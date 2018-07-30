Приближается 3 сентября — День Победы над Японией. Полагаю, что этот праздник — одна из опорных точек нашей истории, это подвиг народа, это день воинской славы, культурная ценность России и ее народов.

Как известно, в 1945 году наша страна одержала две большие победы. Одна — весной — над Германией и ее европейскими сателлитами. Другая — осенью — над азиатским хищником — милитаристской Японией. В ходе войны с Японией советскими войсками освобождены северо-восточный Китай, Корея, южный Сахалин, отторгнутый у России в 1905 г., Курильские острова. Более 90 человек стали за эту войну Героями Советского Союза, более 300 тысяч награждены боевыми орденами. Маньчжурская наступательная стратегическая операция — шедевр военного искусства по размаху, срокам, малым потерям наступавших, общей эффективности.

Для всего мира, в том числе и для союзников по коалиции (США, Великобритании) был тогда очевиден решающий вклад СССР в скорую капитуляцию Японии. В числе геополитических итогов войны было то, что сформировалась современная российская граница на Дальнем Востоке.

От имени СССР генерал-лейтенант Кузьма Деревянко подписывает акт о капитуляции Японии на борту линкора «Миссури». 2 сентября 1945 года

Даже на реверсе (оборотной стороне) медали «За Победу над Японией», которой награждены 1,8 млн человек, имеется надпись «3 сентября 1945».

В настоящее время один из этих победных дней (9 мая) отмечается в масштабе страны, а второй (3 сентября) — только на Дальнем Востоке Российской Федерации, и прежде всего в Сахалинской области, где законом области день 3 сентября назван Днём освобождения южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов (Закон Сахалинской области от 17.06.2008 № 52-ЗО «О памятных днях Сахалинской области»). Однако, очевидно, что победу над Японией одержала не Сахалинская область, а всё государство, поэтому день Победы над Японией должен быть возвращён в число действующих праздников — дней воинской славы.

Я житель Южно-Сахалинска. Здесь родились мои дети и внуки. Вместе со всеми, ныне живущими на южном Сахалине и Курильских островах российскими гражданами, я чувствую себя целиком и полностью обязанным Победе над Японией в 1945 году. Иначе нас бы здесь не было.

С учетом этого с осени прошлого года предпринимаются попытки довести до сведения президента Российской Федерации подписанное ветеранами Великой Отечественной войны, включая награжденных медалью «За Победу над Японией», представителями научного и экспертного сообщества, российских СМИ, депутатами Сахалинской областной думы, коллективное Открытое обращение с инициативой восстановления Праздника «3 сентября — Дня Победы над Японией», введенного Указом ПВС СССР в 1945 году («Ведомости Верховного Совета СССР» 1945 г. № 61). Праздника и до настоящего времени официально не отмененного, но, увы, надлежаще не празднуемого.

Авторы обращения сочли необходимым привлечь внимание президента Российской Федерации Путина В. В. к следующему:

к факту прямого неисполнения законодательства Российской Федерации, проявляемому в отказе от признания органами государственной власти 3 сентября днем всенародного торжества — Праздником Победы над Японией; к тому, что российский народ незаконно и незаслуженно лишили омытого кровью наших солдат — Праздника Победы над милитаристской Японией; к тому, что это именно день воинской славы, а не просто памятный день; сознательное замалчивание, и, по существу, неправомерная отмена Дня Победы над Японией требует тщательного расследования; необходимо официально признать 3 сентября — праздничным днём, не переводя его в число нерабочих; авторы выражают надежду на положительное решение вышеназванных вопросов президентом Российской Федерации как Верховным Главнокомандующим и гарантом Конституции Российской Федерации.

В Обращении также обосновывается значимость этого дня — широко отмечаемого как «День победы над милитаристской Японией» в Китае, Монголии, Северной и Южной Корее, Нидерландах, а также в США и Великобритании — но не отмечаемого в настоящее время в России.

Эта значимость важна как с точки зрения пропаганды решающего вклада нашей страны в разгром милитаристской Японии и окончание Второй мировой войны, имеющего важное значение для патриотического воспитания граждан России, и как инструмента противодействия попыткам переписывания и фальсификации истории этого крупнейшего военного конфликта ХХ века.

Виктор Иванов. Мы победили! 1945

Обращение неоднократно публиковалось федеральными и другими информационными агентствами (см., например, ИА REGNUM ), однако авторы никак не могут довести его до адресата.

Как известно, Указами Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 г. и 2 сентября 1945 г. дни 9 мая и 3 сентября объявлены днями всенародного торжества — праздниками Победы над Германией и Японией («Ведомости Верховного Совета СССР» 1945 г., № 26, № 61, «Правда» № 211 (9982), понедельник, 3 сентября 1945 г.). Постановлено было считать эти дни нерабочими.

В трудный восстановительный период — в 1947 году — указами Президиума Верховного Совета СССР статус нерабочего дня с 3 сентября и 9 мая был снят, однако оба праздника сохранили свое победное название («Ведомости Верховного Совета СССР» 1947 г. № 17; «Известия», 24 декабря 1947 г. № 302 (9524).

Повторю, что мы не ставили и не ставим вопрос о нерабочем праздничном дне в нашем Открытом Обращении.

Законодательно (и это вполне логично!) не всякий день воинской славы переводится в разряд нерабочих праздничных дней. Так Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» № 32-ФЗ установлено 17 (семнадцать) дней воинской славы, но большинство из них, несмотря на праздничность, являются рабочими (18 апреля — День победы на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год), 21 сентября — День победы в Куликовской битве (1380 год), 27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) и т. д. (См .ст. 1 ФЗ № 32-ФЗ).

Непонятно, однако, почему не исполняется действующий Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 г. об объявлении 3 сентября Праздником Победы над Японией?

Этот праздник является традиционной культурной ценностью российского народа. Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 9 октября 1992 г. № 3612−1 относит к культурным ценностям в первую очередь нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения (ст. 3).

Очевидно, что дни воинской славы являются формой признания, пропаганды и поощрения нравственных идеалов по защите Отечества, образцовых норм поведения. Установленный законодательством День Победы над Японией и есть один из нравственных идеалов, дающий гражданам России образцы поведения в настоящем и будущем.

Его игнорирование органами исполнительной власти ограничивает конституционное право граждан на доступ к культурным ценностям, что нарушает часть 2 статьи 44 Конституции РФ.

Наши попытки направить Открытое обращение непосредственно президенту России были блокированы Управлением по работе с обращениями граждан и организаций Администрации Президента РФ. Там выдумали отсутствующую в законодательстве норму об обязательном предварительном рассмотрении вопроса правительством РФ. И переправили Обращение в правительство. Аппарат правительства сначала направил Обращение в Министерство обороны. Министерство обороны, как и положено, заняло оборонительную позицию и сослалось на отрицательную позицию правительства.

Тогда мы сообщили родному правительству, что День Победы это не сугубо военный праздник, а праздник всей страны. С нами согласились и направили Обращение в Минтруд России. Зачем, однако, если мы не ставили вопрос о нерабочем дне?

Минтруд России дважды (!) нам сообщил, что праздник этот якобы отменен с принятием в 2010 году новой памятной даты «День окончания Второй мировой войны». Полное враньё. Сейчас оно оспаривается в суде.

Пассивностью (бездействием) должностных лиц органов исполнительной власти в этом вопросе нарушается ч.1 статьи 45 Конституции Российской Федерации о государственной защите прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации, создаются препятствия для исполнения Указа Президента Российской Федерации № 683 от 31.12.2015 г. об утверждении Стратегии национальной безопасности Российской Федерации и Доктрины информационной безопасности России, утвержденной Указом Президента Российской Федерации № 646 от 5 декабря 2016 года, созданы препятствия не только лицам, подписавшим Обращение к Президенту Российской Федерации, но и неопределенному кругу лиц к всероссийскому празднованию 3 сентября Победы над Японией, что можно было устранить путем подготовки Указа Президента Российской Федерации о порядке празднования 3 сентября Праздника Победы над Японией.

В Стратегии национальной безопасности (далее — СНБ) Российской Федерации указывается, что все большее влияние на характер международной обстановки оказывает усиливающееся противоборство в глобальном информационном пространстве, обусловленное стремлением некоторых стран использовать информационные и коммуникационные технологии для достижения своих геополитических целей, в том числе путем манипулирования общественным сознанием и фальсификации истории (п. 21).

Известно, что одной из геополитических целей государства Япония является расширение национальной территории и акватории к северу от японского острова Хоккайдо за счёт территории и акватории Российской Федерации и прежде всего южных Курильских островов и островов Малой Курильской гряды. Для этого наши соседи пытаются манипулировать как общественным сознанием, так сознанием руководства страны. Успешность такого манипулирования известна на примере «нового мышления» М. Горбачева, развалившего «со товарищи» СССР. Оно еще раз кому-то надо?

К числу национальных интересов России Стратегия относит на долгосрочную перспективу укрепление обороны страны, обеспечение незыблемости конституционного строя, суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности Российской Федерации (п. 30).

Перечисляя традиционные российские духовно-нравственные ценности, Стратегия относит к ним преемственность истории нашей Родины (п. 78), а среди угроз национальной безопасности в области культуры указывает на размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей и ослабление единства многонационального народа Российской Федерации путем внешней культурной и информационной экспансии, попытки фальсификации российской и мировой истории (п.79).

Согласно Стратегии (п. 82) укреплению национальной безопасности в области культуры способствует обеспечение культурного суверенитета Российской Федерации посредством принятия мер по защите российского общества от внешней идейно-ценностной экспансии и деструктивного информационно-психологического воздействия, осуществление контроля в информационной сфере.

Гордость за победу нашей страны над врагом Объединенных наций — милитаристской Японией в 1945 г. и воплощение этой гордости — Праздник Победы над Японией — это несомненная культурная ценность нашей страны.

Японские солдаты сдают оружие советскому офицеру. 1945

В соответствии с пунктом 1. Положения о Министерстве культуры Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 590 от 20 июля 2011 года, министерство культуры Российской Федерации (минкультуры России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, искусства, культурного наследия (в том числе археологического наследия), и оказанию государственных услуг в сфере культуры и кинематографии, а также по охране культурного наследия, по контролю и надзору в указанной сфере деятельности.

В компетенции министерства культуры Российской Федерации находится ведение Государственного свода особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации (5.4.2. Положения), электронной базы данных всех перемещенных в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации культурных ценностей, реестра перемещенных в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации культурных ценностей, предназначенных для обмена, Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации, Государственного регистра фильмов; ведение единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (п. 5.4.3. Положения);

государственный контроль и надзор:

за сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия (пункты 5.4.10. ; 5.4.10.1 .;Положения).

На практике государственной защитой обладают пока только материальные объекты культурного наследия.

Однако Основами законодательства о культуре Российской Федерации определено, что «Культурные ценности — нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы научных исследований культурной деятельности, имеющие историко-культурную значимость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в историко-культурном отношении территории и объекты» (ст. 3 Основ).

Нематериальные культурные ценности нуждаются не в меньшей, а, пожалуй, в большей защите, чем вещественные объекты культурного наследия.

Как видно из преамбулы Основ законодательства о культуре РФ, Основы принимались, «отмечая неразрывную связь создания и сохранения культурных ценностей, приобщения к ним всех граждан с социально-экономическим прогрессом, развитием демократии, укреплением целостности и суверенитета Российской Федерации».

В этой связи обращаюсь к Председателю Правительства Российской Федерации Д. А. Медведеву с предложением:

Внести в Положение о Министерстве культуры Российской Федерации функцию учета всех культурных ценностей федерального уровня, включая нематериальные. Включить в их число праздник «День Победы над Японией». Подготовить проект Указа Президента Российской Федерации «О порядке празднования дня Победы над Японией».

Сообщить об этом автору и всему населению страны.

С наступающим 3 сентября Днём Победы над Японией!

Пономарёв С. А. — председатель Сахалинского областного отделения Русского географического общества. Адрес для ответа: ponomarev-sa@yandex.ru