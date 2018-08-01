В конце июля на закрытой части заседания Евразийского межправительственного совета Россия и Казахстан решили не подписывать готовившееся более года межправительственное соглашение, по которому уголь из Казахстана должен был получить приоритет при перевозке по железным дорогам России и перевалке в российских портах. Предполагалось, что в приоритетном порядке будет производиться транзит 14 млн тонн казахского угля в год. Против соглашения выступили Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и российские угольщики, которые указывали, что казахстанский уголь и так перевозится на тех же условиях, что и российский. Отразится ли отказ от подписания соглашения на отношениях Казахстана и России, рассуждает постоянный автор ИА REGNUM Марат Шибутов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ископаемые Казахстана

Угля в Казахстане очень много — запасов хватит на сотни лет, добывается он карьерным способом и поэтому очень дешевый, особенно экибастузский. С 2003 года добыча угля в стране выросла с 85 миллионов тонн в год до 120,5 миллиона тонн в 2012 году, затем добыча снизилась до 105 миллионов тонн. В 2018 году вполне может быть добыто не менее 110 миллионов тонн. Примерное распределение между внутренним потреблением и экспортом такое: 75% на внутреннее потребление, 25% на экспорт. То есть примерный объем экспорта — 25−27,5 миллиона тонн. Большая часть экспортного угля уходит в страны ЕАЭС, в частности в Россию, где сибирские ТЭЦ ориентированы на казахстанский уголь еще с советских времен. Еще около 5−7 миллионов тонн уходит в дальнее зарубежье. Вот для них и нужны порты России.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Есть еще один аспект. Уголь является одним из главных грузов государственной железнодорожной компании «Казахстан Темир Жолы» — он обеспечивает рентабельность грузовых перевозок по всей стране. Чем больше везут угля, тем лучше компании и выше ее прибыль.

Надо понимать, что угольный рынок Казахстана очень жестко консолидирован — есть всего несколько крупных месторождений, которые контролируются четырьмя компаниями: ТОО «Богатырь Комир» (совладельцы РУСАЛ и государственное АО «Самрук-Энерго»), АО «Каражыра», «Евроазиатская энергетическая корпорация», которой принадлежат АО «Шубарколь комир» и «Разрез Восточный», плюс угольное подразделение «Арселор Миттал». По сути, рынок угля управляется всего четырьмя компаниями. Им очень легко представить государству и на внешний рынок общую позицию.

Неудивительно, что они активно лоббировали свои интересы через казахстанское правительство по приоритету в российских портах. Тут есть еще такой расчет — внутреннее потребление угля в Казахстане может снизиться из-за газификации, поэтому надо заранее озаботиться доступом на внешние рынки.

Взамен на доступ к российской инфраструктуре Казахстан может предоставить и предоставляет доступ к своей инфраструктуре. К примеру, «Транснефти» — к нефтепроводу «Атасу — Алашанькоу» по низким тарифам в Китай. Но тут есть разница в загрузке — если портовая и припортовая инфраструктура России перегружена, и там есть проблемы с доступом, то у Казахстана инфраструктура в виде железных дорог, портов, грузовых терминалов недогружена. Стране нужны новые грузы. Но российские грузоотправители пока ей не сильно заинтересовались.

Shamil Khakirov Контейнеры

Как итог, повлияет ли отказ от межправительственного соглашения на казахстанско-российские отношения?

На мой взгляд, нет, по следующим причинам:

Казахстанцы и так уже пользуются инфраструктурой России и даже купили порт на Балтике, так что особых проблем у них нет. Желание получить приоритетный доступ к портам — это, так скажем, немного завышенные требования, которые выдвинуты по принципу «А вдруг получится?». Да, не получилось, но это нормальный риск. 14 миллионов тонн угля на экспорт в дальнее зарубежье — это пока слишком много для казахстанской угольной отрасли и в два раза больше, чем могут экспортировать сейчас. Для того чтобы получить такое количество угля на экспорт, надо иметь добычу в 120 миллионов тонн и выше. Но остается вопрос: нужно ли где-то столько казахстанского угля? Резервы казахстанского рынка, несмотря на газификацию, далеко не исчерпаны — прошлогодний осенний кризис на рынке угля показал, что качественного шубаркольского или каражыринского угля самим казахстанцам для отопления домов не хватает. Не говоря уже об экспорте. А потребности населения и экономики растут.

Так что не стоит переживать по этому поводу, это стандартная конкурентная борьба за рынки и за увеличение прибыли.