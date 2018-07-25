Газ

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 21 июля составляют 12,301 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 14 июля выросли на 365 млн кубометров, т. е. темпы закачки в эти дни составляли в среднем 52 млн кубометров в сутки.

В Киеве продолжается конфликт между «Нафтогазом Украины», «Киевэнерго» и городской властью, о котором мы пишем на протяжении всего лета. Напомним суть — город забрал у «Киевэнерго» городские теплосети, теперь обслуживать их будет коммунальное предприятие. Но стороны не могут договориться о том, кто будет платить накопившиеся долги. Разбирательства длятся с начала июня, но какой-то общей позиции, которая позволит избежать энергокризиса в столице Украины, пока не просматривается.

Зато просматриваются проблемы. Заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев сообщил журналистам о том, что с 1 августа горожане рискуют остаться без воды и электроэнергии.

«Объекты ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, кроме тепла, производят электроэнергию, и вопрос снабжения этих объектов газом является очень актуальным. Если вопрос не решится, могут быть перебои с электроснабжением».

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» принимает в управление городские ТЭЦ с 1 августа, но договора на поставку газа «Нафтогазом» до сих пор нет — компания отказывается его заключать и требует, чтобы «Киевтеплоэнерго» сначала признала за собой долги, накопившиеся у города за прежние годы. Цена вопроса — порядка 5 млрд грн.

Конфликт сегодня разбирается в суде, однако до начала августа его решения точно ждать не следует.

Впрочем, политический и экономический эксперт Тарас Загородний во время онлайн-чата с читателями издания «Главред» заявил, что дело совсем не в накопившихся долгах, а в махинациях руководства «Нафтогаз Украины». Эксперт утверждает, что компания продаёт городу газ по завышенной цене, а из-за недостатка давления в системе город вынужден отбирать газ напрямую из ГТС:

«А «Нафтогаз», Коболев и гоп-компания говорят: «Вы украли у нас [этот] газ. Считаем вам это по 11 тысяч [гривен]. Плюс штрафные санкции». И они фактически создают искусственные долги везде, а всю прибыль концентрируют на «Нафтогазе» и выписывают себе мегапремии. Также вместо того чтобы разделить «Нафтогаз» согласно Третьему энергопакету, они этого не делают. Потому что уже создалась стойкая преступная группировка в лице иностранцев, которые тоже уже не хотят разделения, потому что получают деньги. Коболев и Витренко должны отвечать за злоупотребление монопольным положением».

Leonid Andronov Киевская ТЭЦ-5

1 августа — важная дата не только для Киева, но и для остальной Украины: в этот день истекает срок моратория на повышение цены на газ для населения (действовал с апреля по июнь, затем был продлён ещё на два месяца). По предварительной информации, июльская цена по формуле «Дюссельдорф+» (газ на хабе NCG + налоги + транспортировка, по этой формуле рассчитывается стоимость т.н. реверса) снова вернулась к 310 долл. за тысячу кубометров. Летом прошлого года Украина платила за импортный газ порядка 190−210 долл., поэтому весь спектр вариантов укладывается в два возможных выхода. Либо придётся поднимать тариф для населения с учётом создавшейся разницы, либо правительство придумает очередной финт и отложит первый вариант ещё на какое-то время.

Дело в том, что вместе с окончанием срока моратория истекают т.н. спецобязательства компании «Нафтогаз Украины», обязывающие её продавать газ населению и коммунальной сфере по льготному тарифу.

Напомним, наиболее часто упоминаемые в СМИ прогнозы относительно нового тарифа — 8,8 грн/кубометр (позиция правительства) и 10,2 грн/кубометр (к такому значению склоняются в МВФ, поскольку хотят уравнять коммерческий, коммунальный и бытовой тарифы). Кстати, «Нафтогаз» уже анонсировал, что стоимость газа для предприятий с 1 августа поднимется до 10,13 тыс. грн за тысячу кубометров (объём закупок не менее 50 тыс. кубометров в месяц) и до 11,083 тыс. грн за тысячу кубометров для всех остальных.

Украинская диаспора на прошлой неделе обратилась к МВФ с просьбой не настаивать на повышении бытового и коммунального тарифа:

«…Угроза для и без того шаткой социально-экономической ситуации в Украине пойдет во вред макроэкономической стабильности страны. При этих условиях отказ в предоставлении следующего транша МВФ будет иметь негативное влияние и реформистскую повестку дня в Украине и создаст экономическую неопределенность», — говорится в письме президента Всемирного конгресса украинцев Евгения Чолия директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард.

Главный «всемирный украинец» предлагает МВФ подождать с этим до тех пор «…пока системные реформы, начало которым было положено в течение нескольких последних лет, не начнут приносить видимые преимущества экономике».

В этом случае мотивация выбрана не очень удачно, поскольку в МВФ прекрасно знают, что никаких видимых преимуществ экономике Украины их реформы не принесут — за время существования Фонда таких примеров ещё не было.

На сегодня же о переговорах определённо известно дваобстоятельства. Первое — правительство «не теряет оптимизма»: и.о. министра финансов Оксана Маркарова в интервью Bloomberg TV 23 июля буквально излучала его. И это несмотря на второе — к настоящему моменту правительство успело предложить МВФ не менее восьми вариантов изменения формулы цены на газ, которые позволят либо не повышать цену вовсе, либо повысить её не так болезненно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кредит

Между тем «Нафтогаз Украины» предлагает правительству свой способ некоторого снижения тарифа на транзит. Ещё на прошлой неделе компания направила в Нацкомиссию по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предложение о снижении тарифа на транзит газа по территории Украины в два раза.

«Введением новой методологии могло бы снизить стоимость транзита газа по территории Украины начиная с 2019 года в 2,3 раза по сравнению с расходами по действующим регулируемым тарифам», — говорится в документе.

Также компания предлагает снизить тарифы на вход и выход в/из ГТС Украины. Правда, в этом случае «Нафтогаз» скорее борется не за более низкую цену для потребителей, а за сохранение транзита после 2019 года. На это указывает то обстоятельство, что предложение «Нафтогаза» по времени чётко совпадает с началом переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Напомним, что вопрос транзита газа по украинскому маршруту поднимался во время встречи двух президентов с неутешительными для Киева результатами.

Цифры Госстата традиционно запаздывают, однако других всё равно нет. Итак, в январе — мае этого года Украина приобрела 3,27 млрд кубометров газа, заплатив за них порядка 906,7 млн долл. Впрочем, мы и сами можем приблизительно дополнить эти данные, поскольку объём закачки в июне известен (около 2 млрд кубометров). Перемножив его на среднеиюньские 265 долл. за тысячу кубометров, получим 530 млн долл, т. е. общие затраты Украины на газ за I полугодие должны равняться примерно 1,436 млрд долл.

Электроэнергия

Издание «Реалист» 18 июля опубликовало материал, в котором, помимо прочего, анализировалась структура производства электроэнергии на Украине в 2017 году. Для внимательно следящих за украинской энергетикой новостей в этом анализе не будет. С другой стороны, удобно, когда эта информация подаётся вместе. Итак, АЭС в прошлом году произвели 56,6% электроэнергии, получив за это 28,1% средств энергорынка.Доля ТЭС и ТЭЦ — 28,5% и 6,5%, за что они получили 47,3% и 12,9%.

Ещё раз: более 60% всей платы за электроэнергию получили собственники тепловой генерации, произведя суммарно только 35% киловатт в розетках.

Доля ГЭС и ГАЭС — 6,9% и 4,2% от всех денег в энергетике. И, наконец, ВИЭ — у них самое привилегированное положение:1,5% производства и 7,5% полученных за это средств.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

В этом году цифры чуть изменились. ВИЭ производят 2% всей электроэнергии и получают за это 8,5% денег из общей корзины энергорынка.

Проблема «зелёной» энергетики на Украине не только в том, что она дорогая сама по себе. Автор материала в издании «Бизнес-Цензор» указывает, что основная доля СЭС и ВЭС — а именно они более всего популярны на Украине как источники альтернативной энергии — находится в южных областях Украины. В Одесской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях сконцентрировано 903,7 МВт установленной мощности ВИЭ. Всего же, по состоянию на конец июня 2018 года, на Украине установлено 1643 МВт, относящихся к ВИЭ. Проблема в том, что тут же находится т.н. Южный энергоузел, включающий мощности Запорожской и Южно-Украинской АЭС.

Законодательство Украины обязывает энергетиков к первоочередному выкупу энергии, вырабатываемой расположенными на юге СЭС и ВЭС. Т. е. им приходится ограничивать выработку дешёвой атомной энергии, чтобы купить дорогую «зелёную». Не компенсировать её высокую стоимость, а ограничить, по крайней мере, частично. Естественно, это делает энергию солнца и ветра ещё более дорогой.

Однако и это не всё.

«Если над Запорожской областью сгустятся тучи и наступит штиль, из баланса энергосистемы страны выпадет около гигаватта мощности электроэнергии. Такая мощность сопоставима с потреблением столицы Украины. Это всё равно, когда в аварийный ремонт уходит атомный энергоблок — «тысячник»… Резкую потерю такого объема электроэнергии нужно быстро восстановить. Для этого должны быть задействованы так называемые маневренные мощности. В их качестве могут выступать тепловые и гидроэлектростанции. Эта генерация дорогая. Она находится в так называемом холодном резерве — всегда готова включиться в работу. Поэтому потребитель оплачивает ее вспомогательные услуги, даже тогда, когда она не производит электроэнергию. Это еще одна косвенная дотация «зелёным» за счёт потребителей», — указывает автор материала.

По состоянию на 23 июля суммарные запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ упали до 1,734 млн тонн (-231 тыс. тонн с 9 июля). 1,354 млн тонн из них находится на складах ТЭС и 380 тыс тонн — на ТЭЦ. Суммарные запасы украинской тепловой генерации на 764 тыс. тонн меньше, чем год назад. Отставание неравномерное: антрацита почти на 54% меньше, чем год назад, а угля газовой группы — на 31%.

Меньшие запасы угля можно объяснить в т.ч. большей долей «зелёной» энергетики в энергосистеме. Как уже было сказано, чем больше выработка ВИЭ, тем большие резервные мощности должны страховать работу СЭС и ВЭС. А значит, рост потребления угля тепловой генерацией коррелирует с открытием новых ветряков и солнечных панелей.

Зеленая энергетика

В январе — июне Украина сократила экспорт электроэнергии до 3,135 млрд кВт·ч (-0,9% к аналогичному периоду прошлого года). Вроде и немного, однако следует учитывать, что в 2016—2017 гг. этот показатель только увеличивался. Возможная причина — проблемы с подвозом угля к Бурштынской ТЭС, работающей на экспорт. В июне энергетики как раз жаловались, что по пути к ТЭС (т.е. фактически в тупиках на станциях) простаивают 80 тыс. тонн угля — Бурштынская ТЭС сжигает столько за месяц. Причина — у «Укрзализници» хронически не хватает локомотивов.

К слову, в УЗ проблему косвенно признали. И.о. главы правления УЗ Евгений Кравцов вынужден был собирать пресс-конференцию и комментировать проблемы с подвозом угля на электростанции:

«Есть ли уголь на ТЭС или нет… У меня нет информации о том, что какая-то украинская ТЭС остановилась из-за отсутствия угля. К сожалению, мы постоянно получаем информацию об остановках ТЭС, хотя ничего еще ни разу не остановилось», — заявил он.

Причина созыва пресс-конференции чиновника — совместное обращение ряда промышленных ассоциаций (Федерации металлургов Украины, «Укрметаллургпрома», Украинской ассоциации производителей ферросплавов, ассоциации «Укрцемент», «Первой энергетической ассоциации Украины») к правительству с просьбой обратить внимание на кризис перевозок.

Здесь нужно отметить, что энергетики ещё с прошлого года пользуются привилегиями при распределении вагонов — уголь возят в первую очередь. Т. е. даже если им не хватает, то что уж говорить об остальных.

Зато потребление электроэнергии на Украине в I полугодии выросло до 76,755 млрд кВт·ч (+2,8% к аппг). Следует отметить, что это базовый показатель потребления и из него необходимо вычесть технологические потери в сетях, составляющие за шесть месяцев более 15 млрд кВт·ч.

Рост производства электроэнергии в динамике уступает росту потребления — в январе — июне выработка выросла до 79,873 млрд кВт·ч (+1,9% к аппг). Впрочем, с выработкой у Украины дела обстоят довольно неплохо, ей не производство нужно увеличивать, а потери снижать.

На «Донбассэнерго» собрались переводить один из энергоблоков Славянской ТЭС на газовый уголь. Дело для постмайданной Украины знакомо, но в этом случае у владельцев возникла проблема:

«Из-за использования на Славянской ТЭС уникальной на территории Украины разомкнутой схемы пылеизготовления с центральным пылезаводом, при переводе ТЭС на сжигание угля газовой группы по традиционной технологии, используемой на других украинских ТЭС, не может быть обеспечена надлежащая взрывная и пожарная безопасность оборудования», — говорится в заключении проектных институтов.

Сейчас к работе привлекли иностранных специалистов, однако не факт, что и им удастся решить эту задачу.

Уголь

Продолжается падение добычи угля на Украине В январе — июне удалось поднять на-гора только 13,294 млн тонн энергетического угля (-1,653 млн тонн к аппг). Структура добычи угля в I полугодии была такой: 87% добычи — частные шахты, 13% — государственные.

Народные депутаты помогут «уронить» её ещё сильнее — в Верховной раде зарегистрирован законопроект, в котором авторы предлагают поднять рентные платежи на добычу угля. Заплатить больше предлагается частным шахтам: за счёт увеличения рентных платежей депутаты намерены привлечь в бюджет дополнительные 3 млрд грн. Впрочем, с этой недели украинский парламент ушёл на летние каникулы, поэтому судьба законопроекта прояснится только осенью.

Нефть

Транзит нефти в Европу через Украину в I полугодии снизился до 6,358 млн тонн (-6,5% к аппг). Зато украинские НПЗ получили по трубопроводному транспорту 1,015 млн тонн нефти (+7% к аппг).

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Украинская «Укртатнафта» постепенно проигрывает суды «Татнефти». Речь о деле, которому уже около 11 лет: компания «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ) находилась в совместной собственности России и Украины. «Татнефть» обеспечивала завод сырьём, вкладом Украины были мощности завода. Затем в 2007 году завод был захвачен менеджментом Игоря Коломойского и его партнёров. С тех пор «Татнефть» пытается добиться компенсации своих потерь.

Ещё в 2014 году Международный коммерческий арбитраж присудил украинской компании выплатить «Татнефти» компенсацию в размере 112 млн долл. Английский суд в мае 2017 года привел это решение в исполнение, однако украинская сторона подала апелляцию. И, как стало известно на прошлой неделе, после более чем годичного рассмотрения суд эту апелляцию отклонил. Это, в свою очередь, открывает возможность для конфискации зарубежных активов компании, если такие будут обнаружены.

Напомним, что Кременчугский НПЗ сегодня — один из двух производителей моторных топлив на Украине. А поскольку судебные разбирательства ведутся сразу в нескольких юрисдикциях (Великобритания, Франция, Россия, США, Украина), то рано или поздно до компании доберутся. И тогда это серьёзно ударит по украинскому рынку топлива.