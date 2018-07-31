Как же предельно сузился изначальный смысл понятия «культура»! Оно стало почти синонимом искусства. Которое, в свою очередь, подходит к критической черте деградации, объявляя творчеством любой способ демонстративного самовыражения, даже беготню по футбольному полю в полицейской форме (ни слова про брусчатку и гвозди). И настойчиво, капризно и грозно требует за это славы и денег…

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Банально, но сакрально: в начале было Слово. «Culto» на вечной латыни означает «возделываю». Именно осмысленный труд на пользу обществу — ничего более, нежели печной горшок, Аполлон Бельведерский и всё, что между — от наскальной графики до «Поехали!» под тягой трёх миллионов лошадиных сил и четверти миллиарда человеческих. Всё, что нетленно для времени — в отличие от племён и империй, это породивших.

В «Воскресном вечере с Владимиром Соловьёвым» 29 июля депутат Елена Ямпольская дебютировала в новом статусе — председателя Комитета ГД по культуре. И с первых секунд она сделала бессмысленным привычное «услышать политика между слов». Всё — прямо, на грани эзоповой политкорректности.

«Комитет по культуре не будет таким коридором, по которому будет легко пронести то или иное решение. Комитет по культуре не будет частью чьей-либо «пищевой цепочки». Поэтому я точно знаю, что, вне зависимости от взглядов, многие были против этого назначения… Точно могу сказать, что характер я сохраню там», — заявила Ямпольская.

Цитата из м/ф «Стойкий оловянный солдатик». Реж. Лев Мильчин. 1976. СССР Стоять на своем

Если война считается концентрированной экономикой, то политику справедливо рассматривать как концентрированную культуру. Культурную политику — тем паче. Резонный вопрос сразу после этого жесткого заявления: с какой целью новоназначенный председатель Комитета по культуре объявляет войну стереотипам, прибегая, как действующий политик, к стилистике предвыборных обещаний? Ямпольская очевидно, по её же облетевшему СМИ выражению, выходит из «зоны комфорта», к чему призывала с трибуны Госдумы в прениях по изменению пенсионной системы.

«Я сейчас столкнулась… с этой несчастной «зоной комфорта», которую мне всё время поминают. «Она призвала пенсионеров выйти из зоны комфорта. Как ей не стыдно!» Там не было ни слова о пенсионерах… Я обращалась к людям работоспособных поколений… но что меня поразило: ни мои коллеги — депутаты, ни мои коллеги — журналисты в абсолютном большинстве не знают, что такое зона комфорта. Они предполагают, что комфорт это там, где хорошо, удобно, сытно и спокойно. Зона комфорта — это зона привычки. И поменять что-то в жизни можно, если ты расстаёшься с этой привычкой. Если ты курил и бросаешь — это выход из зоны комфорта… идёшь учиться — выход, создаёшь семью, рожаешь ребёнка, даже заводишь собаку — выход. Меняешь работу на более престижную, высокооплачиваемую — это выход из зоны комфорта».

Georgie Pauwels Против течения

Характерно, что Елене Ямпольской больше всего «досталось» от либеральных СМИ, для которых иконой стиля политической культуры является приснопамятный Егор Гайдар с его известным отношением к «не вписавшимся в рынок». И если за этой «нелогичностью» попытаться разглядеть логику, то станет очевидно: заявление о «зоне комфорта» — только повод для нападок. Причина — в недвусмысленной жесткой национальной государственнической стратегии, открыто излагаемой новым председателем Комитета по культуре. Здесь речь очевидно не о количестве освоенных бюджетных денег, а о смысловой перспективе культуры, несмотря на то, что Ямпольская, в соответствии с современным политическим вокабуляром, продолжает именовать её «отраслью»:

"Закон — это инструментарий. Прежде чем выбирать инструменты, надо понимать, что мы строим. Тогда и инструмент будет подходящий. Мы строим, я думаю, такую культуру, цели которой лежат вне самой культуры. Вне отрасли. Мы строим такую культуру, цели которой лежат в сфере воспитания развитой, сложной личности, гармонизация общественных отношений. Я считаю, что вот это понятие миссии культуры надо обязательно вернуть в публичную плоскость сейчас».

В эфире программы Ямпольская о деньгах упомянула единственный раз. И не в связи с бюджетными аппетитами культурной сферы, а вспоминая о том, что её родители тратили последнее из скудного заработка на книги:

«Это был единственный мой стартовый капитал. Как оказалось — неплохой капитал».

Алексей Радаков. Знание разорвёт цепи рабства. 1920

В условиях нынешней ситуации в культурной области, близкой по масштабам к национальной катастрофе, изначально хвататься при слове «культура» за кошелёк сопоставимо с рефлексом «парабеллума» печально известного культурного деятеля разгромленной державы. Цель от средства отличается тем, что не допускает и не требует ответа на вопрос «зачем?» — это и есть горизонт планирования, единственно достойный великой страны. Ибо всё остальное — деньги, посадочные места, объекты, рейтинги — по определению являются средствами, десятилетиями подменявшими подлинные цели. Потому что — «зачем?». Пожалуй, впервые фактическая доктрина культурной политики профильного комитета в системе «цель — средства» излагается с точки зрения стратегического смысла и содержательной сути. «Культура — это о душе, иначе она не имеет никакого смысла», заявляет депутат Ямпольская. Новая политическая культура или хорошо забытая старая?

«Нам сейчас предстоит вместе с администрацией президента работать над новым законом о культуре согласно поручению главы государства. Я думаю, что это станет первым и главным поводом нам всем собраться вместе. Потому что я абсолютно убеждена, что соавторами закона о культуре должны быть сами деятели культуры и работники отечественной культуры. Нельзя принимать судьбоносные решения, не привлекая их к обсуждению. А дальше я надеюсь, что это будет наш постоянный режим работы», — обозначает Елена Ямпольская новые контуры взаимоотношения власти и работников культурной сферы.

Она считает возглавляемый ею Комитет «идеальной площадкой для диалога государства и деятелей культуры всех мировоззрений, всего спектра взглядов, в том числе и политических». Такая предлагаемая Еленой Ямпольской формула работы Комитета по культуре как универсальной дискуссионной площадки даёт принципиально новые контуры взаимодействия законодателей и гражданского общества, наделяя смыслом обесцененное народовластие и превращая монолог власти в диалог с обществом.

Dimа Елена Ямпольская даёт интервью

Возвращая изначальный общецивилизационный смысл термину «культура», Ямпольская делится своим идефикс:

«По моим представлениям, в Государственной думе 26 комитетов по культуре. Их там всего 26. Я не знаю такого комитета, который так или иначе не относился бы к культуре. Совершенно необходимо всё гуманитарное поле страны объединить в один узел. Я хочу пригласить все остальные 25 комитетов к сотрудничеству, к созданию такой межкомитетской группы и межфракционной группы по гуманитарному развитию страны. Тогда мы сможем обсуждать действительно глобальные вещи».

В механике известен принцип: изменение даже одного элемента ведёт к изменению всей системы. Насколько этот принцип реализуем применительно к планам нового руководителя Комитета по культуре и всему культурному ландшафту страны, будем судить по результатам. Практика — критерий истины. Пока же очевидно, что призывая к выходу из «зоны комфорта», сама Елена Ямпольская, входя в новую должность со своими представлениями о масштабах целей, в этом процессе покидания «зоны комфорта» чувствует себя вполне комфортно.