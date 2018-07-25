



Katolik.ru Святослав Шевчук

Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук заявил, что униаты планируют принять участие в праздновании 1030-летия крещения Руси в те дни, когда это делают православные, то есть 28 июля. Поскольку, по словам архиепископа, «наша Церковь на протяжении всей своей 1030-летней истории существования праздновала это событие, постоянно отмечала свои истоки и корни, никогда этого не забывала».

Хотя, уточнил Шевчук, «древняя традиция велит нам праздновать 14 августа. Но 28 июля мы будем объединяться в этом праздновании с украинским государством, поскольку это государственный праздник, а также с нашими православными братьями. В период этих государственных праздников мы никогда не организовывали в Киеве своих акций для того, чтобы не быть «антитезой» для наших православных братьев. Мы всегда старались этим празднованием подчеркивать не то, что нас разъединяет, а то, что объединяет. А объединяет нас именно это крещение, которое мы, собственно, и празднуем». Вместе с тем 14 августа у греко-католиков пройдут торжественные богослужения, «чтобы каждый верующий нашей Церкви мог обновить свою христианскую жизнь», ведь «праздновать в христианском смысле — это не значит только отбыть какое-то громкое показательное событие, а это значит обновить свое христианское тождество, как будто заново черпнуть из источника, каким для нашей христианской тождественности является крещение Киевской Руси равноапостольным князем Владимиром».

Виктор Васнецов. Крещение Руси. Фреска. 1896 (фрагмент)

И все бы ничего, однако слова Шевчука интересны в нынешнем политическом контексте. После того как президент Украины Петр Порошенко в апреле сего года активизировал процесс создания Единой поместной православной церкви (ЕППЦ), «православная гиря» на чаше украинских весов стала заметно перевешивать, что не понравилось униатам и встревожило их. В мае во время публичной дискуссии «УГКЦ и автокефалия Украинской православной церкви», состоявшейся по инициативе Академического католического общества «Обнова», публично прозвучали определенные опасения. Основной вызов нынешней попытки получить автокефалию — это принцип «единая Церковь — единое государство», отметили участники встречи. Остальные тогда, так сказать, «зависимые» от зарубежных центров, будут постоянно слышать в свой адрес обвинения: «Вы — предатели, вы подчиняетесь Москве, а вы — Ватикану». На Украине возникнут новые политические реалии. Возможно, возникнет своеобразный прототип «государственной Церкви». Что делать всем остальным? Верующие могут начать перетекать в ЕППЦ из Украинской православной церкви Московского патриархата, однако могут уходить и из УГКЦ.

То, что это вполне реальный сценарий, позже косвенно подтвердил и сам Шевчук в середине июля, когда Порошенко говорил о желанном для него получении томаса об автокефалии во время паломничества униатов. «Для УГКЦ с предоставлением автокефалии ничего не изменится, — заявил Шевчук. — Но мы будем искать все возможные пути в духе экуменической концепции нашей Церкви для достижения единства между всеми христианами, между всеми частями Киевской церкви Владимирова крещения. Спасибо за ваше (президента — С.С.) заверение, что наша Церковь будет пользоваться всеми правами и не будем принуждаемы становиться конфессионально православными, как кое-кто думает. Потому что некоторые наши люди не понимали, почему депутаты греко-католики голосовали за поместную Православную церковь, и спрашивали, когда она уже будет, не заставят ли нас в нее переходить? Мы говорим: «Нет, не будут!» То есть проблема переманивания униатов обратно в православие все же стоит и ощущается остро не только на уровне руководства греко-католиков, но и паствы.

Поэтому возникает вопрос, что же именно имеет в виду глава УГКЦ, когда говорит об истоках своей Церкви в «крещении Киевской Руси равноапостольным князем Владимиром». Здесь можно увидеть и шпильку в отношении Константинопольского патриархата. Скажем, та же история, кто крестил равноапостольного князя, не такая однозначная. Из хроник известно, что этот акт совершил епископ Михаил. Но ни одного Михаила в списке византийских епископов на момент крещения не было. Не исключено, что крещение получено было от пловдивского митрополита Михаила, находившегося тогда в расколе с Константинополем. Однако по своим мотивам в российском дискурсе преимущество получила византийская мифология, которой сейчас Фанар успешно пользуется. Есть и другое. К моменту падения Византии в 1453 году Константинопольский патриархат находился в унии с Римом, которому в 1458 году митрополит Киевский и всея Руси Исидор передал все права. То, что об этом Фанар не забыл, говорят консультации Константинополя со Святым престолом по украинским проблемам.

Митрополит Киевский и всея Руси Исидор

Другое дело, что Ватикан сегодня учитывает все факторы и нюансы. «Как далеко папа Римский Франциск и Святой престол готовы зайти, чтобы успокоить российские чувства, если автокефалия (Единой поместной православной церкви на Украине — С.С.) действительно произойдет? — спрашивает американский католический портал Crux. — Например, когда Ватикан будет в будущем организовывать экуменические саммиты, исключат ли автокефальную украинскую православную Церковь из списка приглашенных, чтобы обеспечить российское участие? На карту поставлено многое». Отсюда и другой вопрос: а как Святой престол в принципе воспринимает действия Константинопольского патриархата в нынешней сложной церковной ситуации на Украине и что он советует в этой связи украинским униатам? Вряд ли Ватикан скажет об этом открыто. Но и то, что греко-католики на Украине, похоже, не хотят отдавать Константинополю святую Русь в монопольное владение, говорит о многом.