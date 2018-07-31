В настоящий момент американским политикам приходится решать широкий спектр ближневосточных проблем, включая гражданскую войну в Сирии, борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), иранскую агрессию и раскол в отношениях между государствами Персидского залива. Однако несмотря на высокую занятость, Вашингтон не должен упустить из виду свои отношения с Оманом, пишет Люк Коффи в статье для американского издания The National Interest.

Маскат, столица Омана

Читайте также: Washington Times: Иран оказался умнее Трампа

Оман — это относительно небольшое нефтедобывающее государство с самой низкой численностью населения среди стран арабского мира. Из-за стратегического расположения страны на юго-восточном участке Аравийского полуострова в районе Ормузского пролива Оман представляет серьезный интерес для США.

Обе страны поддерживают партнерские отношения уже почти два столетия. Первый контакт между США и Оманом состоялся в 1790 году, а в 1833 году обе страны подписали Договор о дружбе и торговле — первую двустороннюю торговую сделку между США и арабским государством Персидского залива.

В 1840 году Оман отправил первого дипломата из арабского мира на аккредитацию в США. Оман представлял серьезный военный интерес для США в 1980 году, поскольку стал первым государством Персидского залива, которое открыло на своей территории американскую военную базу.

Ian Sewell Резиденция султана Омана

Сегодня США и Оман сотрудничают по широкому спектру вопросов. В 2009 году Оман подписал с США двустороннее соглашение о свободной торговле — единственное для Омана соглашение подобного рода. Между странами также существуют тесные военные отношения. Корабли ВМС США регулярно заходят в порт Дукм, расположенный на южном побережье Омана.

Соединенные Штаты могут также использовать военные аэродромы Омана в Маскате, Тимрайте и на острове Масира. Военно-воздушные силы султаната Оман состоят из американских F-16. Ряд дополнительных соглашений на поставку американского оружия находятся на стадии согласования. Касательно уже имеющихся отношений с Маскатом США, в отличие от других стран, не могут останавливаться на середине пути. Они должны и дальше углублять взаимодействие с Оманом.

Во-первых, Оман в течение многих лет выступал в качестве важного регионального партнера США. Примерно 75% населения страны исповедуют ибадитское учение ислама, которое отличается от суннитского и шиитского ислама. По этой причине Оман не был вовлечен в ближневосточную борьбу между суннитами и шиитами, что позволило Оману сыграть уникальную закулисную роль в содействии многим дипломатическим инициативам в регионе.

U.S. Department of Defence Султан Кабус бен Саид

Читайте также: The Hill: Почему американские войска должны остаться в Сирии?

Во-вторых, по историческим причинам Оман имеет очень тесные отношения с ближайшим союзником Америки: Соединенным Королевством. Кроме того, Великобритания помогла Оману подавить восстание в Дофаре (1962−1975). В заливе уже наблюдается очень тесное англо-американское сотрудничество. Трехстороннее региональное сотрудничество принесет США дополнительные стратегические преимущества.

В-третьих, по географическим и историческим причинам Оман имеет уникальные отношения с Ираном. При определенных обстоятельствах это может быть выгодно для Соединенных Штатов. Оман и Иран — это страны, расположенные по обеим сторонам Ормузского пролива. Как и Британия, дореволюционный Иран предоставил 4 тыс. военнослужащих, чтобы помочь Оману подавить восстание в Дофаре. На протяжении многих лет Оман помогал обеспечить освобождение заложников США в Иране и Йемене. Зачастую отношения Омана с Ираном на Западе недопонимают. Публично Оман поддерживает прагматические отношения с Ираном, а в частном порядке высокопоставленные чиновники выражают общую озабоченность относительно региональной деятельности Ирана.

Brian Harrington Spier Танки армии Омана

В-четвертых, Оман, как правило, предлагает альтернативную точку зрения внутри Совета сотрудничества стран Залива (ССЗ). Это должно рассматриваться Соединенными Штатами как сильная черта, а не как слабость. Оман очень осторожен, постоянно балансируя свои отношения со всеми странами региона. В регионе, где многие проблемы опасно разграничивать на «белое и черное», продуманный подход Омана к региональным вызовам позволяет Маскату занять весомую позицию в Персидском заливе. К его мнению прислушиваются. Наконец, Оман является региональным и исламским лидером в недопущении распространения радикализма. Известно, что ни один гражданин Омана не присоединился к рядам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ji-Elle Бензоколонка. Оман

Читайте также: Politico: Торговая война между США и ЕС вступила в «новую фазу»

Только очень неумелый политик не смог бы осознать важности Омана для продвижения интересов США на Ближнем Востоке. По этой причине не следует игнорировать отношения Америки с Оманом.