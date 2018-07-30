В сентябре должна пройти вторая встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна, где планируют продолжить обсуждать карабахскую проблематику. Министерства иностранных дел двух стран, впрочем, пока не спешат с комментариями по этому поводу.

Иван Шилов ИА REGNUM

Напомним, что предыдущая встреча глав внешнеполитических ведомств проходила 11 июля в Брюсселе при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Она продолжалась четыре часа, что предполагает наличие серьезного диалога по различным конкретным проблемам урегулирования конфликта, хотя стороны, как всегда, не предали гласности детали переговоров. Не приходится сомневаться только в том, что азербайджанский и армянский министры передали лидерам своих стран какие-то предложения или наработки МГ ОБСЕ по урегулированию конфликта. А сама готовность Мамедъярова и Мнацаканяна встретиться еще раз свидетельствует о стремлении и желании конфликтующих сторон сохранить динамику в переговорах.

Saeima Зограб Мнацаканян

Вот почему повышенное внимание экспертов сейчас приковано к тому, что говорят и как действуют на карабахском направлении премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Тут бросается в глаза разная стилистика действий. Пашинян охотно принимает представителей различных СМИ, выступает с заявлениями, которые в некотором смысле шокируют Баку. Так, в интервью телеканалу Al Jazeera премьер заявил: «Алиев боится, что «бархатная революция» в Армении воодушевит азербайджанцев, и те захотят добиться похожих перемен у себя в стране». А в интервью «Эхо Москвы» он высказал желание лично встретиться с Алиевым, дал понять, что «этот формат способен решить конфликт мирно, если правительства Армении и Азербайджана проявят политическую волю». Но для этого, по мнению Пашиняна, «важно создать атмосферу мира в нашем регионе», указывая на то, что речь должна идти о готовности Баку и Еревана к взаимным уступкам.

Что касается Алиева, то он основную ставку делает на возможности приемов классической дипломатии. Комментируя итоги недавнего визита президента в Париж и переговоры с главой Франции Франсуа Макроном, бакинские эксперты высказали предположение, что Париж активизирует свою политику в формате Минской группы, так как хочет направить «новому руководству Армении серьезный месседж о необходимости занять конструктивную позицию по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту». Что «новое руководство Армении не будет повторять ошибок прежнего президента, занимаясь имитацией переговорного процесса и выдвигая заведомо неприемлемые требования, а вернется за стол переговоров для предметного диалога и реальных переговоров». Аналогичные тезисы озвучивал Алиев на переговорах с президентом Совета ЕС в Брюсселе, а недавно в Баку — с президентом Италии.

The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland Эльмар Мамедъяров

Сообщается, что азербайджанский лидер готовится и к другим встречам и переговорам с рядом европейских лидеров. Но фактом пока является то, что именно Баку блокирует реализацию Венских и Санкт-Петербургских соглашений, подписанных после апрельской войны 2016 года, которые предусматривают создание системы мониторинга в зоне конфликта и появление там международных наблюдателей. Он также стремится переформатировать переговорную повестку, в основе которой остаются так называемые обновленные Мадридские принципы. Фактом также остается то, что Баку и Ереван действуют в режиме сохранения статус-кво, а первоначальная ставка Азербайджана на то, что новые «революционные» власти Армении станут иначе разыгрывать карабахскую карту, пока себя не оправдывает. В то же время в Баку очень внимательно наблюдают за набирающей силу волной антикоррупционных расследований, громких арестов, пытаясь определить для себя, как это скажется и скажется ли на решении проблем укрепления национальной безопасности Армении, понять, что сегодня первично для Пашиняна — урегулирование нагорно-карабахского конфликта или расстановка новых политических сил во власти.

Изучается и реакция на такие метаморфозы главных внешних игроков. Турция, к примеру, как и Иран, заняли в оценке событий в Ереване «нейтрально-позитивную позицию». Россия активно работает с Ереваном практически по всем направлениям. В таких условиях возможная военная эскалация Азербайджана против Армении таит прежде всего для Баку огромные риски. К тому же Азербайджан понимает, что война в Карабахе станет фактором консолидации армянского общества, а не его распада, еще одного разворота внутри армянского политического вектора в сторону Степанакерта. Но пока по разным причинам ни у Алиева, ни у Пашиняна ничего принципиально нового не получается, хотя два политика пытаются выискивать нюансы в позициях, чтобы строить хоть на чём-то собственную долговременную политику в отношении Нагорного Карабаха. Переговоры продолжаются. И всё еще впереди.