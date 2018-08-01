Граждане США недооценивают «шпионскую опасность» в то время, как Россия и Китай якобы активизировали свои операции, пишет колумнист Bloomberg Тайлер Коуэн.

Иван Шилов ИА REGNUM Шпионские страсти

По его мнению, проблема шпионажа в бытовом смысле недооценена: жители США даже не могут и представить себе, сколько шпионов в их окружении. Коуэн напомнил, что многие жители страны удивились сообщениям о том, что Мария Бутина, которой предъявлены обвинения в шпионаже, смогла внедриться в Национальную стрелковую организацию (NRA).

«Так сколько же у нас шпионов?» — задается вопросом Коуэн, добавляя, что к недооценке серьезности угрозы привел Голливуд, который формирует образ шпиона — Джеймса Бонда, а не простого человека, живущего по соседству.

Образы шпионов в кино слишком гламурны, они не отражают реальности. В то время как настоящие спецслужбы — «это также обычные государственные органы», которые ведут «бюрократические игры» с целью увеличить бюджет и добиться более высокого положения у себя в стране.

Играя в эти «игры», спецслужбы через несколько уровней поддерживают связь с обычными людьми, которые по факту не шпионы, однако частично ими являются. То есть это агенты — большую часть времени они выполняют свою обычную работу, зачастую в потенциально секретных сферах.

Николае Вермонт. Шпион. 1914

Например, в Кремниевой долине работает много китайцев, и многие из них получают предложения от Пекина продавать секретную информацию за деньги.

«В недавней статье в Politico отмечалось, что Россия и Китай в значительной степени усилили свои шпионские операции в Кремниевой долине с целью получить доступ к ценным технологическим знаниям», — пишет Коуэн.

Он также приводит оценку бывшего офицера-контрразведчика, который считает, что в США могут находиться до 100 тыс. иностранных агентов, шпионящих в пользу 60−80 государств. Коуэн также приводит такое сравнение: шахтеров в США в два раза меньше, чем шпионов (50 тыс.).

Старший научный сотрудник Совета Карнеги по этике в международных отношенияхЗак Дорфман в статье для Politico, которую цитирует Коуэн, пишет, что Кремниевая долина фактически стала логовом шпионов — Западное побережье США всё чаще становится объектом иностранного шпионажа. И отпор давать некому и нечем.

По словам бывших сотрудников американских спецслужб, пишет Дорфман, из-за «растущей российской и китайской агрессивности» случаи шпионажа в Калифорнии фиксируются чаще, чем когда-либо. Можно уже говорить даже о «полномасштабной эпидемии шпионажа». Этот шпионаж более «мягкий» — против Долины теперь работает ее открытость.

Усилия агентов иностранных разведок в основном нацелены на коммерческие тайны и технологии, и этот шпионаж «вездесущ». Дорфман со ссылкой на сотрудника спецслужб пишет, что в какой-то момент целых 20% расследуемых ФБР контрразведывательных дел, связанных с интеллектуальной собственностью, были возбуждены в области залива Сан-Франциско.

Директор ФБР Крис Рей на форуме в Аспене (США) признал угрозу, которую представляет китайский шпионаж. По его словам, с точки зрения контрразведки Китай представляет собой «наиболее широкую и глубоко проникающую, а также самую угрожающую проблему, с которой мы сталкиваемся как страна».

Что касается России, то, пишет Дорфман, российские шпионы якобы всё больше сосредоточивались на получении информации о ценных разработках либо на технологиях потенциально двойного назначения — как гражданского, так и военного. Интересуют Россию инновации, разрабатываемые или финансируемые компаниями или венчурными фирмами, базирующимися в регионе.

Используются как компании — «дочки» российских компаний (в качестве примера приводится «Роснано США», расположена в Менло-парке, неподалеку от Стэнфордского университета), так и классические «медовые ловушки», то есть женщины-шпионки. Сравнивая две страны, сотрудники спецслужб предположили, что когда речь идет об экономическом шпионаже, китайская разведка применяет более децентрализованную стратегию, чем Россия.

«Шпионская война» в Кремниевой долине становится только жарче, что несет прямую угрозу США. Опасность представляет как невнимательность к угрозам руководителей фирм и чиновников, так и то, что компании Кремниевой долины продолжают преуменьшать или прямо скрывать масштабы краж коммерческих тайн и других актов экономического шпионажа.