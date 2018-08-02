Конец июля был неоднозначным, и было бы удивительно, если в нынешней «новой Армении» хоть что-то оставалось бы однозначным. Однако проблема в том, что практически ничего не делая в сфере экономики и социалки, правительству народного премьера-министра Никола Пашиняна ничего не остаётся, как периодически подбрасывать рядовым гражданам «пищу для радости» и домыслов, досужих сплетен и т.д. Впрочем, «амнистия» многомиллионных штрафов некоторой части владельцев автосредств — это вроде как и социалка, хотя больше смахивает на типичную предвыборную взятку. В конце концов, были или не были нарушения правил безопасности дорожного движения, за которые «амнистированные» граждане сейчас избавлены от необходимости уплаты штрафа? Предвыборную — потому что и серьёзные политические партии и блоки сейчас то и дело говорят, что готовятся к внеочередным парламентским выборам. Если нет ничего за душой — то как поддерживать всё ещё высокий личный рейтинг Пашиняна, если не скандалами и взятками? Правда, с социальной справедливостью перехлёст вышел. Оказывается, что быть законопослушным и добропорядочным гражданином своей страны финансово не выгодно — те, кто поторопился уплатить штрафы за свои нарушения на дорогах раньше, чем мистер народный премьер принял решение «амнистировать» незаконопослушных, сейчас в ущербном положении. Может быть, Пашинян примет решение вернуть уплаченные штрафы законопослушной части граждан Армении?.. А что — коли раздавать предвыборные взятки, так уж всем, а не только незаконопослушным. Куда там партии «Процветающая Армения» и олигарху Гагику Царукяну, неплохо стимулировавшим граждан страны, например, во время парламентских выборов 2012 г., угнаться за предвыборными взятками премьер-министра?! Блок «Царукян» тоже не выдержит конкуренции в этом деле с правительством Пашиняна…

Иван Шилов ИА REGNUM Карабахский конфликт

Тем не менее главные неоднозначности фиксировались отнюдь не сфере экономики, социалки и внутриполитической жизни. Хотя и реакция «старых революционеров» — в лице Вазгена Манукяна, у которого экс-президент Левон Тер-Петросян, долгие годы шефствовавший над Пашиняном и учивший его уму-разуму, в 1996 г. путём госпереворота «укравший» как минимум второй тур голосования в президентских выборах, на недавнее оставление под арестом экс-президента Роберта Кочаряна — это тоже сейчас предмет повышенного внимания и многочисленных споров, в особенности в соцсетях. Как-никак, но судя по реакции общественности, даже часть поклонников Пашиняна в армянской общественности недовольна и требует привлечения к ответственности за то самое 1 марта 2008 г. всех трёх экс-президентов, а не одного Кочаряна, который в реальности ничего не нарушил и даже не «узурпировал» власть, ибо тихо-спокойно ушёл из политики после вступления Сержа Саркисяна в должность президента в том самом 2008-м. Господин Манукян чётко всем напомнил, что Тер-Петросян — типичный давитель народного протеста (по 1996-му) и что Тер-Петросян не побеждал на президентских выборах в феврале 2008-го. И ему следует верить — кто, как не бывший ближайший соратник Тер-Петросяна, целиком и полностью знает гнусную сущность первого президента?.. Если кто забыл или не знает, напомню: именно Манукян был первым премьер-министром восстановившей в 1991 г. независимость Армении, именно Манукян был и.о.министра обороны в победоносном для Нагорно-Карабахской республики — Арцаха 1993 г. Так что, как говорится, мужик точно знает, о чём говорит.

(сс) hovikmusayelyan Вазген Манукян

Мы вынуждены привлечь внимание к неоднозначной встрече премьера Пашиняна с Тер-Петросяном и, в связи с этим, его заявлению о роли России в карабахско-азербайджанском конфликте. На пресс-конференции 20 июля сначала армянский премьер напомнил, что недавно встречался с первым президентом Армении по инициативе последнего. «Конфликт в Карабахе был основной темой беседы», — сообщил он, добавив, что Тер-Петросян хотел сообщить ему определённую информацию, которая, по мнению первого президента Армении, могла быть Пашиняну недоступна. «Однако всеми переданными данными я уже владел», — пояснил Пашинян, добавив, что первым делом после избрания на пост премьера он ознакомился со всей информацией по карабахскому урегулированию. С этой целью Пашинян даже встретился с экс-министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном. Он не исключил, что в будущем тоже может встретиться с Налбандяном по этому вопросу. Пашинян также затронул вопрос вовлечения в процесс переговоров НКР-Арцаха, отметив, что в рабочих документах Минской группы (МГ) ОБСЕ зафиксировано — без участия народа Арцаха в этом вопросе решения не будет. Вот и всё, что известно о встрече Пашиняна с Тер-Петросяном. «Злые языки» же (т.е. СМИ, через которые уже годами организовывается «слив» того, что, по мнению реальных владельцев этих СМИ, надо «слить» общественности) к этой информации добавили, что, во-первых, якобы Тер-Петросян просил или поручил Пашиняну обеспечить победу его новой партии — «Армянский национальный конгресс» (АНК), то есть Третьей (а то и четвёртой…) реинкарнации прежней партии Тер-Петросяна «Армянское общенациональное движение» (АОД), на ожидающихся внеочередных парламентских выборах. Во-вторых, якобы «высокие договаривающиеся стороны» пришли к согласию, что Армению на переговорах по НКР-Арцаху должен представлять Тер-Петросян — мол, он начинал переговоры, ему и завершать…

Повторим — это не достоверная информация, а утверждения «злых языков», хотя вполне похоже на правду, если помнить, что в 90-е годы, когда тот же Манукян Вазген, вместе с другими, ковал победу над агрессорами в Арцахе и в приграничье, Пашинян, будучи студентом, не скрывал своих восхищений Тер-Петросяном и терпетросяновской «мудростью». Видел-слышал его восторги вблизи — имею право это утверждать. Захотят Пашинян и Тер-Петросян опровергать утверждения «злых языков» — на здоровье, не захотят — ну, стало быть, мы получим факт, что, как и прежде, общественность Армении останется в дураках, всё по-прежнему будет происходить закулисно. Но вопрос ведь в том, что на упомянутой пресс-конференции 20 июля Пашинян также сделал заявлении по России в карабахско-азербайджанском конфликте. Вот что сообщили об этих заявлениях армянские СМИ: «Угроза возобновления войны в нашем регионе всегда существует, и мы должны быть готовы к такому развитию событий. Но, так как речь зашла о России, я хочу сказать, что как сверхдержава РФ имеет возможности не допустить возобновления военных действий. И я не верю, что дружественная для Армении страна, стратегический партнёр Россия не будет использовать свои рычаги для того, чтобы оказать давление на Азербайджан и не допустить войны», — подчеркнул Пашинян, отвечая на вопросы журналистов. Он также добавил: «Я заявил, что готов вести переговоры с президентом Азербайджана. Нужно ознакомиться с материалами переговоров, анализировать их. Переговоры также могут быть полезны, поскольку для решения проблемы надо создать атмосферу доверия».

(сс) Alexanyan Флаги Армении и России

Казалось бы — а что не так, всё же верно?! РФ с 1992 г. вплотную в рамках СБСЕ/ОБСЕ занимается арцахским вопросом, а кому, как не России, сдерживать конфликтующие стороны? Проблема в том, что в подобной лукавой форме мистер Пашинян выдал то, что давно втемяшивал в коллективное сознание армянских граждан Тер-Петросян и АОД ещё самой Первой формации, как и все последующие реинкарнации АОДа, в том числе — и антирусская часть бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА): если Азербайджан что-то предпринимает, то это — с «дозволения» РФ. Предлагаем читателям ещё и ещё раз внимательнейшим образом перечитать заявления Пашиняна. И поскольку он их сделал на той же пресс-конференции 20 июля, на которой сообщал, что недавно (!) имел переговоры с Тер-Петросяном, мы вправе выдвинуть предположение, что корни антирусского заявления Пашиняна исходят именно из итогов его встречи с первым экс-президентом.

Теперь последовательно разоблачим лукавую ложь народного премьера Армении. Ещё в конце 1996-го, то есть это приблизительно за несколько недель до подписания в Баку пресловутой «Сделки века» по каспийской нефти с англо-американцами, тогдашний российский сопредседатель МГ ОБСЕ Владимир Казимиров через армянские СМИ предупреждал (например, автор данных строк ознакомился с его заявлениями через ереванскую газету «Азг»), что отныне далеко не всё в зоне конфликте подконтрольно самим конфликтующим сторонам. И что возобновление войны может стать и результатом решений или инициатив неких неучтённых «третьих сил или сторон». Когда позже автор данных строк напомнил Казимирову (октябрь 2002 г.) о его заявлениях 1996-го, то российский дипломат вначале сделал вид, что «не помнит», а потом предпринял попытку «смазать» суть и значение своих заявлений, сказав, что имел в виду ультра-настроенных и с азербайджанской, и с армянских сторон. Что правда — то правда, непримиримые есть всегда и везде и у всех. Разумеется, есть они по обе стороны фронта в Арцахе и Азербайджане, есть такие и в Армении. Но вот что интересно — это же конец 1996-го, когда весь мир знает, что грядёт «Сделка века» в Баку, а сам Гейдар Алиев предпринимает безуспешные попытки «зафаловать» ныне покойного президента Ирана Али Акбара Хашеми-Рафсанджани и убедить Иран объявить джихад «неверным» именно по Арцаху. То есть — признать конфликт религиозной войной. Так что в 2002-м в беседе со мной лукавил и Казимиров — армяне в Армении и НКР с мая 1992-го отлично знают, что Иран — это и есть одна из неконтролируемых «третьих сторон» в конфликте. И он лично тоже знал и знает об этом. Вводы войск КСИР Ирана в зону двух водохранилищ на Араксе (одно — в Нахичевани) в 1993-м — тому доказательство. Что — Россия вмешалась и не допустила? Нет. А хотя бы потому, что Россию Ельцина вообще мало кто во что ставил, не говоря уж о том, что нет силы в мире, которая может похвастать своим сверхвлиянием на Иран и участием в выработке решений аятоллой Сейедом Али Хаменеи. Гипер-роль Ирана в региональных реалиях признали даже в апреле 2001 г. после встреч в Ки-Уэсте и Россия, и США с Францией. А кто не верит — ну, пусть напрямую поинтересуется у генерала армии, экс-директора Службы внешней разведки (СВР) РФ, а в 2001-м — 1-го замминистра иностранных дел России по делам СНГ в ранге федерального министра Вячеслава Трубникова, который и представлял РФ в Ки-Уэсте и последующих переговорах. Ну, или — у экс-сопредседателя МГ ОБСЕ от США Керри Кавано, который тоже был в Ки-Уэсте и далее, но только до августа 2001-го. Напомню, что писали армянские СМИ о внезапном «исчезновении» мистера Кавано с поста в МГ ОБСЕ. Вот что сообщало госинформагентство Арменпресс 30 августа 2001 г.: «Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Керри Кавано назначен послом США на Кипре. Как пишет азербайджанская газета «Эхо», новое назначение г-на Кавано, игравшего активную посредническую роль в переговорах между Арменией и Азербайджаном, связано с «нулевым эффектом» его деятельности в процессе карабахского урегулирования, что и стало причиной его «ссылки» на Кипр».

ИА REGNUM Долина Аракса. Иранское приграничье

«Нулевой эффект» — не в последнюю очередь именно потому, что Кавано не сумел заранее предупредить Джорджа Буша-младшего о том, что Россия и Франция склонны поддержать кое-какие требования Ирана относительно урегулирования по Арцаху. Ну и, конечно, потому, что Г. Алиев, возвратившись в Баку, от всего, что принимал в Ки-Уэсте, отказался. Остальное по Ки-Уэсту лучше всех знает содержащийся под стражей экс-президент Р. Кочарян. Кстати, это вызывает и умиление — отстранённый ещё с января 1998-го от главных внешнеполитических дел Тер-Петросян что-то «недоступное» пытался передать Пашиняну. Я понимаю и даже знаю, что время от времени все три экс-президента Армении встречались «за одним столом», обменивались информацией и впечатлениями, и т.д., и т.п. К слову, имели место между ними консультации «за одним столом» и после того самого 1 марта 2008-го. Но, допустим — разве кто-то будет оспаривать, что все подробности, в том числе засекреченные, например, по 2001 году в Ки-Уэсте и последующим инициативам МГ ОБСЕ в намного большей степени это прерогатива Р. Кочаряна, а не Л. Тер-Петросяна? «Недоступная» информация в руках Р. Кочаряна намного важней того, что он лично считал нужным сказать или не сказать, будь то Л. Тер-Петросяну или Сержу Саркисяну. Эти разъяснения необходимы для того, чтобы осознать — предвещавшиеся российским сопредседателем МГ ОБСЕ В. Казимировым в 1996-м некие «неучтённые неконтролируемые третьи стороны» в 2001 г. участники переговоров в Ки-Уэсте и от России, и от США с Францией вполне себе представляли. Разумеется, понимали это и Р. Кочарян, и Г. Алиев. Так что не вчера и даже не в апреле 2016-го стало ясно, что Иран — фактор в урегулировании, пусть и в скромной роли молчаливого наблюдателя. И вполне себе неплохая «третья сила». По сведениям достоверных источников, в апреле 2016-го Иран жёстко напомнил об этом и Азербайджану, и обеим армянским сторонам. Мы об этом уже напоминали читателям, поэтому не будем повторяться, лишь добавим — в апреле 2016-го Иран, в случае, если азербайджанская и армянские стороны откажутся прекратить огонь, угрожал повторить прецедент 1993-го. Благо что в Иране давно и почти ничего не скрывают — бывший главком КСИРа, бригадный генерал Мохсен Резайи в 2013-м, во время предвыборных встреч и митингов, будучи кандидатом в президенты, открыто признавал, что Иран и военными методами вмешивался в 90-е годы в Арцахскую войну. Не понимаю — что ж ещё-то нужно Тер-Петросянам, Пашинянам, вообще армянской общественности, чтобы осознать: да ни черта не всё в этом мире решается Россией или Америкой! И когда другой генерал — главный военный советник аятоллы Хаменеи, и тоже — бывший главком КСИР Ехия Рахим Сэфэви в апреле 2016-го жёстко предупредил Турцию, что если Анкара продолжит подзуживать Азербайджан, то Тегеран пересмотрит все свои отношения с турками по всем сферам, то это было не просто «слово», а угроза операции «по принуждению к миру» Турции. Правда — пока только в Закавказье. И, в отличие от армян, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сразу поверил генерал-майору Сэфэви и начал запросы о переговорах с Ираном и Россией, в том числе и по Сирии…

Но, помимо Ирана, есть, увы, и иные неучтённые «третьи стороны» в Арцахском вопросе. Разве скандал в Израиле вокруг поставок в Азербайджан беспилотной авиации (БПЛА) не привёл к тому, что стало известно — оказывается, помимо использования израильских и, добавим, американских БПЛА против танков и даже против гражданского автобуса с добровольцами, Азербайджан «купил» и задействование израильских специалистов-операторов БПЛА в «апрельской войне»?! И разве не директорат израильской спецслужбы «Моссад» в конце 2016-го публично признал, что израильские офицеры-разведчики и контрразведчики вполне штатно работают в недрах миннацбеза Азербайджана? Вот интересно — если, даже при сохранении «стенаний» ереванских ультрас о том, что, видите ли, в «апрельскую войну по армянам стреляло российское оружие», вдруг выяснится, что израильские операторы БПЛА в итоге убили столько же армян, сколько погибло при отражении атак азербайджанцев и турок на позиции и посты Армии обороны НКР, то готовы ли ереванские ультрас, и даже — премьер-министр Пашинян, в чём-то обвинить пусть и не Израиль, а те израильские фирмы, чьи операторы воевали на стороне Азербайджана в 2016-м? И произнесёт ли Пашинян завуалированное обвинение в адрес Израиля в том, что Тель-Авиву пару раз мигнуть надо Ильхаму Алиеву — и войны не будет? А ведь это правда. Израильских инвестиций в Азербайджане — пруд пруди, инвестиций семьи Алиевых в Израиле — тоже масса. Читатели ещё не убедились в том, что Израиль в Арцахском конфликте — типичная неучтённая «третья сторона»? Если нет — то такие читатели не в ладах с логикой и здравым смыслом. Именно Израилю всегда было и есть выгодно, чтобы по всему периметру внешних границ Ирана пылали огни войн.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев и Биньямин Нетаньяху. Противостояние Ирану

Есть и ещё одна неучтённая и бесконтрольная «третья сторона» конфликта — это США. Мы неоднократно отмечали угрозы о возобновлении войны, звучавшие со стороны и экс-сопредседателя МГ ОБСЕ Джеймса Уорлика, и его сменщика на данном посту Эндрю Шефера, и со стороны послов США в Ереване, начиная с Мари Йованович, а если быть уже предельно честными — то даже начиная с Майкла Лемона. Лишь посол США Джон Эванс был объективным человеком и не угрожал армянам. Впрочем, за это его и «турнули» из госдепа США… Мы также многократно обращали внимание читателей на то, что приказы на возобновление войны в нынешней ситуации могут исходить исключительно из США и стран-союзниц США, напоминая, что отнюдь не случайно с конца 2015-го США опекают проект пресловутого «Южного газового коридора» (ЮГК), а с января 2016-го резко активизировались мероприятия в этом направлении и «подначки» Вашингтона участникам проекта ЮГК. И отнюдь не случайно, что перед 4-дневными военными действиями в апреле 2016-го, 29−31 марта того года именно в Вашингтоне находились одновременно с визитами президенты Эрдоган, Алиев и Серж Саркисян. А в день начала азербайджанской агрессии, т. е. 2 апреля 2016 г., в Баку параллельно с военными действиями собирались акционеры проекта ЮГК, и от их имени глава компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев заявил, что они планируют до конца текущего года привлечь от международных финансовых институтов около $2 млрд. Что ведутся переговоры с Европейским банком реконструкции и развития, Азиатским банком развития и др. Средства будут привлечены сроком на 20 лет под очень низкие проценты. Напомним также, что не так давно И. Алиев дал торжественный старт строительству этого ЮГК. А не далее как в феврале 2018-го, т. е. за 2 месяца до «революции в Армении», директор национальной разведки США Дэниел Коутс в ежегодном докладе «Всемирная оценка угроз», по сути, «дал отмашку» Азербайджану. Изложенные комментарии по поводу ситуации вокруг Нагорного Карабаха-Арцаха содержались в тексте вступительного слова автора, подготовленного к слушаниям в специальном комитете по разведке Сената США.

Напомним и лживые постулаты мистера Коутса. В посвященной Карабаху части доклада отмечается, что «нежелание обеих сторон идти на компромисс, усиление давления со стороны, стабильная военная модернизация Азербайджана и приобретение Арменией нового российского оружия в 2018 году могут привести к крупномасштабным боевым действиям». «Напряжённость вокруг спорного Нагорно-Карабахского региона может превратиться в масштабный военный конфликт между Арменией и Азербайджаном, который может вовлечь Россию для поддержки своего регионального союзника», — отмечено в документе. И в феврале мы в связи с этим задали прямые вопросы — почему порой даже пиратские (как в случае с приобретением вооружений из Чехии и др.) закупки оружия Азербайджаном в массированных объёмах и количествах мистер Коутс решил скромно обозвать всего лишь «стабильной военной модернизацией Азербайджана»? Азербайджан закупает оружие у всех, в том числе и у России, но в докладе Коутса — об этом ни слова. Быть может, потому, что в вооружении и перевооружении Азербайджана участвует главный заказчик войн (по крайней мере, на Ближнем Востоке) — Израиль? С другой стороны, и Иран с его усилиями и шагами официально провозглашается в докладе Коутса «угрозой Америке», но — «региональной угрозой». Однако, видимо, мистер Коутс не рассматривает возможности, что «напряжённость вокруг спорного Нагорно-Карабахского региона» может превратиться в «масштабный военный конфликт между Арменией и Азербайджаном», который может вовлечь Иран — причём не «для поддержки своего регионального союзника», а во имя защиты собственной безопасности. То есть то, что и имело место в апреле 2016-го, когда военные ведомства Армении и Азербайджана были вынуждены давать объяснения своим иранским коллегам, к примеру, по вопросу — а кто обстреливал иранские территории в районе приграничного села Хода-Офарин?

Наряду с напоминанием о вкладах семьи Трампов в Азербайджане, наряду с напоминанием о тесной связи президента США с Израилем и сионистскими кругами Америки, трудно не указать о том, что… «реанимировался» с 2017−18 гг. и уже выше отмеченный К. Кавано. Причём — именно на ниве «предсказаний» по Карабаху-Арцаху. Вот что он в качестве члена американского Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations), профессора дипломатии и разрешению конфликтов в университете Кентукки заявлял в своём докладе по НКР-Арцаху в конце февраля 2017 г.: «Вероятность столкновения между армянами и азербайджанцами за Нагорный Карабах будет наиболее высока в течение последующего года». То есть — нынешнего, 2018-го. Далее: «Новый конфликт может иметь опасные последствия для региона, учитывая, что у России обязательства по защите Армении, Турция обещала защищать Азербайджан, а Иран имеет общую границу с обеими странами. Кроме того, Южный Кавказ является регионом, с помощью которого ЕС может уменьшить энергетическую зависимость от России. В случае нового конфликта существует опасность возникновения беспорядков и гуманитарного кризиса в Армении и Азербайджане, или соседних государствах, что может привести к ещё большему военному вмешательству России в регионе». По мнению автора, конфликт может вспыхнуть в результате провокации либо «случайных военных действий». Эксперт подчеркивает, что небольшой просчёт может привести к столкновению. Относительно небольшие военные столкновения могут быть использованы, чтобы выиграть политические очки или получить преимущество на поле боя, что, в свою очередь, может привести к дальнейшей эскалации. А вот и резюме от К. Кавано: «Перспектива возобновления конфликта вокруг Нагорного Карабаха является, с одной стороны, проблемой, но и возможностью для администрации Дональда Трампа. Президент США может сыграть на карабахском урегулировании, вопрос Карабаха может стать вопросом для достижения примирения [между США и РФ — прим.], …Нагорный Карабах может стать ступенькой на пути к более активному сотрудничеству между США и Россией».

(сс) PeteLinforth Дядюшка Сэм