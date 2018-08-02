



Ольга Шклярова ИА REGNUM

Министерство иностранных дел Украины снова обрушилось на Венгрию. В опубликованном сегодня, 2 августа, заявлении украинского дипломатического ведомства говорится следующее:

31 июля 2018 в МИД Украины был вызван Временный поверенный в делах Венгрии на Украине Ласло Пап. Венгерскому дипломату был выражен решительный протест в связи с рядом недружественных шагов официального Будапешта в отношении Украины и отмечена необходимость прекращения действий, негативно влияющих на двусторонние отношения. В частности, отмечается неприемлемость последних заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины, которые существенно диссонируют с политикой Европейского союза и в значительной степени отражают подходы страны-агрессора. Венгерскому дипломату также была вручена нота с требованием предоставления официальных разъяснений в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна, поскольку в сферу компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины. Несмотря на конструктивный подход украинской стороны по решению существующих проблемных вопросов, последние действия Венгрии свидетельствуют о выборе конфронтации вместо сотрудничества и прямое вмешательство во внутренние дела Украины».

(сс) European People's Party Виктор Орбан

Таким образом, Киев обозначил несколько сюжетов, которые требуют расшифровки. Начнем с первого. Как ранее сообщали украинские средства массовой информации, «скандальное заявление главы венгерского правительства о том, что у Украины нет перспектив на присоединение к ЕС и НАТО стало поводом для резкой реакции со стороны вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе». Чиновница среди прочего рекомендовала Орбану вспомнить, как когда-то Венгрия «после десяти лет оккупации со стороны Советского Союза вступала в НАТО и ЕС, имея полную поддержку демократических стран, чего сейчас добивается и Украина», и добавила, что «украинские военнослужащие на Донбассе защищают от путинской агрессии не только Украину, но и ту же Венгрию, которая не видит угрозы от Москвы и пытается найти с ней компромиссы». Она также «пообещала, что Украина не допустит новой катастрофы из-за планов России по разделу мира».

Но о разделе мира речь не идет. Проблемы есть только у Украины. «Скандальное заявление» Орбана гласило, что только «Литва, Латвия, Эстония и Польша вправе считать, что Россия оказывает на них давление». Другим же странам Европы, по мнению премьер-министра Венгрии, опасаться нечего. Это означает, что Будапешт не только не видит угрозы со стороны Москвы для себя, но и для той же Украины. Или — второй вариант — что он не считает Украину частью Европы. Пусть Киев сам выберет, что для него более «лестно». И фактом является то, что западные соседи Украины все больше и чаще совершают такие поступки и делают такие заявления, которые говорят: они всерьез задумываются над сохранением стабильности в ряде украинских областей в том случае, если Киев не сможет поддерживать порядок и обеспечивать социальные потребности населения. Причем дело не только в национальных меньшинствах в украинских областях, о которых заботятся страны-матери. Сотни тысяч беженцев из Украины, которые вдруг захотят перейти границу, в ЕС тоже никому не нужны.

Отсюда второе — решение Будапешта создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области. Фактически это желание Венгрии защитить уже Европейский союз от Украины, националистической и беспомощной. Накануне уполномоченный комиссар правительства Венгрии Иштван Грежи заявил, что за последние три года Закарпатье получило 100 миллионов евро на различные программы по ремонту школ, детских садов и объектов культуры. И надо полагать, что эти деньги достались не только непосредственно закарпатским венграм, но и проживающим в области украинцам, русинам и другим национальностям. С подачи Будапешта в Закарпатье реализуются также проекты улучшения качества жизни и развития инфраструктуры по линии Евросоюза. Судя по всему, Венгрия хотела бы привлечь также отдельно к этой работе Румынию, у которой на Украине есть, помимо того, «своя» Буковина. Определенный отклик на инициативы Будапешта идет со стороны Ужгорода. А что Киев? Отправил в Берегово министра обороны Украины Степана Полторака решать вопрос восстановления военной части, которая существовала здесь до 2008 года, и новое появление которой не нравится венгерской стороне.

Закарпатская область на карте

Таким образом, третье. Прямое обозначение закарпатского направления на институциональном уровне в правительстве Венгрии говорит об отсутствии у Будапешта желания поддерживать схемы Ялтинской конференции. Иначе говоря, нынешняя Украина в границах ялтинской Украинской ССР выглядит неперспективной, появляются обоснованные опасения в том, что она продолжит свое существование как унитарное государство. Это намек и Польше, где правящая партия в последние годы называла венгерских коллег своими важными партнерами. Варшаве пора перестать прятать голову в песок и пытаться отрицать очевидное. Тем более что польские политики неустанно осуждают произошедшее в Ялте в 1945 году. Наступает момент принятия решений, чтобы предотвратить возможную гуманитарную катастрофу.