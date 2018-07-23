Как уже сообщило ИА REGNUM, выступая на заседании Совета Федерации РФ, находящийся в Москве с визитом председатель палаты советников парламента Японии Тюити Датэ повторил за премьер-министром этой страны Синдзо Абэ сожаление по поводу отсутствия между двумя странами мирного договора, назвав ситуацию «ненормальной».

Иван Шилов ИА REGNUM Япония. Воин

"Несмотря на постоянно развивающиеся между нашими соседними странами отношения сотрудничества, уже по прошествии более 70 лет после окончания Второй мировой войны сохраняется ненормальная ситуация — отсутствие между нашими государствами мирного договора. И это очень прискорбно», — заявил Датэ.

При этом в Японии считается, что вина за продолжающееся «прискорбное положение» лежит на советской, а ныне российской стороне, которая не желает-де уступать не имеющим юридического основания требованиям Токио отказаться от законно ей принадлежащих южных Курильских островов и включить их в состав японского государства. Естественно, вместе с богатейшими морскими экономическими зонами, имеющими большое военно-стратегическое значение проливами, а также при серьезном политическом и моральном ущербе нашей стране и народу-победителю во Второй мировой войне, в том числе и над развязавшей её вместе с союзными нацистской Германией и фашистской Италией милитаристской Японией.

Иван Шилов ИА REGNUM СССР — Япония

Отметим, что правительство милитаристской Японии по Потсдамской декларации не только соглашалось с территориальным ограничением своей страны, но и само изъявляло намерение вернуть Южный Сахалин и Курильские острова Советскому Союзу в обмен на сохранение им нейтралитета. Не возражало японское правительство и против меморандума от имени правительства США генерала Макартура, осуществлявшего оккупацию Японии от 29 января 1946 года. А в меморандуме во исполнение условий Потсдамской декларации из-под юрисдикции японского государства, кроме других территорий, изымались Южный Сахалин и все Курильские острова, вплоть до острова Хоккайдо. А значит, и все южно-курильские острова, на которые ныне вопреки условиям капитуляции пытается предъявлять свои права официальный Токио.

А затем был подписанный и ратифицированный Сан-Францисский мирный договор, по которому Япония торжественно заявляла об отказе от прав, правооснований и претензий на Южный Сахалин и все Курильские острова. Устная оговорка, но не в тексте договора, была сделана подписавшим соглашение тогдашним премьер-министром Японии Сигэру Ёсида в отношении острова Шикотан и островной гряды Малой Курильской гряды, именуемой в Японии Хабомаи. Эти территории японская сторона пыталась представить не как Курильские острова, от которых Япония отказывалась, а как «продолжение Хоккайдо».

白拍子花子 Сигэру Ёсида

После ратификации Сан-Францисского мирного договора 31 июля 1952 года японский парламент единодушно принял резолюцию, в которой в задачу японского правительства вменялось добиваться возвращения Японии оккупированных американской армией островов Рюкю (Окинава), Огасавара, Амамиосима и уже вошедших в состав СССР (РСФСР) островов Малой Курильской гряды. При этом никаких претензий на острова Кунашир и Итуруп не выдвигалось. Они считались окончательно перешедшими к Советскому Союзу по Ялтинскому, Потсдамскому и Сан-Францисскому соглашениям.

Именно получение островов Малой Курильской гряды было конечной целью переговоров между Японией и СССР на проходивших в 1955—1956 гг. переговорах о прекращении состояния войны, восстановлении дипломатических отношений и подписании мирного договора. Тогда славившийся своим волюнтаризмом советский лидер Никита Хрущев по самоличному решению предложил японскому правительству подписать мирный договор, после чего в качестве жеста доброй воли передать Японии Малую Курильскую гряду.

Тогдашний премьер-министр Японии Итиро Хатояма, оценив щедрый подарок, был готов подписать мирный договор на предложенных Москвой условиях. Но этому воспротивились ставшие сюзереном Японии и превратившие ее территорию в направленный против СССР и КНР «непотопляемый авианосец» американцы. Не желая окончательного послевоенного урегулирования и широкого развития отношений между Японией и СССР, они методом шантажа и запугивания заставили японское правительство отказаться от подписания мирного договора. Дипломатические отношения были восстановлены, но не мирным договором, а Совместной декларацией от 19 октября 1956 года.

Для «обоснования» отказа подписывать мирный договор на достигнутых и закрепленных в Совместной декларации условиях проамериканское правительство Японии выдвинуло ничем не подкрепленные произвольные требования еще и на самые крупные и освоенные острова Большой Курильской гряды — Кунашир и Итуруп. Но так как они всегда входили и входят сейчас в состав Курильских островов, от которых отказалось японское правительство, была изобретена нелепая географическая «новация», объявлявшая Кунашир и Итуруп якобы «не входящими в острова Тисима (Курильские)», а являющиеся неким отдельным географическим объектом, получившим придуманное японскими дипломатами наименование «северные территории Японии». О несуразности подобной подтасовки и своем несогласии с этим изобретением МИД Японии заявляют солидные японские ученые и политологи.

Вместо заключения мирного договора с СССР под давлением США японское правительство заключило в 1960 г. с Вашингтоном и Пентагоном обновленный «договор безопасности» (военный союз), согласно которому американские вооруженные силы имеют право размещать свои базы и военные объекты в любой точке Японских островов. Так как это создавало опасность появления баз США и на островах Малой Курильской гряды в случае ее передачи, правительство СССР уведомило официальный Токио о том, что реализовать условия территориального размежевания, предусмотренные в Совместной декларации 1956 г., не представляется возможным до тех пор, пока с территории японского государства не будут выведены все иностранные войска.

Defense.gov Американская военная база в Японии

Как известно, Пентагон до сих пор не только не вывел из Японии свои войска, но и постоянно их усиливает, одновременно вовлекая младшего союзника в агрессивную военную стратегию США в Восточной Азии и в глобальном масштабе. В этой ситуации даже возвращение к «хрущевскому компромиссу» представляется невозможным, ибо нет никаких гарантий, что на гипотетически передаваемых островах не появятся направленные против нашей страны военные объекты США, объявивших в своей доктрине Россию одним из своих врагов.

Не хотелось бы думать, что занимающий столь высокий пост господин Датэ не знает перечисленных выше фактов. Должны их знать и сенаторы из Совета Федерации, вежливо аплодировавшие речи японского гостя. А если знают, то могли бы разъяснить ему, хотя бы в кулуарах, кто несет ответственность за то, что «жить без мирного договора — это прискорбно».