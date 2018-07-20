Василий Шукшин — один из самых известных советских режиссёров, актёров и сценаристов. За короткую творческую жизнь он как режиссёр поставил шесть кинокартин, сыграл около тридцать ролей и написал сценарии к десятку фильмов. Наиболее известными стали картины «Калина красная» и «Печки-лавочки».

Цитата из к/ф «Они сражались за Родину». реж Сергей Бондарчук. 1975. СССР

Василий Шукшин родился 25 июля 1929 года в селе Сростки Бийского района Алтайского края. Отец Макар Леонтьевич — из бывших крепких кулаков, работал в колхозе механизатором, но в 1933 году был арестован по доносу и расстрелян. Мать Мария Сергеевна (в девичестве Попова), оставшаяся с двумя маленькими детьми, одной из которых была младшая дочь Наталья, без средств к существованию, вскоре вышла замуж за односельчанина Павла Куксина. Отчим воспитывал детей как родных, но во время Великой Отечественной войны был мобилизован на фронт и погиб в 1942 году. В 13 лет Василий остался главным мужчиной в доме.

В 1943 году Василий, окончив семилетку, поступил в Бийский автомобильный техникум, но через два года бросил, не доучившись, и вернулся в родное село, чтобы помогать своей семье. Один год он проработал в колхозе механизатором на молотилках, после чего в 1947 году опять поехал в город и устроился в трест «Союзпроммеханизация» слесарем-такелажником. Оттуда он был направлен на турбинный завод в Калугу, потом на тракторный завод во Владимир.

Василий Шукшин во время службы

В армию Шукшина призвали служить из посёлка Бутово Московской области в 1949 году, он окончил учебку радистом и служил матросом на Балтийском флоте, а затем радистом на Черноморском флоте. Как раз в это время обнаружилось его стремление к писательству, а первыми слушателями рассказов стали сослуживцы.

Из-за язвы желудка в 1953 году был уволен со службы и вернулся в своё родное село. В Сростках Василий сдал экстерном экзамены на аттестат зрелости и пошёл работать учителем русского языка и словесности 5−7 классов в Сросткинскую школу сельской молодёжи. Некоторое время был директором этой школы.

Мечтой Василия Шукшина был сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). Чтобы воплотить мечту сына в жизнь, мать продала самое ценное, чтобы было в семье — корову — и на вырученные деньги в 1954 году Василий отправился в Москву, но поступил во ВГИК на режиссёрский факультет, узнав при поступлении, что главным человеком на съёмках является режиссёр.

Первая официальная жена Шукшина — учительница Мария Ивановна Шумская, с которой они познакомились в юности и расписались летом 1955 года, когда Василий Шукшин приехал на первые каникулы из Москвы. Но Мария не поехала с ним в Москву, решив остаться с родителями в Сростках. В 1957 году Шукшин из Москвы написал ей письмо с просьбой о разводе, но согласия на развод не получил. «Нейтрализовать» этот брак пришлось «потерей» паспорта!

Василий Макарович Шукшин

В 1955 году Шукшин стал членом КПСС, а в следующем году его отец был реабилитирован.

Актерский дебют Шукшина в кино состоялся в 1956 году в картине С. А. Герасимова «Тихий Дон», где он сыграл выглядывающего из-за плетня матроса. В 1958 году во время учебы во ВГИКе получил главную роль в фильме М. М. Хуциева «Два Федора». За короткий период Шукшин снялся в целом ряде картин — в фильме «Золотой эшелон» в 1959 году, в фильме «Простая история» в 1960 году, в фильмах «Когда деревья были большими», «Аленка», «Мишка, Серега и я», снятых в 1962 году, в фильме «Мы, двое мужчин» в 1963 году.

Во время учёбы во ВГИКе Шукшин начал рассылать свои рассказы в столичные издания. В 1958 году в журнале «Смена» был опубликован его первый рассказ «Двое на телеге». Из-за нехватки времени Шукшин вынужден был заниматься литературной деятельностью, как правило, по ночам. Режиссёрское отделение Шукшин закончил в 1960 году. В дипломной работе «Из Лебяжьего сообщают» он выступил как сценарист, режиссёр и исполнитель главной роли.

Василий Макарович Шукшин

На полях черновиков Шукшин так написал о себе:

«Никогда, ни разу в своей жизни я не позволил себе пожить расслабленно, развалившись. Вечно напряжён и собран. И хорошо, и плохо. Хорошо — не позволил сшибить себя; плохо — начинаю дёргаться, сплю с зажатыми кулаками… Это может плохо кончиться, могу треснуть от напряжения».

В 1963 году Шукшин начал работать режиссёром на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького (ЦКДЮФ). В том же году в журнале «Новый мир» были опубликованы рассказы «Классный водитель» и «Гринька Малюгин». По их мотивам Шукшин написал сценарий своего первого полнометражного фильма «Живёт такой парень». Съёмки были закончены в 1964 году. В главной роли снялся однокурсник режиссёра по ВГИКу Леонид Куравлёв. Картина получила благосклонные отклики зрителей и приз «За жизнерадостность, лиризм и оригинальное решение» по разделу художественных фильмов на Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде.

«Какими только посторонними делами не обременяла его действительность — и в колхозе-то он работал, и на флоте служил, и в автотехникуме учился, и в школе преподавал, и в фильмах снимался… и всё бесконечно мотался вдоль и поперёк нашего государства, пока не упёрся в то справедливое убеждение, что его единственное предназначение — это литература, что его место — это рабочий стол, что его инструмент — это шариковая авторучка и тетрадка за три копейки», — говорил о Шукшине его товарищ Вячеслав Пъецух.

В 1963 году Шукшин вступил в непродолжительный брак с Викторией Софроновой, дочерью писателя Анатолия Софронова. В 1964 году Шукшин приезжал с ней в Сростки. В 1965 году у Виктории и Василия родилась дочь Екатерина. Однако с 1964 по 1967 год Шукшин уже состоял в браке с актрисой Лидией Александровой. Брак, по её утверждению, распался из-за многочисленных любовных связей Шукшина и его пристрастия к алкоголю.

Василий Макарович Шукшин

В 1964 году на съёмках фильма «Какое оно, море?» Василий Шукшин познакомился с 26-летней актрисой Лидией Федосеевой. Шукшин довольно продолжительное время не мог решить, с какой из любимых женщин жить, и поддерживал отношения с обеими. В конце концов он остался с Федосеевой. В этом браке у него родились две дочери — Мария и Ольга.

В начале 1960-х годов одно за другим стали выходить в свет и литературные произведения Шукшина — рассказы «Правда», «Светлые души» и «Степкина любовь». В 1963 году в издательстве «Молодая гвардия» вышел первый сборник Шукшина под названием «Сельские жители». В 1965 году в издательстве «Советский писатель» вышел его роман «Любавины», через три года сборник рассказов и повесть «Там вдали».

Герои книг и фильмов Шукшина — это простые деревенские люди, труженики с самобытными характерами, замечающие всё вокруг и говорящие без обиняков. В его произведениях без прикрас описана советская деревня, быт и язык которой Василий Макарович знал изнутри и противопоставлял жизни в городе. В своих работах он поднимал вопросы нравственности и общечеловеческих ценностей. Первая книга Шукшина — «Сельские жители» — вышла в 1963 году в издательстве «Молодая Гвардия».

«В рассказах демонстрируется жизненное чутьё, зоркость, пластичность, писатель словно растворён в своих героях, смотрит их глазами», — отмечала про Шукшина литературный критик и редактор журнала «Новый мир» Эдварда Кузьмина.

В 1967 году Шукшин получил Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых за художественный фильм «Ваш сын и брат» и орден Трудового Красного Знамени, в 1969 году Василий Макарович стал заслуженным деятелем искусств РСФСР за заслуги в области советской кинематографии, в 1971 году — лауреатом Государственной премии СССР за исполнение роли в фильме режиссёра С. А. Герасимова «У озера».

В московском издательстве «Советская Россия» в 1970 году вышел сборник рассказов Шукшина «Земляки», в 1974 году «Беседы при ясной луне».

Кадр со съемочной площадки х/ф «Они сражались за Родину»

После рождения дочерей Василий Макарович не притрагивался к спиртному, но язвенная болезнь прогрессировала. На съёмках «Калины красной» в 1973 году он с трудом приходил в себя после тяжёлых приступов. В этой картине Василий Макарович был не только режиссёром, но и сценаристом и исполнителем главной роли. На VII Всесоюзном кинофестивале в Баку в 1974 году картина «Калина красная» была награждена главным призом и премией «За самобытный, яркий талант писателя, режиссёра и актёра», а в дальнейшем получила приз польских критиков «Варшавская сирена-73», приз фестиваля в Западном Берлине и приз ФЕСТ-75 в Югославии.

У Василия Шукшина было много планов, далеко не все из которых оказались реализованными, поскольку его сценарии не получали одобрения Госкомкино СССР. Так, Василию Макаровичу не удалось снять фильм по своему киносценарию про восстание под предводительством Степана Разина. Это не удивительно, ведь Шукшину принадлежит такое высказывание:

«Ни ума, ни правды, ни силы настоящей, ни одной живой идеи!.. Да при помощи чего же они правят нами? Остается одно объяснение — при помощи нашей собственной глупости. Вот по ней-то надо бить и бить нашему искусству».

2 октября 1974 года Шукшин скоропостижно скончался в возрасте 45 лет во время завершения съёмок фильма «Они сражались за Родину» на теплоходе «Дунай». Мёртвым его обнаружил близкий друг Георгий Бурков. Медики вынесли вердикт: инфаркт миокарда. 7 октября Василий Макарович был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Stepler585 Памятник на Новодевичьем Кладбище

В 1976 году Василий Макарович Шукшин стал лауреатом Ленинской премии за творческие достижения последних лет в киноискусстве (посмертно). Владимир Высоцкий так отзывался о Шукшине:

«Очень уважаю всё, что сделал Шукшин. Знал его близко, встречался с ним часто, беседовал, спорил, и мне особенно обидно сегодня, что так и не удалось сняться ни в одном из его фильмов. Зато на всю жизнь останусь его самым постоянным зрителем».

Именем Шукшина названы улицы в Воронеже, Новосибирске, Омске, Ставрополе, Барнауле, Астане и других городах. Его имя носит Театр Драмы в Барнауле.

Василий Шукшин стал одним из трёх знаменитых выпускников, коллективный памятник которым расположен у входа во ВГИК. С 1976 года в его родном селе Сростки проводятся Шукшинские чтения (Шукшинские дни).