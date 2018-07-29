Канцлер Германии Ангела Меркель снова под ударом. Лидер Свободной демократической партии Германии (FDP) Кристиан Линднер в интервью Bild am Sonntag фактически потребовал ее ухода, призвав ограничить срок полномочий немецкого канцлера — кто бы им ни был — восемью или десятью годами. Но дело не столько в принципе, сколько в самой Меркель. По мнению Линдера, «любой другой глава правительства будет более прогрессивным, чем госпожа Меркель», она «политически истощилась», вне зависимости от того, кто заменит ее, это поможет Германии двинуться вперед.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

FDP — партия ныне оппозиционная, по итогам прошлогодних выборов в Бундестаг она завоевала всего 10,7%. Одно время вместе с «зелеными», набравшими 8,9%, Свободная демократическая партия вела переговоры с ХДС/ХСС о формировании правящей коалиции (так называемая «Ямайка»). Идеологически ХДС/ХСС, может, и было бы проще вступить в этот альянс, учитывая главную проблему Меркель, ее курс в отношении мигрантов, который расколол как Германию, так и весь Европейский союз. Но не сложилось. Поэтому критика Линдера может быть воспринята и как попытка создать новую «Ямайку», но уже без Меркель, которая «изменила» своим партнерам по переговорам с Социал-демократической партией Германии, пойдя на формирование «великой коалиции» (GroKo). Однако не факт, что либеральным продолжателям политики канцлера без нее самой дадут возможность придти к власти. Как у Меркель, так и у них, похоже, нет влиятельных партнеров за пределами Германии.

(сс) Viet-Hoang Nguyen deBenutzer Viet2001 Избирательная кампания FDP. Кристиан Линднер машет рукой

Это важно потому, что после победы Дональда Трампа на выборах президента США определенные силы в Вашингтоне рассматривали немецкого канцлера как тыл антитрамповской оппозиции. Меркель называли «последней надеждой свободного мира». Но что это был за мир? На днях немецкий журнал Der Spiegel обратил внимание на знаковую пресс-конференцию канцлера, точнее, на дату ее проведения и связанные с этим исторические реминисценции. Она состоялась 20 июля — и именно в этот день в 1944 году полковник вермахта Клаус фон Штауффенберг совершил неудачное покушение на Адольфа Гитлера. Фюрер тогда выжил и расправился с заговорщиками. Но историки до сих пор спорят о том, чем же на самом деле являлось это покушение. Ряд российских исследователей утверждают в этой связи, что Москва предприняла определенные усилия с тем, чтобы сорвать попытку переворота. Ведь иначе Третий Рейх мог бы уйти от ответственности и возродиться в новом виде.

На связь известной акции Штауффенберга и пресс-конференции Меркель обращает внимание и Der Spiegel. Как отмечает обозреватель издания, если вы правильно понимаете канцлера, то она видит себя как своего рода преемника сопротивления Гитлеру. Однако «мой друг, который следил за выступлением канцлера в зале, где проходила пресс-конференция, позвонил мне и сказал, будучи ошеломленным, что ссылка на Штауффенберга и его коллег безумна». К счастью, в Германии еще хватает людей, которые отдают себе отчет в том, что вариант с покушением не являлся спасительным для их страны. Третий Рейх должен был потерпеть разгромное поражение, чтобы немцы очнулись от дурмана и через покаяние смогли отречься от нацистской идеологии. К слову, не это ли в свое время имела в виду пресс-секретарь государственного департамента США Хизер Науэрт, когда назвала высадку сил США, Великобритании и их союзников в Нормандии в 1944 году во время Второй мировой войны примером «крепких связей США и Германии»?

(сс) Bundesarchiv, Bild 146-1972-025-10 После покушения на Гитлера. Руины блока, в котором произошёл взрыв. 20 июля 1944 года

Продолжить политику Меркель без самой Меркель — да, хватает тех, кто рассчитывает на подобный вариант. И эту опасность видят американцы. В беседе с корреспондентом Financial Times о чём-то таком говорил патриарх американской дипломатии Генри Киссинджер. Разделенная Атлантика (читай — та, которая откажется поддаться Вашингтону — С.С.) превратит Европу в «придаток Евразии», который окажется во власти Китая, желающего восстановить историческую роль Поднебесной и стать «главным советником всего человечества». И далее, как замечает корреспондент издания, «похоже, Киссинджер считает, что Китай находится на пути к достижению своей цели». США в подобной ситуации стали бы геополитическим островом, окруженным двумя гигантскими океанами и без основанного на правилах порядка. Такая Америка должна была бы подражать викторианской Британии, но без того, чтобы держать остальной мир разделенным — как Британия сделала с европейским континентом.

При этом патриарх американской дипломатии не видит в ЕС партнеров, с которыми можно было бы обсудить эту проблему, «за исключением, возможно, французского президента Эммануэля Макрона». Что касается Меркель, она слишком завязла в местных проблемах. Фактически можно сказать, что канцлер сегодня оказывается в положении человека, которому предлагают в скором времени оставить свой пост. Но битва за Германию продолжается. И ключевым вопросом становится то, чем станет отставка Меркель — переворотом немецкой политики или удавшимся покушением Штауффенберга.