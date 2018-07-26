



Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Дюмин

Эксперты отмечают, что одной из основных задач губернатора является обязанность в ручном режиме исправлять или внедрять новые практики в жизнь региона. Все это требует высокого уровня вовлеченности в локальные проблемы как региона в целом, так и отдельных районов и поселений. Достичь этого проще всего одним путем — приехать и поговорить с жителями напрямую. Эти визиты оценивают по-разному: кто-то считает проявлением слабости, неумением делегировать полномочия, кто-то, напротив, —витальной необходимостью для жизни региона.

Необходимость личного посещения представителями региональной власти жителей постоянно подвергается сомнению, стоит ли тратить драгоценное рабочее время на часы разъездов по различным населенным пунктам?

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), политолог Дмитрий Орлов отмечает, что осуществление власти — это деятельность, непосредственно связанная с коммуникацией, и без нее она невозможна. Эксперт выделяет несколько задач, которые решаются во время посещения губернаторами муниципалитетов, районов и сельских поселений:

«Прежде всего, это непосредственно коммуникация. Последние несколько лет она очень востребована причем не только в России — во всем мире. Люди хотят увидеть своего депутата, представителя власти, губернатора. Это важнейшая функция. Кроме этого, есть задача диагностирования ситуации на месте, которую тоже иногда невозможно решить, находясь в служебном кабинете».

Также политолог отмечает задачу символического присутствия, поясняя, что даже при современных возможностях диагностики ситуации, вплоть до видеофиксации, непосредственного контакта символического присутствия она заменить не может.

«Можно привести пример бывшего губернатора Алтайского края Александра Карлина — он последнее время практически не выезжал по районам, и в силу этого пользовался очень неблагоприятной репутацией у населения, антирейтинг рос. Понятно, что это был один из факторов, но тем не менее, людям нужно коммуницировать, пусть даже символически», — отметил Орлов.

За последние месяцы губернатор Тульской области Алексей Дюмин совершил несколько рабочих поездок по районам и отдельным муниципальным образованиям региона для того, чтобы определить приоритетные проблемы, стоящие перед жителями области.

Болохово. Реконструкция ДК и ФОК

Город Болохово Киреевского района губернатор посетил одним из последних — в начале июля. Местная администрация планировала показать главе региона дом культуры, физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлинику, но последний пункт программы пришлось сократить по объективным причинам. Общение с местными жителями затянулось. Визит главы не анонсировали, однако горожане узнали о приезде Дюмина «от знакомых в администрации». Возле ДК собрались около 200 человек, которые хотели пообщаться с главой региона. Встреча состоялась и длилась более двух часов, на ней прозвучало более 40 вопросов.

Tularegion.ru Алексей Дюмин общается с жителями Болохово у ДК

Губернатор продемонстрировал заинтересованность в диалоге с болоховчанами. Возможность задать вопрос была у каждого. Даже у излишне эмоциональных и нетрезвых горожан. Дюмин попросил пропустить вне очереди молодых мам с детьми. Из-за волнения горожане почти не слушали друг друга, забыв про неформальный регламент. Вопросы сыпались со всех сторон.

Одна из двух общероссийских бед волновала горожан не меньше, чем частые прорывы сетей водоснабжения, закрывшийся из-за аварийного состояния Дом культуры, и физкультурно-оздоровительный комплекс. Реконструкцию последнего начали еще в 2013 году, но работы встали. Подрядчик нарушил технологии строительства. Еще болоховчан заботило состояние тротуаров, отсутствие уличного освещения, переселение из аварийного жилья и неухоженность, замусоренность парка.

К финалу встречи горожане узнали, что капитальный ремонт старого ДК либо постройка нового будет возможна по итогам работы комиссии. Эксперты должны повторно обследовать здание и дать соответствующие рекомендации. Деньги губернатор пообещал найти, однако заметил, что, вероятно, придется привлечь спонсоров, так как возможностей регионального бюджета явно будет не достаточно. Дюмин поручил областному минкульту и районной администрации продумать предложения по дальнейшему решению вопроса.

Для ремонта дорог губернатор рекомендовал главе района Игорю Цховребову совместно с региональным минтрасом подготовить проект и подать заявку в программу «Безопасные и качественные дороги». И обязательно учесть в проектно-сметной документации ремонт тротуаров.

Валерий Сударенков, возглавлявший Калужскую область с 1996 по 2000 год, уверен, что по количеству жалоб местных жителей губернатор может сделать выводы об эффективности местного самоуправления. По мнению собеседника ИА REGNUM, по-хорошему, глава региона не должен тратить время на решение проблем небольших поселений.

«Тогда у него появится больше возможностей для реализации больших проектов экономического и культурного характера, медицинского развития, — объясняет Сударенков. — У главы региона есть собственные значимые полномочия и собственная ответственность. При всей его занятости губернатору следует уделять больше внимания тем полномочиям, которые закреплены за ним федеральным законодательством. А если он вынужден внедряться в вопросы местного значения, то, возможно, присутствует момент неопределенности либо кадровый дефицит. Очень важно, чтобы инициатива чиновников поощрялась. От этого зависит, насколько губернатор будет свободен в своих полномочиях на региональном уровне и во взаимоотношения с федеральным центром. Туда губернатор смотрит очень часто».

Суворов. «Можно даже ещё жёстче»

В Суворовском районе Тульской области на встречу с Дюминым всех желающих не пустили. Критерий отбора не был прозрачен для всех желающих, однако, по словам местной администрации, отбирали тех, кто формулировал внятные и злободневные вопросы.

Сперва Дюмин посетил молочную ферму «Агрофамтрест» в деревне Михайловка, где его ждали официальные лица и работники предприятия. Частная компания инвестировала немалые деньги в производство — 93 млн рублей. Также в 2017 году предприятие получило финансовую поддержкуи от властей в виде субсидий регионального и федерального бюджетов — более 3,8 млн рублей.

Tularegion.ru На ферме «Агрофамтрест»

Глава региона быстро нашел общий язык с владельцем фермы Сергеем Ереминым. Диалог вышел продолжительным и открытым. Было видно, что Еремин близок Дюмину по духу как человек дела.

После губернатор отправился осматривать поликлинику и Суворовскую центральную районную больницу. Там высокопоставленного гостя встречали глава администрации района, министр здравоохранения и главный врач. Визит в поликлинику вышел скомканным. Холл явно не был рассчитан на такое количество гостей и прессы. Дюмину пришлось передвигаться в потоке и осматривать учреждение в суетливой атмосфере.

Следом главу ждали на Черепетской ГРЭС. Диалог с местными общественниками состоялся в актовом зале. Дюмин начал мероприятие уверенно и быстро вжился в роль ведущего, но не без небольшого волнения. В своем приветственном слове губернатор не упомянул о регламенте мероприятия — его продолжительности и порядке общения, сразу передав слово руководству ГРЭС.

Все прозвучавшие вопросы можно разделить на три условных блока: медицинская сфера, благоустройство территорий, точечная проблематика. Жесткий стиль диалога с руководством лечебного учреждения и Министерства здравоохранения вкупе с обещанными внебюджетными средствами для ремонта поликлиники зал встретил положительно.

«Правильно, что с ними строго, можно даже еще жестче, чтобы лучше выполняли обязанности», — отметила одна из участниц собрания.

Тема благоустройства территорий звучала в разных вариациях. Несмотря на имеющиеся проблемы, было видно, что местное руководство считает ее своей сильной стороной. Во время обсуждения газификации региона и работы аварийной плотины Дюмин переадресовывал ряд вопросов профильным министерствам. При этом жители отметили, что губернатор откровенно говорил «нет» местным, если реально исполнимого решения не было.

Эксперт института региональной экспертизы Вячеслав Тарасов объясняет, зачем губернатору встречаться с жителями:

«Многие обвиняют Дюмина, что работа вне регионального центра идет только при его личном участии и «ручном режиме». Но вопрос ведь не только в невозможности решить проблемы без него. Жителям области, особенно удаленных районов, важно чувствовать и видеть, что их проблемы небезразличны региональной власти, чтобы не было ощущения, что «губернатору некогда». Главная сила губернатора — это властные полномочия. Он волен показать по чьей вине «не сделано», «не выполнено» и «не работает». Это не снизит уверенность в нем, а только повысит».

Оленьковский. ФАП не открыли

«Капремонт запланирован в 2020 году, а крыши протекают уже сейчас», — жаловались Дюмину жители поселка Оленьковский Веневского района в конце июня.

Глава местной администрации Жанна Исаченкова объясняла губернатору, что для ремонта кровли жители палец о палец не ударили. Договоры с подрядчиками не заключали, в мэрию не жаловались… Минстрою и ЖКХ совместно с фондом капремонта и фондом «Перспектива» поручено крыши залатать в кратчайшие сроки. Также оленьковцы сообщили, что страдают от нехватки ФАПа. В сентябре прошлого года сроки строительства шести фельдшерских пунктов сорвал недобросовестный подрядчик.

Gubernator.tularegion.ru В поселке Оленьковский Веневского района

Сейчас областное управление капитального строительства проводит конкурс по заключению контракта на завершение работ. Глава региона потребовал не допустить повторного срыва сроков. В рамках «Народного бюджета» в поселке планируют восстановить дороги по улицам Зеленой и Новой.

Проект искусственного освещения дороги, проходящей через Оленьково, находится на экспертизе. Осветить ее и установить лежачих полицейских планируют к 2019 году. Дюмин поручил проработать все поднятые проблемы, найти пути их решения и доложить по итогам.

«Острый» Киреевск

Город Киреевск губернатор посещал еще в октябре 2017 года. Был в школе-интернате, школе № 2, микрорайоне Брусяновский и провел рабочее совещание по социально-экономической ситуации с участием областных министерств, районной власти и общественников. Посещение социальных объектов потребовало больше запланированного времени, поэтому совещание началось на час позже, но участники отнеслись к опозданию главы с пониманием.

Общественники потом отмечали: Дюмин раздавал поручения ответственным чиновникам, критиковал их и требовал ответы строго по делу, разбавляя официозный характер мероприятия шутками. Демонстрировал осведомленность по многим из озвученных проблем. Участники совещания не скрывали, что на тот момент район лидировал по числу жалоб и обращений к главе области. Ряд вопросов стоял очень остро, доставшись «в наследство» от прежнего руководства.

Епифань. Скепсис представителей ОНФ

Спустя месяц, глава открывал Дом культуры в поселке Епифань Кимовского района и музейную экспозицию, посвященную 100-летию Великой Октябрьской революции, на железнодорожном вокзале районного центра. В Епифани местные жители обступили Дюмина возле служебной машины, и «вывалили» на губернатора свои проблемы. Вообще, формат встречи значительно отличался от визита в Новомосковск, где местные активисты жаловались в администрацию, что «к губернатору никого не подпускали».

Tularegion.ru На октрытии музейной экспозиции к 100-летию Великой Октябрьской революции

Своими поездками в районы и разбирательством житейских вопросов рядовых жителей Дюмин развеивал сложившийся миф «лоббиста оборонки и промышлености». Напомним, активисты ОНФ отмечали, что Дюмин «не хочет разбираться в социальных проблемах, его больше беспокоят инвестиции и оборонка». Но нет: вникал, расспрашивал, уточнял у граждан ФИО и контактные данные, чтобы выделить время для личного приема. Обращения губернатор также собирал лично: не осталось незамеченным, как одно из писем положил во внутренний карман пиджака. В целом, жители Кимовского района визитом губернатора остались довольны, однако без скепсиса не обошлось. Оппозиционно настроенные общественники вспоминали бывшего главу области:

«Груздев (Владимир Груздев руководил регионом с 2011 по 2016 год, — прим. ИА REGNUM) тоже приезжал и много чего обещал. Посмотрим, что получится».

Комментарии

Не стоит закрывать глаза на замечание скептиков о том, что приезд губернатора не всегда является волшебной палочкой, сложности районов не устраняются мгновенно после его визита — более того, даже к повторному приезду главы региона не всегда ситуация кардинально меняется. Однако важным моментом эксперты отмечают своевременное получение исполнительной властью наболевших вопросов и снятие напряжения у жителей. Кроме того, иногда для внедрения тех или иных инициатив требуется прямой диалог между властью и населением.

Несомненно, активность губернатора является важным критерием оценки эффективности его деятельности, подтверждает глава АПЭК Дмитрий Орлов.

«Это очевидное технологическое требование учитывается и в период избирательной компании. Кандидат должен объехать населенные пункты своего региона и обойти их центральные части — абсолютно необходимое технологическое требование, оно традиционное, давнее, его никто с повестки дня не снимал. Что касается текущей деятельности губернатора, требование непосредственного контакта и позиционирования власти, символического присутствия,— оно было и остается», — утверждает эксперт.

В качестве системных проблем, вызывающих беспокойство у жителей Тульской области, можно выделить ненадлежащее состояние медицинской отрасли, дорожной инфраструктуры, очистных сооружений, сокращающееся население, нехватку специалистов на предприятиях и учреждениях здравоохранения. Все это,как отмечают в пресс-службе правительства тульской области, относится к вопросу приоритетных программ развития региона.

Свое мнение о необходимости посещать небольшие поселения в области высказывает политолог Дмитрий Михайличенко:

«Количество посещений отдаленных муниципальных образований и районов подведомственного субъекта федерации — это значимый критерий работы губернаторов. Речь не идет о ручном управлении в чистом виде, но губернатор должен знать проблематику и уметь общаться с жителями. Важно, что эти встречи носят не показной и не демонстративный (по принципу «царь хороший, а бояре плохие»), а рабочий и конструктивный характер. Нынешний губернатор Тульской области не играет на публику, но постоянно тестирует и совершенствует работу сложного управленческого механизма регионального управления. Причем внимание уделяется не только областному центру, но и другим более проблемным муниципалитетам и районам».

Справка

Тульская область включает 7 городских округов; 19 муниципальных районов; 23 городских поселения; 54 сельских поселения.