



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова следующим образом прокомментировала проходящие в Грузии совместные с НАТО учения Noble Partner («Достойный партнер»):

«Мы не можем согласиться с тем, что эти учения способствуют укреплению стабильности и безопасности в Черноморском регионе. Настоящая задача этих учений — проецирование силового давления на Абхазию, Южную Осетию и Россию. Вызывает сожаление, что под различными предлогами в это сомнительное мероприятие были вовлечены соседние с Грузией страны».

С Грузией вроде бы все ясно, она на всех парах стремится в НАТО. Но вот впервые в этих учениях принимает участие Баку с целью, как сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, проводить «тренировки и усовершенствования взаимодействия сил стран НАТО/ПРМ и стран-партнеров на уровне роты с применением стандартов НАТО в полевых условиях». Теперь о словесной казуистике, которой Баку обрамляет свою политику. Профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов поведал о следующей саге: мол, Азербайджан участвует в учениях НАТО «не потому, что стремится в Североатлантический альянс и хочет форсировать этот вопрос», а потому, что «осуществляет сбалансированную многовекторную внешнюю политику», чтобы «обеспечить территориальную целостность страны». Что же касается Еревана, то, по мнению Садыхова, «новое руководство Армении однозначно мечется, пытается усидеть на двух стульях», а «новый премьер Никол Пашинян выезжает в Брюссель, заигрывает с главами европейских государств, с президентом США, дает многообещающие интервью, которые идут вразрез российско-армянским отношениям и не отвечают интересам этих партнерских связей».

Mod.gov.ge Учения «Достойный партнер 2018»

Со своей стороны поясним, что Ереван, член ОДКБ, вроде бы представлен на этих учениях всего четырьмя офицерами. Однако в принципе это ничего не меняет. Фактом является то, что армия Армении принимает участие в военных учениях в НАТО, которые соответственно оценены МИД России. Более того, азербайджанские и армянские военные, поливающие друг друга свинцом на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта, на учениях в НАТО в Грузии, имеющих очевидную антироссийскую направленность, выступают как партнеры. Кто и как объяснит этот парадокс, и как должна в таких случаях действовать Москва, когда Баку и Ереван почти одинаково пытаются усидеть на двух стульях и чуть ли не одними словами уверяют ее в «дружеских партнерских отношениях»? Поэтому когда почти одновременно с учениями НАТО российские военные начали масштабные учения в Абхазии, в которых участвуют мотострелковые подразделения, а также морская пехота Черноморского флота, на наш взгляд, логично было бы начать и учения российской военной базы в Армении с выдвижением в сторону Грузии, заявляя, что речь идет об обеспечении региональной безопасности.

Mil.ru Учения российских войск в Абхазии

Однако новые власти Армении создали для этого неблагоприятные политические условия. В сухом остатке одно. Если Армения, член ОДКБ, и Азербайджан, впервые принимающий участие в военных учениях НАТО в Грузии, вместе оказываются не только под натовским флагом, но и стали использовать в отношении России приемы двойных политических стандартов, это значит, что прежний ресурс политики Москвы в этом регионе исчерпан. Как пишет в этой связи профессор университета имени Йылдырыма Беязыта, глава Института российских исследований Салих Йылмаз, Россия получила «удар в тыл в Армении», а «США с приходом к власти в Ереване Пашиняна обеспечили себе тактическое преимущество». Правда, предположение о том, что Ереван, Тбилиси и потенциально Баку пытаются выстроить некую «западную ось», кажется слишком смелым. Нельзя исключать и благоприятный исход — пока все действия Пашиняна и его команды хочется мотивировать не чем иным, как неопытностью. Но ход событий в Закавказье перестает быть предсказуемым, и там возможны самые невероятные сценарии.