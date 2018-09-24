После убийства бронзового призера Олимпиады-2014 фигуриста Дениса Тена в Алма-Ате поднялась волна общественного возмущения работой МВД. 15,5 тысяч человек пополнили группу в Facebook «Требуем реформу МВД». Причин недовольства горожан две:

Полиция Казахстана

Эмоциональная. Днем, на оживленной улице, где много заведений общепита, преступники убивают народного любимца за автомобильные зеркала стоимостью 10 тысяч рублей. В самом центре Алма-Аты. Для сравнения: в рамках Москвы это мог бы быть район Тверской или Нового Арбата. Горожане напуганы, гарантий безопасности нет ни для кого. Статистическая — в Алма-Ате на 100 000 человек населения в среднем в 2017 году пришлось 3643 преступления. В остальном Казахстане этот показатель составил в среднем 1563 преступления, что в 2,3 раза меньше.

Казахстан полиция

Как видно из следующей таблицы, с 2011 года начался рост показателей преступности и в стране, и в городе Алма-Ате. Это связано как с внедрением электронной системы регистрации, так и с тем, что сотрудники прокуратуры практически весь 2011 год работали в подразделениях МВД и контролировали, чтобы те регистрировали все преступления.

Общие показатели преступности

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

29 695

52 022

55 482

61 391

73 506

68 704

63 797

4 756

4 137

6 288

7 526

8 464

8 856

9 822

17 874

34 514

33 536

38 619

42 834

46 736

45 430

1 418

1 039

2 127

2 400

2 255

3 252

4 020

177 106

235 659

304 362

279 900

313 212

292 985

252 621

59 137

54 470

59 030

52 006

55 388

59 308

63 972

103 743

143 947

176 668

168 383

166 073

168 836

147 724

26 989

24 803

23 915

19 434

14 894

16 814

21 606

По данным Комитета правовой статистики и специальным учетам ГП РК

За семь лет преступность в Казахстане (без учета данных по Алма-Ате) выросла на 43%, а в самой Алма-Ате — на 115%, разница в три раза. Еще хуже в Алма-Ате оказалась ситуация с кражами — они выросли на 154%, а в остальных регионах страны — всего на 42%. Это показывает, что ситуация в Алма-Ате ухудшается быстрее, чем в целом по стране. При этом до сих пор продолжаются жалобы граждан на то, что в Алма-Ате мелкие преступления полицейские стараются не регистрировать.

Соотношение показателей 2017 года по отношению к 2011 году

215

143

254

142

Что касается раскрываемости (под раскрываемостью будем понимать только те случаи, когда дело идет в суд, так как в МВД Казахстана обычно приплюсовывают к этой графе и случаи «примирения сторон», и случаи, когда люди забирают заявления добровольно, и случаи, когда их к этому принуждают, а это тоже беззаконие), то ниже на диаграммах очень хорошо видна картина и по Алма-Ате, и по остальному Казахстану.

По данным Комитета правовой статистики и специальным учетам ГП РК

По общей раскрываемости преступлений в Алма-Ате ситуация хуже в 1,5−3 раза, а если говорить о кражах, то разница вырастает до 1,5−6 раз. Особенно впечатляют данные за 2012 год, когда было раскрыто всего 3% совершенных краж.

Видно, что ситуация в Алма-Ате с кражами очень и очень плачевная. В 2017 году ДВД города Алма-Аты закрыло дела о 38 056 кражах из совершенных 45 430, потому что не нашло преступников. В том числе были закрыты 4180 квартирных краж, 1808 карманных краж, 1217 краж транспортных средств (из них 187 краж автомобилей), 8284 краж сотовых телефонов. И тем не менее это лучшие показатели за весь период с 2011 года!

По данным Комитета правовой статистики и специальным учетам ГП РК

Ущерб от краж в Алма-Ате для физических лиц в 2017 году составил 1,512 миллиарда тенге. Возмещено гражданам было всего 367 миллионов тенге. Вероятность возврата украденного — 24,3%, то есть 1 тенге из 4. При этом в обществе сложилось мнение, что расследуются только крупные кражи, где владелец обладает или связями, или материально мотивирует полицейских, чтобы те работали.

Если говорить о ситуации в общественных пространствах, а там происходит 25 тысяч из 64 тысяч совершенных преступлений, то здесь в Алма-Ате все еще хуже, чем с кражами.

В 2017 году было раскрыто одно из 31 избиений, одно из пяти изнасилований, одно из 15 хулиганств.

Соотношение между зарегистрированными и отправленными в суд преступлениями

Вид преступлений

2015

2016

2017

Зарег.

Отправл.

Зарег.

Отправл.

Зарег.

Отправл.

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью

462

30

547

34

629

29

Изнасилование

309

72

182

44

141

27

Хулиганство

4 051

167

2 166

117

1 458

99

По данным Комитета правовой статистики и специальным учетам ГП РК

Можно сравнить ситуацию в крупнейшем городе Казахстана с данными других городов. Например, с крупнейшим городом России — Москвой. Это огромный мегаполис, где присутствует большое количество как внутренних, так и иностранных мигрантов, куда стекается преступность со всего мира. Официально население Москвы в семь раз больше населения Алма-Аты — 12,38 миллиона человек против 1,75 миллиона человек, неофициально — разница еще значительнее. Однако разница в количестве зарегистрированных преступлений — всего 2,2 раза: в 2017 году в Москве было зарегистрировано 140 134 преступления против алмаатинских 63 797. То есть в пересчете на 100 000 населения в Москве произошло 1132 преступления, а в Алма-Ате — 3643 преступления, что в 3,2 раза больше.

Более того, и раскрываемость в Москве больше в два раза — 32,1% против 15,4%. Фактически это означает, что обычный горожанин в Москве защищен от преступников в шесть раз лучше, чем в Алма-Ате. И тут нельзя все списать на другую экономику или политическое устройство — Россия и Казахстан довольно схожи по этим параметрам. Все дело в работе полиции.

Выводы:

В Казахстане имеется долгосрочный тренд на увеличение количества преступлений, при этом в крупнейшем городе страны, Алма-Ате, преступность растет быстрее. Рост преступности в Алма-Ате сопровождается слабой работой полиции, которая не справляется с раскрытием преступлений, особенно с кражами и другими преступлениями, направленными именно против граждан, случающимися в общественных пространствах. Преступность в Алма-Ате вызвана не столько экономическими или социальными причинами, сколько бездействием полиции. Как показывает пример Москвы, в крупных городах постсоветского пространства вполне можно наладить борьбу с преступностью. Возмущение алмаатинцев является не спонтанным процессом, а результатом накопившегося недовольства работой МВД.

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