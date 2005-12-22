Ставропольский край, 22 декабря, 2005, 16:02 — ИА Регнум. В Георгиевском районном суде вынесен приговор руководителю предприятия, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ставропольского краевого суда. Директор ООО "Ноллидж" признана виновной по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации).

Из материалов дела следует, что осужденная работала директором предприятия в период с 1 января 2001 г. по 31 декабря 2003 г. Она включала в бухгалтерские документы заведомо ложные сведения, отражающие деятельность организации как комиссионера, ведущего посредническую деятельность. В налоговую инспекцию не представлялись налоговые декларации и иные документы. Таким образом, осужденная умышленно уклонилась от уплаты налогов на общую сумму 2 147 670 рублей.

Приговором суда бывший директор фирмы приговорена к выплате штрафа в размере 250 тысяч рублей.