Безвизовый статус и ассоциация с ЕС

Иван Шилов ИА REGNUM Евроинтеграция Украины

Украинские политики в целом недовольны результатами саммита Украина-ЕС, который традиционно ежегодно проходит в июле. Нынешнее мероприятие состоялось в Брюсселе 9 июля при участии президента Украины и лидеров Евросоюза.

«Саммит Украина-ЕС, как мы нам ни хотелось, вышел безрезультатным событием. Один из пунктов, на котором акцентируют внимание, — признание европейских стремлений Украины. Но подобные заявления звучали и ранее, это нельзя назвать победой. А вот действительно важно то, что мы далеки от стандартов, которые будут приводить украинцев к европейскому уровню жизни. С одной стороны, мы получаем очень серьезные требования от европейских партнеров. С другой — европейскими у нас стали только тарифы на услуги ЖКХ, цены на газ, электроэнергию, медицинское обслуживание, медикаменты, топливо», — цитирует главу политической партии «Основа» Андрея Николаенко издание «Апостроф».

Несмотря на ежегодное признание европейских стремлений Украины, Европа не стремится инвестировать в экономику Украины, отмечает политик. Помощь получают только отдельные украинцы (в виде возможности удрать из нищей Украины на заработки в Европу), но не сама Украина.

Аналогичную оценку высказал и заместитель главы депутатской фракции «Оппозиционного блока» Сергей Лёвочкин:

«С обеих сторон прозвучали дипломатически выдержанные оценки участников. Опять никаких конкретных решений не принято. От ЕС прозвучали дежурные заверения в поддержке. От украинской власти — хорошо знакомые, но так и оставшиеся на бумаге предложения по энергетическому, цифровому, таможенному и визовому «союзу с ЕС».

President.gov.ua Саммит Украина — ЕС

Забавно теперь слышать от него такую оценку, ведь 5 лет назад Сергей Лёвочкин входил в ближайшее окружение экс-президента Украины Виктора Януковича и считался там одним из главных лоббистов интеграции с ЕС. Более того, с тех самых пор ходят слухи, что именно Лёвочкин инспирировал начало протестов против отказа Януковича подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС в ходе саммита «Восточного партнёрства» в ноябре 2013 года. Позднее эти протесты переросли в т.н. евромайдан.

На саммите Украину не только хвалили. Ей напомнили о необходимости запустить до конца этого года работу антикоррупционного суда. Кроме того, Киеву напомнили о требовании Венецианской комиссии, согласно которому в начальной и средней школе национальные меньшинства должны будут получить право изучения родного языка. И это в государственных школах. Частные же учебные заведения могут вообще избежать выполнения норм, прописанных в законе «Об образовании» в редакции 2017 года. Т. е. там права национальных меньшинств по изучению родного языка могут оказаться ещё шире. Впрочем, это не навсегда.

«Речь идет о том, что ЕС требует от Украины отстрочить до 2023 года «языковые» нормы закона об образовании, дав доступ национальным меньшинствам к обучению на родных для них языках. На этом весьма резко настаивает Венгрия, которая пообещала блокировать любые евроинтеграционные и «натовские» инициативы Украины, если Киев не откажется от тотальной украинизации школ», — поясняет изданию «Страна.ua» политолог Руслан Бортник.

Впрочем, провластные депутаты предсказуемо предпочитают не замечать отсутствие практических итогов саммита для Украины, а также проблемы, в которые их снова тыкали носом, как нашкодивших щенков.

«Впервые прозвучали слова от европейских лидеров «российская агрессия», «всю ответственность несёт российская агрессия»… Мы услышали и получили совместное заявление по результатам саммита — требование немедленного, безоговорочного освобождения всех незаконно удерживаемых украинских политзаключенных и подчеркивания дальнейшей политики непризнания аннексии Россией украинских территорий, осуждение выборов в Крыму и строительства Керченского моста, подчеркивание того, что РФ продолжает осуществлять военное нападение на Украину с 2014 — и прочная декларативная поддержка, Украина нуждается в ней сейчас очень остро», — с таким исключительно позитивным отчетом выступила депутат от Блока Петра Порошенко Мария Ионова.

Государственная погранслужба Украины сообщает, что возможностями безвизового режима с ЕС ежесуточно пользуются 9−12 тыс. украинцев. Данные ведомства по июню — 221 тыс. человек за месяц, — т. е. в среднем 7,36 тыс. в сутки.

Трудовая миграция

Украинский Нацбанк ожидает по итогам нынешнего года роста поступлений от трудовых мигрантов до 10−10,5 млрд долл., что на 1−1,5 млрд больше, чем в 2017 году. Однако есть уже и новый прогноз — 11,6 млрд долл. (+2,4 млрд долл.) в 2019 году и до 12,2 млрд долл. в 2020 году.

«Такой рост будет происходить как вследствие усиления миграционных процессов, так и из-за роста заработной платы в странах назначения для украинских мигрантов», — рассказал замглавы НБУ Дмитрий Сологуб во время монетарного брифинга в Киеве.

«У нас и раньше украинские гастарбайтеры больше зарабатывали в ЕС, чем в СНГ. Но теперь ЕС стал и главным местом работы, и источником поступления валюты в Украину», — комментирует эти ожидания президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Специалист имеет в виду, что теперь переводы гастарбайтеров приносят Украине больше валюты, чем самые доходные традиционные экспортные позиции — металл и зерно.

Однако с моральной точки зрения в ближайшие годы работать в Польше станет тяжелее. В конце 2018 года в Польше состоятся местные выборы, а в 2019-м — парламентские. Как и всегда перед ними, польские политики максимально педалируют тему Волынской трагедии, что влияет на отношение поляков к украинцам. Gazeta Wyborcza обращает внимание, что 12 лет назад президенты Украины и Польши участвовали в совместных мероприятиях и почитали память погибших с обеих сторон, а совместную панихиду вели польский архиепископ Йозеф Михалик и митрополит Любомир Гузар. Сегодня реалии таковы, что президенты Анджей Дуда и Пётр Порошенко делают это порознь и почитают погибших только со своей стороны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ссора. Украина. Польша

Динамику трудовой миграции можно косвенно отследить по пассажиропотоку «Укрзализници». В январе-июне 2018 года на поездах, идущих в страны ЕС, УЗ перевезла 187 тыс. пассажиров. Тогда как в обратном направлении вернулись только 111 тыс. человек. Таким образом, пассажиропоток в направлении Украины почти на 41% меньше.

В консенсус-прогнозе министерства экономического развития и в отчёте Национального банка Украины риск от трудовой миграции поставили в один ряд с последствиями от разрыва сотрудничества с МВФ. Более того, трудовая миграция как угроза экономике Украины в этом году впервые появилась в консенсус-прогнозе МЭРТ.

Способствует миграции не только безвизовый статус, но и общее смягчение требований. Так, страны Европы сегодня гораздо лояльнее относятся к медицинскому персоналу из Украины, из-за чего в украинских больницах начинает ощущаться дефицит младшего медицинского персонала. Да и врачей не хватает: недостаток составляет 40 тыс. специалистов, утверждает статистика минздрава.

Не все они пользуются безвизом, самые предусмотрительные сначала пробуют «прописаться» в наименее требовательных странах ЕС. Статистика фиксирует резкий рост количества украинцев, имеющих вид на жительство в Литве. Из 53,4 тыс. иностранцев, имеющих этот статус, почти 15,3 тыс. были гражданами Украины. Причём всего за год их количество выросло на 55%. А уже с литовским ВНЖ можно пробовать устраиваться в скандинавских странах, куда охотно едут и сами прибалты, ведь зарплаты в Норвегии, Швеции и Дании — одни из самых высоких в ЕС. Напомним, год назад мы писали об украинцах-сборщиках ягод, которые как раз собирают их в Швеции и Норвегии. Некоторые из них умудряются зарабатывать по 2−3 тыс. евро в месяц. Правда, есть нюанс — работать для этого приходится по 14 часов в сутки, в по-настоящему рабских условиях.

Сбор ягод

Есть похожая статистика и по Польше. В 2017 году в Польше родилось 2075 детей с иностранным гражданством, причём 1590 из них — дети граждан Украины (76,6%). Ещё в 2016 году количество таких новорожденных было на 65% меньшим, на говоря уж о том, что 10 лет назад украинки родили в Польше всего 40 малышей.

Таким образом, власти Украины пока что видят и реагируют скорее на более видимый процесс — вроде 3 млн трудовых мигрантов из Украины в Польше (прогноз на 2018 год). Однако за этими миллионами скрывается не менее важная тенденция: всё больше мигрантов окончательно покидают Украину и легализуются в Польше. Так, на сегодня уже более 300 тыс. украинских граждан платят в Польше страховые и социальные взносы.

Меры противодействия, предлагаемые украинскими политиками, традиционно поражают воображение. Народный депутат Украины Ярослав Москаленко внёс в Верховную раду законопроект о введении платы на выезд с Украины. В частности, трудовым мигрантам, а также всем, кто покидает Украину на месяц и больше, предлагается заплатить 1700 грн. (примерно 4100 руб.). Раскошелятся для госбюджета и обычные туристы: 500 грн. за поездку сроком до 10 дней и 1000 грн. — до 30 дней.

Экономика и экспорт

Суммарная стоимость экспорта украинских товаров в страны ЕС в январе-мае достигла 8,19 млрд долл. (+21,3% к аналогичному периоду прошлого года), говорится в сообщении госстата Украины. Это означает, что доля ЕС в структуре экспорта незначительно сократилась (с 42,9% по итогам января-апреля), а темпы роста экспорта в ЕС уменьшились и довольно заметно (с 26,6%). Стоимость товаров, импортированных из стран ЕС за 5 месяцев, достигла 8,91 млрд долл. Таким образом, Украина продолжает торговать с Европой в минус: негативное сальдо — почти 721 млн долл.

Украинские чиновники радуются, что, как и год назад, экспорт в ЕС растёт более быстрыми темпами, чем общий экспорт Украины (12,9% в январе-мае). Однако на самом деле это сомнительный повод для радости. Ведь это означает не только то, что торговля с ЕС улучшается, но и то, что она ухудшается с другими странами.

Национальное грибное агентство сообщает, что Украина сравнялась с Европой в ценах на шампиньоны: себестоимость выращивания — порядка 34 грн./кг и среднегодовая цена реализации — 41 грн./кг. Цены на грибы выросли, отмечает агентство, и главной причиной этого стал рост цен на энергоносители.

Шампиньоны

Несмотря на договор о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС, Европа ввела тарифные квоты для 28 видов металлопродукции с Украины (горячекатаные листы и полосы, холоднокатаные листы, нержавеющая арматура и легкие секции, трубы для газопроводов и ряд других). По мере исчерпания квоты к продукции украинских производителей будет применяться пошлина в размере 25%.

Этого решения следовало ожидать: европейские производители теряют рынок США после инициированной Дональдом Трампом торговой войны и аналогично закрывают свой собственный рынок от сторонней продукции. Более того, в более ранних обзорах мы уже предупреждали, что инициатива президента США ударит по Украине как раз рикошетом — через закрытие рынка Европой.

Официально оспорить решение ЕС Украина попробует в сентябре.

«Самая смешная часть текста [решения о введении квот — Ред.] — это «…украинская сторона убеждена, что ЕС не имеет достаточных оснований для введения тарифных квот». Та самая, кстати, сторона, которая подписала Ассоциацию по принципу «делай со мной что хочешь, милый». Вот он и делает: вводит любые ограничения, выгодные европейскому рынку, а сырого леса, например, требует больше — тут квот нет. Типичное положение полуколонии. И если действительно любить Украину, то соглашение должно быть как минимум пересмотрено в нашу пользу, а если ее нет — отменено», — возмущается народный депутат Евгений Мураев.

Кстати, о лесе. В июле вышел доклад британской неправительственной организации Earthsight, которая изучает проблемы незаконной вырубки лесов по всему миру. Согласно результатам исследования, в 2017 году объём экспорта леса с Украины в ЕС превысил 1 млрд евро и продолжает расти, причём как минимум 40% этой суммы приходится на незаконную вырубку. Более того, это на 75% больше, чем в 2013 году, когда президентом Украины ещё был Виктор Янукович. В результате Украина ввозит в ЕС незаконно вырубленного леса больше, чем любая другая страна мира.

«Ежегодный объем контрабанды украинских пиломатериалов в другие страны составляет 1,2 млн кубометров», — утверждают эксперты в своём отчёте.

Доски

Отсюда возникает логичный вопрос. Любой экспорт с Украины в страны ЕС обставлен разрешениями, квотами, сертификатами и лицензиями. Для соблюдения всех этих условий и доступа на рынок Европы у украинских компаний уходит по 2−3 года. Между тем составы с украинским лесом прут через границу так, словно это танковые клинья Красной армии в 1944 году. Где же внимательность еврочиновников ко всем этим квотам и элементарным сертификатам происхождения продукции, задаются вопросами адекватные украинцы.

Традиционно экспорт в ЕС растёт за счёт аграрного сектора. В этом году в январе-мае поставки аграрной продукции оцениваются в 2,3 млрд долл. (+13 млн долл. в сравнении с аппг).

«Наибольший удельный вес в структуре агроэкспорта в ЕС занимали: зерновые злаки, которых было экспортировано на сумму почти 862 млн долл., масло — 465,8 млн долл., остатки и отходы пищевой промышленности — 220 млн долл., семена масличных культур — 211,5 млн долл., мясо птицы и субпродукты — 100,5 млн долл.», — говорится в сообщении пресс-службы министерства аграрной политики.

Можно добавить, что эти 5 позиций принесли почти 81% совокупной выручки аграриям.

Украинские предприниматели смогли успешно воспользоваться результатами прошлогоднего яичного скандала: только в январе-мае выручка от поставки яиц в страны ЕС выросла до 6,1 млн долл., т. е. в 20 раз.

Основными потребителями украинской аграрной продукции с начала года стали Нидерланды (15,9%), Испания — (14,1%), Италия — (14%), Польша — 14%, Германия — (9,3%) и Франция (6,8%). Суммарно на них приходится более 74% украинского аграрного экспорта.

А вот визитная карточка Украины (мёд) в это году демонстрирует не лучшие показатели. В первом полугодии за рубеж продано только 17 тыс. тонн (-47% к аппг). Причиной этого стало массовое отравление пчёл на Украине: фермеры обработала поля опасными для пчёл химикатами. К тому же традиционно квоты на беспошлинный экспорт закрыты ещё в январе.

Однако эксперт Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Анна Бурка напоминает, что в октябре украинские производители получат возможность поставки в ЕС дополнительных 2,5 тыс. тонн беспошлинного мёда, так что по итогам года статистика будет существенно веселее, чем сейчас.

Гранты, программы, целевое финансирование

Издание «БизнесЦензор» пишет о том, что большая часть зарубежной помощи, выделяемая Украине в виде грантов, уходит на содержание организаций, распределяющих эту помощь. А до целевых потребителей доходит не более 20% выделяемых средств.

Издание отмечает, что в обмен на помощь ЕС ставят условия: они сами назначают, через кого пойдут деньги или кто станет исполнителем работ:

«Например, КП «Львовтеплоэнерго» получает деньги от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на модернизацию сетей и установку приборов учета тепла. Но работы должна выполнять определенная литовская фирма. Так как проекты выполняют преимущественно иностранные технологические компании, Украина в перспективе теряет возможность нарастить собственное производство и развивать собственные технологии. Фактически правительства других стран субсидируют рынки потребления продукции для собственного бизнеса», — говорится в расследовании издания.

Sdrawkcab ЕБРР

Украина, впрочем, не отстаёт. Здесь грантовые средства тоже идут в первую очередь на содержание офисов и зарплаты персоналу. А уж что останется — получают заявители.

Всего, начиная с 2014 года, Украина получила 1,75 млрд долл. разного рода безвозмездной помощи. 646 млн из них предоставил ЕС или входящие в него страны плюс ещё 44,2 млн выделил ЕБРР. Больше всех за эти годы получило министерство регионального строительства (319 млн долл., 245 млн из них — от Германии и ЕС) — через него проходит помощь, адресованная временным переселенцам, а также средства «на восстановление Донбасса».

Европейский инвестиционный банк принял решение выделить Украине кредит в размере 75 млн долл. на улучшение безопасности на дорогах. Соглашение было подписано ка раз во время саммита Украина-ЕС. Этот кредит принёс Украине небольшой бонус — грант ЕС в размере 4,2 млн евро в рамках так называемой Программы инвестирования для стран-соседей ЕС. За эти средства Украине подготовят проект эффективного использования кредитных средств, а также мониторинга их расходования.