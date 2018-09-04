Высший законодательный орган Америки согласовал и одобрил текст Закона об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) на 2018 финансовый год (в США он не совпадает с календарным). На первый взгляд, дело совершенно рутинное. В любой стране, имеющей армию, бюджет расходов на нее проходит процедуру официального согласования и утверждения. Однако его содержание, ставшие достоянием гласности, безоговорочно свидетельствует о том, что вся нынешняя американская риторика про рост военной агрессивности России на самом деле служит лишь маскировкой к собственным шагам США, придуманным и запланированным более пятнадцати лет назад.

Иван Шилов ИА REGNUM Американская Межконтинентальная баллистическая ракета Трайдент

То есть тогда, когда Россия еще находилась в глубоком нокауте после распада СССР и всеми силами пыталась добровольно встроиться в западную систему мира даже ценой снижения статуса до очень младшего партнера, а международная безопасность надежно обеспечивалась системой договоров, в том числе РСМД. Но в Вашингтоне уже тогда решили от них отказаться.

Впрочем, вернемся к NDAA-2018. Американская общая и политическая психология основывается на мессианстве и безусловности своей принадлежности к «стороне Добра и Света», что требует публичного доказательства собственной правоты, часто достигаемого прямым шельмованием противника. В данном случае, согласно статье 1244, не позднее 15 января 2019 года Трамп обязан представить конгрессу убедительные доказательства того, что Россия НЕ нарушает (!) Договор о ракетах средней и малой дальности. Именно так, в варианте доказательства, «что не верблюд». Презумпция невиновности? Это вы о чем, что за глупости?

Gage Skidmore Трамп

Если президент сенатские комиссии (как минимум бюджетную и по вопросам национальной безопасности) не убедит, вина России будет считаться однозначно доказанной, тем самым предоставляя Америке законное право, конечно же, только в качестве вынужденной ответной меры, выйти из договора РСМД и приступить к разработке собственных ракет малой и средней дальности.

Основанием для обвинения служит представленная американским разведсообществом информация о российском проекте крылатой ракеты 9М729, в НАТО обозначаемой как SSC-8. По мнению спецслужб, она обладает дальностью до 2,5 тыс. километров, следовательно, Россия условия РСМД однозначно нарушила.

Правда, с объективными доказательствами традиционно возникли сложности. Кроме трех крайне мутных и даже по американским юридическим меркам весьма сомнительных снимков «чего-то, стартующего с земли», у обвинения никаких иных фактов нет.

Ирония происходящего заключается в том, что 9М729, в ряде источников обозначаемые как «Новатор», действительно существовала. Только не как самостоятельный проект, а лишь в качестве элемента НИР по проекту совершенствования ракет 9М728 установки «Искандер-М», имеющих дальность от 50 до 500 километров и полностью соответствующих договорным условиям. Однако американские ястребы полагают, что на самом деле оперативно-тактические комплексы русских могут стрелять в пять раз дальше, «если ракету топливом заправить полностью». Ну, или пусть Москва предоставит полный подробный комплект технической документации на «Искандер-М» и весь ассортимент вариантов его вооружения.

Дарья Антонова ИА REGNUM ТРК Искандер-М

Хотя не исключен и вариант того, что американские спутники засняли какой-то из этапов бросковых или пусковых испытаний по проекту крылатой ракеты морского базирования 3М54 «Калибр», также полностью соответствующей требованиям РСМД. Вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов (аналога нашего Генштаба) армии США четырехзвездный генерал Пол Сельва этот факт признает. Но негромко и не настойчиво.

Словом, все эти обвинения, а законодатели от Трампа требуют еще доказать, что все эти новейшие русские «Сарматы», «Посейдоны» и «Авангарды» НЕ нарушают другой договор, по СНВ-3, выглядят откровенным шельмованием. Потому что истинная причина заключается в другом. Военно-политическое руководство США еще в первой половине 2000-х годов осознало тенденцию устаревания американской ядерной триады.

Это действительно стало проблемой. Причем комплексной. Если Трамп не сумеет «оправдать русских», NDAA-2018 предусматривает ускорение программ GBSD и LRSO, а также выделение средств на разработку новых боеголовок малой мощности для наземных баллистических ракет «Минитмен-3». Кстати, составляющих основу сухопутной компоненты СЯС США, и которую конгресс прямо запрещает Трампу как-либо сокращать.

Баллистическая ракета Minuteman III.

Чисто для справки. Программа Ground-based Strategic Deterrent (GBSD) предусматривает разработку новой межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования, которая заменит «Миротворцев» на период до 2070−2075 годов. Интересно здесь следующее. Во-первых, ВВС США начали рассмотрение заявок от «Нортропа», «Боинга» и «Локхида» еще летом 2016 года, а к формулированию технических требований конкурса приступили с августа 2015-го, примерно через год после публикации аналитиками RAND большого исследования, обосновывающего неприемлемость для США снижения количества шахтных ракет ниже уровня в 300 единиц. Потому GBSD запланировано развернуть 400 штук за 62 млрд долл. (на период с 2015 по 2044 год), из которых 14 млрд предназначены на НИОКР и 48,5 млрд на закупку самих ракет. Хотя уложиться в бюджет у них получится очень вряд ли.

В отличие от GBSD, программа LRSO (Long Range Standoff) официально как бы является «американским ответом российскому «Калибру», потому что речь идет о создании именно крылатой ракеты средней дальности (до 5 тыс. км). Вот только конкурс, по которому Lockheed Martin и Raytheon, получившие очередной транш по 900 млн долл. каждый на следующие 54 месяца, эти ракеты разрабатывают, МО США объявило еще в декабре 2012 года, а подготовку к нему начало вообще с января 2011-го.

А все потому, что уже с начала первых лет нынешнего века Пентагон столкнулся с тремя непреодолимыми проблемами. Его якобы непреодолимая мощь в действительности была создана в 70-е годы и за три десятка лет заметно поблекла на фоне успехов развития «у главного противника» уровня возможностей ПВО/ПРО. Кроме того, прекращение производства элементной базы сильно задрало стоимость обслуживания. Ну и самое главное, США больше не производят оружейный плутоний и, есть основания полагать, к настоящему моменту уже критично утратили саму технологию. А законы физики неумолимы. Период полураспада ограничивает гарантийный срок службы ядерного боезаряда периодом в 20−25 лет. Потом боеголовки требуется переснаряжать, что в условиях отсутствия «сырья» выливается в, условно, две новые из трех старых.

Запуск крылатой ракеты «Калибр» с корабля ВМС России

Именно этим обстоятельством объясняется вся совокупность программ «модернизации» СЯС США и декларируемая цель снижения мощности боезарядов. Оказавшись перед неизбежностью или сокращать количество боеголовок, или понижать их мощность, генералы выбрали второе в надежде компенсировать силу взрыва ростом гарантии доставки к цели и точностью попадания.

В свою очередь политикам еще на рубеже веков сильно захотелось всю триаду как-нибудь удешевить, переведя техническую часть на современную элементную и программную базу, в том числе с широким использованием дешевых коммерческих гражданских решений. Потому что те же «Минитмены» по сей день загружают боевые задачи с пятидюймовых дискет, ввиду своей редкости уже стоящих дороже террабайтных жестких дисков.

Но на пути к желанной цели оказалась система международных соглашений, сложившаяся на протяжении второй половины ХХ века. Поставить на вооружение новую сухопутную крылатую ракету нельзя, потому что ее разработка запрещена по РСМД. Но очень надо, потому что вся геополитическая стратегия существования американского государства критично основана на гарантированной возможности победить военным образом любого несговорчивого оппонента. В том числе с помощью СЯС. Тогда как совершенствование ПВО/ПРО вероятность успеха снизило до критического уровня. Недавний американский налет крылатыми ракетами на Сирию обоснованность опасений подтвердил наглядно. И это ведь российская ПРО практически никак не работала…

Как известно, когда джентльмены перестают выигрывать по правилам, они тут же предпочитают от них отказаться. Что сейчас и делают США, лицемерно выискивая удобный повод для самооправдания. Кто ж еще в западном мире может быть виноват в агрессии, как не Россия?!

Александр Горбаруков ИА REGNUM На пути к миру лежит Россия

Впрочем, если говорить серьезно, вопрос в действительности не столь прямолинеен и однозначен. Как бы там кто ни относился к ядерному оружию как таковому, нельзя не признать, что только его существование удерживает планету от сваливания в Третью мировую войну как минимум с 2014 года, а то и с августовских событий 2008-го. Подчеркиваю, как минимум. Потому что перспектива «решить российский вопрос» натовскими стратегами неоднократно оценивалась еще с 2003—2004 годов, когда стало ясно, что «чеченская война» к государственному распаду РФ не приведет. Реализовать планы на практике мешало только российское стратегическое ядерное оружие, гарантированно способное превратить весь мир, вместе с США, в одну большую ядерную свалку.

Однако сейчас соблюдение сложившейся системы договорных ограничений достигло критичной точки, технически вынуждающей США к сокращению размера всего собственного ядерного потенциала. В том числе стратегического, являющегося фундаментальным элементом национальной безопасности. Пойти на это они не могут. В том числе по геополитическим и экономическим причинам. Лишь наличие СЯС позволяет использовать армию для продавливания американских геополитических интересов в других странах без риска ответного удара по территории США. А без американской армии за рубежом рассыпается вся финансовая пирамида доминирования доллара, без которой страна с размером долга в 120% ВВП мгновенно банкротится, как Греция.

Так что Трамп с доказательствами перед конгрессом еще не выступил, но результат процедуры уже предсказуем достаточно точно. Россия будет однозначно признана виновной, а США оправданы как сторона обороняющаяся. Причем успешно, так как народу можно будет сразу показывать «почти готовый результат», возникший буквально из воздуха «благодаря несомненному научно-техническому превосходству Америки».

Станет ли от этого мир безопаснее — сказать сложно. Формально общий баланс ядерных сил в нем сохранится, тем самым обеспечивая эффективность ядерного сдерживания в целом. Но следует признать, что отказ от публичных договоренностей чреват непредсказуемым развитием НИОКР, способным привести к разработкам, баланс сил действительно разрушающим. И вот тогда у их обладателя может возникнуть очень труднопреодолимый соблазн. Большая ядерная война — это, конечно, очень страшно, но когда альтернативой стоит «Великая депрессия 2.0», способная вообще уничтожить США как государство, критерии оценки приемлемости степени ущерба сильно изменяются.

Иван Шилов ИА REGNUM Система противоракетной обороны Белого дома.

Но самое главное, это точно запустит новую гонку вооружений. Причем в самом ее дорогом и для бюджета накладном ядерном сегменте. В том числе и для нашего бюджета, потому что на их успехи нам придется отвечать собственными. Словом, в который уже раз «наши иностранные партнеры» вынуждают Россию действовать согласно старой мудрости: Si vis pacem, para bellum. Но агрессором все равно являемся, конечно, мы, да.