Три сестры — у этого чеховского рефрена отныне будет ещё один мотив. И коннотации станут чернее. Три сестры в возрасте от 17 до 19 лет ножами и молотком расправились со своим отцом Михаилом Х., нанеся ему 45 ран. Его тело нашли на лестничной площадке в подъезде дома. Жила семья Х. в Алтуфьево. Сначала сёстры пытались инсценировать нечто вроде самозащиты. Позднее стало ясно, что они спланировали убийство. По их версии, не могли больше терпеть издевательств отца.

Вильям Бугро. Орест, преследуемый Эриниями (фрагмент). 1862

Мнения относительно правых и виноватых разделились. Соседи Х. говорят, что девочки золотые, а отец — деспот и наркоман. Родственники заявляют, что потеряли святого человека. На деле в этой истории общим грехом повязаны все.

Трудно оправдать трёх девушек, зверски убивших своего отца. Однако кем он был? Для начала выжил из семьи мать девочек. После ушёл и брат. Дома, как рассказывают и дочери, и соседи, Михаил был сущим деспотом. Постоянно прессовал, избивал девушек, запрещал им всё и вся, унижал, издевался, превратил в рабынь. При этом одна из дочерей говорит, что отец изнасиловал её в номере отеля. Наставлял Х. на девушек и оружие — его изъяли из квартиры, а героин нашли в машине.

Насилие над детьми

Чем занимался этот господин? Жил на транши одного знакомого из США, который ему был обязан. Заодно Х. представлялся сотрудником спецслужб, знакомил одних влиятельных людей с другими и, по свидетельствам, торговал наркотиками. Да и сам употреблял их. При этом ездил в Иерусалим, помогал храмам. В общем, милый человек, уважаемый в своей диаспоре, но измывающийся над родными людьми.

Сейчас Х. стараются оправдать его родственники и друзья: мол, был строгим, но не деспотом, не насильником. Только для чего трём дочерям убивать собственного отца? При этом убивать так, что скрыться уже не получится. Убивать яростно и отчаянно. А после самим вызвать полицию. Тут не пахнет расчётом — нет, тут тупая ненависть и яростная месть. Когда всё достало, когда нет иного выхода. Само преступление, то, как оно реализовано, говорит: девушки не врут — они больше не могли терпеть издевательств.

А все эти заявления о помощи близким, храмам — да кому они нужны? Сколько мы таких уже видели, внешне благопристойных, а дома ведущих себя, как свиньи, терроризирующие окружающих? Замаливание грехов — для слабых. Путь праведника в том, чтобы быть милосердным к близким.

Х. получил страшную кару. Нет ничего более кошмарного, чем быть зверски убитым собственными дочерьми. Но что теперь будет с ними, если учесть, какое давление на следствие окажут родственнички Х., его влиятельные знакомые? При этом и дочурки, что называется, хороши. Достаточно просмотреть их Instagram. Есть и мнения, что девочки тянули с отца деньги.

Maarten Van Damme Окровавленный нож

Всё это сейчас перемалывается, вскрывается — пытаются разобраться, кто страшнее: дочери или отец? Однако говорить надо не об этом и не о факте убийстве, а о всей истории и её причинах. Нет сомнений в том, что девочки подвергались и унижениям, и побоям. Возможно, речь идёт и о более жутких вещах. Но кто мог помочь им? Соседи видели насилие, но боялись связей Х. Знали и его знакомые, приятели, родственнички. Им было всё равно. Ну, как же — строгое воспитание.

Сколько таких девочек, девушек живёт в нашей стране? Тех, кого ежедневно терроризируют отцы? Сколько у нас жён, запуганных собственными мужьями? Что делать с домашним насилием, которое уничтожает наши семьи? При этом девушки, женщины боятся обращаться в полицию, а если обращаются, то часто их не слышат. «Ударил бабу» — для многих в нашей стране это как бы нормально. Воспитал, проучил — какие там ещё есть дурковатые оправдания?

Но говорить после жути в семье надо в первую очередь о том, что в России расплодилась когорта подонков и тиранов, измывающихся над женщинами. И виной тому — система, которая поощряет такой феодальный строй. Тираны эти в свою очередь генерируют жестокость и ненависть в своих детях, которые также вырастают искалеченными мучителями. Порочный круг, разомкнуть который необходимо.

В истории Х. нет ангелов и бесов — в каждом и от ангела, и от беса; разнятся только пропорции. И главные вопросы, претензии, как бы это ни звучало, надо адресовать не дочерям и даже не отцу, а системе, порождающей подобное, системе, выворачивающей нормальные человеческие отношения наизнанку. Ведь общество сегодня существует в когнитивном диссонансе, приводящем к безумию.

Люди

Смотрите, с одной стороны, нам постоянно твердят о скрепах, о консервативной морали с такими понятиями, как верность, благородство, честь, скромность. Однако, с другой стороны, матрица вбивает кабацкий разврат с актёрами, не знающими своих детей, героинями вписок и шлюхами из ток-шоу. Как можно остаться здоровым человеком в этом шабаше крайностей?

В моём первом романе была такая сцена. Герой смотрит телевизор, листает каналы. И вот на одном — проповедь, а на другом — порно. И это — в режиме для всей страны. От такого можно сойти с ума. Когда после проповеди священника рассказ о величии России, а сразу же после него развратные девки, рассказывающие, как правильно продавать себя.

Вот и семья Х. по-своему сошла с ума. Дочери хотели гулять, отец не разрешал. Он хотел быть правоверным, а сам занимался чёрт-те чем. Дочери впитывали одни ценности. Отец сформировался при других. Это конфликт не людей, а прежде всего двух разных систем ценностей — вот что важно. Две реальности, два мира столкнулись; новый конфликт отцов и детей — и безумие гарантировано. Так, собственно, и произошло. Что это, если не безумие, когда три дочери зверски убивают отца?

Оссовский Петр Павлович. Эскиз к картине Три поколения. 1958

И таких семейств Х. в России множество (как бы гиньольно это ни звучало). Они тоже не находят общий язык друг с другом и тоже существуют в когнитивном диссонансе; их миры сталкиваются друг с другом. И вот об этом надо говорить, а не циклиться на тёмных делах и делишках Х. Однако сосредотачиваются на частностях, на чепухе. Как всегда. А значит, безумие будет нарастать, и подобных историй случится больше.

Как там у Брета Истона Эллиса? Американское психо. А вот вам — Алтуфьевское психо. На всю страну.