Приватизация

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская гривна

Малая приватизация на Украине стартовала. Теперь уже не формально — на электронные торговые площадки поступили первые объекты. Всего же в этом году Фонд госимущества и министерство экономического развития собираются выставить на продажу 777 объектов, большая часть из которых — недвижимость (в основном заброшенная или недостроенная). И. о. директора ГП «Прозорро.Продажи» Алексей Соболев пояснил журналистам телеканала ТСН, что участники торгов не знают о том, сколько всего претендентов участвуют в торгах, — этим они отличаются от обычного аукциона. Если же участник вдруг решит отказаться от покупки и после победы в торгах или даже до их начала, то потеряет гарантийный взнос в размере 10% от стартовой цены объекта.

Первым объектом малой приватизации стал холдинг «Укрбумпром» (производство газетной и офсетной бумаги). Стартовая цена — 12,3 млн грн.

Напомним, в прошлом обзоре мы писали о том, что началу торгов мешает отсутствие порядка малой приватизации — специального документа, разработать и утвердить который должно было правительство. На это отводилось 2 месяца, но все сроки прошли, в результате чего Кабмин аврально утвердил всё за неделю.

Директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко к малой приватизации настроен скептически.

«Госбюджет мало что получит от малой приватизации. Если посмотреть на объекты, которые есть в списке, то там только один балласт. Там нет и одного нормального предприятия, которое было выставлено на продажу. Большинство предприятий, которые предлагается приватизировать, не составляет никакой ценности. Малая приватизация — большой пиар. Ведь с точки зрения пиара все красиво», — рассказал он в комментарии «Голос.ua».

Франсиско Гойя. Мальчик, надувающий пузырь. 1778

Большая приватизация тоже вроде бы сдвинулась с места.

«Завершили прием заявок от потенциальных советников на первые 6 объектов большой приватизации. «Одесский припортовый завод» [крупнейшее химпредприятие Украины, конечный пункт аммиакопровода «Тольятти-Одесса, собственный терминал перевалки аммиака] — 5 претендентов, «Индар» [производитель инсулина] — 3, «Президент Отель» — 2, «Объединенная горно-химическая компания» [добыча и переработка титановой руды] — 7, «Завод «Электротяжмаш» [энергетическое машиностроение] — 6, «Угольная компания «Краснолиманская» — 5», — информирует общественность и. о. главы ФГИ Виталий Трубаров.

В последние дни июля Трубаров также обещал начать приём заявок по другим объектам (по каким именно — не уточнил). Кабмин исключил из списка стратегических объектов (не подлежат приватизации) сразу 3 объекта: «Укрторф», «Киевский радиозавод» и государственное научно-производственное предприятие «Электронмаш» (когда-то производило компьютеры, в последнее время более простую электронику вроде пожарных сигнализаций).

Правда, с приватизацией последнего актива придётся подождать. В день его исключения из списка стратегических (23 июля) предприятие подверглось рейдерскому захвату, а работников банально выставили на улицу.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Вышвырнули на улицу

Приватизацию генерирующей компании «Центрэнерго» перенесли на осень. Причём перенос происходит уже второй раз за год. Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что причина — в неуверенности инвесторов:

«Сегодня «Центрэнерго» — прибыльный, интересный актив в значительной степени потому, что действует формула «Роттердам+», что позволяет ТЭС закупать как украинский, так и импортный уголь. А завтра? Формула не дает покоя НАБУ, по ней ведутся расследования, подаются иски, инициируемые законопроекты относительно отмены. Раскручивается истерия, которая сказывается на инвестиционном климате».

К тому же в Верховной раде в последние дни её работы перед летними каникулами был зарегистрирован законопроект, в котором предлагалось запретить приватизацию «Центрэнерго», а также ряда других активов (завода «Турбоатом», нескольких облэнерго и ТЭЦ).

Однако на самом деле может оказаться ещё сложнее. Ни для кого не секрет, что сегодня «Центрэнерго» опосредованно контролируется Игорем Кононенко — человеком Петра Порошенко. Весьма вероятно, что он хочет сохранить контроль и дальше, т. е. купить этот актив. В этом смысле сегодняшняя нездоровая возня вокруг «Роттердам+» ему выгодна (и, возможно, им же организована): она отпугивает потенциальных зарубежных инвесторов и, одновременно, снижает стартовую цену актива.

Исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко подтверждает, что зарубежные инвесторы очень чувствительны к пляскам вокруг формулы ценообразования:

«Инвестор привык к прогнозируемости, или к тому, в каких условиях он уже работает. И такие формулы, формульные вещи достаточно распространены в мире. Поэтому для него это означает больше прогнозируемости», — цитирует её издание «Деловая столица».

Валюта

По состоянию на 1 августа официальный курс доллара на Украине — 26,86 грн (+0,39 грн с 19 июля). Курс евро также поднялся — 31,53 грн (+0,86 грн), как и рубль — 0,430 грн (+0,012 грн).

Курс доллара

Курс «межбанка» на вечер 31 июля был ниже официального — 26,92−26,97 грн (+0,4 грн). И это при том, что курс НБУ на 31 июля был на 0,11 грн ниже. Т. е. банкиры покупают и продают с хорошим опережением. На «чёрном рынке» курсы были примерно равны межбанковским: 26,91−26,96 грн (+0,54 грн).

Версий столь резкого роста курса посреди лета, как водится, множество. Одни кивают на импортёров, которые отреагировали на скачок и тем самым задрали котировки ещё выше. Дело в том, что рост не стал неожиданностью, но эксперты прогнозировали, что он будет постепенным и до 26,5 грн. Вместо этого до 26,5 грн доллар взлетел практически одним-двумя скачками, и сегодня уже обсуждают сценарии выхода за психологическую отметку в 27 грн.

«Активность сегодняшних [26 июля — ред.] торгов превысила 5-месячный максимум по количеству сделок и 3,5-месячный по объемам купли-продажи валюты. Растущий курсовой тренд отражает опережающий спрос на нее в сравнении со сдержанным предложением и стимулирует сам себя, дополнительно подогреваемый спекулятивной составляющей, в том числе за счет опережающих котировок и легкого ажиотажа наличного рынка», — комментирует директор казначейства «Банка Кредит Днепр» Олег Куринной корреспонденту «Страна.ua».

Тут многое зависит от держателей валютных облигаций. Если они отреагируют на скачок и начнут массовый слив облигаций и вывод денег из Украины, то курс может просесть ещё на 0,5−1 грн.

Zoltán Vörös Спираль падения

На прошлой неделе выплаты по облигациям уже начались, причём в этот раз они совпали с возвратом НДС Госказначейством. Практика этих выплат такова, что максимум приходится на последние числа месяца, т. е. начало августа на межбанковском рынке должно быть напряжённым.

Эксперты говорят также, что ростом курса пользуются НБУ и Минфин. По итогам I полугодия дефицит бюджета — 9,78 млрд грн (в 2017 году назад полугодовой бюджет свели с профицитом в 29 млрд грн), к тому же в Пенсионном фонде образовалась дыра в 15 млрд грн. Она образовалась ещё в начале года из-за того, что сбор ЕСВ был меньше прогнозного и постепенно росла. Минфин и Нацбанк в конце года обычно всегда играют на повышение курса, чтобы закрыть возникшие за год дефициты, но теперь потребовалось запустить эту «машину» раньше.

«Теперь [премьер-министр Украины Владимир] Гройсман с [главой НБУ Яковом] Смолием по примеру предшественников валят национальную валюту… предупреждая, что в сентябре в 4-й раз в этом году они еще выше 17,5% поднимут учетную ставку Нацбанка. Ко всему этому эта команда «профессионалов» активно разжигает инфляционные ожидания, дескать, МВФ заставляет их на 18% поднять цены на газ, а без кредитов фонда — это смерть», — анализирует ситуацию основатель «Киевского фондового центра» Александр Гончаров в Facebook.

В июне украинцы принесли в банки почти 948 млн долл., тогда как купили — только 679 млн долл. (чистая продажа — 269 млн долл.). Однако в сравнении с маем торговля снизилась по всем показателям: граждане меньше продавали (-122 млн долл.), меньше покупали (-44 млн долл.).

Дефицит

НБУ второй раз за год пересмотрел методику расчета официального курса гривны к доллару США. Теперь в расчёте не учитываются нерепрезентативные сделки, а сам курс на следующий день будет публиковаться в 16:00 (ранее — в 18:00). Кроме официального курса, НБУ будет публиковать также справочный курс (на основании телефонных опросов банков о сделках, заключенных на межбанке к 12:00).

Новая и. о. министра финансов Украины Оксана Маркарова собралась привнести в работу министерства ряд новаций. В частности, СМИ стало известно, что чиновниками прорабатывается вопрос выпуска облигацию в юанях. Впрочем, будет ли Украина действительно выпускать такие облигации и когда именно — не сообщается. В ближайшем будущем — точно нет, в планах только 2 валюты: доллар США и гривна.

МВФ

В МВФ одобрили план Украины по созданию Антикоррупционного суда. Видимо, как раз это обстоятельство стало причиной слов и. о. министра финансов Оксаны Маркаровой в интервью Bloomberg TV:

«Я думаю, мы имеем сейчас хорошее обсуждение: Антикоррупционный суд был принят…, также по бюджету и ценам на газ мы имеем очень конструктивные дискуссии».

«Также» — т. е. либо они были не основными вопросами, либо и. о. министра так видит ситуацию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Антикоррупционный» суд

Если даже предположить, что МВФ был уже практически готов выписать Украине очередные 1,9 млрд долл., то правительство этот вопрос само же и отложило. В конце прошлой недели было принято решение продлить мораторий на повышение цен на газ для населения до 1 сентября (истекал 1 августа). Т. о. спецобязательства компании «Нафтогаз Украины» по поставке льготного газа населению также продлены на 1 месяц.

Александр Охрименко оптимизма и. о. министра не разделяет. В частности, он уверен, что Антикоррупционный суд — совсем не первое по значимости условие в общении МВФ и Украины:

«Несмотря на то, что МВФ одобрил обновленный план по созданию Антикоррупционного суда, Украина не стала ближе к получению очередного транша. Это ничего не значит. На самом деле все упирается в Минские соглашения. Пока они не будут реализованы, деньги Украине никто выделять не будет. Соответственно есть большая вероятность, что в 2018 году Украина не получит транш от МВФ. В 2019 году в Украине состоятся выборы, которые существенно повлияют на решение фонда по поводу выделения кредита», — цитирует эксперта TheKievTimes.

В конце июля стало известно ещё об одной рекомендации МВФ Украине. Во время встречи и. о. главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана с руководителем управления доходов, заместителем директора налогово-бюджетного департамента МВФ Хуаном Торо, представитель фонда предложил Украине пересмотреть антиконтрабандную стратегию. Впрочем, никаких новых обстоятельств этот совет не открыл, и сам и. о. позднее подтвердил, что о проблеме его структуре известно давно:

«…Мы знаем, что делать в пунктах пропуска, но проблемы именно в так называемой «зелёнке»: контрабанду везут воздухом на дельтапланах [и дронах — ред.], транспортируют под землей».

Иван Айвазовский. Контрабандисты. 1890-е

Экс-депутат Украины Иван Журавский в эфире телеканала «112.Украина» заявил, что сегодня каждый украинец должен МВФ уже 120 тыс. грн, тогда как год назад — всего 50 тыс. грн.

Цитируя это заявление, мы отмечаем, что украинский политик либо чего-то не знает, либо неумно врёт. Доля каждого украинца в госдолге Украины — что-то около 1800 долл., тогда как долг перед МВФ — примерно ⅛ этой суммы. Иными словами, политик зачем-то преувеличил сумму в 20 раз.

Топливо

По состоянию на 27 июля за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 29,21 грн (+0,03 грн с 29 июня, +0,8 грн с начала года), за литр А-92 — 28,26 грн (+0,02 грн с 19 июля, +0,59 грн с начала года), за дизтопливо — 27,03 грн/л (+0,02 грн с 29 июня, +1,03 грн с начала года). Зато автогаз значительно рванул вверх — 14,12 грн/л (+0,53 грн с 19 июля).

Стремительный рост розничной стоимости автогаза на фоне цен на остальные виды топлива, не меняющейся около месяца, вызвал внимание Антимонопольного комитета. Там пригрозили проверками участникам рынка, напомнив, что как раз недавно АМКУ вынес решение оштрафовать несколько компаний-торговцев автогазом за необоснованное поднятие цен летом прошлого года.

Иван Шилов ИА REGNUM На автозаправке

Реализация бензина на АЗС Украины падает. В июне через сети автозаправок официально было продано только 111,1 тыс. тонн этого вида топлива (-12,6% к июню прошлого года). Украинцы меняют бензин на дизтопливо и автогаз: реализация ДТ в прошлом месяце выросла до 93 тыс. тонн (+4%), а пропан-бутановой смеси — до 72,9 тыс. тонн (+12,3%).

На падение спроса реагирует нефтепереработка — там вынуждены сокращать объёмы производства. Так уж сложилось, что самые популярные теперь у украинцев виды топлива Украина производит в недостаточном количестве — дизтопливо и автогаз в основном привозные. Если в 2017 году Кременчугский НПЗ показал +12% роста переработки, то по итогам первого полугодия 2018 года рост составил только 1% — 1,132 млн тонн.

Поэтому собственник завода намерен прибегнуть к хитрости.

«В настоящее время действующая ставка акцизного налога на бензин составляет 213,50 евро за 1000 литров, тогда как для дизельного топлива ставка налога составляет 139,50 евро за 1000 литров, а для сжиженного газа — 52 евро за 1000 литров. Предлагается выровнять ставки акцизного налога для бензинов и дизельного топлива на уровне 164 евро за 1000 литров и установить ставку налога на сжиженный газ только в 2 раза меньше, чем на бензин (до 87 евро за 1000 литров). В случае принятия предложения и нормализации структуры потребления нефтепродуктов увеличатся объемы переработки в Украине, уменьшится зависимость от российского импорта и возрастут доходы бюджета Украины на 4,7 млрд грн в год», — говорится в обращении к правительству, размещённом на сайте компании.

Жорж Дюмениль де Латур. Шулер с бубновым тузом. Около 1635

Напомним, это уже не первая попытка руководства завода нарастить переработку с помощью таких вот «патриотических» мер. В прошлый раз собственники Кременчугского НПЗ предлагали ограничить импорт топлива из России и Белоруссии (суммарно — не более 30% от общего импорта), что сразу бы подняло среднюю стоимость топлива на рынке, сделав продукцию украинского производителя более привлекательной.

Разное

Глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщает, что в январе-июне дорожали все продукты потребительской корзины из раздела «Бакалея», кроме гречки и сахара (-5,3 грн и — 1,1 грн). Только благодаря этому её общая стоимость осталась на уровне 155,7 грн. Кроме этих продуктов туда входит также рис (подорожал на 0,2 грн), подсолнечное масло (+0,2 грн), манная крупа (+0,3 грн), мука (+0,6 грн), макароны (+1 грн), ячневая крупа (+0,8 грн), пшено (+3,3 грн).

Вместе с остальными товарами в I полугодии подорожали и лекарства. Алексей Дорошенко сообщает, что все лекарства подорожали за первые шесть месяцев 2018 от 1% до 7%.

«А именно: импортные сосудорасширяющие средства — на 1%, импортные лекарства и отечественные сосудорасширяющие средства — на 3%, отечественные антибиотики — на 5%, отечественные жаропонижающие и обезболивающие препараты — на 6% и импортные жаропонижающие и обезболивающие препараты — на 7%», — информирует эксперт.

Т. е. препараты, пользующиеся наиболее высоким спросом, растут в цене, опережая инфляцию.

Промышленное производство в июне продолжило расти (+2,5% к июню 2017 года), однако рост в сравнении с маем (+2,9%) замедлился.

Государственный долг Украины к началу июля достиг 76,29 млрд долл. (+40 млн долл. к началу июня).

Государственная служба финансового мониторинга подсчитала, что в январе-июне было заключено коррупционных сделок на сумму почти 300 млрд грн (более 11 млрд долл.).