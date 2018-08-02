«Вот была (и есть) партия мусульман Украины, то почему бы не быть еврейской партии? — пишет главный редактор портала «Сіверщина» (Чернигов) Василий Чепурной. — Правда, она носит немного замаскированный характер. Дело не только в Вадиме Рабиновиче, ее формальном представителе на украинском телеэкранах в перерывах между поездками на землю обетованную. Ведь к этой партии только что присоединился Виктор Медведчук — а он по еврейским законам является их соплеменником, так как мать его еврейка. По данным журналиста Василия Крутчака, влияние в партии «За жизнь!» распределился следующим образом: 50% — Медведчук, 25% — Павел Фукс, московский застройщик с харьковскими корнями, по 12,5% имеют Вадим Рабинович и Евгений Мураев. А, нет, свои 12,5% Рабинович делит с Кацманом. Ну чем не еврейская партия? Правда, только Мураев представляется неевреем. Но здесь другие ниточки: тесть Мураева Олег Таранов учился вместе с Рабиновичем в автодорожном институте. И когда тот был «цеховиком», за что получил большой уголовный срок, Таранов контакты с ним не утерял. В конце концов, Мураева главой Змиевской районной государственной администрации ставил еврей (с крестиком — то есть выкрест) Михаил Добкин. Так что Женя Мураев — свой человек. Повторяю: ничего удивительного, что создается откровенно еврейская партия. Но если уж Путин бросает в бой своего кума Медведчука — значит, не доверяет украинским политикам. Что неудивительно после труса Януковича, который, правда, такой украинец, как из г … пуля. Беда в том, что это партия откровенных агентов Кремля. Хотя, может, это и хорошо — лучше все они пусть в кучу сбиваются, легче с ними разобраться будет. А в Чернигове партию «За жизнь!» представляют помощники социалиста-тройного агента (оценочное суждение) Николая Рудьковского — Вадим Антошин и Виталий Голец. Ничего удивительного, я же говорю — еврейская партия».

Иван Шилов ИА REGNUM

Главный раввин Одессы и Юга Украины Авраам Вольф и председатель Ассоциации бывших узников гетто Роман Шварцман закрасили антисемитские надписи, которые вновь появились на стенах Одессы, рассказывает «Думская» (Одесса). Об этом сообщил пресс-секретарь еврейской общины Болеслав Капулкин. «В первый раз надписи появились в день финала Суперкубка Украины 21 июля, и полиция списала это на разнузданных приезжих футбольных болельщиков. Ну что ж, болельщики уехали, а надписи продолжают появляться, причем даже поверх прежних, закрашенных», — говорит он. По мнению Капулкина, это продуманные и спланированные действия. «Еврейская община обращалась с заявлениями и в полицию, и в прокуратуру, и в СБУ — результатов никаких. Кроме новых надписей… Видеть, как 70 лет спустя после Холокоста, человек, прошедший гетто, вынужден закрашивать свастику на стенах родного города, потому что органы охраны правопорядка никаких других вариантов прекращения этого безобразия предложить не могут, очень неприятно. И даже унизительно. В первую очередь, для государства», — уверен представитель общины. В свою очередь советник начальника полиции Руслан Форостяк сообщил, что личности тех, кто нанес упомянутые надписи, установлены. «Несмотря на то, что есть признаки преступления, предусмотренного статьей 161 УК Украины («нарушение равноправия граждан…»), они действовали из хулиганских побуждений», — отметил он.

Сессия Житомирского областного совета 26 июля поддержала решение об объявлении 2019 года в Житомирской области годом Степана Бандеры, информирует «Перший житомирський інформаційний» (Житомир). В следующем году исполняется 110 лет со дня рождения Бандеры. Согласно решению депутатов, будет разработан соответствующий план мероприятий по празднованию дня рождения политика и предусмотрены средства на финансирование мероприятий при формировании бюджета на 2019 год. Также областной совет рекомендует Житомирскому городскому совету при формировании городского бюджета на 2019 год предусмотреть средства для установки памятника Степану Бандере в Житомире.

(сс) spoilt.exile Портрет Степана Бандеры перед входом в здание КГГА, захваченной участниками Евромайдана

Антиукраинского агитатора разоблачили сотрудники управления Службы безопасности Украины, сообщает «Галичина» (Ивано-Франковск). Собственно, это не смешно. 41-летний мужчина, житель нашего края, который, кстати, несмотря на зрелый возраст, не имел собственной семьи, писал в соцсетях различные «бздуры», которые, по предварительным данным, квалифицируют как посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Украинец по национальности и живет в сельской местности. Кстати, данных, которые бы свидетельствовали о получении злоумышленником средств за свою деятельность, пока не получено. Во время обыска у него дома сотрудники спецслужбы изъяли мобильный гаджет с доказательствами размещения сепаратистского контента. Статья УК Украины, которая ему грозит, предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против лидера партии «Гражданская позиция», экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко, передает «Полтавщина» (Полтава). Интересно, что эпизод, который ему инкриминируют, произошел четыре года назад. В «Гражданской позиции» связывают активность СК РФ с приближением президентских выборов на Украине. Совершенно очевидно, что «кремлевский режим будет пытаться лепить образ террориста из кандидата, который является совершенно нежелательным в Белокаменной, одновременно из пророссийских претендентов будут пытаться сделать миротворцев». По словам председателя Полтавской областной организации партии Василия Перепелицы, «в Москве совсем не желают, чтобы к власти на Украине пришел принципиальный, проукраинский политик, который не позволит сдать украинский интерес, в отличие от нынешних властей».

В какую именно бездну катится Херсон? Этим вопросом задается колумнист портала «Херсонцы» (Херсон). И отвечает: к сожалению, в ту же, в какую и вся страна… Вспомните люстрацию, мусорные баки, обливание зеленкой (кстати, для глаза ничуть не лучше кислоты), и вы получите ответ — откуда! Всё оттуда! Им на какое-то время (пока в них есть нужда для устрашения толп) позволили возомнить себя богами, вот они и отрываются (придет время, и их отправят «в расход»). Что не так, не по их — они тут же «включают» агрессию. Это их единственный способ защитить себя. Они не понимают слов — потому как не воспитаны и не образованы. 20 человек задымили Херсонскую областную прокуратуру. И? Их трогать нельзя, они, видите ли, «активисты». А то, что они нарушители закона, это как? Кого-то задержали? Кому-то предъявили обвинение? А нужно было просто «стрелять на поражение»: «захват здания государственного органа власти», «переворот», «насилие», «террористический акт», попытка «захвата оружия» (прокуроры имеют право на ношение огнестрельного оружия, а в здании есть арсенал)!

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон. Украина

Работники генерального консульства Венгрии в Ужгороде привели в порядок территорию мемориального комплекса Эдмунда Эгана (венгерский экономист, общественный деятель, филантроп, специалист по организации сельского хозяйства в Закарпатье — ИА REGNUM ) и перекрасили камень, который недавно патриоты закрасили в черно-красные цвета, обратно в цвета флага Венгрии, рассказывает Mukachevo.net (Мукачево). «Жаль, что вандалы совершили свои позорные действия, не обладая элементарным знанием истории. Предлагаем им поискать и почитать материалы о том, кем был и что сделал для Закарпатья Эган», — написали на странице генконсульства в соцсети.

Администрация Львовского органного зала, расположенного в бывшем костеле Святой Марии Магдалины, назвала недоразумением проведение занятий по йоге в этом помещении, где служит римско-католическая община, и принесла извинения, пишет Zaxid.net (Львов). Как пояснил заместитель директора органного зала Тарас Демко, занятия по йоге были социальным бесплатным проектом, в котором мог принять участие каждый желающий. А организаторы занятия заверили, что его участники просто медитировали под тихую музыку. Напомним, что в 1960-х годах в здании бывшего костела был создан Львовский органный зал. С 1998 года там возобновила деятельность римско-католическая община. Однако помещение костела до сих пор находится в коммунальной собственности, а религиозные службы совершаются поочередно со светскими концертами классической музыки.

О том, что будет на Украине в 2024 году, идет речь в материале портала «Збруч» (Галичина). Предположим, что не всё положительным, но и не всё отрицательным. Украинцы и в дальнейшем массово выезжают в поисках более высокого заработка, но общая ситуация улучшится, экономика будет демонстрировать рост. Но кто тогда будет работать на Украине? И без переписей ясно, что население страны сокращается, смертность высокая, да еще и массовая экономическая эмиграция уменьшает количество рабочих рук. Уже сегодня сложно найти людей на элементарную работу: за бригадами строителей стоят очереди на целое лето, желающих работать дворниками уже нет давно, ухаживать за немощными или парализованными некому. Это не только наша беда, мы в этом не уникальны. Люди массово выезжают из Хорватии, Венгрии, Словакии, Польши и Литвы. Пока они зарабатывают деньги в Германии и Англии, работать на их родину приезжают другие — и очень часто это украинцы. Отсюда возникает логичный вопрос: кто будет работать на Украине, когда украинцы будут зарабатывать на хлеб в Варшаве или Риме? Полякам повезло больше, потому что у них под боком Украина. А кто приедет на Украину? Молдаване? Вряд ли, потому что если куда-то ехать, то дальше и за большими заработками. Вероятнее всего, работать приедут азиаты. Возможно, выходцы из Туркестана — узбеки, киргизы — наши соседи по бывшей «тюрьме народов» и украинцев не боятся, и язык (русский) знают. Конечно, даже не сомневайтесь: пока сами украинцы не говорят на своем языке, то и иммигранты спешить его учить не будут. Еще шесть лет — и на Украину придется пригласить миллион низкооплачиваемых рабочих. Сегодня в это поверить трудно. Но уже сейчас от Никополя до Ужгорода рабочих рук нет.

Николай Кузнецов. На заработки. 1882

Каждый год от двух до девяти месяцев мужчины из армянской общины региона Самцхе-Джавахетия на юге Грузии проводят в Российской Федерации на заработках, сообщают «НикВести» (Николаев). Исторически так сложилось, что в двух муниципалитетах грузинского региона Самцхе-Джавахетия — в Ниноцминдском и Ахалкалакском — армяне составляют около 95% населения. Другой особенностью региона является то, что в Джавахети почти нет предприятий: экономическая деятельность региона сводится к продаже потребительских продуктов, а сельское хозяйство является основной деятельностью населения. По словам мэра города Ниноцминда Анивард Мосоян, больше половины жителей ее города не имеют работы. Местные власти ищут инвесторов, которые бы построили в городе предприятия по переработке продуктов сельского хозяйства, но пока тысячи мужчин уезжают за границу в поисках заработка, что армяне коротко называют «хопан» — буквально это означает «целина». Таким образом, в настоящее время денежные переводы являются вторым по величине источником дохода в муниципалитетах Ниноцминда и Ахалкалаки после социальных пособий от государства. Римма Гарибян, редактор местного информационного агентства города Ахалкалаки, подсчитала, что в год в их муниципалитет поступает около 26 миллионов долларов заработков местных жителей в России: «Если бы тут все остались и перестали ездить в Россию, здесь бы нечего было кушать». По ее словам, трудовые мигранты из Джавахетии в России занимаются в основном строительством и асфальтированием. В месяц в среднем каждый из них получает одну тысячу долларов или больше. До военного конфликта Тбилиси с Москвой в 2008 году проблем у армян Джавахетии с работой в России не было. Но после того, как между странами были разорваны дипломатические отношения, для того, чтобы продолжать зарабатывать деньги, жители Джавахетии стали брать армянские паспорта. Как рассказал руководитель общественной организации «Здравое общество Джавахетии» Агаси Залалян, по возврату обратно на грузинской границе у экономических мигрантов стали отбирать грузинские паспорта — двойное гражданство в Грузии запрещено. Таким образом армяне Джавахетии у себя дома стали иностранцами — домой они могли возвращаться только на 90 дней. Спустя какое-то время грузинское правительство нашло решение — армянам стали разрешать двойное гражданство, но с ограничениями — трудовые мигранты с двумя паспортами не имеют права избираться и не смогут бесплатно получать социальные услуги. Помимо того, что население Джавахетии массово выезжает на заработки, другой проблемой региона является то, что после нескольких лет «хопана» отсюда люди выезжают целыми семьями уже на постоянное место жительства. Согласно статистическим данным, с 2012 по 2014 год население муниципалитета Ахалкалаки снизилось на 30% — с 64 тысяч человек до 45 тысяч.

«Укрнафта» останавливает добычу на 13 месторождениях Ивано-Франковской области из-за проблем с «Украинскими железными дорогами», передает «Курс» (Ивано-Франковск). Недавно радовались новости, что доходы от ренты в Ивано-Франковской области превысили прогнозные показатели. Но уже сегодня ситуация выглядит менее оптимистично, говорится в сообщении компании. Подразделение «Укрнафты» из-за проблем с отгрузкой сырой нефти будет вынуждено со 2 августа остановить добычу на 13 нефтяных месторождениях. Остановка вызвана отсутствием железнодорожных цистерн у «Украинских железных дорог». Таким образом, Укрнафта может потерять более 8% ежемесячного добычи газа и 8,5% добычи нефти. Ситуация с дефицитом цистерн для отгрузки нефти длится уже шесть недель. За этот период под загрузку со стороны «Украинских железных дорог» было подано лишь 56 цистерн при минимальной необходимости 360 единиц. Остановка добычи может создать негативные экологические и геологические риски, а также поставить под угрозу обеспечение газом ряда населенных пунктов.

(сс) Victoria_Borodinova Цистерна для транспортировки нефти

Напуганные низким урожаем зерновых, в некоторых регионах украинцы буквально мешками скупают муку и макароны, опасаясь подорожания, информирует «Вечерний Харьков» (Харьков). После засушливой весны, когда погода практически перепрыгнула из зимы в лето, аграрии опасались, что могут потерять до половины посевов зерновых. Фермеры на юге забили тревогу: затяжная засуха плюс обильные дожди в июле могут привести к потере половины урожая пшеницы и ячменя, а это 7−8 млн тонн. Аграрии северных и центральных регионов тоже обеспокоились. Однако уже к концу июня стало понятно, что урожай ржи и пшеницы будет не таким уж и плохим — засуха повлияла только на озимые. А харьковчанам по поводу урожая и вовсе переживать не стоит.

3 ноября 1918 года Буковинское вече провозгласило «приобщение Буковины к Великой Украине», напоминает BukNews (Черновцы). Шел 1918 год, завершилась Первая мировая война, следствием которой стал распад Австро-Венгерской империи. На карте Европы появились независимые государства — Венгрия, Польша, Румыния, Чехословакия. 19 октября галичане во Львове образуют «Национальный совет» и после провозглашают Западно-Украинскую Народную Республику. Буковинцы выжидали. И только 25 октября был создан «Украинский краевой комитет Буковины» — его возглавил Емельян Попович. 3 ноября прибыли в Черновцы более 10 тысяч участников веча из всех мест Буковины. Оппоненты в лице румынских депутатов не замедлили с ответом. Они сделали ставку на силовой вариант. 11 ноября 1918 года без единого выстрела и почти без серьезного сопротивления на территорию края вошли «зеленые человечки» румынской армии. Румыны с помощью силы закрепили свое господство до 1940-х годов.