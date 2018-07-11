Вот незадача, скажу вам… как магл, как человек со сломанной волшебной палочкой. Трудно быть рецензентом. И скучно. И некому руку подать. После часов переливания из пустого в порожнее нужна хоть одна свежая мысль, хоть какой-то новый жанр, хоть чуть-чуть волшебства. Мозг потягивается ряской, на конвейере банальностей и общих мест — перепроизводство. Кажется, что нет ничего, что могло бы удивить. И тут. Мой начальник, Дмитрий Третьяков, иногда предлагает мне книги и фильмы на рецензии. В этот раз это оказалась книжка «Гарри Потер и методы рационального мышления». Конечно, Дмитрий сделал это не потому, что про эту книжку все так много говорят (как оказалось), и он хотел увеличить количество кликов. Вероятно, тут была глубокая культурологическая проблема, которая достойна рассмотрения. Книжка оказалась чем-то, что я почти никогда не читал. Псевдонаучный фанфик на популярную детскую книжку о Поттере. И это перевернуло мою жизнь. Нет, я не стал её фанатом… А это долгая книжка. И, откровенно говоря, для меня совершенно скучная и посредственная. Но вдруг я узнал, что есть совсем другой книжный мир. Ничего подобного я не читал. Как же написать на неё рецензию? Признаюсь в страшном, я не читал и самого Гарри Поттера, разумно полагая, что миллионы почитателей (точнее миллиарды) прекрасно обходятся без меня. Немного борхесовский сюжет. Рецензия на текст по тексту, который не читал.

Hpmor.ru Обложка книги Элиезера Юдковского «Гарри Потер и методы рационального мышления»

Balovstvo.me Книги Элиезера Юдковского «Гарри Потер и методы рационального мышления»

В чём суть? Суть в том, что автор, еврей-автодидакт, который называется специалистом по искусственному интеллекту и собирает деньги на свой институт, и любит сложно и монотонно и «умно» говорить тоном компьютера, вот он решил написать что-то вроде учебника по критическому мышлению на основе саге о Гарри. Почему? А почему бы и нет? Потому что потому. Бренд стоит миллиарды долларов. Вселенная популярна и хорошо известна. Почему бы не поиграть с этим миром, обладая хоть какими-то зачатками писательского таланта? И явной жаждой стать «пророком», выступать с трибун и т.п. В чём интрига этого хода? В том, что смешаются несмешиваемые, казалось бы, ингредиенты? Детское фэнтези и «рациональность». Магия и инфантильное желание бессмертия и всемогущества (которые и привлекают к книжке) и современные слова с передового края науки. Кванты, компьютеры, искусственный интеллект, жабы и мётлы…

Это даёт почву для самых разнообразных упражнений в иронии, юморе и попытках «популяризации науки». В идеале кого-то эта книга учит мыслить. Якобы. Разумеется, в среде фанатов сразу возникают споры, находятся поклонники и противники, обсуждаются грани магии, алхимии и технологии. Кто-то гадает о финале. Кто-то о соответствии канону. Кто-то на полном серьезе размышляет о том, что и как в магии можно объяснить современной наукой. Кто-то предлагает свой перевод. Как я не пытался проникнуть в этот мир — не смог. Это интересно тем, кто знает «канон», кто хорошо знает «правила игры» в Гарри Поттера, который, возможно, был значим в юности и детстве. А ещё лучше при этом ныне увлекается компьютерами, физикой, программированием, математикой, популярной наукой… Или хотя бы думает, что увлекается. Тогда это многотомная литературная безделица начинает играть всеми цветами радугами, как истинный фальшивый бриллиант. Интересно, что в сети на форумах практически продолжается «написание» этого произведения. Такой бесконечный роман. Каждый почти может тайно написать «свою главу». Уже есть подражания этому подражанию и так далее… Ветвистое дерево текста. Вот я стал одним сохнущим листиком на нём.

null0 Элиезер Юдковский

Что можно сказать о стиле Элиезера. Да, в сущности, ничего плохого. Это язык «ботаника», с американскими шутками, что-то подобное можно услышать, если вы зайдёте в студенческую общагу хорошего вуза, где играют в настольные ролевые игры, например… Тут всё «прикол», «фишка», «тема». Немного непризнанной гениальности и околонаучной риторики. Модные слова. Ничего серьёзного в науке сам автор не сделал. Но умеет продвигать себя как «популяризатора» и «просветителя». Чисто композиционно книжка Элиезера — это попытка «рационализировать» Гарри Поттера, то есть, играя с сюжетами и героями оригинала, познакомить читателя с основными идеями «критическому мышления». И здесь можно в следующим абзаце кратко рассказать о том, что это вообще такое.

«Критическое мышление» — это сумма знаний и методик, которые связаны с рациональным способом постижения мира, грубо говоря, научным. Где все проверяется, подвергается эксперименту, анализу, разоблачению. Это элементы логики, теория познания, социальной психологии, точных наук. Нужен пример? Скажем, когда под давлением соседей вы начинаете менять свою точку зрения на что-то. Прекрасно известный эксперимент, когда испытуемый после того, как пять подговорённых человек перед ним утверждают, что чёрное это белое, вынужден согласится с мнением коллектива, поскольку иначе у него будет диссонанс. В истории России мы знаем кое-что о коллективах и их мнениях.

Как правило, критическое мышление служит для того, чтобы проанализировать что-то критически. То есть «жертвами» его становятся принятые в обществе «идолы» и «миражи», «конвенции», «заблуждения», «стереотипы». Это может быть религия и секты, псевдонаука, пропаганда и реклама… Таким образом, «рационализм» — довольно модное на «просвещенном западе» течение научпопа (вместо наших просто попов), колумнистики и журналистики.

В этом фанфике глава за главой мы знакомимся в такой «упрощенно-игровой» форме с ключевыми идеями критического мышления. И мышления вообще. И это интересно… В этом смысле «сюжет» и «миф» о Гарри Поттере используется как «движок», как способ привлечь внимания к чему-то ещё. Автор паразитирует на популярности чужого произведения, откладывает в его тушку свои личинки. Это интересно. С точки зрения «перепрочтения» и «навязывания» своих смыслов. Интересно потому, что для большого количества читателей это кажется важным. Я с огромным трудном прочитал (правда, значительную часть) книги на английском, и немного на русском. Для меня (как читателя) умеренно интересно именно это, «взаимодействие с чужим миром». Может быть, поскольку я сам как рецензент часто вынужден «паразитировать» на чужих текстах. Как один «автор» пользуется «другим»? Это глубокая тема. Можно напомнить про жажду порнографов превращать популярные сюжеты в порнографию, тем самым как бы показывая, что всё можно свести до их философии. Уверен, что есть какая-то порнография и про «Гарри Поттера». Но есть и более грустные открытия — разве информационное агентство или СМИ не «паразитирует» на чужих текстах и событиях, чужих жизнях и трагедиях, чтобы аккуратно привить «рекламную», «идеологическую», «политическую» и прочую «повестку». Чтобы деликатно расставить акценты и перекрасить… Что это, как не магия? Магия, пусть и не очень чистой воды.

Гарри Потер

Да, тут бы очень хотелось научиться мыслить критически… Вот только как? Мой знакомый индийский рационалист-скептик и атеист разоблачил (не будь дураком) «чудо» Католической церкви, показав, что волшебные слёзы девы были связаны с протекающей канализацией… Это грозило ему возбуждением уголовного дела по статье «святотатство» и «богохульство» (и мы там скоро будем), которое грозило ему чуть ли не смертной казнью… Оказывается, что опасно быть излишне рациональным. Куда как лучше жить в мире иллюзий, который для вас уже придуман, вылеплен на экранах тв и в сладких проповедях церковников, в речах «депутатов» и других «гарантов» нашего светлого будущего. Всех нас спасёт Гарри Поттер. Гарри Поттер — наш кандидат.

Что касается собственно «критического мышления», то я скоро я отправлюсь на мировой конгресс по нему и обязательно привезу с него заметку. Мы поедем на пароме из Хельсинки в Таллин по ходу этой конференции атеистов и скептиков. Умники всего мира будут есть своих лобстеров и чувствовать себя настоящими скептиками. Мои друзья пошутили по этому поводу, что когда паром начнет тонуть, то мнения о существовании господа разделятся… И слава богу, что мнения хотя бы иногда разнятся.