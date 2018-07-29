Мало кто ожидал, что история с протестантским пастором из Северной Каролины Эндрю Брансоном, проживавшем в районе турецкого города Измир, станет яблоком раздора между Турцией и США. Напомним, что священник проработал в Турции не один год. Он был арестован турецкими властями по обвинению, как говорится в официальных документах, «в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и террористической организацией фетхуллахистов (FETO)».

Ukrinform.ru

7 мая сего года Брансон предстал перед турецким судом. Он отверг все обвинения в террористической деятельности и шпионаже. Отметим, что и ранее в турецко-американских отношениях таких сюжетов было немало, но всегда усилиями дипломатических служб двух стран скандалы тихо заминались. На сей раз события развивается по иному сценарию. Вашингтон на самых разных уровнях, начиная от президента США Дональда Трампа, стал оказывать публичное психологическое давление на Анкару, угрожая ей различными санкциями, создав ситуацию, при которой отступать ей без потери своего международного престижа просто некуда. При этом на историю с Брансоном стали завязываться и требования американцев к Турции отказаться от закупок российских ракетных систем С-400, угрозы не поставлять приобретенные Анкарой американские истребители F-35 и даже требования провести изменения некоторых параметров турецкой международной и региональной политики.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Противостояние

Анкара отбивается. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Майклом Помпео заявил, что Анкара «не собирается склоняться перед чьими-либо угрозами, а верховенство закона относится ко всем без исключения». А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто намекнул на то, что «США могут потерять Турцию как близкого союзника». Как долго будет продолжаться такая острая политическая перебранка между Вашингтоном и Анкарой, сказать сложно, так как всё упирается в то, что американцы не намерены вести с турками диалог на равных, пытаются, как в старые времена, диктовать им свои условия. В результате, признает Чавушоглу, «отношения между Турцией и США еще никогда не были настолько плохими», а по словам Эрдогана, «дружба между США и Турцией находится под угрозой».

Дело, конечно, не в пасторе Брансоне. Всё значительно глубже. Как пишет в этой связи турецкое издание Hürriyet, правящие элиты Турции имели серьезные проблемы с американской администрацией, предшествовавшей Трампу, из-за расхождений во взглядах на Сирию, помощи американцев курдским силам в регионе. Однако Анкара, рассчитывая на победу нынешнего президента США, была уверена в том, что «прямые отношения между Трампом и Эрдоганом решат все проблемы». Вопрос в том, что Турция стала иначе ощущать сама себя в новом «геополитическом измерении». До недавнего времени ее амбиции подогревались повышенным интересом Вашингтон к Ближнему Востоку. Но Белый дом занят уже поиском соглашений с новыми партнерами в регионе, в числе которых Анкара далеко не на первом месте, а ее разногласия с США в отношении выстраивания политики в Сирии, да и в целом в регионе, приобретают устойчивый характер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Любопытно, что на этом фоне Эрдоган анонсировал проведение 7 сентября в Стамбуле саммита России, Турции, Германии и Франции по сирийскому урегулированию. Вашингтон на этот форум не приглашен. Кроме того, турецкий президент заявил, что, помимо этой встречи в Стамбуле, состоится и другой саммит России, Турции и Ирана в Тегеране. Но станут ли эти события отправной точкой для деградации турецко-американского партнерства? Сказать сложно. Пока отношения между двумя странами, партнерами по НАТО, продолжают лишь ухудшаться, хотя до переломного момента еще далеко. В Турции есть еще силы, которые надеются на то, что Эрдоган найдет общий язык с Трампом, как до того удалось ему договориться с Путиным. Кто-то чем-то должен пожертвовать. Однако готовы ли к этому американцы для того, чтобы сохранить для себя Анкару?