Любая партия власти — это всегда искусственно созданное формирование, сутью которого является занятие позиции в политическом центре для стабилизации согласовательных процессов в политической системе. Партия власти создаётся для участия в выборах как институт парламентской демократии. В противовес партии власти создаются партии оппозиции.

«Единая Россия»

Любая власть — это сумма возможностей ключевых групп, способных оказывать влияние и отстаивать свои интересы. В этих группах всегда существуют разные, зачастую полярные политические предпочтения, и чтобы система не теряла сбалансированности, эти группы выделяют представителей в некий постоянно работающий орган, который действует в виде правящей политической партии.

В связи с этими соображениями, партия власти не есть власть, но приводной ремень власти. Настоящая власть стоит за партией, и если партия перестала быть актуальной, её спокойно распускают и создают другую. В этом смысле партии «Наш Дом Россия» и «Единая Россия» являются партией власти, а КПСС ею не являлась, ибо сама являлась властью. За КПСС не стоял правящий класс, КПСС сама была правящим классом. И когда он раскололся, КПСС погибла, не создав преемника, а вместе с КПСС-властью погибло и государство.

Ни роспуск НДР, ни расформирование ЕР не привели (-дут) к расколу правящего класса и не станут причиной гибели России. Залогом устойчивости государства является не устойчивость в партии власти, а устойчивость в самой власти той группы, что стоит за партией и над партией. Которая способна создавать партии власти до тех пор, пока властные группы способны договариваться между собой. Никто не сомневается, что ЕР как структура способна исчезнуть по команде сверху и немедленно объявить учредительный съезд по созданию новой партии власти. Поэтому сама по себе форма с названием глубоко вторична и не важна. Важным является решение элит о продолжении сотрудничества. Есть такое решение — есть партия власти, нет решения — нет партии власти.

«Единая Россия»

Будучи партией политического центра, партия власти всегда отбрасывает идеологические акценты, за что подвергается критике как популистская и безыдейная. Это не так. Идея и идеология всякой партии власти есть сама власть, её сохранение и удержание. А курс — дело вторичное, он может меняться. Курс есть производная от возможностей и условий властвования. Постоянным является лишь само властвование. И это правильно, потому что воля к власти — основа всякого порядка. А без порядка нет государства.

Невозможно быть государству, где никто не стремится к власти и не хочет её. Такого быть не может, ибо государство создаётся не только господствующим классом, но и всем народом, которому без государства не выжить. Без народа никакой правящий класс государства не создаст. Будут лишь враждующие племена, но не государство. Правящий класс потому правит, что выражает не только свои, но и общие интересы.

Любая власть правит до тех пор, пока она решает общенациональные проблемы. Как только она перестаёт это делать, никакая воля к власти не способна ей эту власть сохранить. Государство — это качающаяся пирамида, глава государства — гарант устойчивости этой пирамиды, потому он может далеко не всё, что от него требуют и ждут. От него требуют справедливости, а он ищет устойчивости.

Порой такая устойчивость достигается в ущерб справедливости. Ибо есть вероятность в борьбе за справедливость и диктатуру класса, навязавшего всем прочим своё понимание справедливости, так потерять устойчивость, что рухнет государство, а тогда уже ни о какой справедливости говорить вовсе не придётся. Таким образом, появляется принцип, о котором невозможно сказать вслух: устойчивость государства выше справедливости.

Но все истины относительны и применимы лишь в момент времени. Не бывает устойчивым государство, где постоянно справедливость приносится в жертву устойчивости. То, что целесообразно как тактика, ошибочно как стратегия. Поэтому любая партия власти так или иначе всегда в той или иной степени сталкивается с темой справедливости и предлагает свою трактовку этого понятия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Былое и думы

Пенсионная реформа поставила политическую систему на грань системного кризиса. Точнее, стала катализатором кризиса, назревшего уже давно, ещё до парламентских выборов в Думу 2016 года. Уже тогда стал ясно, что существующие думские партии неадекватно отражают настроения масс и не могут решать задачу стабилизации политической системы в период турбулентности, а напротив, генерируют кризисы перманентно.

Ни по вопросу экономической реформы, ни по теме налоговой системы, ни по проблемам образования и здравоохранения, а теперь ещё и по вопросу пенсионной реформы — ни по одной из животрепещущих тем актуальной повестки системные думские партии не в силах предложить курс, принимаемый населением и ключевыми властными группами. Президент всё больше и больше вынужден работать в режиме прямого ручного управления, превращаясь из арбитра в пожарника или кризисного управляющего.

Такая система управления зашла в тупик и требует переформатирования политической системы, пока она не сгенерировала острейший кризис. Президент как мог оттягивал момент пересмотра элитного консенсуса, но необходимость этого шага с каждым месяцем всё сильнее себя проявляет. Выработка нового договора — это всегда всплеск конфликтности и обострение внутриэлитных споров, поэтому понятно, что раньше времени затевать это не стоит, однако когда кризисы скапливаются и грозят перейти в резонанс, дальнейшее откладывание этого шага чревато самыми серьёзными последствиями.

Общая тенденция развития процесса в России означает поляризацию политических сил, а это очень опасная тенденция. Начавшись с конфликта по поводу пенсионной реформы, противостояние, как пожар, грозит перекинуться на все прочие темы содержания политико-экономического курса, и это очень трудно остановить. Если не перекроить политический ландшафт, однажды неизбежна гражданская война, когда конфликт выгорит вместе с государством. И чем дольше тянуть с этим решением, тем больше шансов потерять контроль над событиями.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реформы

Правительство может продавить пенсионную реформу — ему уже некуда отступать в этом вопросе. Аргументы правительства совершенно рациональны: в рамках существующей модели капитализма в России никакой альтернативы повышению пенсионного возраста нет. Этого можно избежать только приступив к смене существующей системы накопления и перераспределения капиталов. Сопротивление существующей элиты этим намерениям будет таким же страшным, как сопротивление глобалистской аристократии США намерениям Трампа, но другой альтернативы нет.

Как ни смягчай, это, по сути, революция, то есть отстранение одних кланов от источников дохода и приведение к ним других — с изменением схемы возникновения самих доходов, наполнения и расходования бюджета. Путь, которого президент Владимир Путин, оставаясь консерватором, всеми силами стремится избежать, справедливо сомневаясь в способности России эти потрясения выдержать. Но не всё удаётся консервировать бесконечно — бывают решения, которые откладывать вечно не получится.

И для того, чтобы провести политическую реформу, цель которой — облегчить реформу экономическую, власти придётся решать вопрос переформатирования партийной системы России. Новые политические партии смогут добиться нового общественного договора и с чистого листа начать новую политическую историю страны. Точнее, продолжить модернизацию так, чтобы общество было согласно на предлагаемые меры.

На этот период президент должен получить расширенные полномочия, что должно найти отражение в Конституции, которую также придётся менять. Сделать это с использованием максимума кредита доверия общества сможет только новая партия власти, собравшая вокруг себя новые партии оппозиции. Не случайно лидеры партии «Справедливая Россия» и «ЛДПР» уже высказали в печати идею превращения нашей политической систему в двухпартийную, претендуя на роль социал-демократической партии, которая будет оппонентом партии консервативной.

Вопрос о том, примет ли общество именно этих политиков в качестве социал-демократических лидеров или потребует новых лиц, второстепенный. Главное — идея носится в воздухе и неспроста озвучивается именно сейчас. Раньше с этим предпочитали не спешить, рассматривая реформу лишь как гипотезу, но время требует коррекции планов. Это позволит процессу остаться в конституционном поле, и ни одна ветвь власти не утратит легитимности. Так страна сможет вырваться из тупика кризиса и выйти на новые рубежи для движения дальше. Все попытки консервировать существующую систему сдержек и противовесов не отложат кризис, а углубят его.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Нам известно, что все эти необходимости администрация президента видит и варианты решений имеет. Они только ждут окончательного оформления и команды к запуску. Детали будут прорисованы в зависимости от ситуации. Это и реформа Госсовета, и реструктуризация партийного ландшафта, и изменения отношений центра и регионов. Идея земства, которая периодически всплывает на поверхность, не зря возникла и ждёт своего часа.

В периоды кризисов элита спасает себя и страну лишь тем, что идёт на жертвы. Рост авторитарности политического режима в этот период не только неизбежен, но и спасителен. Он ослабевает, когда кризис модернизации пройден, и пришла пора перейти к демократизации (чтобы не употреблять термин «либерализация», за которым уже стоит не понимание свобод, а понимание либерального тоталитаризма). Россия прошла период либерализации и вступила в период авторитаризма. Только так можно пережить кризис и выйти из него в развитие, а не в распад.

Всё это делает реформу политической системы особо актуальной. Высока вероятность того, что в течение двух-трёх лет эта задача перейдёт из гипотетической в актуальную плоскость. Россию ждёт появление новой партийной системы. Нынешняя партия власти решила свою историческую задачу и исчерпала свои возможности. Оппозиция полностью утратила способность получать общественную поддержку, несмотря на выросший протестный потенциал общества.

Если ничего не поменять, страна рискует на следующих выборах получить колоссальные проблемы с легитимностью парламентской представительской системы. Это спровоцирует правительственный кризис. А он, в свою очередь, приведёт к расколу элит. Поэтому после эпопеи борьбы вокруг пенсионной реформы обществу и элитам нужно быть готовым к реформе политической системы.