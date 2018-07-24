Конфликт между США и Германией из-за «Северного потока — 2» высветил те флажки, заходить за которые Германия США ни в коем случае не позволит, как бы она ни была повязана НАТО и Вашингтонским консенсусом. К Германии в этом вопросе готовы присоединиться как Франция и Италия, так и традиционно союзная Австрия. Конфликт развивается по классической схеме: фазы сменяют друг друга, причём уровень затрат ресурсов нарастает с течением времени.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Конфликтологи, работая с конфликтом, составляют его интеллектуальную карту, где графически отражены все фазы и уровни. Есть смысл попытаться что-то подобное сделать в отношении конфликта Германии и США по поводу «Северного потока-2». После этого становится понятно, куда идёт конфликт и что будет следующим его этапом.

Итак, предметом конфликта являются объединённые в один вопрос два разрозненных: спор о территории и спор о цене. США стремится проникнуть на территорию Европы со своим более дорогим газом, Европа стремится территорию не отдать и цену не платить. Стремления Европы защитить свою территорию обусловлены неприемлемой ценой ресурса, который США стремятся Европе навязать. Сдаться по территории и цене для Европы означает навсегда потерять оставшуюся субъектность и погрузиться в кризис, за которым последует распад европейских структур.

Wolfgang Meinhart Газовоз «GALEA» в европейском порту

США за счёт высвобождаемой энергии распада Европы будут пополнять свой дефицит энергии, после чего кризис возобновится, и это потребует уже других ультиматумов другим странам. То, что возникнет на месте бывшей Европы, Европой уже не будет. Но США тоже не могут отказаться от высасывания энергии Европы — будучи по природе вампиром, они рискуют умереть от дефицита жизненной энергии.

Таким образом, перед нами экзистенциальный, то есть связанный с самой возможностью существования обеих сторон, конфликт. Первой его фазой был период времён Обамы, когда Германия и Россия построили «Северный поток — 1». Так как это разрушало всю стратегию США в отношении Европы, где Восточная Европа должна была стать рычагом давления на Европу Западную, то США вошли с Европой в предконфликтную фазу.

Её характерная черта — накопление напряжения. Её стадиями являются колкости, ирония,открытое недовольство и критика. Всё эти стадии уже имели место в прошлом и закончились. США через структуры ЕС всеми силами потащили третий энергопакет, ограничивающий возможности Германии использовать трубопровод на полную мощность и тем самым приобретать экономические и политические выгоды.

После фазы накопления напряжения в конфликт вовлекаются дополнительные ресурсы. Инцидент выводит на следующий уровень, на вторую фазу — противостояние. Таким инцидентом стал конфликт вокруг Украины как главного транзитёра газа в Европу. Начались стычки и столкновения. Это всё стадии второй фазы. Вспомните перехваченное по телефону высказывание Нуланд о Европе во время Майдана — этого в Берлине и Париже не забыли.

Американский истеблишмент требовал использования Европой украинской газовой трубы для обуздания экономического роста и независимости Германии. Германия, понимая, что ей грозит, начинает строить вторую нитку газопровода для обхода третьего энергопакета. Америка буквально зашлась в истерике по поводу этого проекта, требуя его прекратить. Германия заупрямилась. Она напирала на то, что она выполняет все условия США и имеет право на экономический проект. После усиления кризиса в США принимают решение поправить дела за счёт Европы. Обама стал требовать заключения трансатлантического торгового союза, убивающего остатки европейского суверенитета, и без того огрызочного и символического.

Тут возникла следующая, третья стадия второй фазы конфликта — скандал. США ультимативно требует отказа от «Северного потока — 2». Германия заняла глухую оборону. Было всё готово для качественного скачка конфликта с выходом на новый уровень. Нужен ещё один детонатор — инцидент. Этим инцидентом стало требование нового президента США Трампа к Европе платить за членство в НАТО 2% и даже 4% от ВВП и открыть рынки для сжиженного газа. В придачу к этому Трамп начал вводить пошлины на европейский экспорт в США. Это стало последней каплей.

off-guardian.org Бундесвер в НАТО

Инцидент вывел конфликт на новый уровень. Началась третья фаза конфликта — эскалация. Стороны перешли к соревнованию по наращиванию силового плеча. Европа ввела ответные санкции. США пригрозили вести санкции к европейским кампаниям, торгующим с Ираном и участвующим в строительстве «Северного потока — 2». Европа ответила встречными угрозами. Начался процесс создания европейского военного союза, альтернативного НАТО. Германия объявила о том, что США им больше не помощник.

То есть начались стадии обвинения и действия против. Как только исчерпаются ресурсы этой стадии — наступят стадии партизанской войны и диверсии. Европа начнёт сепаратные переговоры с противниками США и станет сближаться с Россией, Китаем и Ираном.

Поступила информация из США: «В американском правительстве сложился консенсус относительно того, что «Северный поток — 2» усиливает зависимость Европы во времена, когда поведение России становится всё более опасным и непредсказуемым» — заявляет представитель Совета по национальной безопасности США. И вот США ещё сильнее повысили ставки: 19 июля в Конгрессе США, отчаявшись добиться от Европы послушания через уговоры, начали действовать через НАТО. Там готовятся принять закон, обязывающий страны НАТО приобретать американский сжиженный природный газ.

Мотив — якобы обеспечение безопасности Европы от чрезмерной зависимости от России по газу. Трудно представить, как американский закон обяжет подчиниться Европу, но мы понимаем, что для Европы экстерриториальность американских законов давно является признанным фактом. Через структуру НАТО это может и подействовать. Хотя это нонсенс и случай беспрецедентный — трактовать экономические сделки через призму военной безопасности и проводить их по линии военного ведомства.

The White House Совместная конференция Ангелы Меркель и Дональда Трампа в Белом доме. Вашингтон. 2017

Данный шаг, предпринятый Конгрессом, как раз и является прологом в стадии партизанская война, так как действия против окончены и начались ультиматумы. Европа непременно усилит сопротивление, так как действия США для неё являются опасными и непредсказуемыми. Партизанская война в виде налётов на базы противника — обвинения и санкции — быстро перейдёт в диверсии — отдельные выпады сменятся потоком по нарастающей. Всё это случится осенью, в период выборов в Конгресс.

Трамп взвинтил ставки до небес и отрезал себе все пути отступления. Дело в том, что на третьей фазе конфликта переговоры уже не ведут, это уже фаза войны. Переговоры были возможны до стадии скандалы. После эскалации и начала противостояния переговоров нет, есть война. Что мы сейчас и наблюдаем. И чем больше времени проходит, тем война заходит дальше и дальше.

Что предпримет Европа в ответ? Мы уже говорили — начнёт партизанские действия — работу с лоббистами в США и отдельные санкционные выпады вперемешку с грозными заявлениями. Давление лишь усилит противодействие Европы: дело в том, что по газу из России Европа не только получает хорошую цену, но и находится в более сильной переговорной позиции, чем при поставках из США.

Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2»

Стать главным в Европе газовым хабом и диктовать условия поставок другим или стать колониальным рынком сбыта чужого газа — есть разница? С Россией Европе можно капризничать, Россия нуждается в Европе. С США капризы не проходят. Тут надо только капитулировать и подчиняться. Как мы уже отмечали, отношения Европы с США зашли так далеко, что уже откупом не обойдёшься — придется отдавать всю кровь.

А поскольку Европа на это пойти не сможет, то стадии партизанских действий и диверсий, быстро проскочив, перейдут в четвертую фазу с её последовательными стадиями: обезличивание противника, его дегуманизация, стремление к максимальному ущербу противнику, война на уничтожение. Всё или ничего. Это следующие этапы, к которым США стремительно приближаются и толкают к этому Европу.

Кому-то покажется, что этого не может быть в отношениях Европы и США. А разве кто-то мог предположить четыре года назад, что будет возможно то, что происходит сейчас? Мы ещё непременно станем свидетелями этапа, когда Европа начнёт называть США империей зла, а США в ответ назовут Европу грабителем, предателем и территорией, заслуживающей всяческого наказания за обман союзника.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток». Трубоукладчик Solitaire

Что в это время делать России? Прежде всего, не вмешиваться и не мирить обе стороны. Чем больше Штаты давят на Европу, тем сильнее Европа смещается на Восток. Штаты рискуют не только докатить Европу до России, но и вогнать её в Китай. Если Трампу до этого времени не объявят импичмент в США. Но деваться Трампу совершенно некуда, и он продолжит наращивать нажим на Европу. Конечно, это разрушит все демократические институты в Европе. Разумеется, это усилит Россию. И даже если Европа уступит часть газового рынка США, это ни в коем случае не снимет конфликта, а лишь усилит его и переведёт в более глубокий уровень. Изнасилованные никогда не любят своих насильников.

Ведь конфликт не исчерпывается с разгромом противника. Его можно принудить подчиниться, но он не согласится с этим и не перестанет стремиться к реваншу. И вонзит однажды вам нож в спину, улучив момент. Конфликт снимается лишь тогда, когда одна из сторон меняет свое первоначальное мнение о предмете конфликта. Представить такое ни в адрес Европы, ни в адрес США невозможно. А это значит, что пропасть между ними будет лишь углубляться. Конгрессу же США можно лишь пожелать: больше ультиматумов, хороших и разных. Ещё год такой политики, и в Европе вместо английского станут учить русский язык. И удержать их от этого мы не сможем.