Скандал с запретом Знамени Победы в Перми во время шествия «Бессмертного полка» 9 мая продолжает набирать обороты. Администрация города, похоже, окончательно запуталась в своих показаниях, противореча сама себе, а также Управлению министерства внутренних дел по городу Перми. Сей факт стал очевидным после того, как на редакционный запрос ИА REGNUM чиновники прислали развернутый (на удивление) ответ. Не долго думая, они, подобно герою одного чеховского рассказа, решили рассказать о себе все, получилось у них это великолепно. Об этом и поговорим.

Пабло Пикасо. Лица

Небольшая предыстория

Запрет Знамени Победы в Перми вызвал бурю негодования среди общественности города, об этом писали журналисты, как местные, так и федеральные, данным фактом возмущались популярные блогеры, общественные деятели и даже крупные писатели. Специфика ситуации заключалась в том, что факт запрета был установлен и подтвержден всеми сторонами конфликта, поэтому кто-то все равно должен был оказаться крайним. Первоначально им стала некоммерческая организация, возглавляемая Анной Отмаховой, ответственная за проведение акции «Бессмертный полк». Однако в таком случае возникал справедливый вопрос — на каком основании частная лавочка распоряжается сотрудниками правопорядка, которые выполняли приказ по недопущению знамен и флагов во время шествия. Свалить все на одну антисоветчицу не получилось.

Обращение общественников в МВД позволило пролить свет на интриги, осуществляемые администрацией: оказывается, власти города напрямую несут ответственность за запрет Знамени Победы во время проведения акции:

«Пропуск граждан на акцию «Бессмертный полк» осуществлялся на основании правил посещения мероприятия, утвержденных протоколом заседания рабочей группы Администрации г. Перми», — говорится в заявлении МВД.

ИА REGNUM Ответ МВД

Правила, выдуманные Отмаховой, известной своими либеральными и русофобскими взглядами, подразумевают превращение акции «Бессмертный полк» в траурное шествие. Это достаточно очевидно любому человеку, интересующемуся взглядами вышеназванной группировки, поэтому абсурдные оправдания энкаошницы не вызывают ничего, кроме хохота. Однако, когда эти оправдания подхватываются администрацией города, становится не до смеха.

О рабочей группе

Короче говоря, после того как МВД приперло к стенке чиновников, они были вынуждены менять свои показания, однако вышло это у них не очень. Факт заседания рабочей группы был признан, но брать ответственность за запрет Знамени Победы власти города не захотели:

«Правила посещения акции «Бессмертный полк» на заседании рабочей группы не утверждались», — гласит ответ администрации Перми.

Вырисовывается удивительная картина: силовики говорят, что правила утверждались, чиновники это отвергают. Очевидно, что кто-то здесь лжет. Думаю, что в скором времени мы установим истину.

Знамя Победы представляет угрозу для безопасности. Чьей?

Но на этом странности не заканчиваются. Вступив в подозрительные противоречия с МВД, администрация, вероятно, чувствуя собственную вседозволенность, продолжает рассказывать сказки.

Оказывается, запрет государственных символов во время шествия «Бессмертного полка» был обусловлен необходимостью обеспечения безопасности.

«Правила посещения акции были представлены организаторами со ссылкой на Устав полка, а также на необходимость обеспечения безопасности, поскольку полотнища флагов и растяжки, а также портреты, превышающие ограничительные размеры, закрывают обзор портретов, а также людей, идущих в колонне, что препятствует своевременному реагированию служб, обеспечивающих безопасность при проведении акции».

ИА REGNUM Документ

ИА REGNUM Документ

Историю про портреты, закрывающие портреты, придумала еще Отмахова, но про угрозу безопасности было сказано впервые.

Этот перл настолько нелеп, что становится даже как-то стыдно за чиновников: если в других городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, государственные символы страны, среди которых были и Знамена Победы, не представляли угрозу безопасности, то в Перми ситуация иная. При этом о проблемах с безопасностью заявляют не в МВД, то есть в структуре, где работают люди, являющиеся специалистами в данном вопросе, а в администрации города.

Очевидно, что Знамя Победы и прочие государственные символы России могут представлять угрозу для безопасности лишь малочисленной либеральной группировки, в которой состоит в том числе и Отмахова. Неужели влияние ее таково, что власти Перми вынуждены ей потворствовать? Неужели они не понимают, что подобные ответы выставляют их на посмешище, уничтожают и без того невысокий уровень поддержки среди населения? Может, и не понимают, надеюсь, чтение настоящей статьи им поможет преодолеть эту проблему.

Оказывается, Знамя Победы не запрещали 9 мая

На этом принудительный сеанс психотерапии не заканчивается. Забыв о том, что было написано абзацем выше, чиновники пишут удивительные вещи, противоречащие их же собственным словам.

«Во время проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, могут использоваться копии Знамени Победы, вид которых должен соответствовать виду Знамени Победы. Согласно фотографиям, полученным с мероприятия, копии Знамени Победы допускались при проведении акции «Бессмертный полк», — говорится в ответе администрации Перми, приводящей в доказательство своих слов несколько фотографий, демонстрирующих наличие знамен на обсуждаемой нами акции.

Чиновники, сочинявшие ответ, не поленились и нашли шесть фотографий, на которых видны Знамена Победы, приведена также ссылка на группу в социальной сети, где данные фотографии якобы были опубликованы. Пройдя по ней, я обнаружил лишь один из шести снимков. Складывается ощущение, что в администрации города никто не может или не хочет работать, ответственно подойти к столь элементарным вещам.

Взглянем на улику. На ней очевидно, что это не полноценное Знамя с древком, а небольшой флажок, который, кстати сказать, можно было пронести незаметно. Данный факт никоим образом не опровергает недопущение на мероприятие людей, пытавшихся проникнуть на акцию со Знаменами Победы.

Скриншот страницы vk.com сообщество Мой город-Пермь Парад 9 мая

Утверждением, гласящим, что «копии Знамени Победы допускались при проведении акции «Бессмертный полк», администрация прямо противоречит своим прежним заявлениям, в которых она подтверждала факт запрета государственной символики России, возлагая за это ответственность на Отмахову. Теперь оказывается, что запрета не было. Что все это значит? Такое чувство, что ответ на редакционный запрос писали несколько человек, сводный документ представили на подпись начальнику департамента, и никто его не удосужился прочитать целиком.

Кроме того, из вышеуказанного ответа следуют еще некоторые странности. Если флаги и знамена запрещались по соображением безопасности (абсурдность этой отговорки мы сейчас опустим), то как же быть с тем, что, по словам администрации, копии Знамени Победы все-таки допускались? (хотя и это неправда). Они что, какие-то особенные в плане безопасности? Удивительная картина, достойная пера Николая Гоголя.

Нагромождение лжи рождает еще большую ложь, что, в свою очередь, порождает многочисленные противоречия, абсурдность которых вызывала бы смех, если бы это не касалось святых вещей.

Господам чиновникам нужно усвоить, что запрет Знамени Победы — это не мелкое жульничество, на которое иногда можно закрыть глаза. Это попытка покуситься на святое, данный инцидент сродни раскапыванию могил, преступлению, которое осуществляли известные личности в перестроечные годы, что в конечном итоге привело к развалу страны. Понимает ли это либеральная группировка, желающая превратить День Победы в день траура? Вне всякого сомнения. Понимают ли это чиновники, идущие на поводу этих откровенных врагов российской государственности? Вопрос открытый, возможно, что и не понимают. Вот только они должны понять другое: покушаться на святое непозволительно никому. Поэтому, если власти города и дальше планируют покрывать злодеяния Отмаховой, им придется столкнуться с тем, что каждая их смехотворная отписка будет выставляться на всеобщее обозрение, каждая ложь и каждое противоречие будет сталкиваться с новыми и новыми публикациями. Все это будет продолжаться до 9 мая 2019 года, тогда мы посмотрим, посмеет ли Отмахова сунуть свой нос в организацию нового «Бессмертного полка».