Председатель КНР Си Цзиньпин находится в продолжительном международном турне, первом после подтверждения своих полномочий на высшей государственной должности, которое состоялось в марте нынешнего года на сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Маршрут поездки достаточно символичен и совмещает тематику проекта «Одного пояса и одного пути» с тематикой БРИКС. Напомню, что 10-й саммит этого объединения, включающего, помимо Китая, также Россию, Бразилию, Индию и Южную Африку, состоится 25−27 июля в Йоханнесбурге. Си Цзиньпин уже побывал в ОАЭ, с которых и начал турне. Оттуда китайский лидер отправился на Африканский континент. Сначала в Сенегал — первую страну Западной Африки, подписавшую соглашение о сотрудничестве в рамках «Пояса и пути», затем в Руанду, которая в настоящее время председательствует в Африканском союзе (АС). Самый дальний, но не конечный пункт — ЮАР. После участия в саммите БРИКС председатель Си посетит Маврикий и затем вернется в Пекин.

Кроме того, африканская поездка лидера КНР вплетена в более широкий круг китайско-африканских мероприятий. Еще в конце июня в Пекине на беспрецедентно высоком уровне прошли два крупных форума. На одном из них — по обороне и безопасности, собравшем представителей 50 стран Африканского союза (АС), председательствовал министр национальной обороны КНР Вэй Фэнхэ. Обсуждались африканские проблемы и через их призму — наращивание членами АС соответствующих потенциалов. Гостей форума, первого в таком формате, познакомили с деятельностью сухопутных войск, ВМС и ВВС КНР.

Другой форум — по сотрудничеству Китая и Африки в сфере СМИ, уже четвертый по счету, — прошел под председательством руководителя Отдела пропаганды ЦК КПК и Главного государственного управления КНР по делам телевидения и радиовещания Не Чэньси. На нем было подписано 12 соглашений о сотрудничестве.

Вскоре после завершения оборонного и информационного форумов в Пекине, в начале июля, Китай вынес эти и другие итоги своей работы с Африкой на международное обсуждение на полях ООН. Выбор для этого формата 38-й сессии Совета организации по правам человека, как и рассматривавшийся вопрос о вкладах в развитие и сокращение бедности, тоже не случаен. Только за две недели до этого, 20 июня, о выходе из Совета объявили США.

Поэтому выступление на сессии специального представителя Госсовета КНР по вопросам Африки Сюй Цзинху, как бы в противовес американскому демаршу, было выстроено в форме отчета о помощи черному континенту. Вот лишь некоторые из приводившихся в ее докладе цифр, связанных со сферой образования и здравоохранения. Подготовка в КНР более 120 тыс. специалистов для стран Африки, строительство с китайским участием около двухсот школ. Отправка, начиная с 1963 года, в Африку более 20 тыс. сотрудников медбригад, которые оказали помощь около 300 млн пациентам, и т. д.

Пустыня

В докладе в ООН прозвучали и итоги участия КНР в развитии африканской транспортной инфраструктуры: 5,6 тыс. км автодорог, 6,2 тыс. км железнодорожных путей, целый ряд портов, электростанций, объектов соцкультбыта.

Тема строительства в Африке красной нитью проходит и через визиты Си Цзиньпина. В Сенегале он участвовал в церемонии передачи построенной Китаем в пригороде Дакара Национальной борцовской арены, вручив президенту страны Маки Салю символический «золотой ключ». В Либерии, куда китайский лидер не поехал, к его африканскому турне тем не менее была приурочена сдача в эксплуатацию построенного китайскими компаниями нового здания, которое войдет в парламентский комплекс в Монровии; вместе с послом КНР в этой стране Фу Цзицзюнем в церемонии открытия участвовали президент и премьер — Джордж Веа и Гбезонгар Милтон Финдли.

Перечень событий, окружающих азиатско-африканское турне Си Цзиньпина, будет неполным, если не упомянуть о создании в КНР «мозговых центров», связанных с подготовкой кадров, продовольственным обеспечением и в целом проекцией и продвижением «мягкой силы» вдоль «Пояса и пути». В июне, в канун китайско-африканских форумов по безопасности и СМИ, в пекинском Китайском сельскохозяйственном университете (КСУ) была учреждена Лига сельскохозяйственного образования и научно-технических инноваций, в которую вошли около 40 китайских и 30 иностранных вузов из стран, расположенных по маршруту «Пояса и пути».

В числе задач Лиги — создание в них центров научно-технического сотрудничества и образцовых агротехнических баз, подготовка специалистов, разработки и осуществление совместных образовательных программ. Экспорт с их помощью китайских сельскохозяйственных технологий как способ развития местного аграрного сектора и в целом решения вопросов продовольственной безопасности рассматриваются ключевыми пунктами принятого в рамках пятилетнего Лиги плана действий. В числе вузов, заключивших двусторонние и многосторонние соглашения о сотрудничестве, — уссурийская Приморская государственная сельскохозяйственная академия.

В середине июля на базе крупного провинциального университета на юге Китая — в Куньмине (провинция Юннань) — создан специализированный «мозговой центр» — отделение исследований «Пояса и пути», объединяющее 350 вузов КНР. Задачи — все те же: международное продвижение этой глобальной китайской инфраструктурной инициативы, стимулирование международных обменов и сотрудничества в сфере образования. В числе учредителей находится Ассоциация высшего образования КНР, а в руководство, наряду с руководством «домашнего» университета, вошли представители ведущих вузов — Пекинского университета, университетов Цинхуа в Пекине и Фудань в Шанхае.

Focac.org Си Цзиньпин прибыл в Сенегал с официальным визитом. Аэропорт Дакара, 21 июля 2018 года

Наконец, на сентябрь запланирована пекинская сессия Китайско-африканского форума сотрудничества, об июньских отраслевых сессиях будущих участников которого уже сообщалось. Налицо беспрецедентная динамика экономического и гуманитарного наступления КНР по всему фронту «Пояса и пути» — через Азию к Европе, с заходом в Африку и подключением к проекту еще и БРИКС. Судя по статье Си Цзиньпина «Рука об руку откроем новую эпоху китайско-южноафриканской дружбы», опубликованной в СМИ ЮАР в канун визита, 20-летие установления между странами дипломатических отношений будет ознаменовано их резким сближением.

К этому располагает и внутриполитическая ситуация на юге Африки, где несколько месяцев назад сменилось государственное руководство. Прежнего президента Джейкоба Зуму, считавшегося в правящей партии Африканский национальный конгресс (АНК) своего рода «диссидентом», который в 2008—2009 годах устроил раскол и, по сути, «подсидел» и сместил с должности Табо Мбеки, ставленника и преемника основателя «новой» ЮАР Нельсона Манделы, в апреле 2018 года сменил его ближайший соратник Сирил Рамафоса, соавтор подготовленного после отстранения от власти белого меньшинства проекта новой конституции страны в редакции АНК.

Особые отношения КНР по линии «Юг — Юг», как и постоянно подчеркиваемую в Пекине принадлежность их участников к развивающемуся миру, можно считать неким «широким кругом» инициативы «Пояса и пути». Интегрируя страны АС в систему геополитических интересов КНР, которая на глазах приобретает все более и более глобальный характер, она все очевиднее ведет к замещению начинающего трещать по швам влияния США китайским влиянием. И этому в значительной мере способствует идеологическая концепция «единой судьбы человечества», не раз звучавшая и в ходе нынешних встреч Си Цзиньпина с арабскими и африканскими лидерами. И если «Пояс и путь» представляется геополитическим измерением «общей судьбы», то сама эта концепция является проекцией закрепленной в партийных и государственных документах КПК и КНР идеологемы «социализма с китайской спецификой в новую эпоху».

Как нельзя лучше акценты в этой глобальной игре расставил на днях Генри Киссинджер, сказавший о правлении нынешнего президента США Дональда Трампа как о «конце эпохи», которую тот символизирует своим приходом во власть. Причем Киссинджер, при всем понимании важности и необходимости встречи в Хельсинки, отдавая себе отчет в том, что она, безусловно, принесла результаты, не уверен, что они способны многое исправить. И возлагает ответственность за это на внутриполитическую обстановку в США, препятствующую российско-американскому сближению.

Если предположить, что Киссинджер прав и времена наступают действительно «очень тяжелые», то России, как уже приходилось отмечать автору этих строк, придется в ближайшем будущем пройти между Сциллой и Харибдой американского глобального «схлопывания» и столь же глобального китайского «развертывания». Сохранить свой суверенитет, а тем более нарастить влияние и авторитет на международной арене в этих условиях получится только при наличии собственного миропроекта, эквивалентом которого служит идеология.