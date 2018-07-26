В Минске жестоко избит белорус Сергей Лановенко: сломана кость черепа, гематомы и далее по обширному списку. Избит местечковыми националистами за то, что шёл, никого не трогая, в майке с символикой Донецкой Народной Республики. МВД отказалось возбуждать уголовное дело.

Белоруссия

Произошедшее правомерно рассматривать как теракт и вызов гражданскому обществу Белоруссии. Власти в очередной раз потеряли лицо, а «свидомиты» в очередной раз продемонстрировали своё истинное обличье. На смену доносам, травле в СМИ, увольнениям и другим как бы ненасильственным методам пришёл открытый террор.

Об инциденте рассказал в Facebook белорусский политолог и публицист, сопредседатель движения «Гражданское согласие»Евгений Константинов. В считанные минуты собрались десятки комментариев.

«Прошу максимального репоста. Вчера мой друг Сергей Лановенко сообщил мне, что 21 июня возле ТЦ Момо на него напала группа белорусских националистов и очень сильно избила. Он был одет в майку «ДНР». Сотрясение, сломана орбита глаза, сломан нос, осколок чуть не попал в мозг, возможно, предстоит операция. Изначально милиция отказалась возбуждать уголовное дело, но вчера почему-то решила передать дело в Следственный комитет. Подробности сообщу на днях. На фото один из нападавших Александр Бруй 79 г.р.», — поведал Константинов.

Как выяснилось, Сергей Лановенко долгое время провёл в больнице, поэтому рассказал своему другу о произошедшем не сразу. Нападение произошло внезапно по классической схеме «трое на одного». Правда, непосредственно избивали двое, а третий обеспечил отход.

Злодеи внезапно напали из засады, коей служил автомобиль, богато украшенный символикой неонацистов — «Правого сектора» (украинская организация, запрещённая в России), постсоветской украинской символикой и бело-красно-белой (обитающих в Белоруссии националистов-русофобов). Судя по травмам, при избиении мог быть использован кастет или нечто аналогичное.

Daniel M. Hendricks Кастет

В каком состоянии находились нападавшие — неизвестно. Лановенко был трезв. Также неизвестно, где в это время находилась вездесущая милиция, по численности которой на душу населения Белоруссия в мировых лидерах.

Так называемые белорусские правоохранители не спешат информировать об инциденте. На самом деле: русские люди в Белоруссии — не геи и их сторонники в посольстве Великобритании, внимание к ним милиции и журналистов минимальное. Соответственно, и помощь минимальна.

По неофициальной информации, милиция была вынуждена заняться инцидентом и собрать материалы. Также по неофициальной информации, собранные милицией материалы переданы в Следственный комитет Белоруссии. Пресс-секретарь Следкома — «эксперт по экстремизму» Сергей Кабакович, как и в случае «дела регнумовцев», придерживает информацию.

Очевидна политическая подоплёка произошедшего в Минске террористического акта. Использование физического насилия и прочие обстоятельства позволяют сделать именно такой вывод. Однако о возбуждении уголовного дела по статье «терроризм» ничего не известно. Вполне вероятно, власти Белоруссии попытаются представить произошедшее как какое-нибудь мелкое хулиганство.

Zelyoniy.anton Белорусские националисты. 2018

На самом деле устрашение политических противников путём физического насилия — это не хулиганство, не «бытовуха» и не что-то ещё, под соусом чего власти другой части пока ещё существующего Союзного государства попытаются преподнести этот инцидент.

Избиение Лановенко после «дела регнумовцев» означает переход этнического национализма, коему власти всячески способствовали политикой «белорусизации», от ненасильственных методов давления и устрашения к откровенному террору. До 21 июня 2018 года были увольнения, тюрьмы и уголовные сроки, были кампании травли в прессе. Периодически фиксировались нападения на детей с Георгиевскими ленточками (даже 9 мая), но без физического насилия. Теперь настало время откровенного террора.

Украина прошла этот путь последовательно — вплоть до гражданской войны с применением авиации, танков и систем залпового огня по жилым кварталам. Расстрелы инакомыслящих, пыточные, сожжение людей заживо — под всё это готовилась почва, уже не первый год щедро поливаемая слезами и кровью.

Неужели Александр Лукашенко столь самоуверен, что думает оседлать и такого тигра? Неужели кто-то думает, что под «упорядочивание» этой искусственно созданной ситуации Россия выделит деньги? Неужели глава МВД Игорь Шуневич после произошедшего сможет и дальше заверять общественность в «стабильности», «порядке» и тому подобном?

Uvd.vitebsk.gov.by Бойцы белорусского ОМОН

Не только нападение на Лановенко, но и неоправданно затянутая катавасия под Минском у ресторана «Поедем поедим» — личный позор главы МВД Белоруссии. Там тоже носители бело-красно-белых ленточек нападают на граждан. Правда, уже второй месяц ограничиваются тем, что кусают посетителей заведения (в буквальном смысле слова) и бросаются под автомобили, провоцируя ДТП, оскорбляют прохожих и демонстрируют плакаты с недостойным цитирования содержанием. Видимо, руководству республики для чего-то нужны такие примеры и отнюдь не стихийно сложившаяся ситуация выгодна.