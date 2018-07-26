После объявления о том, что администрация президента США Дональда Трампа заинтересована в сохранении Индо-Тихоокеанского региона «свободным и открытым», многочисленные эксперты стали непрестанно указывать на необходимость возрождения Quad — четырехстороннего диалога по вопросам региональной безопасности. Quad — это неофициальный консультативный механизм, объединяющий США, Австралию, Японию и Индию, которые продолжают выступать против китайской милитаризации и стремления КНР установить контроль над стратегическими водными путями во всем регионе, в основном в Южно-Китайском море. После 10 лет бездействия четырехсторонние переговоры Quad прошли в ноябре 2017 года и в июне 2018 года, пишет Дерек Гроссман в статье для американского издания The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди

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Однако дальнейшая судьба четырехстороннего диалога по-прежнему остается неопределенной. Действительно, сначала деятельность консультативного механизма была подорвана бывшим премьер-министром Австралии Кевином Раддом, который указал на отсутствие оснований, оправдывающих противостояние с Китаем. Сегодня увеличивающееся влияние КНР заставило Австралию посмотреть на ситуацию под другим углом зрения. США и Япония также обеспокоены региональной деятельностью КНР. Однако Индия может спасовать.

Кевин Радд и Си Цзиньпин

Во-первых, сложилось впечатление, что Индия стала менее заинтересована в Quad после Уханьского саммита. В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди принять участие в неформальном саммите в Ухане. Цзиньпин предпринял исключительно хитрый дипломатический шаг. Отношения между КНР и Индией осложнились в 2017 году из-за противостояния в Докламе, что, вероятно, способствовало решению Индии снова присоединиться к Quad. На саммите в Ухане оба лидера договорились найти способы для организации совместной работы.

Вскоре после саммита с Цзиньпином Индия отклонила просьбу Австралии о присоединении к военным учениям «Малабар», в которых приняли участие США и Япония. Уже четвертый год подряд Индия выступает против участия Австралии в военных учения, однако очередной отказ, последовавший после саммита в Ухане, широко интерпретировали как уступку Пекину. Участие Австралии в учениях «Малабар» впервые направило бы четкое сообщение о единстве Quad и его готовности к активному использованию своего военно-морского потенциала, однако отклонение предложений Канберры направило прямо противоположное сообщение.

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Во-вторых, Индия продемонстрировала свое неприятие Quad в июне 2018 года во время Азиатского саммита по безопасности Шангри-Ла Диалог в Сингапуре. Моди отказался от возможности использовать Quad и вместо этого отметил, что «Индия не рассматривает Индо-Тихоокеанский регион с точки зрения стратегии или как клуб с ограниченным числом членов». Моди отказался от критики и даже упоминаний о военной экспансии Китая в Южно-Китайском море. Речь Моди резко контрастировала с речью министра обороны США Джеймса Мэттиса, который раскритиковал деятельность КНР.

Как отметил премьер-министр Индии: «В апреле двухдневный неформальный саммит с председателем КНР Цзиньпином помог нам понять, что сильные и стабильные отношения между нашими странами являются важным фактором для обеспечения глобального мира и прогресса. Я твердо верю, что для Азии и мира в целом будет лучше, если Индия и Китай станут работать вместе… проявляя внимание к интересам друг друга».

Совсем недавно, в начале июля 2018 года, появились сообщения о том, что Нью-Дели планирует кратко проинформировать Китай и Россию о своей политике в Индо-Тихоокеанском регионе. Видение Индии в отношении Индо-Тихоокеанского региона было впервые изложено в речи Моди на Азиатском саммите по безопасности Шангри-Ла Диалог. Ключевой темой стало то, что Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) должна взять на себя ключевую роль в регионе, а не Quad или какая-либо отдельная страна.

Cn.nhandan.org.vn АСЕАН

Все вышеперечисленные обстоятельства ставят под сомнение будущее активное участие Индии в рамках четырехстороннего диалога по вопросам региональной безопасности. Тем не менее независимо от договоренностей с КНР, достигнутых в Ухане, реальность заключается в том, что Индия и Китай по-прежнему испытывают серьезное недоверие друг к другу. Индия выступила против китайской инициативы «Один пояс и один путь» на ежегодном саммите ШОС, поскольку считает, что данная инициатива направлена на сотрудничество в области инвестиций, торговли и инфраструктуры с небольшими южно-азиатскими странами, традиционно входившими в геостратегическую орбиту Индии, включая Непал, Бангладеш, Мальдивы и Шри-Ланку.

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Индия активно ищет доступ к портам и стремится заключить соглашения о совместном развитии с морскими государствами Индо-Тихоокеанского региона, чтобы оказать противодействие растущему влиянию Китая. Но в конечном итоге усилий индийского военно-морского флота может оказаться недостаточно для поддержания безопасности и стабильности всего Индо-Тихоокеанского региона. Расширение сотрудничества в рамках Quad могло бы увеличить региональное сдерживание КНР.