



Hurriyet.com.tr Момент обнаружения гроба с «русским офицером» в Ардогане в 2017 году

Как сообщают турецкие информационные агентства, обнаруженные в ходе строительных работ в провинции Ардаган 26 апреля 2017 года останки царского офицера в мундире подполковника русской армии, были захоронены на местном молоканском кладбище в селе Сулакюрт. По словам губернатора Эмина Билмеза, траурная церемония была проведена с участием представителей министерства культуры и туризма Турции, а также консульства России в Трабзоне.

Заметим, что останки офицера были по запросу Министерства иностранных дел России достаточно быстро идентифицированы сотрудниками Российского военно-исторического архива. Выяснилось, что в 1894 году в Ардагане был захоронен подполковник Карл Карлович Ржепецкий, этнический поляк. Он служил в 78-м Навагинском пехотном полку, основанном императором Павлом в 1798 году. Свое название полк получил в честь станицы Навагинская на черноморском побережье Краснодарского края. В 1819 году наши военные прибыли на Кавказ и с тех пор принимали участие во всех войнах в регионе. По словам сотрудника Российского военно-исторического архива Олега Чистякова, по фотографиям можно было понять, что за мундир на подполковнике. Он существовал в российской армии с 1882 по 1907 год и был того образца, который ввел император Александр III, так называемого русского образца.

Николай Сверчков. Портрет императора Александра III Александровича в мундире лейб-гвардии Гусарского полка

Главное его отличие — он без пуговиц, на крючках. Хорошо сохранились шаровары, которые четко видны. Клапаны на обшлагах (концы рукавов) четко дают понять, что он служил в армейском пехотном полку. По эполетам было видно — это подполковник: на них тонкая бахрома и три звездочки. А цифры 20 на них говорят, что это 20-я пехотная дивизия. Всего в этой дивизии в интересовавший в период нашлось восемь умерших подполковников, но в Ардагане был похоронен только один из них — Ржепецкий. Другие выявленные детали его биографии говорят о том, что это был «обычный офицер империи, не герой, не богатый». Но мы обратили внимание на эту историю по нескольким другим причинам.

Напомним, что Карсская область, куда входил и Ардаган, была образована в 1878 году из земель Карсского и Чилдырского санджаков Османской империи, отошедших к России в результате русско-турецкой войны 1877 — 1878 годов и закрепленных за Россией по решению Берлинского конгресса 1878 года. Ржепецкого нельзя назвать каким-то особо известным поляком на службе Российской империи. Он происходил из дворян Волынской области, поляк, но родился в Ревеле (Таллин). Учился в варшавском пехотном юнкерском училище, потом обычная служба обычного офицера. Как рассказывает историк Чистяков, таких офицеров, как Ржепецкий, было множество, они служили на границе империи.

До Кавказа он находился в Туркестане, был награжден тремя орденами, брал Коканд во время среднеазиатских походов. К сожалению, нам не удалось выявить, сколько именно поляков, солдат и офицеров состояло тогда в рядах российской Кавказской армии, воевавшей против Османской империи, но сам факт их участия не вызывает сомнений. И есть понимание того факта, что «польский аспект российской истории XIX — начала XX века принадлежит к числу тех, недооценка которых не просто обедняет наши представления о прошлом Отечества, но и ставит задачу воссоздания его целостной и жизненно достоверной картины».

Второй момент. Пребывание в составе Российской империи значительно изменило жизнь Карсской области. Эта область входила в состав Кавказского края, военный губернатор области подчинялся непосредственно наместнику российского императора на Кавказе. Перемены были настолько огромными, что после возвращения в состав Турции в 1918 году Карсская область испытала серьезные трудности с интеграцией в турецкую систему управления. Понятно, что менялся и демографический состав населения. К местным народам — туркам, армянам, каракалпакам, азербайджанцам, туркменам, курдам, езидам, ассирийцам и другим — стало прибавляться христианское население: молокане, духоборы, русские, немцы, эстонцы. Хотя царской администрации не удалось заселить Карсскую область крестьянами из России.

Карта Карсской области. 1913 год

Согласно османской переписи 1876 года, мужское население Карса, Олту и Ардагана составляло 39 252 чел. Женщин и детей турки не учитывали, по приблизительным подсчетам, их было 80 тысяч человек. Общая численность населения в Карсе составляла немногим более 100 тысяч человек. Крупнейшей христианской общиной являлись армяне. Не случайно потому католика Ржепецкого отпевали в армянской католической церкви, так как в Ардагане не было римско-католической церкви, а похоронили на русском кладбище. По существующим данным, оно, как и армянское кладбище, было уничтожено турками в 1914 году, чтобы не сохранять память о пребывании там русских и армян.

Но до сих пор в регионе сохранились остатки молоканских кладбищ, на одном из которых перезахоронили Ржепецкого. Русские молокане и духоборы обосновались в Карсской области в середине XIX века. В конце XIX века составляли почти 8% населения области. К ним у турок было особое отношение. Из материалов конференция в Карсском государственном университете в 2011 году на тему «Что произошло с духовными христианами Карса?»:

«Молокане и духоборы Карса не враждовали с местным населением, использовали передовую технологию в земледелии и способствовали культурному развитию региона. Они не поддержали военные действия России против Османской империи в 1830 и 1840-х годах в силу своих религиозных убеждений. Тем не менее Стамбул сначала в 1899 году, потом в 1904—1912-х годах поощрял и поддерживал переселение русских сектантов из Восточной Анатолии в Канаду и в другие страны, что привело к исчезновению многих русских селений. В итоге сейчас русских сектантов в Турции можно пересчитать по пальцам, из-за чего страна проиграла от этого».

Нико Пиросмани (Пиросманашвили). Кутеж молокан. Начало XX века

Суть многозначительной интриги тут в том, что у турецких историков стал заметно повышаться интерес к этой проблематике. Так что, возможно, история с перезахоронением российского подполковника Ржепецкого в некотором смысле слова станет символичной.