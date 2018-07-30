



Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 23−29 июля 2018 года стали: папа Франциск обращает особое внимание богословов на диалог; вице-президент США Майк Пенс грозит Турции; иранцы считают пропагандой войну Вашингтона и Тегерана в соцсетях; «Маленькая Персия» в Калифорнии огорчена указом Трампа; США, Россия и польский вопрос — ловушка отсутствия альтернативы и другое.

Папа Римский Франциск направил специальное послание участникам III международной конференции, проходившей 26 и 27 июля в Сараево на тему современной католической богословской этики, сообщает Vatican News (Ватикан). На встрече присутствовали около пятисот специалистов нравственного богословия из 80 стран. В своем послании понтифик призывает ученых-богословов обратить особое внимание на диалог и налаживание связей, избавляться от стен разделения и строить мосты братства во всем мире. В наши времена расколов и напряженности, отмеченные страхом и формами регрессии, город мостов, Сараево, призывает к построению новых путей близости между народами, культурами, религиями, видениями жизни и политическими ориентациями. Папа отмечает, что некоторые аспекты экологической проблемы могут создать серьезные диспропорции не только в отношениях между человеком и природой, но и между поколениями и народами. Поэтому обращение участников конференции к вопросу о мигрантах и беженцах является чрезвычайно нужным и злободневным: это способствует перевороту в этическом и богословском размышлении, вдохновляет на разработку эффективных пастырских подходов и ответственных, дальновидных политических программ. В этом контексте Франциск пишет о необходимости новых стилей руководства, которые помогли бы найти и воплотить более справедливые пути развития. Он высоко ценит предложение о создании международной сети участников богословского этического размышления. Такая инициатива призвана углубить всесторонний анализ сложного человеческого феномена; помочь людям выразить практическое сострадание к драматическим ситуациям братьев и сестер, сопровождая их милосердной заботой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Халдейский патриарх Луис Рафаэль Сако обратился к иракцам с посланием после того, как папа Франциск возвел его в сан кардинала. «Поскольку религия и насилие несовместимы, — отмечает иракский кардинал, — я хотел бы призвать мусульманских, христианских и других религиозных иерархов стать олицетворением созидательных сил нации. Да помогут они достичь примирения, мира и стабильности, победив экстремизм и насилие. Точно так же я призываю всех иракских политиков примириться и перевернуть страницу, чтобы остановить эту бесконечную войну на нашей земле, уничтожающую все живое и неживое. Мы должны сохранить единство, поскольку страна должна быть построена не на сектантстве и личном интересе, а на равном гражданстве». Сако призывает всех партнеров ускорить процесс формирования сильного правительства на основе иракской конституции: правительства, способного разработать эффективную стратегию по искоренению коррупции и улучшению услуг.

Вице-президент США Майк Пенс в ходе международного министерского совещания по продвижению религиозной свободы объявил о программе восстановления Ирака в части преследуемых общин, передает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Христианское и езидское меньшинства Северного Ирака были уничтожены ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2014 году. Хотя эти общины начинают восстанавливаться, наследие пережитых массовых зверств и этнических чисток нелегко преодолеть. Новая инициатива объединит финансирование правительства США и «обширную сеть американских филантропов и верующих», сказал Пенс. Государственный департамент и Агентство по международному развитию (USAID) будут сотрудничать с религиозными и общинными лидерами на местах, чтобы «эта помощь направлялась непосредственно отдельным лицам и домохозяйствам, наиболее нуждающимся». Вице-президент также потребовал освобождения американского пастора Эндрю Брансона, который был задержан в Турции в октябре 2016 года. Пенс подчеркнул: «Для президента Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкого правительства у меня есть послание от имени президента США — освободите пастора Брансона сейчас или будьте готовы к последствиям».

Levi Clancy Маленькая церковь в Курдистане

Брансон, арестованный и представший перед судом в Турции по подозрению в связях с силами, которые обвиняются в проведении террористических актов и заговорах, был выпущен из тюрьмы в Измире в среду, 25 июля, информирует Agenzia Fides (Ватикан). Пастор находится под домашним арестом, ожидая приговор суда. Все это совпало с новой эскалацией противостояния между США и Турцией вокруг истории, которая давно вышла за рамки отдельного дела, став геополитической чрезвычайной ситуацией. В четверг, 26 июля, президент США Дональд Трамп в Twitter назвал Брансона «великим христианином, семьянином и прекрасным человеком», потребовав его немедленного освобождения. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу быстро ответил и тоже через Twitter: «Никто не диктует Турции. Мы не потерпим угроз от кого бы то ни было. Верховенство закона для всех без исключения». 28 сентября 2017 года сам Эрдоган заявил о готовности освободить пастора только в том случае, если в ответ американские власти передадут турецким властям проповедника Фетхуллаха Гюлена, который с 1999 года удалился в США. Со временем обвинения против Брансона со стороны турецких следственных органов усилились: тайные и загадочные свидетели, которых заслушал суд Измира, даже обвинили пастора в поддержке создания иллюзорного «курдского христианского государства» на части турецкой территории.

Международное министерское совещание по продвижению религиозной свободы сопровождалось и иными мероприятиями, пишет Crux (Денвер, США). В частности, посла США по особым поручениям по вопросам религиозной свободы Сэма Браунбэка пригласили выступить на встрече, организованной группой «Комитет по ответственной внешней политике» (CRFP). Это мозговой центр, базирующийся в Вашингтоне, выступающий за сдерживание военных амбиций исполнительной власти. Комментируя совещание, Браунбэк предположил, что одним из результатов его, возможно, будет изменение модели, которую используют светские правительства, чтобы справиться с религиозными конфликтами. «В течение долгого времени религия была проблемой, с которой правительства просто не знали, как бороться, — отметил посол. — Они видят в ней источник всех проблем, но знают, что она может быть и источником всего хорошо, и потому задаются вопросом: что с этим делать?». Ответ, по его словам, «очень простой» — защищать религиозную свободу, не принимая какую-либо сторону. Если люди совершают преступления во имя религии, вы арестовываете их, если нет, позволяете им свободно исповедовать свою веру. По словам Браунбэка, он также внес предложение использовать американские правительственные программы помощи за рубежом как средство поощрения религиозной свободы в качестве основной цели.

Gage Skidmore Сэм Браунбэк

Для многих иранцев война в Twitter между Трампом и его оппонентами из Ирана, президентом Хасаном Рухани и министром иностранных дел Джавадом Зарифом, всего лишь «пропаганда», рассказывает AsiaNews (Рим, Италия). Как заявил изданию тегеранский бизнесмен Дариус, «мы боимся, что цена на нефть упадет настолько, что это создаст проблемы для и без того потрепанной экономики Ирана». Больше всего он встревожен перспективой наложения Вашингтоном полного эмбарго на экспорт иранской нефти. Дариус считает, что мир будет иметь дело с ростом цен на нефть, если только США и Саудовская Аравия не согласятся сохранить цены на низком уровне», что обещает Ирану «тяжелые времена». Некоторые иранцы, впрочем, надеются, что отношения между Тегераном и Вашингтоном выстраиваются по тому же принципу, что и американская политика в отношении Северной Кореи. По этой причине они рассматривают «столкновения слов» в качестве пропаганды. После того как государственный секретарь США Майк Помпео попытался сплотить иранских американцев против «кошмара» иранского режима, который, по его словам, «больше похож на мафию, чем на правительство», свое заявление опубликовал Национальный иранско-американский совет (NIAC), которое подписали тысячи американцев иранского происхождения. В нем говорится, что «если вы действительно хотите помочь народу Ирана, то отмените запрет на поездки, присоединитесь к ядерной сделке и предоставьте иранскому народу экономическую помощь, которую обещали в течение трех лет». Помимо того, подчеркивает NIAC, «ирано-американское сообщество [. .] потрясено и встревожено катастрофическим подходом» Белого дома. Многие иранские блогеры отмечают, что любая внешняя угроза объединит иранцев хотя бы потому, что большинство из них хотят не смены режима, а мирных реформ.

«Маленькая Персия» в Калифорнии не хочет поддерживать политику Трампа, сообщает La Croix (Париж, Франция). На бульваре Вествуд в Лос-Анджелесе раскинулись сотни персидских ресторанов, магазинов и книжных магазинов с вязью на фарси, что свидетельствует о ослепительном успехе иранцев, прибывших в «город ангелов» после исламской революции 1979 года. Но изданный Трампом в 2017 году миграционный указ расторг любовный роман иранской диаспоры с США. Это сообщество из более чем миллиона человек, половина из которых живет в Калифорнии, стало одним из самых пострадавших от «запрета на поездки», который ограничил въезд в страну граждан из семи стран, включая Иран. Когда в воскресенье, 22 июля, в Калифорнию прибыл Помпео, чтобы попросить поддержки давлению на Тегеран, многие возмутились. «Мы не боремся с терроризмом, не позволяя 85-летней бабушке приехать, чтобы отпраздновать рождение ее американского внука! — говорит Рузбех Фараханипур, владелец ресторана на бульваре Вествуд. — Если Трамп хочет атаковать иранский режим, почему он не отберет «гринкард» у всех детей иранских студентов в Калифорнийском университете, начиная с сына самого президента Рохани?». Фараханипур прибыл в США пятнадцать лет назад после того, как его пытали из-за участия в студенческих протестах в 1999 году. Такие, как он, против политики Трампа, хотя Белый дом может рассчитывать на поддержку монархистов, сторонников бывшего шаха, которые хотят падения режима, но они не пострадали от миграционного указа, так как в большинстве своем не имеют семьи в Иране. Менеджер Фарбод Фредди Папен, как и другие предприниматели, обеспокоен экономическим влиянием «запрета на поездки», что может осложнить ведение дел. «Я не знаю, связано ли это с кризисом, но в последние месяцы цена иранского шафрана, который мы импортируем, резко возросла», — говорит он.

Joehawkins Персидский ресторан

В 1988 году, когда холодная война еще продолжалась, Советский Союз и генсек Михаил Горбачев были готовы признать крещение Киевской Руси, царства, из которого в конечном итоге вышли Россия, Белоруссия и Украина, размышляет Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Но тогда эти республики входили в состав СССР, а Русская православная церковь претендовала на исключительное наследие крещения 988 года. Действительно, для русских православных Украинская греко-католическая церковь не должна была даже существовать, и Советский Союз был прав, что сокрушил ее. Однако папа Римский Иоанн Павел II настаивал на том, что украинские униаты — на тот момент все еще преследуемые и запрещенные — как наследники крещения Киевской Руси участвуют в праздновании тысячелетия этого события. Понтифик опубликовал два апостольских письма на этот счет весной 1988 года и отслужил мессу с иерархами УГКЦ в Риме в июле 1988 года. В 1988 году Иоанн Павел II утверждал, что тысячелетие крещения принадлежит не только Москве. Равноапостольный князь Владимир правил из Киева, поскольку в то время Москвы не было. Он решил креститься в византийской традиции христианства — это было до раскола — в Крыму. Когда российский президент Владимир Путин говорит о Крыме, он частично оправдывает его «аннексию» тем, что там состоялось крещение Владимира, и делает полуостров местом русского наследия. Иоанн Павел II и украинские католики видели это иначе. Крещение Руси в 988 году было крещением в византийское христианство, которое пребывало в полном общении с Римом и состоялось в столице Украины. Кто сегодня украинцы византийской традиции, которые находятся в полном общении с Римом? УГКЦ. 28 июля — день крещения Владимира и восточных славян. Тридцать лет назад польский папа делал соответствующие заявления от имени украинских католиков, ибо тысячелетие крещения было не только прошлым, но и настоящим. Сегодня глава украинских униатов архиепископ Святослав Шевчук делает то же самое в Киеве. Однако ныне Святой престол, похоже, забыл о своей позиции 1988 года.

Архиепископ Шевчук в день памяти равноапостольного князя Владимира, 28 июля, принял участие в государственных мероприятиях празднования 1030-летия крещения Руси-Украины, информирует Католицький Оглядач (Львов, Украина). Глава УГКЦ отметил, что дорога князя к крещению была дорогой поиска «единства и силы Киевского государства, дорога к объединению различных славянских племен в единый народ Божий». По словам архиепископа, «дело объединения Церквей является делом Божиим… Есть и второй призыв — это призыв к единению. Сегодня по зову князя Владимира к этому единению должны присоединиться все граждане Украины, независимо от конфессии, от религии, от того, каким языком пользуются, к какой политической партии принадлежат. Это единение во имя общего блага нашего народа является императивом гражданской совести. Нет никаких… оправданий для тех, кто отказывается объединяться во имя своего государства».

Виктор Васнецов. Крещение Руси. 1890

«США, Россия и польский вопрос. Ловушка отсутствия альтернативы». Так озаглавил свою публикацию портал Polonia Christiana (Краков, Польша). Мы, поляки, находимся в ситуации, неизвестной нашим предкам, отмечает издание. Начиная с XVIII века, мы можем сами решать свою судьбу. У нас есть государство и оно, по крайней мере, теоретически не зависит от сопредельной державы. А что с этим делать — уже совсем другое дело. Ситуация необычная, удивительная до такой степени, что мы производим впечатление «огорченных свободой». Несмотря на принадлежность к различным атлантическим и европейским организациям, мы все еще можем вести собственную внешнюю политику. Имеем ведь дипломатов, которые, слушают Варшаву, а не Москву, Берлин или Вашингтон — другое дело, кого слушает Варшава. Кроме того, выбор одной стороны в геополитическом конфликте не является выбором раз и навсегда. Но наше видение мира, как разделенного двумя большими игроками — США и Россией — отстает от фактического состояния дел. Мы не должны быть зависимы от воли одной из двух сверхдержав (другое дело, что их больше), поставив дело так — либо Россия, либо Америка. Да, Москва — и не без оснований — пользуется у нас плохой прессой, требуется головокружительная интеллектуальная акробатика, чтобы оправдать избрание Владимира Путина как союзника. Однако Польша не связана и с США неким неразрывным узлом. Это знают в Вашингтоне, американские мозговые центры рассматривают разные, даже на первый взгляд абсурдные сценарии. То же самое могли бы делать поляки. К сожалению, интеллектуальная тяжеловесность политического класса позволяет воспроизводить старые схемы. Мы не ищем альтернативы зависимости от США и мелочности недружелюбных нам (и слабым по сравнению с нами) странам Восточной Европы. В будущем мы можем заплатить за это высокую цену. Мы становимся таким образом — и по собственному желанию — жертвой отсутствия альтернативы во внешней политике. А это уже дипломатическое самоубийство.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.