Олег Судаков ИА Красная Весна Митинг против пенсионной реформы. СПб 28.07.2018

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Митинг против пенсионной реформы. Омск. 28.07.2018

28 июля по России прокатилась волна протестов против повышения пенсионного возраста. Большинство из них было организовано по инициативе КПРФ. На проспект Сахарова в столице против пенсионной реформы вышло более 10−12 тыс. человек. В других городах вышли тысячи — помимо Москвы акции прошли в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Оренбурге, Новосибирске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Хабаровске, Ростове, Краснодаре, Тамбове, Саратове и других городах. В большинстве случаев митинги были организованы местными отделениями КПРФ, но в них также участвовали сторонники Алексея Навального, Сергея Удальцова, а также представители движений «Открытая Россия», «Левый фронт» и партии «Яблоко».

Сергей Деньга ИА Красная Весна Митинг против пенсионной реформы. Курган. 28.07.2018

В Москве участники акции 28 июля принесли с собой баннеры и плакаты, призывающие защитить пенсионеров, отменить повышение пенсионного возраста и провести референдум по этому вопросу. Протестующие выкрикивали лозунги с требованием отставки правительства и роспуска Госдумы. На митинге выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который заявил, что протестующие «в любом случае свалят реформу».

«Сегодня народ понимает, кто их обобрал и что делает эта власть. Официально заявляем правительству: вы не примете эту реформу. Мы все сделаем, чтобы поднять страну и она сказала «нет», — заявил он.

Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, выступая на митинге, объявил о планах провести в сентябре в ряде российских городов акции протеста против изменений пенсионного законодательства.

«В сентябре мы проводим российский «марш миллионов», — подчеркнул активист.

В Санкт-Петербурге по инициативе КПРФ также состоялась акция протеста — на площади у Финляндского вокзала 28 июля здесь собралось несколько тысяч человек. Представители молодого поколения со сцены указали на то, что повышение пенсионного возраста окажет давление на рынок труда, так как молодые работники не получат вовремя свои рабочие места.

Олег Судаков ИА Красная Весна Митинг против пенсионной реформы. СПб 28.07.2018

Одним из первых городов, открывших Всероссийскую акцию протеста, организованную КПРФ против проведения пенсионной реформы и повышения НДС, стал город Владивосток. На митинге присутствовало более 3 тыс. человек.

В Новосибирке на площади Пименова прошёл уже десятый по счёту митинг в городе против повышения пенсионного возраста и НДС. В нём приняли участие около 1,5 тысячи человек, что стало крупнейшей акцией с начала волны летних протестов в Новосибирске. Выступавшие выражали решительный протест против повышения пенсионного возраста, неоднократно звучало требование отставки правительства Медведева.

Анна Алябьева ИА REGNUM В Новосибирске прошёл пикет против повышения пенсионного возраста

Более тысячи жителей Красноярска также присоединились к Всероссийской акции протеста. Согласованный митинг против повышения пенсионного возраста прошёл в Ульяновске. По оценкам самих организаторов, он собрал около 2 тыс. человек. 28 июля в Казани, в сквере Тинчурина, состоялся митинг, организованный Татарстанским региональным отделением Коммунистической партии. А протест против пенсионной реформы в Пензе стал самым массовым за последние семь лет. Более 2500 человек вышли заявить о своём несогласии с инициативой правительства повысить пенсионный возраст.

28 июля на Комсомольской площади Хабаровска также состоялся митинг в рамках всероссийской акции протеста. Если в прошлый раз (8 июля) на такой же митинг по данной теме на Комсомольскую площадь вышли около 400 горожан, то на этот раз их было примерно в три раза больше. В митинге приняли участие более тысячи человек, среди которых было значительное число молодежи и людей средних лет.

Шайдуллин Амир ИА Красная Весна Митинг против пенсионной реформы Хабаровск

Участники митинга отреагировали вполне ожидаемо — свист и реплики «Позор!», «Долой!», «Отозвать!» Выступающие обрушились с критикой на президента РФ Владимира Путина, правительство во главе с Дмитрием Медведевым и партию «Единая Россия». К столу, за которым шел сбор подписей против пенсионной реформы по рецептам «Единой России», периодически выстраивалась длинная очередь.

В Екатеринбурге митинг против повышения пенсионного возраста, по оценкам КПРФ, собрал 10 тыс. человек. Полиция и городские власти не стали оценивать число участников. На митинге КПРФ собирала подписи за проведение референдума о пенсионном возрасте. В Саратове аналогичный митинг собрал от 1,5 тыс. до 2 тыс. человек. На плакатах участников акции были надписи «Даешь прогрессивный налог!», «Умри до пенсии! Этим ты поможешь правительству и Пенсионному фонду!», «Покойникам пенсия не нужна!»

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Митинг против пенсионной реформы. Екатеринбург 28.07.2018

Препятствия протестам

Впрочем, далеко не везде акции протеста прошли столь благополучно. В целой череде городов местные власти их не согласовывали под надуманными, по мнению организаторов, предлогами. Либо разрешали провести далеко не в самых людных и известных местах.

Так, в городе Чайковском Пермского края отменили митинг против повышения пенсионного возраста, который должен был пройти на пл. Уральских танкистов в микрорайоне «Заринский». Как заявил руководитель местного отделения компартии РФ Виктор Лоскутов, в районной администрации сослались на то, что на этом месте собираются проводить некий пикет, но так и не объяснили, кто и с какой целью его проводит. При этом в своих доводах руководителю Чайковской ячейки КПРФ районные чиновники сослались на нарушения, которые якобы имели место на прошлом митинге компартии по поводу повышения пенсионного возраста.

«Я знаю, что по закону заявка о пикетировании на согласование не подаётся, пикеты проводятся без предварительного уведомления. Власти явно вводят народ в заблуждение. Я попытался переписать заявление на более позднее время — с 20 до 22 часов того же дня, но в администрации района чиновники мне ответили, что я все равно получу отказ. Они предупредили, что я могу писать сколько угодно заявок, мне их все равно не согласуют. Вот такая у нас демократия», — указал Лоскутов.

Андрей Трубников ИА Красная Весна Самодельный лозунг на митинге в Брянске 28 июля

В Брянске место для митинга власти также подобрали предельно неудобное: площадка в районе старого аэропорта, окружённая недостроенным домом, заброшенным зданием, ангаром бывшей пожарной спецчасти и пустырём.

«Разбитый асфальт под ногами дополнял эту безрадостную картину. Именно такого места, по мнению брянской городской администрации, заслуживают недовольные повышением пенсионного возраста. Видимо надеялись, что людей отпугнёт как сама площадка, так и её неудобное расположение. Но люди пришли…», — сообщал один из активистов.

В свою очередь, нижегородские чиновники запретили целый ряд митингов в области.

Так, в Лысково Нижегородской области местная администрация запретила проведение митинга против пенсионной реформы якобы из-за проведения «Вечера шансона». Попытка перенести мероприятие на 20 число также не увенчалась успехом — чиновники аргументировали отказ тем, что митинг создаст помехи пешеходам и водителям, а в центре города будут проходить мероприятия чемпионата мира по футболу — 2018, хотя последний завершился 15 июля.

В Кулебяках коммунистам также не повезло. Митинг против повышения пенсионного возраста власти не согласовали в течение всего дня из-за проведения именно 28 июля детской театрализованной игровой программы «Лето в городе» и цикла мероприятий «Летние вечера».

А в Балахне чиновники мэрии вообще не стали напрягаться с объяснениями и просто сказали «нет» без объяснения причин. Тем самым, по мнению организаторов мероприятия регионального отделения КПРФ, нарушив нормы федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

В свою очередь, администрация Твери отказалась согласовывать митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста 28 июля в гайд-парке в центре города — на площади Славы. Чиновники предложили провести митинг в поселке Химинститут около ДК «Синтетик». Она оказался единственным свободным гайд-парком, не занятым в день акции.

«Администрация Твери решила избавиться от протеста против повышения пенсионного возраста, организовав детские мероприятия на всех разрешенных местах для проведения публичных мероприятий, кроме Химинститута. Что ж, приняли решение все равно провести мероприятие. Пусть и «Химе». Считаю, мы жители Твери, должны достойно ответить на это скотство», — написал в Facebook депутат Заксобрания Тверской области Артём Гончаров.

Чего уж говорить, митинг 28 июля в Москве в рамках Всероссийской акции против повышения пенсионного возраста тоже прошёл в весьма необычном информационном окружении: вечером того же дня на Манежной площади состоялся концерт «Россия в моём сердце», в котором примут участие хоккеисты, победители Олимпийских игр — 2018, игроки сборной России по футболу и звёзды эстрады. Организаторы протестной акции сочли очередное развлекательное мероприятие в столице «отвлекающим» от непопулярного «пенсионного манёвра».

Впрочем, косвенными методами саботажа протестной деятельности, к сожалению, дело не обошлось.

Так, в Радужном Владимирской области угрожали активисту, собравшему митинг против повышения пенсионного возраста. Местный школьник-активист анонсировал мероприятие с целью собрать граждан любых политических взглядов. Запретить мероприятие в гайд-парке власти не могли и согласовали его проведение на 14 часов 22 июля. Дабы сорвать мероприятие, власти стали действовать иным путём. После череды мягких угроз апофеозом противодействия активистам со стороны властей стало назначение «на том же месте, в тот же час» городского мероприятия — праздничной программы «Макушка лета». Когда же активист всё равно организовал митинг, сам заместитель главы администрации пообещал ему «подточить коленку».

А в Волгограде за участие в митингах против «пенсионного манёвра» зафиксировали первые случаи увольнения: работавшая в транспортном предприятии Волоградавтотранса была уволена за рассылку в WhatsApp среди друзей рассылку о протестной акции 28 июля, «потому что генеральный директор — единоросс и собирается баллотироваться в волгоградскую думу».

Анна Побежимова ИА Красная Весна Митинг КПРФ против пенсионной реформы. Волжский.

Реакция на голосование в Госдуме

Протест люди выражают, впрочем, не только в форме согласованных и несогласованных акций — отдельным сюжетом идут разборы полётов происходящего в виртуальном пространстве. Бурю негодования в соцсетях предсказуемо вызвало голосование депутатов Госдумы по законопроекту повышения пенсионного возраста в первом чтении. Как известно, «за» проголосовали все присутствовавшие на заседании депутаты «Единой России», за исключением Натальи Поклонской.

Иван Шилов ИА REGNUM Наталья Поклонская

Её поступок расценили неоднозначно. С одной стороны, некоторые отметили её решительность на фоне остальных единороссов, а для кого-то это послужило и поводом поменять отношение о Поклонской в лучшую сторону. Другие же отнеслись с определённым скепсисом и восприняли «бунт против партии» как очередной одиозный поступок экс-прокурора Республики Крым.

На этом фоне некоторых из тех, кто прежде относился с огромным уважением, например, к Александру Карелину или Татьяне Терешковой, постигло разочарование. В Ярославле даже разразился целый скандал: там на придорожном заборе на проспекте Октября вывесили баннеры «Позор» с фотографиями депутатов Госдумы, голосовавших за законопроект о пенсионной реформе.

«Позор от Ярославской области в Государственной думе России», — приписали авторы плакатов Александру Грибову и Илье Осипову.

И особенно досталось как раз Валентиной Терешковой, чья фотография для плаката была взята со времён полёта в космос с дорисованной надписью «Я в скафандре не слышу людей».

Mil.ru Путин и Терешкова

Мэр Ярославля Владимир Слепцов возмутился появлением этих плакатов. Тех людей, кто вывесил баннеры, глава города назвал «пустым местом» и «подлейшими провокаторами». Также мэр пообещал приложить все усилия, чтобы найти этих людей и наказать.

Мнение же общественности разделилось. Так, некоторые высказались о том, что образ Валентины Терешковой использовали «люди без совести и принципов».

«Как только рука у людей поднялась такое написать? Валентина Владимировна, вы — наша «Чайка». Мы с тобой, мы за тебя», — писали в интернете.

Поддержали мэра Ярославля, впрочем, далеко не все. Десятки людей высказали в комментариях у градоначальника своё негативное отношение и к депутату, и к градоначальнику.

«Терешкова родная только для Слепцова. Все остальные забыли её после того, как она проголосовала за повышение пенсионного возраста».

«Один «подвиг» может затмить другой. Люди, которым создают несовместимые с жизнью условия, не будут «кормиться» полетом первой женщины-космонавта. Перефразируя известную фразу, скажу: герой приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Надо думать о народе. И вам, мэр, кстати, тоже».

Исход из «Единой России»

Консолидированное голосование «Единой России» вызвало немало негодования и в самих рядах партии и даже вызвало уход ряда представителей из её состава. Так, брянский политик и депутат двух созывов Государственной думы Виктор Малашенко вышел из «Единой России». Сделал он это в качестве протеста. Малашенко заявил, что выступает против повышения пенсионного возраста, поэтому его позиция расходится с позицией партии. Соответствующее письмо политик направил в отделение партии (по Советскому району).

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг партии «Единая Россия»

В Ивановской области из «Единой России» исключили противников пенсионной реформы. Единогласным решением политического совета Заволжского районного местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Матюшина и Александр Крюченков исключены из партии как добровольно пожелавшие покинуть ее ряды. О выходе из «Единой России» по тем же причинам заявили также в Заволжске — Ольга Пискарева, в Кинешме — секретарь первичного отделения «Единой России» Вадим Проворов.

Были и куда более эмоциональные инциденты. Житель Нижнего Тагила Николай Тараховнаписал заявление на имя секретаря местного отделения партии о его исключении из состава «Единой России» из-за несогласия с политикой партии в области пенсионной реформы.

«Настоящим уведомляю вас о прекращении моего членства в партии «Единая Россия» в связи с тем, что программа вашей партии и деятельность ее руководства стали направлены против собственного народа. Я не хочу участвовать в данном навозе и пачкаться об ЭТО», — заявил Тарахов.

Так начались выходы из партии в знак протеста за первую неделю после голосования в Госдуме. Хотя, конечно, до массовой сдачи партбилетов единороссами совсем далеко.

Однако тем, кто остался в депутатских креслах, можно думать, теперь придётся весьма некомфортно на встречах с избирателями. Так, в сети гуляет видеоролик с депутатом Госдумы Андреем Чернышёвым, который оправдывается за голосование по повышению пенсионного возраста.

Депутат встретился с жителями, где ответил на интересующие их вопросы. К депутату обратилась одна из жительниц, которая отметила, что во всех социальных сетях распространили сообщение о том, что Чернышёв голосовал за повышение пенсионного возраста.

«У меня четверо детей и у меня вопрос, почему мои дети, работая, уйдут на пенсию перед самой смертью?» — спросила жительница.

В ответ Чернышёв подчеркнул, что он проголосовал в первом чтении за законопроект о повышении пенсионного возраста.

«Вот я один из 450 депутатов. 450 человек. Ну что толку, если б я просто хлопнул дверьми и вышел бы, кто меня завтра бы пригласил… Первый шаг был сделан, потому что мы все поняли, что отвязаться от правительства не удастся. Этот законопроект всё равно в том или ином виде будет принят», — отчитался депутат.

Пчёлы против мёда

В завершение можно отметить, что после митинга КПРФ 28 июля в Москве состоялась ещё одна акция, на следующий день — но на этот раз уже под эгидой Либертарианской партии России с участием блогера Алексея Навального. Всё в том же месте — на проспекте Сахарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

По мнению наблюдателей, на митинг в воскресенье собралось в два раза меньше участников, чем днём ранее, — назывались числа от 2,5 тыс. до 6 тыс. человек. Наблюдатели отмечали, что «вчера было больше, но сегодня чаще встречается молодёжь». Некоторые группы протестующих вернулись на воскресную акцию повторно — например, группа с флагами РСД (Российское социалистическое движение).

Самим Навальным акция анонсировалась как «митинг против пенсионной реформы и налогового грабежа». Для многих из тех, кто знаком с политической концепцией либертарианства, заявленный митинг показался из разряда оксюморонов: люди, выступающие за разгосударствление экономики и демонтаж социального государства вдруг сочли необходимым вступиться за пенсионные накопления граждан…

Впрочем, в трактовке ораторов со сцены повышение пенсионного возраста оказалось таким же незаконным грабежом населения государством, как и налоговые поборы, — мало того, что у людей изъяли часть дохода в пенсионные накопления, так ещё и теперь не отдают. Тем не менее на митинге выступающим не удалось выдержать нейтрально-умеренную линию, которая бы могла консолидировать протест. Всё быстро откатилось к прямолинейному антисоветизму и критике КПРФ: звучали «красный олигарх Грудинин», «серп и молот — смерть и голод», «вторглись в Украину» и многие другие характерные лозунги. Риторика в значительной мере свелась к антисоветизму, критике налоговой политики государства и действий «системной оппозиции».

Неудивительно, что далеко не все подобные лозунги поддерживали присутствующие. Довольно быстро в соцсетях начали сообщать, что «очень много людей уходят с митинга», не дожидаясь выступлений ключевых спикеров, таких как Владимир Милов, «Белый счётчик» к 15:25 зафиксировал превышение выходящего потока с митинга над входящим (начало митинга было назначено в 14:00).

Напомним, что 19 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении возраста выхода на пенсию. За поправки проголосовали 328 депутатов (весь состав присутствовавших единороссов за исключением Натальи Поклонской), против выступили 104 парламентария — члены КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Согласно законопроекту, пенсионный возраст планируется поэтапно повысить для мужчин до 65 лет к 2028 году, для женщин — до 63 лет к 2034 году.