Как сообщает AktifHaber, в окрестностях Афин продолжаются спасательные работы на лесном пожаре, который унес жизни как минимум 83 человек. По меньшей мере 200 человек получили ранения. Министр обороны Греции Панос Камменос посетил район бедствия. Он сказал, что незаконное строительство в регионе привело к катастрофическому масштабу трагедии. Лесной пожар, которые не могли погасить в течение нескольких дней, произошел сразу в трех частях Греции. В то время как группы, присоединившиеся к спасательной операции, продолжали поиски в обуглившихся домах и сгоревших автомобилях, премьер-министр Греции Алексис Ципрас, экстренно прервавший свой визит в Боснию и Герцеговину, заявил: «Сегодня Греция в трауре. Страна столкнулся с трагедией, которую невозможно описать словами, и переживает один из самых трудных моментов». Европейский союз по просьбе Афин ввел механизм гражданской обороны, в то время как многие государства-члены НАТО и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложили свою помощь.

Иван Шилов ИА REGNUM

Эрдоган встретился с Путиным на саммите БРИКС

Согласно Sputnik Türkçe, двусторонние переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина в рамках саммита БРИКС длились 1 час 15 минут. «Росийско-турецкие отношения во всех сферах: политические, военные, экономические, культурные, коммерческие, действительно в настоящее время развиваются очень быстро», — заявил Эрдоган. Президент Турции напомнил, что два государства поставили перед собой цель в обороте в 100 миллиардов долларов: «Я верю, что мы сможем достичь этих показателей, потому что у нас есть уверенность в этом вопросе. Мы можем смело говорить об очень хорошем продвижении в сфере туризма. Я полагаю, что турецкую туристическую зону в этом году действительно посетят 6 миллионов туристов. Конечно, вместе со всем этим наша взаимная солидарность вызывает у некоторых чувство зависти». Путин также выразил признательность за налаживающиеся отношения между двумя странами. Он сказал: «Мы будем поддерживать отношения друг с другом, преодолев и оставив позади все различные кризисы. Наши экономические отношения также будут развиваться. В прошлом году объем совместной торговли увеличился на 40,5%, что составило 22 миллиарда долларов. Я очень рад нашей встрече и доволен нашей совместной работой».

Infobrics.org Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

Платная военная служба одобрена парламентом

Как сообщает AktifHaber, с наступлением военного призыва правительство Турции одобрило закон о платной военной службе для молодых людей, которые не пойдут в армию из-за учебы в университете или работы за пределами страны. Закон был одобрен в парламенте. Он может быть применен к 1 миллиону 334 тысячам молодых людей старше 25 лет. Заплатив примерно 3500 долларов для тех, кто проживает в Турции, и 2 тысячи евро для тех, кто живет за границей, и пройдя лишь 21-дневную базовую военную подготовку, призывник сможет получить «военный билет». С введением закона о платной военной службе Турция смогла заполучить новую дополнительную строку доходов размером около 5 миллиардов долларов.

Поставка F-35 в Турцию отменена

Согласно SamanyoluHaber, в то время, как президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс спорят по поводу заявлений с угрозами о санкциях против Турции, законопроект об отмене поставок F-35 в Турцию был одобрен Палатой представителей США в рамках законопроекта о бюджете министерства обороны США на 2019 год. Ожидается, что законопроект будет проголосован в Сенате в августе этого года. Если он пройдет там, то далее будет представлен Трампу на подпись. «В связи с тем, что священник Брансон всё еще находится в заключении в Турции, мы будем применять широкомасштабные санкции против Анкары», — заявил Трамп. «Если священника не отпустят на свободу, Турцию ждут экономические санкции. Или вы отпустите Брансона сейчас, или готовьтесь к последствиям», — добавил Пенс.

Pacaf.af.mil F-35

США приняли решение о санкциях

По данным газеты Cumhuriyet, на заседании турецкого суда 18 июля, несмотря на все ожидания и попытки Вашингтона, в том числе на самом высоком уровне, не было вынесено решение об освобождении американского священика Брансона из-под стражи. Изменения были ровно до тех пор, пока Конгресс США не положил на стол свой козырь против Турции. Когда законодатели решил остановить все поставки оружия в Турцию, включая F-35, мнение турецкой стороны по поводу Брансона резко изменилось. Мера наказания священнику, которого в течение почти двух лет с показаний трех тайных свидетелей обвиняли в создании курдского государства и шпионаже, изменилась с тюремного заключения на домашний арест. Однако еще до суда американские сенаторы Линдси Грэм и Жанна Шахин на встрече с Эрдоганом ясно дали понять, что они ожидают освобождения Брансона. Трамп при каждом телефонном звонке также поднимал этот вопрос. Эксперты из Турции и США сели за стол переговоров и обсудили вопросы сотрудничества в судебно-консульском процессе. Президент США заявил о том, что в связи с арестом Брансона Анкару ожидают серьезные экономические санкции. Министерство иностранных дел Турции славится в мире своим авторитетом, всем известно, что турецкие дипломаты держат свое слово и не прибегают к шантажу, угрозам и грязным сделкам. Однако после 16 июля 2016 года Анкара стала ассоциироваться с «дипломатией заложников или шантажа». Министерству пришлось использовать этот метод, который, однако, они не могли продолжать. Результаты дипломатии заложников/шантажа стали заметны не только в Турции, но и во всем мире после освобождения турецко-немецкого гражданина — журналиста Дениза Юджеля. Его выпустили на свободу вскоре после того, как министр иностранных дел Германии заявил о том, что пока Юджель находится за решеткой, они не будут осуществлять экспорт вооружения в Турцию.

Турции будет сложно получить кредит

Председатель комитета по международным отношениям при Сенате США Боб Коркер и сенатор Боб Менендес заявили о том, что комитетом был принят двухпартийный законопроект, который значительно ограничит возможность Турции брать кредиты в международных организациях. Об этом сообщает газета Sözcü. «Мы бы никогда не пожелали бы вводить подобный законопроект, однако мы предупреждали турецкое правительство о том, что в случае, если они не прекратят несправедливо задерживать граждан США и сотрудников посольств, то им придется столкнуться с последствиями своих действий», — сказал Коркер.

«Турецкий поток» на побережье Фракии

По сообщению CNN Turk, проект «Турецкий поток», который будет доставлять российский природный газ напрямую в Турцию, выйдет на сушу на западе Турции в городе Кыйыкёй района Визе провинции Кыркларели. Стало известно, что работы по выходу трубопровода на берег Кыйыкёя начались на прошедшей неделе. В письменном заявлении говорится о том, что в рамках проекта морское дно будет раскопано на протяжении 2,4 километров. Для того, чтобы не повлиять на волновые движения и рыболовную деятельность, трубопровод будет размещаться по маршруту раскопок в течение 4−8 недель. Также отмечается, что крупнейший в мире строительный корабль Pioneering Spirit продолжает работы по прокладыванию второй линии, возобновленные 26 июня, а строительство наземного выхода трубопровода недалеко от Анапы на черноморском побережье России находится на завершающей стадии.

Turkstream.info Турецкий поток

Европа возмущена

Согласно Aktif Haber, известие о том, что три недели назад бизнесмены Салих Зеки Йигит и журналист Юсуф Инан были незаконно похищены на Украине Национальной разведывательной организацией Турции, снова появилась на повестке дня. Европейский парламент выразил свою реакцию на похищение турецкой разведкой двух граждан Турции на Украине. Депутат Европарламента и эксперт по Турции от партии «Зеленых» Ребекка Хармс обратилась к президенту Украины Петру Порошенко, вице-премьер-министру по вопросам европейской интеграции Украины Иванне Климпуш-Цицнадзе и министру иностранных дел Украины Павлу Климкину.

Утечка умов из Турции

Как информирует SamanyoluHaber, самые успешные молодые люди в Турции уезжают за границу для того, чтобы получить высшее образование за пределами страны. Каждый год около 15 тысяч абитуриентов уезжают за рубеж, эта цифра с каждым годом увеличивается. Аслыхан Озенч, член совета Международной ассоциации образовательных консультантов, заявила следующее: «В последние годы культурные и технологические изменения еще больше сокращают расстояния в мире, а также различные внутренние проблемы в нашей стране становятся причиной растущего спроса на обучение за границей». Около 85 выпускников мужского лицея в Стамбуле в этом году будут поступать в университет в Германии. Главный помощник директора одного известного образовательного учреждения в Стамбуле Мина Акчен отметила, что около 35% абитуриентов намерены учиться за рубежом, и добавила, что за последние два года количество уехавших значительно увеличилось. Между тем повышение курса валют является еще одной причиной, по которой молодые люди предпочитают получить образование в других странах. Для изучения языка вместо Англии теперь выбирают Ирландию и Мальту, а для высшего образования — Канаду и Восточную Европу. Венгрия, Польша и Украина стали популярны в связи с ростом обменных курсов. США, напротив, не пользуется особым спросом из-за последних политических событий, негативного образа президента Трампа и высокой стоимостью доллара.

Иван Шилов ИА REGNUM Анкара. Турция. Дырявое ведро

Германия оказывает «экономическое давление»

Как сообщает DW Türkçe и Немецкое новостное агентство (dpa), ссылаясь на источники в правительстве, немецкие власти приняли решение ограничить кредиты и инвестиционные гарантии для немецких фирм, осуществляющих свою деятельность в Турции. В первой половине 2017 года немецким компаниям, занимающимся бизнесом в Турции, были предоставлены гарантии Hermes лишь на 680 миллионов евро. По данным Ассоциации немецкой промышленности, в Турции сейчас насчитывается около 6800 немецких предприятий. Объем торговли между двумя странами составляет 37 миллиардов евро. Турция занимает 15-е место среди стран-экспортеров Германии.

Fitch объявил о возможном банкротстве

Согласно Ahvalnews, рейтинговое агентство Fitch объявило о том, что кредитный рейтинг Турции на прошедшей неделе снизился на одну позицию с «ВВ+» до «ВВ» и будет продолжать снижаться в дальнейшем, показав положение с негативной стороны. Агентство также подготовило отдельный рейтинг для турецких банков. В отчете было упомянуто о том, что ситуация с банками хуже, чем кажется, и речь может идти о банкротстве. Кредитный рейтинг 24 банков снизился, а у 12 из них даже не на одну позицию, как ожидалось ранее, а на две. Рейтинг пяти из них, в том числе Ziraat, İş Bankası и Akbank упал ниже общего рейтинга страны. В отчете Fitch также перечислены риски, которые являются причиной снижения рейтинга у почти всех турецких банков, в особенности трех крупнейших. Среди них наиболее интересным является риск суверенитета, который появился вместе с новым кабинетом министров Турции. Fitch отмечает, что турецкие банки сталкиваются не только с риском экономического кризиса, но и с возможной невыплатой правительством внешних долгов и риском ограничения потоков международного капитала. Возможный экономический кризис, непогашенный долг и запрет на движение капитала может дать толчок к риску суверенитета. Другие риски, которые называет кредитное рейтинговое агентство — это увеличение расходов турецких банков на поиск международных кредитов, снижение кредиторов и невыплаченные кредиты. Несмотря на то, что невыплаченные кредиты составляют 3%, в отчете подчеркивается, что 8% составляют кредиты, которые не были выплачены в течение 90 дней.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

США оказывают давление на Анкару

Согласно DW Türkçe, США, отказавшись от ядерной сделки с Ираном, вынуждают Анкару ввести санкции против Тегерана. Американская делегация на переговорах в Анкаре запросила у Турции график реализации санкций. Делегация в составе членов министерства финансов и министерства иностранных дел США во время переговоров в министерстве иностранных дел Турции выразили свои ожидания от турецкой стороны. На встрече помимо дипломатов из турецкой делегации присутствовали представители казначейства и министерства финансов Турции. Американская сторона напомнила о том, что они разорвали ядерное соглашение с Ираном 8 мая, и что санкции против Ирана должны быть приняты Анкарой в рамках союзнических отношений. За дипломатическими кулисами стало обсуждаться, что от Турции потребовали «график реализации» вышеупомянутых санкций.

HRW предупреждает

«Хьюман Райтс Вотч» (HRW) предупредила о том, что законопроект, «в спешке проработанный» великим национальным собранием Турции, означает только то, что режим чрезвычайного положения фактически по-прежнему продолжит свое существование. Об этом пишет газета Cumhuriyet. Организация заявила, что под официально окончившимся 18 июля режимом чрезвычайного положения будут скрываться «должностные лица, способные к злоупотреблению полномочиями», которые известны президенту и исполнительной власти. «Завершение режима чрезвычайного положения в Турции должно было быть хорошим знаком для прав человека, однако новый законопроект ясно демонстрирует, что в планы правительства входило лишь убрать режим на словах», — заявил директор международной правозащитной организации HRW по странам Европы и Центральной Азии Хью Уильямсон. В заявлении HRW отмечается, что предлагаемое законодательство разрешает должностным лицам, подчиняющимся президенту, произвольно увольнять судей и всех других государственных служащих в течение трех лет. В отчете было также указано, что законопроект не предусматривает механизма судебного контроля уровня полномочий и адекватной компенсации в случае того, если эти полномочия будут использоваться с нарушением прав человека.

Национальная разведывательная организация продолжает незаконное похищение людей

Согласно материалу TR724, учителя, проживающего в Монголии в течение 25 лет, попытались похитить. Вейсел Акчай, один из немногих турок — обладателей медали Монгольской дружбы, является руководителем Школ эмпатии. Утром в пятницу представители разведывательного подразделения нанесли Акчаю удар по голове тяжелым предметом перед его домом в Улан-Баторе и попытались похитить. Генеральный директор школы EWE Empathy Worldwide Education в Германии Йозеф Функе сделал заявление по поводу попытки похищения Вейсела Акчая в Монголии. Функе отметил, что министерство иностранных дел Германии непосредственно займется расследованием этого вопроса, и призвал предотвратить отправление Акчая в Турцию. После демонстрации, проведенной многими педагогами и родителями в аэропорту «Чингисхан», некоторые компетентные лица немедленно приступили к расследованию дела. По последней информации, самолет Национальной разведывательной организации Турции, который ожидал в аэропорту, отправился обратно ни с чем. После того, как Акчай был доставлен в Главное управление безопасности Монголии, не сдавшись турецкой разведке, проправительственные СМИ удалили опубликованные ранее новости о похищениях людей.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдат. Турция

«Союз турецких демократов Европы» под наблюдением Германии

По информации TR724, немецкая федеральная служба по защите конституции (БНД) сообщила, что ведет наблюдение за «Союзом турецких демократов Европы» (UETD) в Германии. UETD известен своими тесными связями с правящей турецкой Партией справедливости и развития (ПСР). Глава БНД Ханс-Георг Маасен, представляя доклад за 2017 год во время пресс-конференции, сделал критические заявления в адрес UETD. По словам Маасена, UETD рассматривается как «националистическая группа, несовместимая с конституционным строем, основанным на принципах свободы и демократии». На вопрос о том, следят ли немецкие спецслужбы за деятельностью UETD, Маасен ответил утвердительно. Германия, Нидерланды и многие другие страны взяли под наблюдение такие организации, как TİKA, AA, Yunus Emre, которые ведут свою деятельность от имени режима ПСР. Утверждается, что UETD, которая по своему уставу является некоммерческой неправительственной организацией, не имеющей никакой политической цели, на самом деле направлена на лоббирование интересов ПСР.

Коротко, но важно

Заседание Совета по денежно-кредитной политике ЦБ Турции в июле подошло к концу. По итогам заседания ЦБ Турции решил оставить процентную ставку прежней. В настоящее время она составляет 17,75%. После принятия решения доллар подорожал по отношению к лире с отметки в 4,75 до 4,91, приблизившись к 5.

В день празднования «Дня журналиста и прессы» была опубликована новая «президентская декларация», подписанная Эрдоганом. В соответствии с этими резолюциями были созданы министерство коммуникации под руководством президента и общественный канал TRT, выходящий в эфир вот уже 110 лет, стал «официально» привязан к президенту страны. Член правления RTÜK Исмет Демирдоген заявил о том, что «TRT теперь не сможет осуществлять общественное вещание».