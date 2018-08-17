



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Размышления немецкого профессора Кристиана Хакке о перспективе обладания Германией атомной бомбой предсказуемо вызвали озабоченность в Польше. Польский еженедельник Polityka посвятил опубликованной в немецкой газете Welt am Sonntag статье уважаемого политолога уже собственную публикацию, в которой поставил вопрос ребром: «Подозрения, что политические факторы снизят надежность американского «ядерного зонтика», защищающего Европу, склонили одну из самых больших и мощных в экономическом плане стран нашего континента задуматься об альтернативных путях обеспечения безопасности. Такая ситуация может стать источником проблем в том числе для Польши».

С момента появления атомного оружия за исключением небольшого времени Варшава постоянно находилась под «ядерным зонтиком». В годы Польской Народной Республики защиту предоставлял Советский Союз. После вхождения Польши в НАТО — США. Французские и английские ядерные силы в этом контексте в расчет можно не брать, поскольку как Париж и Лондон «оберегали» поляков было видно еще по Второй мировой войне. Сегодня мир меняется. Как полагает профессор Хакке, дело даже не в американском президенте США Дональде Трампе как таковом, поскольку «если тот пробудет на президентском посту два срока, и потом его сменит кто-то более разумный, Германия в любом случае лишится особого статуса в отношениях с США, а американский «ядерный зонтик» не сможет, как в годы холодной войны, надежно защитить Европу». А это означает, что Североатлантический альянс, перестав сдерживать немцев, утратит свое значение и на смену многосторонним союзам придут двусторонние, возможно, тактического, а не стратегического свойства.

Для Польши это означает новые вызовы и очень серьезные. Что ни говори, но наличие атомной бомбы дает стратегическую глубину, возможность долгосрочного планирования. Напомним, что зимой 2017 года председатель польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский «подавал сигналы» о желании Варшавы заполучить бомбу. В конце концов, если Турция, член НАТО, хранит на своей территории ядерное оружие американцев, то чем Польша хуже? Другой вопрос, что в рамках альянса такое было бы невозможно в силу положения Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией североатлантического договора, заключенного в 1997 году, которое гласит: «Государства — члены НАТО подтверждают, что не имеют намерений, планов или причин для развертывания ядерного оружия на территории новых членов и не имеют необходимости изменять любой из аспектов построения ядерных сил НАТО или ядерную политику НАТО, а также не предвидят необходимости делать это в будущем».

Defense.gov F-16 с ядерной бомбой

Однако эта договоренность жива, пока существует альянс. Если по той или иной причине он распадется, конфигурация будет меняться. В ситуации с Берлином предотвращение владения им ядерным оружием заложено также в Договоре об окончательном урегулировании в отношении Германии («Договор два плюс четыре»), подписанным в 1990 году ГДР, ФРГ, СССР, Франции, Великобританией и США. Условием слияния двух немецких государств стал их отказ от «ядерного, химического и биологического оружия». Но вечных соглашений не бывает. Бывший немецкий посол в США и Великобритании Петер Аммон, предполагая, что «в течение следующих 15 лет Германия будет зависеть от ядерного щита США без реальной альтернативы», все же допускает «смелую договоренность с Францией». Она могла бы позволить софинансировать ядерное оружие Франции или Великобритании, что дало бы «немцам больше возможностей для совместного решения в области безопасности». При этом, замечает немецкий историк и публицист Михаэль Вольфсон, без атомной бомбы «Германию будут разыгрывать в мировой политике, речь идет о нашем выживании».

В итоге, прогнозирует Polityka, в перспективе «странам нашего региона придется заключать двусторонние договоры с ядерными державами, на деле в «ядерном зонтике» появятся дыры, и этим может воспользоваться Россия». Президент Трамп как-то уже задавался вопросом, готовы ли американцы умирать за Черногорию. И ответ был, что нет, не готовы. Нет уверенности и в том, что американцы будут готовы умирать за Польшу. А значит, Варшаве нужно будет выйти на такие соглашения с Москвой, при которых российские военные не станут видеть в Польше угрозу.