



Ольга Шклярова ИА REGNUM

На днях пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил о том, что «Турция не готова открыть границу с Арменией без предусловий, в отличие от Еревана». В то же время, по словам Балаяна, «если турецкие власти направят соответствующие «сигналы», армянская сторона готова их рассмотреть, но на данный момент их нет». Таким образом, становится очевидным, что разыграть турецкую «карту» Еревану не удается. Хотя для этого вроде бы были предпосылки, когда на одно из очередных заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна спикер парламента Турции Бинали Йылдырыма ответил очень загадочно: «Если Армения отступится от неверной позиции в отношении нашей (то есть турецкой — С.Т.) территориальной целостности и границ, если она захочет открыть новую страницу, мы можем ответить взаимностью».

Загадка тут в том, что со стороны Еревана в адрес Анкары официально никогда не выдвигались какие-либо территориальные претензии. Ситуация стала проясняться чуть позже, когда в турецких СМИ со ссылкой на спецслужбы стали появляться сообщения о том, что за «ереванскими политическими потрясениями стоят внешние силы и, в частности, влиятельная западная армянская диаспора». Об этом пишет турецкое издание Milli Gazete, с тревогой констатируя, что «пашиняновцев в Турции открыто поддерживают и проживающие в стране немногочисленные армяне». Парадокс как раз в том, что если раньше турецкие СМИ с некоторым злорадством заявляли, что «Армения стала для России форпостом в регионе», то теперь они же с еще большей обеспокоенностью описывают, что Пашинян «набрал в свою команду бывших представителей таких американских и западных организаций, как финансируемый Фондом Сороса Transparency International, Хельсинкская гражданская ассамблея и так далее».

И эти деятели, с одной стороны, «не скрывают своих антипатий к России», с другой, по оценке турецких экспертов, «двигаясь к американской оси, Ереван может в ближайшее время озвучить предложения о членстве в ЕС и НАТО и будет заявлять о притязаниях к горе Агры-даг (Арарат — С.Т.) в рамках утопической идеи о «Великой Армении». Соответствуют ли такие суждения истине — вопрос иной. Фактом становится то, что Анкара ереванские события воспринимает в своем контексте суждений и своей оценки геополитической ситуации, проводит по этому поводу с Баку интенсивные политические консультации. Что настораживает Турцию и Азербайджан? С региональной точки зрения, Ереван позиционирует себя как стратегический союзник России, член ОДКБ и Евразийского экономического союза. В то же время он сотрудничает с НАТО и ЕС и до определенного момента, а точнее до прихода новой власти — это не вызывало повышенного раздражения Москвы. Сложившийся статус-кво в регионе стал привычным для Турции, которая в отношении Армении оказалась завязанной на Азербайджан из-за нагорно-карабахского конфликта.

MEDIACRAT Гора Арарат (вид со стороны Армении)

В случае принятия предложения Пашиняна о готовности к диалогу без предусловий Турция, как считает турецкий политик, член оппозиционной Республиканской народной партии, бывший председатель армянонаселенного Сислинского района Стамбула Мустафа Саригул, «получает шанс выступать посредником в урегулировании нагорно-карабахского конфликта». Но при этом Турция оказывается в зоне почти прямого воздействия через США армянской западной диаспоры и далеко не факт, что ей удастся действовать на этом направлении по азербайджанскому сценарию. Именно такой ход событий предвидел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в середине мая с речью в Chatham House в Лондоне. Говоря об отношениях с Арменией он заявил:

«Турция поддерживает все инициативы по установлению долгосрочного мира и благосостояния на Кавказе и на Ближнем Востоке, предпринимая шаги в этом направлении, и только Армения является единственной страной, отсутствующей на этой картине, и они ожидают, что Армения проявит разумный подход».

То есть, положение Армении, во-первых, оценивалось им в широком геополитическом контексте «Кавказа и Ближнего Востока», во-вторых, призыв к Еревану «проявить разумный подход» не связывался напрямую с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, что, по оценке многих экспертов, воспринималось как «новая интересная реакция Анкары в особенности в условиях денонсации армяно-турецких цюрихских протоколов». Но мало кто тогда, да и сейчас догадывается о том, что главным или основным индикатором для действий Эрдогана в отношении Армении являются реалии не Закавказья, а Ближнего Востока, где остро стоит курдский вопрос. В таких условиях розыгрыш «армянского вопроса», а тем более тем, что за ним, как полагает Анкара, стоит Запад, смерти подобно Турции.

Обозначим два основных сценария предполагаемого поведения Анкары на краткосрочную перспективу. Согласно первому, который ныне представляется наиболее реальным, Турция на армянском направлении будет более тесно сотрудничать с Москвой, а Баку будет сдерживать от «широкомасштабной» эскалации на линии соприкосновения войск в Нагорном Карабахе, подталкивая его к сохранению диалога в формате Минской группы. Второй: диалог Турция — Россия будет развиваться по линии исключения каких-либо «сюрпризов» друг для друга, а перспективы развития отношений Турции с Арменией будут оставаться на очень далекой геополитической периферии именно потому, что объективно Анкара и даже Баку заинтересованы в сохранении политического и военного присутствия Москвы в Армении. Не случайно в турецких и в азербайджанских СМИ внешняя, да и внутренняя политика Пашиняна квалифицируются как «часть широкого западного заговора», разрушающего сложившейся геополитический баланс.

Силы, стоящие за Пашиняном, заметно опоздали с броском к власти и им вряд ли удастся повлиять на исход геополитической борьбы в масштабах Ближнего Востока — Закавказья. Что же касается дальнейшей судьбы Армении, то многое там будет зависеть больше от развития внутриполитических факторов, чем от действий России, Турции или Азербайджана.