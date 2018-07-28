История с предъявлением обвинения следственными органами Армении генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову стоит рассматривать в цепочке событий, инициированной новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном, по поиску границ дозволенного в рамках армяно-российских отношений.

Фильм Battle Force, США, 2011 год Кадр из фильма «Разведка боем»

Обвинение по уголовному делу, мера пресечения в виде залога руководителя международного военно-политического блока ОДКБ и предложение через СМИ (!) «сменить главу ОДКБ» без хотя бы неформального предварительного согласования этого вопроса с партнерами по блоку, по всей видимости, находится за границей официальных, формальных, партнерских, союзнических, блоковых и прочих российско-армянских отношений.

Москва, кроме официальных двух фраз из пресс-релиза относительно телефонного разговора между главами МИД двух стран, ответила и опосредованно. Тоже через СМИ, обозвав такой подход к делу «непрофессиональным». Параллельно еще и сообщили о надлежащей процедуре не «смены», а «прекращения полномочий» Хачатурова.

Интересный еще момент, что Пашинян решил по этому поводу позвонить Александру Лукашенко, главе страны-партнера по блоку, которую Ереван закидывает письмами относительно продаж РСЗО Азербайджану. Возможно, что телефонная беседа с Путиным не стала предметом внимания пресс-служб глав двух государств, и они говорили. Но по тону опосредованного ответа МИД России, вероятней всего, этого не было.

Вообще, складывается устойчивое мнение, что во внешних отношениях Никол Пашинян руководствуется прямотой известного персонажа Жиглова: «Вор должен сидеть в тюрьме». К этой позиции никак не придерешься. Но при посадке вора в современных условиях международных отношений и взаимодействия необходимо учитывать и целый комплекс условий и задач, вытекающих из духа и интересов этих отношений.

Krmelin.ru Юрий Хачатуров

Методы борьбы Пашиняна внутри страны с коррупцией, с ушедшим режимом, за охрану природы, права человека и прочее идентичны по своей грубости действиям на международной арене. И речь не только о ОДКБ и ЕАЭС, свои упрощенные подходы к взаимодействию с Евросоюзом он проявил и на полях недавнего саммита НАТО. Но если внутри страны его одернуть некому даже в ближайшем правительственном окружении, то на международной арене найдется кому.

В своих лайфах в соцсетях, интервью и выступлениях Пашинян неоднократно подчеркивает тезис о необходимости выстраивания равнопартнерских отношений в рамках ЕАЭС и взаимодействии, по его словам, с вековой братской Армении Россией. Тезис вполне понятен и приемлем. Пользуясь формальной, но реальной легитимностью среди граждан, Пашинян действительно может поднять планку (по сравнению с прежними властями) на более высокий и эффективный с точки зрения отстаивания интересов небольшой республики уровень при выстраивании отношений в рамках ЕАЭС, взаимодействии с Евросоюзом, США и Ираном.

При повышении этой планки в рамках ЕАЭС и, в частности, с Москвой он выбрал тактику разведки боем. Это и резкая реакция премьера на историю с учениями российской 102-й базы, несмотря на все извинения российской стороны; это и его заявление о роли военного арбитра Москвы в Карабахском конфликте; это и сокрытие информации о возможном участии Еревана наряду с Баку и Анкарой в натовских учениях в Грузии.

Историю с Хачатуровым, точнее, с тем, как это было сделано, так же необходимо рассматривать в этом ряду. Но, по всей видимости, власти Армении уже подошли к черте, у которой хорошо было бы сбавить темп и начать осмысливать внешние сношения с позиции более продуманных комплексных методов международного взаимодействия. Тактика разведка боем используется в случаях, когда нет иных возможностей оценить ситуацию или они существенно ограничены. Нередко она бывает и фатальной.