня — около 11 тыс. грн. Впрочем, глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев отрицает, что городская власть смогла найти цену ниже, чем у его компании.

«Закупки газа «на стороне» позволят не останавливать ТЭЦ, запустить которые потом было бы очень дорого, так как нарушился бы технологический цикл», — комментирует это решение директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский для «Страна.ua».

Однако он отмечает, что речь идет о выборе между вариантами «дорого» и «очень дорого».

«Сегодняшний тариф не покрывает 10 тыс. грн за тысячу кубометров, и этот разрыв нужно будет как-то покрывать. Либо это сделает государство, либо раскошелятся киевляне», — согласен и директор специальных проектов Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев, который прогнозирует 30%-ный рост тарифа на горячую воду.

Экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко предупреждает, что задолженность потребителей в этом году будет иметь не меньшее значение, чем, собственно, тариф:

«Ключевой проблемой тут является не столько техническое состояние жилых домов, сколько долговые обязательства перед «Нафтогазом». В связи с этим отопительный сезон начнется тогда, когда будет предоставлен газ для отопления домов и все спорные вопросы по задолженности будут решены», — отмечает эксперт в комментарии корреспонденту «Голос.ua».

Кот на батарее

Однако работой этой пока никто не занимается, хотя до начала сезона остаётся всего около 2,5 месяца.

«Статистика по технической проверке регионов к отопительному сезону не является обоснованной. Поинтересуйтесь у жителей многоквартирных или частных домов: к ним домой приходила какая-то комиссия, которая занималась этой проверкой — были составлены какие-то акты? Конечно, нет».

Со следующего года украинцы будут платить не только за газ по счётчику, но и абонплату. Этой новостью население «обрадовала» глава Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко в интервью изданию «Обозреватель». Правда, с методикой ещё не определились: фиксированный размер абонплаты, в зависимости от региона, составит 11−80 грн с одного подключения, однако в НКРЭКУ раздумывают, не ввести ли ещё и переменную часть — в зависимости от объёмов месячного потребления.

Электроэнергия

ТЭС и ТЭЦ Украины в I полугодии нарастили потребление угля до 13,045 млн тонн (+2,13 млн тонн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Частично это объясняет, почему угля на складах меньше, чем год назад.

По состоянию на 2 августа суммарные запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ упали до 1,67 млн тонн (-64 тыс. тонн с 23 июля). Это почти на 700 тыс. тонн меньше, чем год назад.

Депутаты, предлагающие отменить скандальную формулу «Роттердам+» в энергетике (формула, с помощью которой Украина определяет ряд экономических показателей: закупочную стоимость угля собственной добычи, себестоимость энергии ТЭС), выдвинули ещё один аргумент в пользу своих действий: оказывается, мол, отечественные промпотребители покупают электроэнергию дороже цены её импорта.

Утверждение это звучит как минимум странно для всех, кто следит за украинской энергетикой не один год: формула тут, что называется, притянута за уши. «Роттердам+» появился на Украине с весны прошлого года, т. е. с момента транспортной блокады Донбасса и отказа Украины покупать уголь у ДНР и ЛНР. Эти объёмы стали покупать по ценам мирового рынка, и появилась необходимость отразить это в тарифе. Однако причина не в формуле, а в практике перекрёстного субсидирования, которая до сих пор существует в экономике Украины: тариф для бизнеса выше, для населения — ниже. У европейских потребителей такого дотирования нет, потому и цена импорта меньше, чем внутриукраинская.

Вагон уголь

Текущий тариф на электроэнергию для бытовых потребителей будет актуален ещё 11 месяцев и в июле 2019 года будет пересмотрен в сторону увеличения Согласно расчётам чиновников, точка безубыточности сегодня — не ниже 2,6 грн за кВт•ч, но достигать её будут на протяжении нескольких лет.

А вот сроки оплаты потреблённой электроэнергии ужесточают уже сегодня. Согласно новому постановлению НКРЭКУ, счёт должен оплачиваться в течение 10 дней бытовыми потребителями и в течение 5 дней — остальными.

В Широковском районе Днепропетровской области французские и украинские предприниматели осенью этого года планируют начать строительство солнечной электростанции мощностью 7 МВт. Объём инвестиций — 8,6 млн евро. 30% этой суммы вкладывает французская компания, а остальную сумму предоставляет ЕБРР.

Ещё две новые солнечные электростанции начали работать в Одесской области — мощностью 4,152 МВт и 350 кВт.

В настоящее время, по данным Госслужбы энергоэффективности, около 4660 украинских хозяйств покрывают свои потребности в электроэнергии за счёт солнечной энергии. Причём 1107 из них перешли на неё только во II квартале 2018 года — вдвое больше, чем в I квартале.

На Украине начинают приходить к пониманию того, что существующий путь развития «зелёной» энергетики (все производители продают электроэнергию по единому тарифу) — путь в никуда. Баланс энергорынка этого просто не выдержит Как сообщалось, уже сегодня ВИЭ производят 1,5% всей электроэнергии и забирают за это 7,5% средств энергорынка. Альтернатива — «зелёные» аукционы: инвесторы соревнуются друг с другом и право строительства получает тот, кто предложит государству наименьший тариф для выкупа электроэнергии.

Simon Koopmann ЛЭП

За июль в Верховную раду подано сразу восемь законопроектов, которые регулируют порядок проведения таких аукционов. Однако эксперты утверждают, что каждый из них пока имеет изъяны, и ждут объединения законопроектов.

Один из камней преткновения — сроки перехода рынка к аукционам. Большинство законопроектов поданы лоббистами крупных игроков рынка ВИЭ. А они, естественно, заинтересованы максимально отодвинуть срок введения аукционов — звучат предложения подождать до 2025 года, причём сохранив действующие условия как для старых, так и для новых проектов. Однако остальные считают, что реальный срок — 2020 год, а проведение пилотных проектов — уже в середине 2019 года.

Минэнерго увеличило прогноз по выработке электроэнергии ВИЭ сразу на 14,3% — до 2,32 млрд кВт•ч. Ещё больший прирост ожидается на гидроэлектростанциях — 10,707 млрд кВт•ч (+19,6%). С другой стороны, прогноз производства на ГАЭС — 1,424 млрд кВт•ч (-21,6%), что объясняется, с одной стороны, приростом производства гидроэлектростанциями, а с другой — снижением выработки электроэнергии атомными станциями: энергия АЭС как раз и используется для запасания воды на ГАЭС.

Уголь

Социологическая группа «Рейтинг» задала украинцам вопрос — где же Украине стоит покупать уголь. Согласно результатам исследования, большинство опрошенных (46%) считают, что правительству следует смирить гордыню и договариваться о поставках с руководством республик Донбасса. Ещё примерно треть высказались в пользу покупки угля за границей, 21% — не определились. В вопросе покупки газа мнению разделились поровну: 40% выступают за прямые закупки у «Газпрома», столько же — за продолжение «виртуального реверса» из ЕС (тот же российский газ, который Украине продают европейские посредники). 20% не смогли выбрать ни один из вариантов.

При этом, несмотря на то, что около 65−70% импортного угля Украина покупает у российских поставщиков, 45% опрошенных уверены, что за последние годы Украина стала более энергонезависимой от РФ. Ещё 18% уверены, что зависимость усилилась, 25% полагают, что ситуация в целом не изменилась.

Холдинг Рината Ахметова «ДТЭК-Энерго» (крупнейшая частная энергокомпания Украины) в I полугодии увеличил импорт угля до 1,492 млн тонн (+838 тыс. тонн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). При этом добыча угля на шахтах холдинга в этот же период сократилась на 1,917 млн тонн. Хотя ранее именно шахты «ДТЭК-Энерго» показывали стабильный рост добычи (пускай и небольшой), а общеукраинская добыча показывала падение за счёт результатов госшахт.

Каменный уголь

Следует отметить, что «ДТЭК-Энерго» в этом году импортирует антрацит, добытый на шахтах холдинга в России. Тогда как в прошлом году компания везла на Украину южноафриканский антрацит.

В начале августа представители нескольких государственных угольных объединений во время митинга перед минэнерго объявили о начале бессрочной акции протеста. Митингом руководил народный депутат от партии «Наш край» Сергей Шахов, который этим летом уже успел прославиться дракой с министром энергетики Игорем Насаликом прямо напротив здания министерства.

«На шахте «Горская» в Луганской области горняки не получают зарплату уже пять месяцев! Подобная ситуация на государственных шахтах всех угольных бассейнов страны. Горнякам не на что собирать детей в школу, кормить свои семьи, платить за «коммуналку». Чиновники должны немедленно погасить долг по зарплате и взяться за реанимацию угольной отрасли», — озвучил он требования шахтёров.

Проблема действительно до сих пор существует. Хотя парламент ещё две недели назад проголосовал за выделение государственным шахтам 1,4 млрд грн, спикер Андрей Парубий подписал этот закон только 2 августа (а после Парубия подписывать его должен президент, а это ещё несколько дней проволочки). Вероятно, это связано с дефицитом бюджета по итогам I полугодия в размере 10 млрд грн, а также отсутствием средств на счетах Госказначейства, из-за чего в конце июля на Украине наблюдались перебои с выплатой пенсий.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 27 июля в очередной раз поставил перед минэнерго задачу — стабилизировать угольную отрасль. В частности, определить, какие шахты убыточны, какие прибыльны. Однако похоже, что глава правительства говорит это лишь затем, чтобы переложить на кого-то ответственность. Уже на следующий день пресс-служба правительства отчиталась, что на Украине осталось всего 102 государственные шахты — «из них лишь 33 находятся вне зоны проведения операции объединенных сил, и только 4 шахты приносят прибыль».

Следовательно, можно констатировать: прошлогоднее похожее поручение Гройсмана профильный министр Насалик провалил.

«…Могу с твердостью сказать, что через год и два месяца у нас не будет ни одной убыточной шахты», — говорил Насалик в конце мая 2017 года.

Впрочем, глава Комитета экономистов Андрей Новак считает, что часть этих убыточных шахт могут показывать фиктивный убыток.

Также правительство утвердило план накопления угля на ТЭС и ТЭЦ: к 1 ноября они должны нарастить запасы до 1 млн тонн антрацита и до 1,6 млн тонн угля газовой группы — т. е. всего до 2,6 млн тонн. Напомним, в прошлом году аналогичный план объёмом 2,8 млн тонн выполнить не удалось.

Нефть

Компания «Укрнафта» в отчёте о деятельности за первое полугодие не раскрывает объёмов реализации нефти и нефтепродуктов. Однако известно, что чистая прибыль достигла 2,061 млрд грн (+53% к аппг).

ArtseBie Нефть

При этом в компании планируют увеличение добычи, предлагая инвесторам партнёрство по вложениям в новые скважины.

«Сотрудничество будет построено на базе сервисных контрактов с распределением риска. Предполагается, что инвестор будет предоставлять финансовые ресурсы и техническую экспертизу, а вознаграждением будет часть дополнительной прибыли, полученной за счет увеличения объемов добычи углеводородов в результате проведенных инвестором работ», — пояснили в компании.

В целом, согласно официальным данным, добыча нефти c газоконденсатом на Украине достигла 1,1 млн тонн (+0,5% к аппг).