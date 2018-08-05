Такого еще не видали новостные заголовки. Где это видано и где это слыхано, но мы читаем и слышим, как турецкая лира терпит скоростное падение вследствие американских санкций, а президент Эрдоган объявил о введении санкций против министров юстиции и внутренних дел США. И это в ответ на введенные Вашингтоном меры против министров внутренних дел и юстиции Турции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Если перевести это на язык геополитики, то ведущий и главенствующий участник Североатлантического союза наложил санкции на второго по военной численности партнера в НАТО. Главной темой дня будет у нас не американо-турецкий раздор, а именно прямой конфликт между двумя странами НАТО. Ибо гегемон, США, наложил санкции на крупнейшего союзника (как бы, союзника, но все же), а союзник не просто решил ослушаться, но ответил санкциями на санкции.

Кстати, американцы применили санкции на основе пресловутого «закона Магнитского». Он позволяет прибегать к правовым мерам против лиц, особо злостно вовлеченных в попрание прав человека. В таких случаях санкции могут включать арест на банковские счета и запрет американским компаниям иметь дело с этими физическими или юридическими лицами.

Прямой причиной действий американцев объявлено продолжающееся судебное преследование американского пастора-проповедника Эндрю Брансона, взятого под стражу в октябре позапрошлого года по обвинению в участии в попытке военного переворота. Сам подозреваемый все это категорически отрицает. В США полагают, что Брансон стал заложником в руках Эрдогана в ответ на отказ Вашингтона выдать Турции мусульманского проповедника и бывшего соратника Эрдогана Фетхуллаха Гюлена. Именно его подозревают в подогреве неудавшегося военного переворота два года назад.

Diyar se Фетхуллах Гюлен

Следует обратить внимание на то, что активно вовлеченный в кампанию за освобождение Брансона вице-президент США Майкл Пенс сам является активно практикующим евангелистом. Для него это вопрос веры и чести. Кстати, власти Турции уже перевели пастора из тюрьмы под домашний арест по состоянию здоровья, но американцы требуют его немедленного освобождения. Заметим, что за последние два года более 160 тысяч людей прошли через задержание или взятие под стражу. Только сейчас власти США начали осознавать, что в Турции широкомастабно попраны права человека…

Разногласия между двумя партнерами по НАТО возникли еще на почве поддежки США сирийским курдам, не скрывающим солидарности с боевиками Курдской рабочей партии. В Турции это движение считается едва ли не главным врагом. Его лидер Абдулла Оджалан отбывает пожизненный срок заключения в турецкой тюрьме с 1999 года.

Все это еще пуще обострилось после турецкого военного вторжения в Сирию. Турки не раз вступали там в стычки с курдами. К нескрываемому недовольству американцев.

Ситуация также обострилась вследствие решения Конгресса заморозить де-факто контракт по поставке Турции истребителей пятого поколения F-35. Это в ответ на решение Анкары закупить у России комплексы С-400. И это в то время, когда Конгресс никак не отреагировал на закупки российского оружия Индией, Вьетнамом и Индонезией.

Если этого мало, то США выдвигают претензии Эрдогану в связи с нарушением санкций по отношению к Ирану в прошлом и нежеланию присоединиться к ним в настоящем. Анкара вовсе не питает нежных чувств к режиму в Тегеране и активно занимается подрывом власти союзника Ирана — сирийского президента Асада. Но собственный экономический кризис побуждает к попыткам изловчиться сохранять добрые отношения с США при развитии экономических уз с Тегераном.

Подобные трения не имели такого значения, если бы не могли служить примером и уроком по структуре НАТО и качеству отношений внутри альянса. Мы видим, как США и Турция просто не считаются с тем, что оба они члены Североатлантического альянса. Формальное существование НАТО представляется многим важным геополитическим фактором, а на самом деле — куда правильнее рассматривать билатеральные отношения между странами. Особенно в пору президента Трампа, относящегося скептически ко всем международным структурам.

Трамп и Эрдоган идут рядом. Саммит стран блока НАТО. 11.07.2018

Мы наблюдаем стремление некоторых бывших республик СССР вступить в НАТО любой ценой. Им кажется, что это будет некоей палочкой-выручалочкой. А стоило бы спросить, какие крупные военные операции провел альянс за всю свою историю? И не путают ли в некоторых столицах постсоветских республик возможное конструктивное сотрудничество с американцами и некую виртуальную мистику членства в НАТО? Если вдумаются и поймут, что Вашингтон никак не стремится к военному конфликту с Россией на почве возможного кризиса или на Украине, то стоит призадуматься о целесообразности собственной политики. И НАТО тут не при чем. И НАТО не поможет.

Очень многие решения на постсоветском пространстве принимались и принимаются вследствие непонимания реальности. Нынешняя американо-турецкая перебранка закончится, возможно, компромиссом и затишьем. Но она так наглядно показывает то, что знают в самой Америке: НАТО — это удобный международный форум для объяснения и оправдания определенных военных операций. Но НАТО не является в военном отношении более чем вторым звеном в подпорке американской военной машине, коий бюджет реально достигает триллиона долларов.

Может, нас услышат в некоторых столицах бывших советских республик и задумаются.