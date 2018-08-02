Итак, 27 июля т.г. суд общей юрисдикции города Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы (далее ССС) об избрании меры пресечения в виде лишения свободы в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна. Ему было предъявлено обвинение по первой части статьи 300 Уголовного кодекса РА за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг конституционный строй в Армении. Такое заявление сделала пресс-служба ССС.

Посол Армении в России Вардан Тоганян, депутат Национального Собрания РА Арташес Гегамян, спикер Национального Собрания РА Ара Баблоян, глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиеп. Езрас Нерсесян, депутат Национального Собрания РА Никол Пашинян, Москва, 18 июня 2017

В сложившейся напряженной ситуации в Армении больно не хотелось ворошить события 14−15-летней давности. Однако придется, и это мера вынужденная, так как она позволит читателю не сомневаться в моей непредвзятости в отношении того, о чем будет сказано далее. Так вот, 12 апреля 2004 года в Ереване состоялся многотысячный митинг с требованием отстранения от должности президента Роберта Кочаряна. Приведу выдержку из статьи, опубликованной 21 апреля 2004 года ИА REGNUM, под заглавием «Роберт Кочарян: нынешняя ситуация в Армении — комбинация временного явления с недоразумением: Армения за неделю». В статье, в частности, было написано:

Как сообщает «Арминфо», митинг оппозиции, начавшийся 12 апреля на площади Свободы, перешел в шествие к резиденции президента Армении на проспекте Баграмяна. Согласно оперативным данным, в митинге принимали участие около восьми тысяч человек, а по неофициальным данным — порядка 30 тыс. Во главе шествия — депутаты Национального Собрания РА от оппозиции. Депутат НС РА, лидер партии «Национальное Единение» Арташес Гегамян призвал входящие в коалицию партии (имелись в виду партии, сформировавшие правительство — А.Г.) «вытравить из себя раба и присоединиться к народу». Лидер оппозиционного блока «Справедливость» Степан Демирчян заявил, что власть упустила шанс цивилизованного ухода посредством референдума доверия и теперь решающее слово осталось за народом. Лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян заявил, что «власть не может существовать за колючей проволокой, и это понимают все, для которых эта проволока стала единственной защитой от народа». Лидер партии «Республика» Арам Саркисян (брат погибшего 27 октября 1999 года во время теракта в парламенте легендарного Национального героя Армении Вазгена Саркисяна — А.Г.) заявил, что оппозиция вполне может преодолеть заграждения: «Однако мы этого не делаем не потому, что боимся, а потому, что за колючей проволокой стоят наши братья, дети, сыновья, и мы не хотим драться с ними»… Как сообщает радио «Свобода», к моменту нападения правоохранительных органов на улице оставались 2−3 тысячи человек. Одни беседовали, другие пели и танцевали. Около половины первого ночи было отключено уличное освещение. Около двух часов ночи начались основные действия. Вновь включили уличное освещение, сняли колючую проволоку и открыли дорогу водометам, которые двинулись на митингующих, направив на них струи воды. Из рядов полиции в толпу полетели взрывпакеты и дымовые шашки. С разных сторон — из-за ворот Национального Собрания, со стороны здания Конституционного суда — на митингующих напали вооруженные дубинками «спецназовцы», нанося удары куда попало».

(сс) Limegirl Роберт Кочарян

Видимо, сравнивая события этого дня и происходящие в апреле — мае 2018 года митинги и шествия, их организаторы случившийся государственный переворот квалифицировали как «бархатную революцию». Отметим также, что уже на следующее утро, 13 апреля 2004 г. в офисах трех оппозиционных партий — «Национальное Единение», «Республика» и «Народная партия Армении» — задержали около 30 человек … (Ноян Тапан). Между тем информагентства скрывали то, что в наших офисах устроили настоящий погром, тогда называемый обыском. Для полноты картины замечу, что спустя пару часов в моей квартире в присутствии жены и соседей (понятых) произвели обыск. За этим последовали допросы в Генеральной прокуратуре Армении со стороны следователя, единственной задачей которого было вывести меня из равновесия и инициировать вселенский скандал. Упомяну также, что на президентских выборах 2003 г. ваш покорный слуга, автор этих строк набрал 17,6% голосов избирателей. Последовавшие за этими событиями годы ничего не изменили в моих отношениях с Робертом Кочаряном, вследствие отсутствия таковых. Справедливости ради отмечу, что время от времени все еще подконтрольные Р. Кочаряну или его ближайшему окружению СМИ продолжали писать разного рода гнусные статейки в мой адрес и в адрес моих коллег по партии. Естественно, мы в долгу не оставались.

Читатель с недоумением может задаться вопросам: а зачем ему это было нужно? Ответ прост — опорочить партию «Национальное Единение», в программе которой однозначно закреплен наш незыблемый геополитический выбор — стратегический союз России и Армении. Тем самым мы, видимо, разрыхляли ареал Роберта Кочаряна как единственного поборника углубления стратегического союза между нашими странами. Это не голословные утверждения, а установленный факт, когда один из его друзей, работающий в весьма и весьма уважаемой организации, использовав свое служебное положение, притормозил только-только развернувшуюся деятельность созданной мной и моими коллегами общественной организации «Северная перспектива». Главной же задачей этой организации было нивелирование антироссийской деятельности разного рода подрывных общественных организаций, ласково именуемых в народе грантоедами, которые уже в 2011 году представляли серьезную опасность для сохранения стабильности армянского государства. Однако, это тема отдельного анализа.

Возвращаясь же к теме статьи, казалось, нам следовало бы радоваться, что и Р. Кочаряна постигла «небесная кара», наконец-то пришел час расплаты. Вот здесь я хочу разочаровать всех тех, которые думали, что в результате случившегося возликуют наши души, наполнятся ликованием наши сердца (я эти слова говорю от имении актива партии «Национальное Единение»), так как «посадили нашего обидчика». Нет и еще раз нет. Сей юридический произвол лишь породил чувство тревоги за армянскую государственность, за судьбу человека, с именем которого связана победа в Арцахской освободительной войне. Но обо всем этом по порядку.

Ранее мне уже приходилось писать о том, что так называемая «бархатная революция» в Армении — это высоко профессионально срежиссированная и реализованная цветная революция в полном соответствии с рекомендациями, изложенными в Приложении «Методы ненасильственных действий» к книге Джина Шарпа «От диктатуры к демократии» (см. статью «Арташес Гегамян: Армении не быть жертвой слепых поводырей слепых», «Аргументы недели в Армении», 18−24 мая 2018 г.). Сколь бы главные действующие лица, возглавившие госпереворот, в своих выступлениях с упоением ни отмечали, что произошедшее в апреле — мае т.г. в Армении есть «бархатная революция» и что она не имеет «геополитического контекста», на самом деле дальнейшие события засвидетельствовали, что состоявшимся государственным переворотом был дан старт геополитическому развороту нашей страны на Запад. Однако на фоне происходящего в Армении не иначе как абсурдными выглядят утверждения Никола Пашиняна о том, что «отношения между Россией и Арменией очень, очень и очень важны. Нет сомнений, что Россия и Армения дружественные, братские страны. Но это не означает, что в наших отношениях нет проблем. Но наша цель не критиковать эти проблемы, а решать их путем переговоров. Я уверен, что этот разговор с Россией получится». Это выдержка из пресс-конференции депутата парламента Армении Н. Пашиняна от 24 апреля 2018 года. И вот, спустя месяц, уже после утверждения Н. Пашиняна в должности премьер-министра РА он набирает команду, состоящую, как на подбор, в большинстве своем либо из откровенных русофобов, либо так называемых западников, которые, как правило, являлись «стипендиатами» или «грантоедами» фонда Сороса и разного рода других подрывных фондов, рассадников цветных революций. Общей для них особенностью является наличие вполне определенного куратора из посольства США в РА. Сей факт вовсе не является секретом. Об этом пишут, более того, а иные гордятся тем, что за ними стоит великая сверхдержава. В этой связи считаю излишним перечислять ключевые должности, особенно в сфере внутренней и внешней безопасности нашей страны, руководство которыми доверено питомцам Сороса и иже с ним, совершенно новой категории армянских русофобов, которые, судя по их действиям, очень своеобразно понимают изречение их шефа о том, «что отношения между Россией и Арменией очень, очень и очень важны», и выражают свою решимость сделать все, чтобы «не критиковать эти проблемы (имеется в виду в отношениях России и Армении — А.Г.), а решать их путем диалога, путем переговоров».

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Протестующие на улицах Армении. Май 2018

Надо полагать, что, исходя именно из этих побуждений, была искусственно раздута истерия вокруг произошедшего инцидента с российскими военными, который имел место 17 июля т.г. в селе Паник Ширакской области. Напомню читателям, что недавние военные учения охватили непосредственную территорию села и вызвали панику среди местных жителей. И несмотря на то, что министерство обороны Армении выступило с официальным сообщением, в котором было указано: «Однако, принимая во внимание, что при выборе места проведения учений не были учтены обстоятельства, которые причинили беспокойства местному населению, российская сторона принесла официальные извинения и заверила, что впредь будет более последовательна в вопросах планирования и информирования о мероприятиях, проводимых за пределами базы» (речь о 102-й российской военной базе, дислоцированной в Гюмри — А.Г.). Казалось бы, вопрос исчерпан. Ан нет. Премьер-министр Армении Н. Пашинян на заседании правительства Армении 19 июля т.г. так прокомментировал этот инцидент: «Я считаю это провокацией против дружественных армяно-российских отношений, против суверенитета Армении. Виновные должны быть призваны к ответственности». Примечательно, что ранее министерство обороны Армении устами своего пресс-секретаря Арцруна Ованнисяна выступило с разъяснениями, в которых было сказано, что российские военные стреляли не боевыми, а холостыми патронами. Здесь считаю уместным упомянуть и другое высказывание Н. Пашиняна о роли России в недопущении войны в регионе Южного Кавказа, сделанное им 20 июля т.г.: «Я уверен, думаю, все мы уверены, что Российская Федерация как сверхдержава имеет рычаги, чтобы не допустить эскалации в регионе. Я не могу поверить, что Россия — стратегический партнер и многовековой друг Армении — позволит возобновление войны в регионе. Не могу поверить также, что президент Азербайджана согласится на какую-либо провокацию без наличия геополитических условий», — заявил Н. Пашинян. В прессе Армении были самые разные суждения на этот счет, но они не меняют зловещий, завуалированный подтекст сказанного, а именно: по сути Н. Пашинян вину за четырехдневную войну (2−5 апреля 2016 г.), развязанную Азербайджаном против Республики Арцах, косвенно возлагает на Россию, так как по логике Н. Пашиняна она могла начаться либо с ведома, либо с молчаливого согласия России. Такое безответственное заявление было сделано спустя ровно месяц после выступления министра обороны Азербайджана Закира Гасанова. Так, на брифинге, посвященном 100-летию образования азербайджанской армии, 20 июня т.г. он заявил: «Азербайджанская армия готова в любой момент выполнить эту задачу (начать войну против Арцахской Республики и завоевать её — А.Г.). Приказ на выполнение этой задачи является политическим вопросом, и такой приказ поступит в самый подходящий момент с учетом международной обстановки». Что это — случайное совпадение, делать ударение на «международную политическую обстановку» и спустя месяц давать соответствующее разъяснение с армянской стороны о том, что же означает выражение «наличие геополитических условий».

Видать, премьер-министр Армении, неся такую ахинею, надеялся и рассчитывал заручиться поддержкой официальной Москвы и заиметь запас прочности, обусловленный своим визитом в Брюссель для участия в саммите НАТО и встречи с официальными лицами Евросоюза. При этом весьма симптоматично, что визит состоялся спустя всего лишь неделю со дня 5 июля т.г., когда Европейский Совет продлил санкции против отдельных секторов российской экономики на полгода — до 31 января 2019 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Можно было и далее продолжить перечисление действий нынешнего руководства исполнительной власти Армении, нацеленных на решение «имеющихся российско-армянских проблем путем диалога», но, пожалуй, остановимся на сказанном. Догадываюсь, что читатель, естественно, может задаться уместным вопросом: а какое отношение имеет ко всему этому арест Роберта Кочаряна, которого все медиаресурсы Армении, подпитываемые из-за бугра (а они составляют подавляющее большинство массмедиа Армении), в поте лица охаивают. Невольно напрашивается вопрос: какие конкретные цели они преследуют? Думается, что ответы напрашиваются сами собой. Во-первых, возложив ответственность за гибель 10 граждан Армении, в том числе двоих полицейских, и наличие более 200 раненых в ходе разгона митинга 1 марта 2008 года на Роберта Кочаряна, Н. Пашинян тем самым снимает с себя ответственность за эти трагические события. Ведь за причастность к случившейся трагедии он тогда был осужден на семь лет лишения свободы. Заметим также, что Н. Пашинян в мае 2011 года досрочно вышел на свободу по амнистии. Видимо, в те годы чувство «патриотизма» не позволило ему и его соратникам обжаловать решение отечественного суда в Европейском суде по правам человека. Вторым же побудительным мотивом ареста Р. Кочаряна, на мой взгляд, является то, что он все последние годы при помощи ангажированных СМИ преподносился армянскому обществу не иначе как чуть ли не автор всего негатива, который накапливался в последние годы в Армении. Нередкие проявления коррупции, казнокрадства, приведшие к незаконному обогащению многих чиновников из его окружения, ассоциировались именно с его именем. И сегодня весьма изощрённо под это тягчайшее обвинение подстегивается вывод — а чего же ожидать от человека, который «пользуется покровительством Кремля». Цель одна — в конечном итоге любой ложью дискредитировать стратегический союз России и Армении, убежденным приверженцем которого, бесспорно, является Роберт Кочарян. В таких условиях даже всецело любящие Россию и русских обезволенные нуждой граждане Армении в недоумении приходили к весьма печальному выводу: все, что связано с Россией, оказывается, очень и очень угрожает «новой Армении».

Что же касается другой искусственно раздутой истерии вокруг действующего генсека Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова, согласно которой ССС предъявила ему обвинение в свержении конституционного строя, то здесь преследуется несколько иная цель: во-первых, дискредитировать саму ОДКБ, хотя бы опосредованно; во-вторых, выдвинуть на эту должность (до 2020 г. эту должность будет занимать представитель Армении) одного из своих, то бишь потенциального осведомителя, к примеру, НАТО. Ведь подобная практика уже сложилась с назначением на должность секретаря Совета национальной безопасности Армении откровенного русофоба, мягко выражаясь, наблюдателя дедушки Сороса, а может и спецслужб известной страны. Ведь узнать хотя бы о содержании рабочих встреч руководителей Совбезов стран — членов ОДКБ ой какого дорогого стоит.

Уважаемый читатель, можно привести немало других примеров, анализ которых подтверждает — Армения вступила на опасный путь геополитического разворота от России и ОДКБ в сторону Запада и НАТО. В результате следует ожидать новых провокаций с искусственной вовлеченностью в них 102-й российской военной базы, дислоцированной в Гюмри, а также российских пограничников, охраняющих государственную границу Республики Армения с Турцией, Азербайджаном и дружественным Ираном. Думается, что вовсе не случайно по горячим следам инцидента в селе Паник министр обороны Армении заявил о необходимости изменений в соответствующих документах, регламентирующих пребывание на территории Армении не только 102-й российской военной базы, но и служащих в Армении пограничников Управления погранвойск ФСБ России …

Mil.ru Российские военные на учении коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в Армении

Завершить статью хотелось бы словами министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, который 31 июля т.г., комментируя последние события в Армении (в частности, арест второго президента РА), заявил, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования политических предшественников. Москва как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности Армении, подчеркнул министр. «Поэтому происходящее там не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения … Во время политического кризиса в Армении в мае (в Москве — А.Г.) с большим удовлетворением отмечали, что в итоге решение этого кризиса было найдено на основе компромисса с участием всех ведущих партий … Но события последних дней явно нарушают такой позитивный настрой, идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства Армении о том, что у него нет намерения организовать преследование своих предшественников по политическим мотивам». Яснее не скажешь. И здесь, к великому удовлетворению азербайджанского интернет-портала (ru.axar.az/news/politika/296 344.html), под заглавием «Россия пошла войной на Армению — Заявление» заговорил некто политолог из медиарупора новых властей Армении (именующего себя Первым информационным, который редактируется гражданином США, естественно, финансируемого оттуда же).

Вот что поведал сей «политолог», сокрушаясь в связи с заявлением Сергея Лаврова:

«Еще несколько часов назад невозможно было представить, что Москва может сделать подобное фатальное заявление против нового правительства Армении — напрямую грубо вмешавшись во внутриполитическое развитие нашей страны. Первый информационный неоднократно обращался к деструктивной, вассальной политике Москвы, но во всех случаях мы считали, что власти Путина найдут более дипломатичные формулировки для того, чтобы поддержать Роберта Кочаряна или выразить свое недовольство правительством Армении … Но заявление Лаврова уничтожило все наши оптимистичные прогнозы. Если такой опытный дипломат, как Лавров, позволяет себе с подобными формулировками говорить об Армении, ее новом руководстве, то это — явная демонстрация демарша против нашей страны».

Ведь это здорово, когда пришедшее к власти посредством государственного переворота новое руководство отождествляет себя со всей Арменией. И вдруг в этих условиях кто-то осмеливается поставить под сомнение непогрешимость власть предержащих. Какой ужас! Ну прямо как по погоревшему классику современных цветных революций. «Молодежь в Армении широко изучает мою книгу грузинских реформ и многое повторяет. В том числе повторяют мои успехи и стараются не повторить мои ошибки», — заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 31 июля т.г. в интервью телеканалу «Рустави 2». Весьма примечательно, что батоно Михаил одной из главных своих ошибок прошлого считает то, что в свое время не привлек к ответственности Нино Бурджанадзе и Бидзину Иванишвили, которые, по его оценке, являлись главной опорой России в Грузии. Думается, что комментарии излишни.

Завершая статью, хотелось бы вкратце обобщить её суть. И здесь мне на помощь пришло весьма мудрое высказывание — «Платон мой друг, но истина дороже» (Amitus Plato, sed magis amica veritas), приписываемое Сократу, который произнес: «Следуя мне, меньше думай о Сократе, а больше об истине». Об этом сообщил древнегреческий философ Платон (427−347 г.г. до н.э.) в сочинении «Федон». В нем Федон рассказывает о последних часах жизни Сократа, о его разговоре с друзьями перед казнью. Перефразируя эту гениальную мысль, скажу — Роберт Кочарян мне не друг, повторюсь, не друг, но истина дороже. А истина в том, что намерение устроить судилище над Кочаряном, при этом искусственно, за уши притягивая и вовлекая в этот процесс Россию, — это очередной шаг к разрыву стратегических союзнических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией. Иными словами — это первый шаг на пути к потере армянской государственности. И это не есть преувеличение. Это — правда.