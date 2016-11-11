Даже наличие статуса объекта культурного наследия не спасло первый звуковой кинотеатр Новосибирска «Металлист» от сноса. 2 августа строительная организация привлекла к разрушению здания тяжёлую технику, на защиту встали общественные активисты, уже позже прибыли полицейские и чиновники. На время разрушение здания удалось приостановить, но сохранить памятник в его первоначальном виде не удастся — рабочие успели снести стену и кровлю.

Олег Викторович Снос «Металлиста»

Пока сохранность «Металлиста», вернее того, что от него осталось, обеспечивается уголовной статьёй, под которую может попасть строительная организация, если снос памятника культурного наследия продолжится.

Борьба за место

За будущее любимого кинотеатра местные жители начали переживать ещё в 2012 году, когда слева от него начал расти 16-этажный дом, затем ещё один, но уже справа. Тогда владельцы кинотеатра заверили: «Металлист» останется цел, более того — в здании пройдёт реконструкция и кинотеатр вновь откроется для зрителей.

Прошло чуть больше пяти лет, и первый звуковой кинотеатр Новосибирска вновь оказался под угрозой. О том, что его собираются снести, в июле 2018 года сообщили историки и краеведы. Здание кинотеатра «Металлист» на улице Римского-Корсакова было признано аварийным. На тот момент оно ещё не имело статуса памятника архитектуры, но, по мнению новосибирской общественности, является примером конструктивизма. А для жителей левобережья, как и для всех новосибирцев, первый звуковой кинотеатр в городе «Металлист» — это ностальгия о прошлых временах.

Кинотеатр «Металлист»

Как выяснилось, судьбу кинотеатра власти начали решать ещё в мае 2018 года, когда в управление по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области поступило заявление от эксперта министерства культуры Российской Федерации. Тогда были организованы работы по установлению историко-культурной ценности кинотеатра. 31 июля в управление поступило заключение и научно-проектная документация по установлению историко-культурной ценности этого здания, разработанная Научно-производственным центром по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области.

1 августа 2018 года управление по государственной охране объектов культурного наследия региона приняло решение включить кинотеатр «Металлист», расположенный по ул. Римского-Корсакова, 1/1 в Новосибирске, в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Приказ управления от 1 августа 2018 под №92 был опубликован на интернет-портале правовой информации Новосибирской области.

«На основании проведённых исследований установлена дата создания выявленного объекта культурного наследия — 1934 год, его адрес, определён вид объекта — памятник. Кинотеатр «Металлист», согласно исследованию, является образцом конструктивизма в архитектуре зданий, предназначенных для массовых зрелищных мероприятий, частью соцгорода завода «Сибметаллстрой» (до 1932 г. «Сибкомбайн», с 1946 г. «Сибсельмаш»), первым кинотеатром, возведённым в левобережной части города Новосибирска. По результатам исследований, одним из выводов указано о сохранении здания в первоначальном состоянии (с минимальными перестройками) как образца применения типового проекта звукового кинотеатра на 1140 мест, выполненного в стиле конструктивизма», — говорится на сайте новосибирского управления по госохране объектов культурного наследия.

Соцгород. Кинотеатр «Коммунар». Стапинск.1933

Здесь же жирными буквами написано, что «снос выявленных объектов культурного наследия запрещён».

В обход закона

Указывается, что «собственник или иной законный владелец выявленного объекта культурного наследия обязан выполнять определённые законом требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия, включая установленные запреты на проведение работ, изменяющих предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия, а также выполняя установленные законом обязанности по осуществлению расходов на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии».

До 31 июля 2019 года управление планировало провести государственную историко-культурную экспертизу кинотеатра «Металлист» и принять решение о включении его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России либо об отказе во включении его в этот реестр.

Но в тот же день, 1 августа, арендаторов попросили освободить здание, а уже 2 августа у кинотеатра появилась строительная техника, которая приступила к его сносу.

«Сейчас мы повторно обращаемся в органы внутренних дел и выезжаем на объект, чтобы дальше принимать меры по приостановке демонтажа этого здания, — заявил на брифинге 2 августа руководитель управления по госохране объектов культурного наследия области Александр Кошелев. — Утром, когда были начаты работы, представители строительной организации, которая их проводила, заявили о том, что они не знали, что это выявленный объект культурного наследия. Но когда работы были начаты повторно, то это уже деяние — оценку давать не мне, а суду — подпадает под действия 243 статьи часть первая УК РФ «Разрушение объектов культурного наследия».

Снос здания

При этом Кошелев уверяет, что уже разрушенные части стены и перекрытия большого зала были в аварийном состоянии ещё на период проведения обследования, и «их в любом случае нужно было менять». Но утверждает, что ещё 1 августа руководству подрядчика было по почте послано предписание. По данным региональных СМИ, участком земли, на котором расположено здание «Металлиста», владеет компания ООО «Парк Победы».

Об ООО «Парк Победы», согласно данным из ЕГРЮЛ, известно, что зарегистрировано оно 18 декабря 2017 года; генеральным директором является Алексей Веретенин. Он же является и одним из учредителей, вторым — Евгений Шевченко. Уставной капитал — 10 тыс. рублей.

Новосибирский нонсенс

Заместитель председателя «Партии Дела» в НовосибирскеОлег Викторович считает, что в этот раз нельзя «отпустить» ситуацию.

«Надо возбуждать уголовное преследование (чтоб неповадно другим было) и раскручивать всю историю вопроса — от первой продажи в частные руки до точечной застройки — и все последние манипуляции с земельным участком и зданием», — отметил он ИА REGNUM.

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А краевед Константин Голодяев говорит, что снос здания, юридически ставшего объектом наследия, для Новосибирской области — нонсенс.

«Были неоднократно случаи сноса потенциальных памятников, ещё не поставленных на учёт. Но так… Дело приняло общественный резонанс, собственник предупреждён, поэтому снести здание уже не удастся. Процесс постановки на охрану очень непрост и затратен — и по времени, и финансово. И, уверен, что через год (такова процедура) объект получит положительную экспертизу и перейдёт уже в реестр памятников. Вопрос — как его использовать? Поскольку разрушен только угол зрительного зала, то, думаю, что при его грамотной реконструкции собственник сможет хорошо использовать объект как социальный, общественно-деловой центр (других в округе нет). Как эксклюзивный, малый кинозал, для детского творчества, как музейную часть истории сквера Славы, да и всего Левобережья. А сейчас я обратил бы внимание на наличие в городе других незащищённых зданий, давно достойных активного внимания управления охраны. Вековые шедевры Инской, Ногина, готика мясокомбината», — прокомментировал ИА REGNUM Голодяев сложившуюся в Новосибирске ситуацию.

Ностальгия по истории

Первый звуковой кинотеатр «Металлист» строился по проекту немецкого архитектора Эрнста Мая. В тридцатых годах он был самым большим кинотеатром в Новосибирске. В 1957 году при реконструкции потолок был поднят до семи метров, смонтирован широкий экран, установлена новая аппаратура. Кинотеатр «Металлист» обслужил более 70 миллионов зрителей. На сеансы люди приходили к девяти утра и уходили после полуночи.

Напомним, что почти два года назад общественным активистам Новосибирска так и не удалось отстоять историческое здание клуба «Отдых».