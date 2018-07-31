1030-летие Крещения Руси

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

Дата крещения Руси, традиционно отмечаемая в конце июля, в постмайданной Украине приобрела новое значение. Как справедливо отметил главный редактор издания «Капитал» Вячеслав Чечило, на сегодняшний день есть две даты, которые Порошенко сумел сделать действительно всенародными праздниками.

«Это 9 мая и День крещения Руси. Теперь на них выходят даже те, кто не ходил отроду: молодежь, здоровые мужики, известные спортсмены», — подчеркивает эксперт.

Новое значение в том, что в эти дни люди не просто вспоминают и отмечают эти события, но и демонстрируют власти своё неприятие той безальтернативной бандеровско-фашистской Украины, которую пытается строить режим Петра Порошенко. Это своего рода ежегодный манифест: «Мы живы и нас много».

Однако в этом году приближения очередной годовщины православные Украины ждали не только с радостью, но и с опасением. Ещё в апреле Порошенко выступил с сенсационным заявлением: к Дню крещения Руси Вселенский патриархат якобы примет решение о предоставлении т.н. Киевскому патриархату автокефалии. Вся Украина выучила непривычное слово «томос», а большая часть до сих пор путает его с собственно автокефалией (томос — указ предстоятеля поместной православной церкви по некоторому важному вопросу церковного устройства).

Гюстав Доре. Раскольники

Раскольники постоянно подливали масла в огонь. 18 июля Центр информации канонической УПЦ сообщил, что 27 июля состоится ежегодный крестный ход УПЦ по случаю крещения Руси, традиционно завершающийся молебном в Киево-Печерской лавре. Уже на следующий день т.н. глава раскольников Филарет в присущей ему манере ответил на это.

«Когда мы получим томос про автокефалию Украинской православной церкви, это означает, что в Украине должна быть одна Украинская православная церковь независимая, то есть поместная церковь, автокефальная. Те, кто не захочет быть в этой церкви, это их добрая воля. Будут еще одни российские православные. Если они захотят остаться в российской церкви, пусть остаются, но не присваивают себе наше украинское название. Раз вы служители российской церкви, значит вы должны называться российской церковью, но не украинской. И тогда кто захочет в этой церкви быть, живя в Украине, служить России, пусть служит, но знает, что мы относимся к таким как к пятой колонне. Что касается лавры, то лавры должны быть переданы Украинской православной церкви, тут не должно быть никаких возражений», — заявил он во время пресс-конференции.

Кроме того, раскольники запланировали свой «крестный ход» — на 28 июля.

Эжен Делакруа. Шабаш ведьм. 1833

Особенность крестного хода в День крещения Руси — его многолюдность. Каждый год на мероприятие съезжаются паломники со всех концов Украины и даже из-за рубежа. Никогда это не было проблемой, однако в последние годы, как уже отмечено, сошлись вместе два обстоятельства: власть в Киеве этих мероприятий боится, т.к. вся страна видит: другая Украина и другие украинцы есть, и их много. А сами другие украинцы не устают своё существование демонстрировать. В результате 5−10 лет назад крестный ход собирал несколько десятков тысяч человек. Теперь счёт пошёл на сотни. Власть же не придумала ничего лучше, чем мешать паломникам добираться в Киев.

Уже в середине месяца появилась информация о том, что частным перевозчикам запрещают везти пассажиров в Киев 27 июля.

«Мы обычно 27 числа обращаемся к компаниям-перевозчикам, чтобы наших людей, православных верующих и священников подвезли до Киева на Владимирскую горку. В этом году мы предусматривали, что могут быть проблемы, и за полтора месяца обратились с просьбой на 27 число нам забронировать места. Нам пообещали, что проблем не будет. А в этом году, неделю назад, мы начали проверять информацию про то, сможем ли добраться до Киева, а нам начали отказывать», — процитировал портал «Главновости» протоиерея Овручской епархии УПЦ Олега Доминского.

При этом после откровенного разговора перевозчики сознались, что отказывают они потому, что на них давят сотрудники СБУ. Одновременно православных склоняли поехать в Киев — но 28 июля, т. е. на «крестный ход» раскольников.

Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США C ножом к горлу

Казалось бы — бред: сотрудники спецслужбы гоняются за владельцами автобусов с угрозами не возить паломников в Киев. Однако информация оказалась правдивой. Вечером 26 июля сотрудники СБУ остановили сразу пять автобусов с верующими Запорожской епархии.

«Из автомобилей вышло около десяти сотрудников СБУ. Они заявили, что якобы поступило сообщение о минировании наших автобусов. Эти люди в грубой форме потребовали от священника нашей колонны, чтобы он им подчинился и все вышли из автобусов и дали возможность их осмотреть взрывотехникам, которые должны якобы подъехать», — рассказал священник Александр Микитенко журналистам по прибытии в Киев.

Разумеется, никакие взрывотехники не приехали, а сотрудники СБУ попросту тянули время. Запорожские паломники всё же присоединились к крестному ходу, хотя и с опозданием.

Уже 27 июля стало очевидно, что все попытки властей заявить о минировании автобусов и грозить перевозчикам провалились. По оценкам УПЦ, в крестном ходе приняли участие около четверти миллиона человек. Из них оценочно 150 тыс. — жители самого Киева или области и порядка 100 тыс. — паломники из других областей или стран. В официальных сводках МВД ожидаемо фигурировали скромные 20 тыс. человек. В УПЦ на это снисходительно ответили, что столько паломников они централизованно доставили из регионов. А ведь были ещё и те, кто добирался своим ходом, а также местные жители.

«Власть стала в оппозицию к этой части населения Украины. Теперь, даже если предположить, что Вселенский патриархат когда-нибудь выдаст Киеву томос об автокефалии, это будет томос не для всей страны. Мнение значительной части верующих Фанар проигнорирует. С учетом уже озвученных планов сторонников автокефалии о захватах храмов и лавр после томоса совершенно очевидно, что это приведет к колоссальному противостоянию в обществе, когда любой райцентр станет местом межцерковной войны. Вероятно, об этом думают и в Константинопольском патриархате и тянут с решением, не желая брать на себя ответственность за последствия», — прокомментировал событие корреспонденту «Страна.ua» политолог Руслан Бортник.

Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер. Богиня распрей выбирает яблоко раздора в саду Гесперид. 1806

Самое частое впечатление наблюдателей от «крестного хода» раскольников на следующий день — «это что, митинг партийный какой-то или демонстрация?».

И основания для этого действительно были. На крестном ходе канонической УПЦ не было партийной символики — власти предупредили о возможных последствиях политизации мероприятия. И наверняка в т.ч. поэтому в последние годы крестные ходы УПЦ получаются не только многолюдными, а даже всенародными.

Уже на следующий день власти словно бы забыли о недопустимости политизации церковных мероприятий: «крестный ход» раскольников задорно «ощетинился» партийными, национальными флагами, флагами УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). А вот хоругвей и икон — раз-два и обчёлся. А те, что есть, немногим отличаются от партийных флагов. Скажем — «икона» Богородицы в камуфляже. Впрочем, мы уже неоднократно отмечали, что т.н. Киевский патриархат, а также Единая поместная церковь (в которую он жаждет переродиться) — это не церковные организации, а политические партии. Их прихожане, соответственно, — члены партии или активисты.

Так вот, партийцы т.н. Киевского патриархата с блеском подтвердили эту оценку во время своего митинга. Вместо молитв и церковных гимнов они исполняли гимн Украины, скандировали привычные националистические лозунги и т.п.

Цитата из х/ф «Арсенал». Реж. Александр Довженко. 1929. СССР Священник УПЦ в тени украинского националиста

Столичная полиция в этот раз сумела насчитать 65 тыс. участников. Что сразу же прояснило более чем в 10 раз заниженную оценку крестного хода УПЦ: очевидно, была поставлена задача дать СМИ возможность распространить тезис «поддержать украинскую церковь пришло в 2−3 раза больше людей, чем московскую».

Чтобы максимально увеличить явку, т.н. Киевский патриархат задействовал админресурс. Нет ничего плохого в том, чтобы привезти паломников, как это сделала УПЦ. Но это ведь нужно организовать. Поэтому приняли более простое решение: массово откомандировали на крестный ход служащих ВСУ и Нацгвардии. Впрочем, как раз в последней большинство и так сторонники т.н. Киевского патриархата, поэтому часть из них могли воспринять такую командировку даже с радостью.

Эксперты и общественность скептически отнеслись к оценке количества партийцев т.н. Киевского патриархата, принявших участие в митинге. Так, политолог Кирилл Молчанов, прикинув параметры маршрута, которым двигался «крестный ход» раскольников, делает вывод:

«Нацполиция занизила вчера цифры раз в десять, а сегодня завысила раза в три, либо же они подсчитали Петра Алексеевича бестомосного как одного за сотню тысяч» .

Обычный в таких случаях метод подсчёта (разбивка съёмки мероприятия на секторы и примерный подсчёт количества людей в секторах) дал 30 тыс. человек. Впрочем, самих раскольников не удовлетворили даже 65 тыс., «насчитанных» МВД, — пресс-центр т.н. Киевского патриархата заявил о 150 тыс. участвовавших.

Мыльный пузырь

Провал плана «Автокефалия»

Причина этой игры с цифрами на поверхности: советники Порошенко, обещавшие ему автокефалию для раскольников от Вселенского патриарха к круглой дате, сели в лужу. Усадив в неё и самого Порошенко.

Неназываемый источник в администрации президента сообщил журналистам «Страна.ua», что «виновник торжества» — замглавы АП Ростислав Павленко — политтехнолог, работавший ещё с Ющенко. Якобы именно он убедил Порошенко:

«…Можно быстро договориться со Вселенским патриархатом об автокефалии и продать это избирателю как колоссальную победу. Именно на основе их информации Порошенко и озвучивал ориентиры по томосу к Дню крещения Руси».

В настоящее время Павленко уже уволили из администрации президента и назначили главой Нацинститута стратегических исследований. Одни рассматривают это как повышение, другие — как почётную ссылку.

Вместо этого Порошенко получил от Варфоломея послание, которое к тому же в Киеве неверно поняли. Итак, цитата:

«Признавая высокую ответственность первопрестольной Константинопольской церкви, которая никогда не переставала и не смирялась перед незаконными и неканоническими ситуациями, потрясавшими естественное функционирование православной церкви, и в эти ответственные времена она взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины с конечной целью дарить Украинской церкви автокефалию».

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко и патриарх Варфоломей

Украинская церковь — это каноническая УПЦ, другой православной церкви на Украине нет. Но Варфоломей не мог написать «УПЦ», поскольку она об автокефалии не просила и даже наоборот — отослала константинопольскому патриарху порядка 400 тыс. обращений от верующих с просьбой этого не делать. Поэтому написано максимально обтекаемо, тем более что сами сторонники раскола себя так и называют. Вот уж действительно — византийская хитрость.

«С одной стороны, на Фанар давит госдеп США. У Варфоломея есть большая проблема с американскими приходами Константинополя, где архиепископия все больше и больше стремится стать самостоятельной и независимой от Фанара. Госдеп шантажирует Варфоломея этим вопросом. Соответственно, те, кто в Украине утверждают, что автокефалия будет, верят во всемогущество Штатов. С другой стороны, существует Эрдоган. Поэтому Порошенко и пытается заручиться поддержкой Эрдогана, высылая из Украины турецких оппозиционеров — он пытается показать турецкому [президенту] свою лояльность. Но у Эрдогана есть свои мотивы не форсировать этот вопрос. Это и нежелание обострять отношения с Россией, и противостояние Турции и Греции, и многие другие проблемы. То есть вопрос автокефалии выходит далеко за рамки церковного и становится проблемой международного масштаба», — комментирует украинский политолог Кость Бондаренко причины такой изворотливости Константинопольского патриарха.

Впрочем, раскольники не унывают и все равно ждут от Варфоломея томос в ближайшее время.

«Мы знаем, что этот вопрос не имеет такой уж далекой перспективы. Это вопрос лета, осени», — заявил в ходе пресс-конференции спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий.

Цитата из х/ф «Посетитель музея». Реж. Константин Лопушанский. 1989. СССР У моря погоды не дождёшься

Более того, спикер парламента свято уверен, что после этого случится массовый переход общин из УПЦ в «поместную церковь».

Это старая беда украинских националистов — социальный расизм. Они настолько убеждены в собственной непогрешимости, идейности и правоте, что даже на миг не допускают мысли, что и их оппоненты тоже могут быть убеждёнными и идейными людьми. У своих оппонентов националисты признают только две мотивации: рабскую психологию или деньги. Только это, по их мнению, может объяснять крепость веры или убеждений, если их проявляют не они. Ведь по-настоящему идейны только они сами — националисты!

За всеми этими уловками Фанара Украина чуть было не лишилась главы т.н. Киевского патриархата и вероятного главы «Единой поместной церкви» — Филарета. Оказалось, ещё 25 мая на него было совершено покушение. Об этом сообщает официальный ресурс, пресс-служба т.н. Киевского патриархата на своём интернет-ресурсе. Правда, покушение вышло несколько карикатурным:

«Епископ Севастьян (Возняк) вместе со своим сыном вечером в светской одежде вошел в резиденцию Патриарха Киевского и всей Руси — Украины Филарета и намеревался попасть в личные покои Предстоятеля, который в этот момент ужинал в трапезной. Услышав, что кто-то прошел по коридору, из дверей кухни вышла экономка Патриархии монахиня Варвара, на которую указанный епископ Севастьян (Возняк) сразу напал, направив ей в лицо слезоточивый газ из заранее приготовленного баллончика. После этого отец и сын скрылись с места преступления».

Не «поместная церковь», а какой-то клуб наёмных убийц. Напомним, в получении заказа на убийство журналиста Аркадия Бабченко ранее сознавался экс-«священник» этой т.н. церкви.

Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США Убийца достаёт револьвер

Погромы и грабежи храмов

Годовщина крещения Руси не могла не вызвать активизации погромщиков.

«В ночь на 25 июля неизвестные сделали надпись «Гори, мразь» на храме Святой мученицы Татьяны возле Национального университета «Одесская юридическая академия», — сообщил одесский интернет-ресурс «Таймер».

В Киеве постаралась уже после годовщины, 29 июля (вполне возможно, что кто-то из перебравших на «крестном ходе» раскольников): неизвестные рано утром бросили дымовую гранату в храм Св. Спиридона Тримифунтского в Святошинском районе города, а также оставили на стене надпись «Прочь русский патриархат из Украины».

Также в Facebook появилась информация о том, что в ночь с 27 на 28 июля состоится нападение на Десятинный монастырь (излюбленное место атак националистов, зимой они собирали возле него акцию протеста), однако она не подтвердилась.

Греко-католики

Будет томос об автокефалии или нет — пока что неизвестно. Зато в УГКЦ заранее заявили, что не собираются иметь с т.н. Единой поместной церковью ничего общего.

Жан Жорж Вибер. Раскол. До 1902

«…Наша Церковь будет пользоваться всеми правами и не будет принуждаема становиться конфессионально православными, как кое-кто думает. Потому что некоторые наши люди не понимали, почему депутаты греко-католики голосуют за поместную православную Церковь, и спрашивали о том, будут ли нас принуждать к ней переходить? Мы говорим: «Нет, не будут!», — заявил в середине июля глава УГКЦ митрополит Святослав.