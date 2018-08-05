Как сообщал INTERFAX.RU, «Токио отверг прямую связь совместной хозяйственной деятельности на Курилах с мирным договором с РФ». Пресс-секретарь японского МИД Такэси Осуга сделал заявление о том, что вопрос ведения совместной хозяйственной деятельности (СХД) между Японией и Россией на Курильских островах не связан напрямую с вопросом заключения мирного договора с РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

«Это должно помогать созданию доверия», — добавил дипломат.

Позволю себе усомниться в искренности слов пресс-секретаря МИД Японии. Еще в своем разъяснении японцам смысла договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным о такой деятельности в декабре 2016 года премьер-министр Синдзо Абэ отмечал, что рассматривает ее как этап на пути к заключению между двумя странами мирного договора. Добавим, заключению на японских условиях, ибо Токио мыслит подписание такого документа исключительно при согласии Москвы «возвратить» Японии все южные Курилы без какого-либо изъятия, и ни на какие компромиссы идти не соглашается. При этом японский лидер прямо допустил, что совместная деятельность на Курилах ускорит подписание мирного договора с Россией. Совместная хозяйственная деятельность на южных островах Курильской гряды, несомненно, внесет свой вклад в подписание мирного договора между Токио и Москвой, заявил японский премьер Синдзо Абэ.

«Несомненно, это станет большим плюсом для заключения мирного договора», — сказал Абэ в эфире общенационального телеканала NHK.

Мнения в Японии разделились. Далеко не все согласились с позицией Абэ. Многие, особенно националистически ориентированные политики и публицисты, рассматривали договоренность с Путиным как уступку, чреватую пусть косвенным, но признанием Токио суверенитета России на южных Курильских островах, которые японские законодатели в 2009 году объявили «принадлежащими японскому государству». Отвечая оппонентам, премьер рассказывал о якобы достигнутой договоренности с президентом Путиным о создании на островах некоей особой юридической системы, чуть ли не выводящей эти острова из-под российского суверенитета. Заявление более чем удивительное, ибо сразу же после беседы тет-а-тет между двумя лидерами по этому вопросу помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков твердо заявил о том, что совместная деятельность на островах будет осуществляться на основе российского законодательства, ибо эти острова принадлежат России.

Те же, кто не выступал резко против участия японцев в хозяйственной деятельности на Курилах, рассчитывали, что проникновение на них японских компаний и фирм, их участие в обустройстве островов будут способствовать «привыканию» местного населения к японцам с перспективой изменения отношения к проблеме принадлежности этих территорий. Эту «мечту» не скрывала, например, бывший министр обороны Японии и претендент на пост премьера, а ныне губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ. Являясь оппонентом Абэ, она делала такие публичные заявления:

«Как везде в России, жители Курильских островов стали бедняками, которые страдают из-за действий непрофессионального и коррумпированного правительства. По странной иронии судьбы, среди теперешних жителей Курил очень много этнических украинцев. Интересно, если бы, к примеру, на острове Итуруп, где украинцы составляют порядка 60% населения, состоялся референдум о присоединении к Японии, Владимир Путин признал бы его результат так же легко, как в Крыму?»

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ

При этом дама-политик напоминала, что с приходом к власти нового правительства Японии во главе с Синдзо Абэ в 2012 году возлагались большие надежды на диалог с Владимиром Путиным о судьбе Курильских островов. Планировались серьезные переговоры по данному вопросу. Однако теперь, по словам японского экс-министра обороны и губернатора, «Путин сделал кристально ясными свои планы по реставрации империи, благодаря чему эти надежды можно считать мертворожденными».

Из-за решительного, если не сказать назойливого, требования правительства Японии предоставить своим гражданам режим экстерриториальности на землях, которые они не желают признавать российскими, и не менее решительного отпора Москвы этим замыслам планы внедрения на Курилы японского «троянского коня» действительно представляются мертворожденными, о чем не раз писало ИА REGNUM.

Возвращаясь к утверждению пресс-секретаря японского МИД, отметим, что он все же сделал дипломатическую «прокладку», заявив, что совместная деятельность не связана с заключением мирного договора «напрямую». Автор же этих строк не сомневается в том, что в умах японских политиков эта деятельность рассматривается в первую очередь как попытка сдвинуть российское центральное руководство и местные власти с поддерживаемой народом позиции о недопустимости каких-либо территориальных уступок, сохранении законно перешедших к СССР/России всех Курильских островов в составе нашего государства.

Десант на Курильских островах. Андрей Иванович Плотнов. 1948 (фрагмент)

Как убежден и в том, что никаких альтруистических чувств и помыслов у японцев в отношении местного населения на Курилах, якобы стремления к улучшению жизни на островах, нет и не предвидится в будущем. Все помыслы сосредоточены на одном — любой ценой вернуть утраченные в результате развязанной самой Японией кровопролитной войны земли. Утраченные, особо заметим, по совместному решению всех стран-победителей, в том числе и в виде наказания за международный разбой. Отрицать этот факт — это или лицемерие, или сознательная дезинформация.