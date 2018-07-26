Согласно последнему заявлению вице-премьера Юрия Борисова, Вооружённые силы России не будут массово получать бронетехнику нового поколения — танки Т-14 на базе тяжёлой гусеничной платформы «Армата» и бронетранспортёры (БТР) на колёсной платформе «Бумеранг». Вместо этого в целях экономии средств планируется продолжить модернизацию имеющейся в наличии советской бронетехники. Насколько такой подход верен?

Иван Шилов ИА REGNUM Т-14 «Армата»

Грандиозные планы по перевооружению столкнулись с экономическим кризисом

Впервые сухопутная техника нового поколения официально была продемонстрирована на параде Победы в 2015 году, при этом разработка этих машин началась заметно раньше 2014 года (до экономического кризиса, вызванного падением цен на нефть и антироссийскими санкциями). Тогда по брусчатке Красной площади прошли танки Т-14 и боевые машины пехоты (БМП) Т-15 на базе тяжёлой гусеничной платформы «Армата», боевые машины пехоты на базе средней гусеничной платформы «Курганец-25», бронетранспортёры на базе колёсной платформы «Бумеранг» и 152-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) «Коалиция-СВ».

Vitaly V. Kuzmin Бумеранг (колёсная платформа)

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В дальнейшем эта действительно перспективная и современная бронетехника регулярно демонстрировалась на парадах Победы в Москве. Помимо этого, она проходит войсковые испытания, а на тот же танк Т-14 уже есть контракт — планируется поставка первой серии из 100 машин. Теперь становится вопросом, будет ли и этот контракт исполнен. Что же касается имевшихся раньше планов, то речь заходила и о необходимости поставки 2000 танков Т-14.

Основным доводом в пользу сокращения закупок новой техники становится экономия бюджета, ведь тот же Т-14 заметно дороже Т-90 даже в последней модификации, и уж тем более дороже, чем пакет модернизации советских танков Т-72 до уровня Т-72Б3 или Т-72Б3М. Другой довод, который приводит Борисов, — это отсутствие у вероятных противников танков, превосходящих по возможностям модернизированные Т-72.

Дарья Антонова ИА REGNUM Танк Т-72Б3

В какой-то степени с этим можно согласиться, но лишь отчасти. К примеру, модернизация Т-72 не включает в себя установку комплекса активной защиты (КАЗ), а это является одним из основных направлений развития бронетехники. Эти системы способны обнаруживать и сбивать боеприпасы, летящие в сторону танка. К примеру, израильские танки Merkava Mk.4 уже довольно давно оснащаются КАЗ «Трофи», который показал себя достаточно хорошо при борьбе с гранатометными выстрелами и противотанковыми управляемыми ракетами. Т-14 также оснащён системой КАЗ, имеющей название «Афганит». Реальные результаты испытаний «Афганита» широкой публике неизвестны, но, согласно официальной информации, он способен сбивать даже бронебойные оперённые подкалиберные снаряды (БОПС) — основное оружие танков противника. Больше ни одна из известных систем не способна бороться с такими боеприпасами.

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Надо сказать, что именно такая продвинутая электроника и сенсоры сильно повышают стоимость Т-14, и их установка на те же модернизированные Т-72 сильно поднимет стоимость пакетов модернизации. Однако установка КАЗ вещь необходимая, особенно учитывая тот факт, что реально Россия участвует только в локальных конфликтах, где выживаемость экипажа играет ключевую роль, а огромного количества бронетехники не нужно.

Каков оптимальный путь?

Полный отказ от танка Т-14 и других перспективных сухопутных вооружений в корне неверен. Во-первых, на их разработку ушло немало времени и средств. Во-вторых, в том, что касается таких категорий, как БМП и БТР, у России имеется серьёзное отставание. Российская армия в основном применяет советские БМП-1 и БМП-2, которые в плане вооружения, и в особенности защиты, сильно устарели. Имеющиеся БМП-3 также имеют проблемы с защищённостью, да и в целом намного менее удобны для использования мотострелками, чем западные аналоги. Именно новые образцы БМП и БТР способны решить эту проблему — хоть они и обладают большими габаритами (по мнению некоторых специалистов, становятся заметнее для противника, что становится менее актуальным в век беспилотников и других современных систем разведки), но за счёт этого обеспечивается заметно лучший уровень защищённости и эргономики. Модернизация же имеющихся БМП-1 до уровня «Басурманин» и БМП-2 с установкой модуля «Бережок» лишь частично решает проблему — защищённость машин всё равно остаётся низкой. То же самое можно сказать и про модернизацию БТР-80.

Дарья Антонова ИА REGNUM Т-14 «Армата»

При этом от модернизации огромного парка бронетехники отказываться не стоит ни в коем случае, однако иметь достаточно значимое количество новой современной бронетехники, которую можно использовать в реальных локальных конфликтах, максимально обезопасив экипажи, также необходимо. В этом смысле стоило бы найти «золотую середину» — 2000 «Армат» на сегодняшний день действительно очень много для российского бюджета, но иметь 200−300 машин этого типа стоит, то же самое касается «Курганца-25» и «Бумеранга». Не стоит забывать и про экспортный потенциал этих машин — вряд ли их кто-то приобретёт, если это сначала не сделает Министерство обороны России. При этом стоимость машин велика именно в российских реалиях — по сути, перспективные машины по стоимости близки к западным образцам бронетехники.